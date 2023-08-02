セキュリティー

MSMQ QueueJumper（RCE脆弱性）：詳細な技術分析。

マルチディスプレイでの夜間作業

2023年4月11日にMicrosoftがリリースしたセキュリティアップデートでは、90以上の個別の脆弱性が対処されました。特に注目すべきは、QueueJumperと呼ばれるCVE-2023-21554で、これはMicrosoft Message Queueing（MSMQ）サービスに影響を及ぼすリモートコード実行の脆弱性です。MSMQは、アプリケーションがローカルとリモートの両方で到達可能なメッセージ・キューを介してメッセージを交換できるようにするオプションのWindowsコンポーネントです。この分析は、Valentina PalmiottiFabius WatsonAaron PortnoyがRandoriおよびX-Force Adversary Servicesチームと共同で実行しました。

研究の動機

当初、CVE-2023-21554の次の性質が注目を集めました。

  • サードパーティー・アプリケーションによるMSMQキューの使用法が異なるため、環境間および環境間での脆弱性の影響全体を特定することには課題があります。
  • 初期報告では、MSMQサービスが公開されているインターネットアクセス可能なホストが360,000台あると説明されていました。当時のConsulting Shodanの数はわずか250でした。この不一致は、曝露の可能性の程度をさらに不明瞭にしました。
  • この脆弱性は、認証を必要としないリモート・コード実行に分類され、幅広いWindowsプラットフォームにも影響を及ぼします。
  • 明らかな要件は、サービスにTCPポート1801から接続できることだけです。

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初回トリアージ

MSMQエンドポイントの識別

MSMQの存在を検知する方法を決定するために、ラボ環境でコンポーネントを使用してテストシステムを構成しました。MSMQエンドポイントのポート1801に接続しているとき、サーバーはデータで応答しませんでした。サーバーは適切に形式されたデータを受信しないと応答しないと想定できます。エンドポイントとの会話を実行する方法を理解するには、基盤となるコードをさらに検査する必要がありました。

MSMQコードの検索

アドバイザリーからは、どのバイナリーにパッチが適用されたかはすぐには明確ではありません。変更されたコードを特定するための最初のステップは、更新ファイルをダウンロードすることでした。これはMicrosoft Update CatalogでKB5025224を検索することで実現されました。

Locating MSMQコードの製品の画面

KB5025224のMicrosoft Updateカタログ成果

具体的には、累積更新ファイル

windows10.0-kb5025224-x64_3522b1b562ed44bc949541dd1c7d08e1e967d925.msu 

for Windows 11 for x86-based Systemsが取得されました。

7-Zip抽出ツールは、MSUファイルとそれに含まれるCABファイルの内容を解凍するために使用されました。結果のフォルダーにある全ファイルにわたって「msmq」という文字列を検索すると、次のようなコンテナ・インデックス・ファイルが得られました。

Windows11.0-KB5025239-x64/express.psf.cix.xmlには

以下の項目が含まれます。

<File id="21296" name="amd64_microsoft-windows-msmq-queuemanager-core_31bf3856ad364e35_10.0.22621.1555_none_5f975f8fdb349517\f\mqqm.dll" length="34811" time="133245266510000000" attr="128">

このエントリーはMQQM.dll  を参照しており、さらなる分析のターゲットとして特定されました。

パッチ適用コードの識別

MQQM.dll ファイルのパッチ適用されたバージョンとパッチ適用されていないバージョンの間で行われた変更を特定するため、ZynamicsのBinDiff ツールが使用されました。次の画像は、類似度スコアが1.00 未満で一致した関数を示しています。

パッチ適用コードの製品の画面

パッチを適用したMQQM.dllファイルとパッチを適用していないMQQM.dllファイル間のBinDiffの成果

Hex-Rays Decompilerを使用してこれらの関数を分析すると、Microsoftセキュリティ研究センター（MSRC）の脆弱性識別子を参照していると思われる詳細な関数名を含むパッチ適用バージョンのシンボルが明らかになりました。

