PowerShellとSysmonによるDLLサイドローディングの痕跡の追跡

図1：プログラム実行データセットのバイナリ名の頻度分析

2番目のユースケースでは、一般に信頼できる標準のWindowsアプリケーションを利用して悪意のあるDLLが実行され、悪意のあるアクティビティが悪意のないプログラム実行データに紛れ込むため、検出がより困難になる可能性があります。プログラム実行データセット内のバイナリのフルパスの頻度分析を通じて検知の機会がありますが、何らかのフィルタリングがなければ、この分析はあまりにも非効率的です。

代わりに、プログラム実行データセットをフィルタリングして、デフォルトでSystem32またはSysWow64内にある実行ファイル名のみを含めることができます。この場合、分バイナリの完全パスがデフォルトと一致しなかったSystem32またはSysow64の実行可能ファイルに関連するすべてのプログラム実行データに対して分析が実行されます。

この分析を実行するには、WindowsシステムからのデフォルトのSystem32およびSysow64実行可能ファイルの検索テーブルを作成します。これらは制御データセットとして機能し、防御側は異常を特定できます。

次のPowerShellスクリプトは、System32およびSysWow64内の実行可能ファイルを列挙し、結果をCSVにエクスポートします。