MSMQ QueueJumper（RCE脆弱性）：詳細な技術分析。

out-of-bound memory accessの脆弱性は、悪意のあるクライアントがパケットに割り当てられたメモリーのBoundaryを超えて OnDiskExtensionHeader を書き込むことを可能にするエクスプロイト・プリミティブを導入します。

オフセットへの値の書き込みを可能にする脆弱性を評価する際には、

次のような特性を考慮する必要があります。

オフセットのコントロールは可能か

書かれた値のコントロールは可能か

QueueJumper脆弱性の場合、割り当てられたバッファのOOB書き込みへのオフセットは、攻撃者が制御するデータを使用して計算されるため、制御可能です。ただし、OOB書き込みの内容の制御は限られています。

ここでは、 Address は、 OnDiskExtension ヘッダーが記述されるパケット・メッセージの末尾への破損したポインターを表します。発生する一連のオペレーションは次のとおりです。

値 0x000000000000000C の書き込み先 Address

の書き込み先 値 0x00000000 は、 Address+0x2 に書き込まれます

は、 に書き込まれます 値 0x0000000000000000 は、 Address+0x12 に書き込まれます

は、 に書き込まれます 値 0x0000000000000000 は、 Address+0x1A に書き込まれます

は、 に書き込まれます 値 0x00000094 は、 Address+0xE に書き込まれます

は、 に書き込まれます 値 0x0000 の書き込み先： Address+0x22

の書き込み先： 値 0x0000 は、 Address+0x62 に書き込まれます

は、 に書き込まれます memcpy(Address+0xA6, Source, Source->AddressLength+0x08)

Source は、 memcpy への呼び出しで使用されました 上記はTA_ADDRESSオブジェクトを参照します。この TA_ADDRESS 構造体は、特定のタイプ（例：NetBIOS）の単一のトランスポート所在地を定義します。定義は以下の通りです。

typedef struct _TA_ADDRESS {

USHORT AddressLength;;

USHORT AddressLength;;

UCHAR Address[1];;

} TA_ADDRESS, *PTA_ADDRESS;

AddressLength

指定したAddressTypeのアドレスのバイト数を指定します。

AddressType

トランスポートのアドレスのタイプを指定します。

Address

トランスポートのアドレスを含む可変サイズの配列を指定します。

以下のデバッグ・セッションでは、 TA_ADDRESS にはIP所在地の形式で攻撃者が影響を与えたデータが含まれています。

RAX=0000014E1D110180 RBX=0000014E1D110180 rcx=0000014E1D110184

RDX=0000014E1ce86B10 rsi=0000014E1d110001 RDI=0000000545d7fa50

RIP=00007FF843208074 RSP=00000000545d7F940 RBP=0000000545d7F980

r8=000000000000000c r9=0000000000000002 r10=0000000000000000

r11=0000000545d7f938 r12=0000000000000002 r13=0000000000001000

r14=0000014e1ce86b10 r15=000000000000000

iopl=0 nv up ei pl nz na po nc

cs=0033 ss=002b ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00000206

MQQM!CQmPacket::CQmPacket+0x89c:

00007ff8`43208074 e8a5780a00 call MQQM!memcpy (00007ff8`432af91e)

0:017> dc rcx

0000014e`1d110184 00010004 00000000 8620a8c0 00000000 ………. …..



上記の TA_ADDRESS オブジェクトの長さは 4 、タイプは 1 、値は 0x8620a8c0 です。各バイトをIPv4オケットに変換すると、所在地 192.168.32.134 が生成されます。これはクライアントのIPv4ソース所在地です。

このシナリオでは、アドレスを介して、メモリー内のパケット割り当てから制御されたオフセットまで、攻撃者が管理するデータを書き込むことができます。これは非常に制限的で、おそらく非現実的ですが、理論的には、パケット・オフセットを減少させる際に、さまざまなアドレスから複数のリクエストを行うことで、メモリーに書き込まれる値を正確に制御するために使用できます。