Microsoft Security Research Center（MSRC）の製品の画面

MQQM.dll内の主要な機能シンボル

主要な機能フラグ解析

詳しく調査すると、MSRCケース番号を含むシンボルは脆弱性修正の主要な機能フラグに対応していることがわかります。主要な機能フラグは、Windowsのコンポーネントであり、様々な機能や実験を切り替えるものです。ここで発見された「主要な機能」は、実際には脆弱性に対する修正プログラムです。この主要な機能が有効になっている場合は、修正プログラムが適用された安全なコード・パスが実行されます。そうでない場合は、修正プログラムが適用されていない元のコード・パスが実行されます。

実行されたパッチが適用されていない元のコード・パスの画面

脆弱性修正の機能フラグを示すデコンパイルされたコード・スニペット

ユーザー・コンポーネントとカーネル・コンポーネントの両方にあるCVE-2023-21554を構成する脆弱性それぞれに、機能フラグ・チェックが存在しました。セキュリティアップデートパッケージに含まれる残りのバイナリの分析では、2023年4月のパッチチューズデーで修正されたほとんどまたはすべての脆弱性に対して主要な機能が導入されていたことが明らかになりました。

根本原因分析

これらのフラグを相互参照することで、パッチが適用されたコードの場所を迅速に特定することができました。特に、MSRC76146_MSMQ_OOBRWF ixes flagに関連したCQmPacket::CQmPacket 内の変更に最も利点が含まれているようでした。

この主要な機能フラグのチェックは、関数内で8回発生します。そのようなチェック項目の1つを以下に示します。

根本原因分析の製品の画面

修正プログラムを示すデコンパイルされたコード・スニペット

上記のデコンパイルされたコード・スニペットでは、パッチ適用されたコード・パスは、GetNextSectionPtrSafe.への呼び出しVIA®  MSMQメッセージの次のセクションへのポインターを取得します。パッチが適用されていないパスでは、ポインターは、チェックなしでセクションのサイズを追加することで取得されます。新しいGetNextSectionPtrSafe 関数は、パケットの次のセクションへの計算されたポインターが、パケット自身の長さを超えていないことをVerifyします。

関数の製品の画面

GetNextSectionPtrSafe関数のデコンパイルスニペット

この主要な機能などのすべての発生を調査した結果、CVE-2023-21554は、さまざまなMSMQメッセージセクションタイプのサイズを十分にチェックしないいくつかのバグで構成されていることが判明しました。これらの脆弱性により、MSMQメッセージの終わりへのポインターを、元に割り当てられたバッファーの境界の外側に任意の32ビット・オフセットによって増分されることができます。

パケット処理の後の CQmPacket::CQmPacket  の最終ステップでは、パケット・バッファーの末尾に OnDiskExtensionHeader  が追加されます。前述の脆弱性により、メッセージの末尾への計算されたポインターが境界外になる可能性があります。したがって、OnDiskExtensionHeader を追加すると、成果として複数のout-of-bounds writeが発生する可能性があります。以下のデコンパイル済みコードは、OOB書き込みが発生する前に脆弱なメッセージ・エンド・ポインターに対するパッチが適用されたチェックを示しています。

OOBの書き込みが発生する前に脆弱なメッセージのエンドポインターを確認するパッチを適用した製品の画面

メッセージ終了時の境界外メモリーアクセスチェック

カーネルのバリエーション

脆弱性の悪用可能性を評価中に、MSMQサービスに対応するカーネル要因mqac.sysで追加のカーネル脆弱性が特定されました。この脆弱性は、再び主要な機能フラグ・シンボルで示され、MQQM.dll で見られるMSRCケース76146も参照されます

主要な機能の製品の画面

mqac.sys内の主要な機能フラグシンボル

KernelVariants 主要な機能フラグを分析した結果、対応する脆弱性はユーザー・スペース・コンポーネントにある脆弱性に類似していることが明らかになりました。カーネル・コンポーネントmqac.sys  は、メッセージのデッド・レター・キューへの転送、確認メッセージの送信、MSMQパケット・バッファーのメモリー管理など、MSMQサービスのさまざまなオペレーションに関与しています。

関連するオペレーションを実行するために、カーネル・コンポーネントはMSMQパケット・バッファーのさまざまなセクションを解析します。そのような2つのインスタンスを以下に示します。

オペレーションを実行するために、コンポーネントはMSMQパケットバッファーのさまざまなセクションを解析しますの製品の画面

カーネル・要因mqac.sysの脆弱性修正の主要な機能フラグを示すデコンパイルされたコード・スニペット

上記の逆コンパイルされたコード・スニペットに見られるように、主要な機能flagが有効な場合、「安全な」関数CPacketBuffer::MsgDeadletterHeaderSafe CPacketBuffer::MsgOnDiskExtensionHeaderSafe  が呼び出され、パケット・バッファーから対応するヘッダーが取得されます。有効でない場合、「安全でない」関数が呼び出され、セクションのサイズが十分にチェックされません。

脆弱性のトリガー

プロトコルのリバースエンジニアリング

プロトコル解析に関連するコードの大部分は、MQQM.dll ライブラリー内にあり、mqsvc.exe プロセスによって読み込まれます。MSRC76146_MSMQ_OOBRWFixes で参照されるコードに到達するには、クライアントから有効なMSMQリクエストが送信される必要があります。MSMQメッセージの仕様とプロトコルは、膨大で複雑です。当初、GitHub gistでMSMQサーバーをスキャンするための公開コードが見つかり、パケット処理のより詳細な調査の基礎となりました。さらに、MicrosoftのドキュメンテーションはMSMQメッセージ形式の理解にも役立ちました。

以下のデバッグセッションでわかるように、DLL内のコードは、WSARecv関数の呼び出しを使用してポート1801経由でデータを受け入れます。

0:020> bp ws2_32!wsarecv ; g

Breakpoint 0 hit

WS2_32!WSARecv:

00007ffd`651115c0 48895c2408      mov     qword ptr [rsp+8],rbx ss:000000aa`f07fef30=0000000000000006

 

0:019> k

# Child-SP          RetAddr               Call Site

00 000000aa`f07fef28 00007ffd`57ba9cb0     WS2_32!WSARecv

01 000000aa`f07fef30 00007ffd`57b9683d    

MQQM!NoReceivePartialBuffer+0x38

02 000000aa`f07fefb0 00007ffd`57b2078e     MQQM!CWinsockConnection::ReceivePartialBuffer+0x7d

03 000000aa`f07ff010 00007ffd`57b25b28    

MQQM!CSockTransport::BeginReceive+0xe6

04 000000aa`f07ff060 00007ffd`57b2d40b    

MQQM!CSockTransport::NewSession+0x194

05 000000aa`f07ff3f0 00007ffd`57b2d367     MQQM!CSessionMgr::AcceptSockSession+0x6f

06 000000aa`f07ff430 00007ffd`645e26bd     MQQM!AcceptIPThread+0x6a7

07 000000aa`f07ff7d0 00007ffd`6650a9f8    

KERNEL32!BaseThreadInitThunk+0x1d

08 000000aa`f07ff800 00000000`00000000     ntdll!RtlUserThreadStart+0x28

 

0:019> r @$t0=@rdx

0:019> pt

WS2_32!WSARecv+0x19f:

00007ffd`6511175f c3              ret

0:019> dc poi(@$t0+8) LC

000001b5`880ff490  62f06110 524f494c 00000070 5a5a5a5a  .a.bLIORp…ZZZZ

000001b5`880ff4a0  0073006e 00610074 0063006e 00200065  n.s.t.a.n.c.e. .

000001b5`880ff4b0  00440049 00000000 00000000 00000000  I.D………….

 

0:019> ba r1 poi(@$t0+8) ; g

Breakpoint 1 hit

MQQM!CBaseHeader::SectionIsValid+0x154:

00007ffd`57b53450 7462            je     

00007ffd`57b53450 7462            je     

このCBaseHeader::SectionIsValid 関数は、BaseHeader構造体で始まる新しいメッセージの先頭を解析します：

フォームのBaseHeader構造の画面

BaseHeaderオブジェクトの構造

受信メッセージ・フィールドは、サーバーが応答を送信する前に SectionIsValid  によって検証されます。

メッセージフィールドの製品の画面

MQQM.dll内のSectionIsValidのコードをディスアセンブリします

初期検証の後、プロトコル解析の大部分はCQmPacket:: CQmPacket コンストラクター関数内で行われます。CVE-2023-21554脆弱性をトリガーするために、誤って処理される不正なセクション・ヘッダーを含むMSMQメッセージが送信される可能性があります。次の例は、Eod（orthly-once-delivery）セクションの EodHeader を使用した脆弱性のトリガーについて詳しく説明します。

EodHeaderを使用した脆弱性のトリガーの製品の画面

EodHeaderの処理における脆弱性を示すデコンパイル

上記のデコンパイルは、CEodHeader::GetNextSectionSafe. T という名前の関数を呼び出すパッチが適用されたパスを示しています。パッチが適用されていないパスは、ヘッダー内の値を使用してポインターの追加を実行し、次のセクションの始点を計算します。

EodHeader  の構造記録は残っていません。EodHeader 内におけるUserHeader の存在を示す標識ビットは、Microsoftのドキュメンテーションで「予約済み」として指定されており、送信時に標識ビットを設定すべきではないと明記されています。ディスアセンブリーを見ると、ヘッダーの構造について次の洞察が得られます。

ヘッダーの構造の製品の画面

EodHeaderセクションの合計サイズを計算するディスアセンブリ

上記のディスアセンブリーでは、 EodHeader の始点へのポインターが rdx  レジスターにロードされています。ヘッダーの1つ目と2つ目のフィールドは整数サイズ（ヘッダー・サイズとデータ・サイズ、または類似のもの）を記述していると推測できます。2つのサイズと0xF は、Eodセクションの合計サイズをバイト単位で示します。対応するsizeフィールドが大きな値に設定された EodHeader でメッセージを送信すると、out-of-bounds writeがトリガーされます。これにより、OnDiskExtensionHeader が（プログラムを考察する）メッセージの最後に書き込まれると、アクセス違反が発生します。

拡張ヘッダーの製品の画面

不正なMSMQメッセージの最後に書き込むときにアクセス違反が発生するWinDbgセッション

開発可能性

メモリー管理と操作

脆弱性によって得られる境界外書き込みの強度を評価するために、まず基盤となるメモリーの割り当てと管理を調査しました。

MSMQ メッセージ・パケットが処理される前に、その内容は関数QmAcAllocatePacket で割り当てられたバッファーにコピーされます。この関数は、以下VIA® mqac.sys カーネル要因を呼び出します：NtDeviceIoControl.

mqac.sysの関数呼び出しの製品の画面

パケット・バッファ割り当て機能のデココンパイル

カーネル・コンポーネントは、ディスク上のファイルのマッピングされたビューから分割されたバッファーを返し、.mq  拡張子を持つ C:\Windows\System32\msmq\storage  ディレクトリーに保管されています。各ファイルは最大4MBまで保持でき、複数のキューからのメッセージを含むことができます

カーネル・コンポーネントの製品の画面

ProcessHackerのMQSVCプロセスのメモリーレイアウトは、パケットバッファメモリーがファイルマッピングであることを示しています。

パケットバッファアドレスとランダム化されたパケットハンドルは、IOCTL経由で割り当て要求後にユーザー空間に返されます。ドライバーは、ユーザー空間からのリクエストを処理する際に、このハンドルを使用してパケット・バッファーのアドレスを計算します。

ヒープ・グルーミング

脆弱なバッファーのバック・メモリーはマッピングされたファイル内にあり、プロセスのヒープ内にありません。さらに、影響を受けるメモリーにはオブジェクトが保管されません。ファイル・マッピングに含まれる唯一のものは、MSMQメッセージの内容と、ファイル・マッピングに保管されているメタデータです。OnDiskExtension.

さらに、メモリー配置に関する事前の知識がなければ、オブジェクト・ポインターを上書きするためにプロセスのヒープに対するファイル・マッピングの相対的な位置を知ることはできません。したがって、リモート・コードの実行を確実に実現するには、メモリーを予測可能な位置に形成するための何らかの方法が必要です。

正当なMSMQメッセージをターゲットに送信して実験した結果、多くのメッセージをスプレーすることで、.mq  ファイルマッピングに隣接する新しいヒープ割り当てを強制できることが判明しました。メッセージは受信されるとメモリーに順番に書き込まれ、MSMQメッセージ TimeToBeReceived  プロパティを使用して、特定のメッセージを解放するタイミングを慎重に決めることができます。

カーネル・コンポーネントの製品の画面

MQファイルマッピングに隣接して割り当てられた新しいヒープを示すMQSVCプロセスのメモリーレイアウト

ただし、これには攻撃者がターゲットの少なくとも1つのキューにメッセージを送信するためのアクセス権が必要です。そうしないと、メッセージは破棄されて上書きされ、パケットメモリーを永続的に占有しません。

実施された研究実験では、権限のないユーザーが、デフォルトで誰でもリモートでメッセージを送信できるキューを作成できることが判明しました。キューはシステム上に無期限に残ります。MSMQの最新の使用法のほとんどは、オプションのコンポーネントやアダプターとして存在しますが、Oracle、Veritas、Xeroxなどのベンダーは、MSMQをコアの依存関係として利用するエンタープライズ・ソフトウェアを提供しています。したがって、攻撃シナリオは非現実的ではありません。

エクスプロイトプリミティブ

out-of-bound memory accessの脆弱性は、悪意のあるクライアントがパケットに割り当てられたメモリーのBoundaryを超えてOnDiskExtensionHeader を書き込むことを可能にするエクスプロイト・プリミティブを導入します。

オフセットへの値の書き込みを可能にする脆弱性を評価する際には、
次のような特性を考慮する必要があります。

  • オフセットのコントロールは可能か
  • 書かれた値のコントロールは可能か

QueueJumper脆弱性の場合、割り当てられたバッファのOOB書き込みへのオフセットは、攻撃者が制御するデータを使用して計算されるため、制御可能です。ただし、OOB書き込みの内容の制御は限られています。

ここでは、Address は、OnDiskExtension ヘッダーが記述されるパケット・メッセージの末尾への破損したポインターを表します。発生する一連のオペレーションは次のとおりです。

  • 0x000000000000000C の書き込み先Address
  • 0x00000000 は、Address+0x2 に書き込まれます
  • 0x0000000000000000 は、Address+0x12 に書き込まれます
  • 0x0000000000000000 は、Address+0x1A に書き込まれます
  • 0x00000094 は、Address+0xE に書き込まれます
  • 0x0000 の書き込み先：Address+0x22
  • 0x0000 は、Address+0x62 に書き込まれます
  • memcpy(Address+0xA6, Source, Source->AddressLength+0x08)

Source は、memcpy への呼び出しで使用されました 上記はTA_ADDRESSオブジェクトを参照します。このTA_ADDRESS 構造体は、特定のタイプ（例：NetBIOS）の単一のトランスポート所在地を定義します。定義は以下の通りです。

typedef struct _TA_ADDRESS {

    USHORT AddressLength;;

    USHORT AddressLength;;

    UCHAR Address[1];;

} TA_ADDRESS, *PTA_ADDRESS;

AddressLength

指定したAddressTypeのアドレスのバイト数を指定します。

AddressType

トランスポートのアドレスのタイプを指定します。

Address

トランスポートのアドレスを含む可変サイズの配列を指定します。

以下のデバッグ・セッションでは、TA_ADDRESS にはIP所在地の形式で攻撃者が影響を与えたデータが含まれています。

RAX=0000014E1D110180 RBX=0000014E1D110180 rcx=0000014E1D110184

RDX=0000014E1ce86B10 rsi=0000014E1d110001 RDI=0000000545d7fa50

RIP=00007FF843208074 RSP=00000000545d7F940 RBP=0000000545d7F980

r8=000000000000000c r9=0000000000000002 r10=0000000000000000

r11=0000000545d7f938 r12=0000000000000002 r13=0000000000001000

r14=0000014e1ce86b10 r15=000000000000000

iopl=0         nv up ei pl nz na po nc

cs=0033  ss=002b  ds=002b  es=002b  fs=0053  gs=002b             efl=00000206

MQQM!CQmPacket::CQmPacket+0x89c:

00007ff8`43208074 e8a5780a00      call    MQQM!memcpy (00007ff8`432af91e)

0:017> dc rcx

0000014e`1d110184  00010004 00000000 8620a8c0 00000000  ………. …..
 

上記のTA_ADDRESS オブジェクトの長さは4 、タイプは1 、値は0x8620a8c0 です。各バイトをIPv4オケットに変換すると、所在地192.168.32.134 が生成されます。これはクライアントのIPv4ソース所在地です。

このシナリオでは、アドレスを介して、メモリー内のパケット割り当てから制御されたオフセットまで、攻撃者が管理するデータを書き込むことができます。これは非常に制限的で、おそらく非現実的ですが、理論的には、パケット・オフセットを減少させる際に、さまざまなアドレスから複数のリクエストを行うことで、メモリーに書き込まれる値を正確に制御するために使用できます。

代替攻撃

盲目的なリモート・コード実行を実現するためには多くの制限があるため、情報漏洩などの代替攻撃シナリオが調査されました。

考慮された攻撃の1つは、特定のメッセージ・セクションへのポインターを破損して境界外のメモリーを指定し、後でメッセージを取得して隣接するメモリーを読み取ることでした。

ただし、各セクションの解析の開始時に現在のセクションの位置が確認されるため、解析ロジックをだまして境界外にあるデータ・セクションを解析することはできません。

もう一つの攻撃シナリオは、別のメッセージのOnDiskExtensionHeaderを上書きして、受信したメッセージの出所をメッセージの受信者にだますことである。同様に、攻撃者がアクセスできないキュー宛のメッセージの内容を上書きすることも可能です。メッセージの特定の内容を上書きするには、攻撃者はメッセージのサイズなどの情報を持っている必要があります。

範囲外のデータ・アクセスの影響を受けやすいSoapHeaderという名前のオプションのセクションがあり、次の形式になります。

SoapHeaderの製品の画面

SoapHeaderパケット形式

MSMQパケット・データの保管に使用されるメモリーが、バッファーが解放されたときに適切にクリアされていないことが確認されました。その結果は、以前のMSMQパケットよりもサイズが小さいMSMQパケットを送信すると、メモリーレイアウトには、現在のパケットのデータが含まれ、その後に以前に処理されたMSMQパケットのデータが続きます。

 SoapHeader を悪用して、以前に処理されたパケットや隣接して保管されたメッセージのデータを開示できることが発見されました。攻撃者はBodyDataLength を任意に定義し、Bodyセクションを完全に除外することができます。これにより、攻撃者のSoapHeaderBody として、以前に処理されたMSMQパケットから機密性の高いデータを含む可能性のあるMSMQメッセージが成果されます。パッチを適用したコード・パスは、Body データがMSMQパケット・データの境界内にあることを検証するため、この不正使用を防止します。

書き込み内容の制御が限られ、制御されない書き込みが隣接メモリーを破損させること、さらにメッセージレイアウトの知識不足がエクスプロイテーションの大きな障害となりました。

カーネル経由の攻撃

分析時には、MSMQメッセージ・パケットの初期処理に関連するユーザー・スペースの脆弱性のみが、悪用可能性について評価されました。カーネル・バリアントの脆弱性を分析すると、さらなるエクスプロイテーションAvenue®が明らかになる可能性があります。たとえば、不正な形式のヘッダーを含めると、.mqファイルのカーネル・メモリー・マッピングに書き込みプリミティブが取得される可能性があります。場合によっては、ユーザー空間処理のチェックにより、カーネルが一部の後処理オペレーションを実行できなくなる場合があります。

さらに、カーネルの亜種の場合、攻撃者はメッセージの内容をあまり直接制御できず、カーネル・プール（ヒープ）内ではなく、ユーザー空間と同じファイル・マッピングを操作します。KASLRなどの緩和策も、リモートからのエクスプロイテーションに対しては克服が困難な障害をもたらします。

脆弱なサーバーの検出

パッチが適用されたコードの実装により、リモート・クライアントは、システムが更新を適用したかどうかを安全に判断できます。これは、脆弱性をトリガーするMSMQメッセージを送信することで実現できますが、実際には境界外アクセスを引き起こさず、サービス・プロセスをクラッシュさせることはありません。HTTPフラグがメッセージのUserHeaderに設定されている場合、SRMPEnvelopeHeaderが想定されます。パッチでは、2を掛けたDataLength フィールドで整数オーバーフローのチェックを実行します。この長さは、乗算の成果がデータの実際のサイズに等しい小さな数までオーバーフローするように設定できます。

SRMPEnvelopeHeader Data機能の整数オーバーフロー・チェックを示すデコンパイルされたコード・スニペット

SRMPEnvelopeHeader Data機能の整数オーバーフロー・チェックを示すデコンパイルされたコード・スニペット

ターゲットにパッチが適用されると、その脆弱性により例外が生成され、サーバーがメッセージの処理を中止するため、応答はクライアントに送り返されません。パッチが適用されていない場合、サーバーはメッセージを通常処理し、応答を送信します。

結論

脆弱なバッファーのメモリーをバックアップする場所によっては、ターゲット上の任意のキューにメッセージを送信できる攻撃者にとって、リモート・コード実行がより実現可能になると思われます。このシナリオでは、隣接するヒープが割り当てられるようにクリーンアップできます。書き込みコンテンツの制御が非常に限られているため、リモートのエクスプロイテーションに対する障害となります。ASLRのような緩和策のために、一定の情報漏洩も許容する必要があります。定数（0xC, 0x0 – プリミティブにより取得）をオブジェクトに1回書き込むことでこれを達成できる可能性がありますが、オブジェクトには、隣接するフィールドは他の書き込みによる破損に耐えられる有用なフィールドが含まれている必要があります。さらに、オブジェクトは攻撃者によって予測可能な位置に割り当てられる必要があり、オブジェクトの寿命はエクスプロイテーションの期間全体にわたる必要があり、オブジェクトの一部のアクションは攻撃者によってトリガー可能である必要があります。この研究の過程で、そのような適性があるオブジェクトは発見されませんでした。

最終的に私たちは、QueueJumperのリモートエクスプロイテーションは不可能ではない可能性があるものの、前述の要件により実現が困難になっていると結論づけています。このブログ記事は、非常に複雑なメッセージ仕様、サービス、プロトコルについての表面を少しかじったに過ぎません。ユーザー空間とカーネル・コンポーネント・オペレーションの両方について、さらなる研究が必要です。

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