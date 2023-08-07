SQL Serverに対する攻撃は、今日のサイバーセキュリティー環境において引き続き重要です。攻撃者は防御的制御を回避するためにその手法を常に進化させており、その中でSQL Serverなどの付随サービスをますます悪用しています。これらの攻撃はより高度かつ巧妙化しており、多くの場合、従来のセキュリティー対策を回避するためにあまり一般的ではない手法が使用されています。

SQL Serverを悪用することで、攻撃者は機密データへの不正アクセスを行い、データベースを操作し、システム全体を侵害する可能性があります。このような攻撃の結果は、データ侵害、経済的損失、組織の評判の低下など、深刻な結果をもたらす可能性があります。

攻撃のリスクを軽減するには、組織はSQL Serverの構成をレビューし、セキュリティーのベスト・プラクティスを採用することが重要です。さらに、組織はリアルタイムの監視、異常検知、行動分析機能を提供するセキュリティー・ソリューションに投資する必要があります。これらのソリューションは、攻撃をより効果的に検知して対応し、クリティカルなデータやシステムへの潜在的な影響を最小限に抑えるのに役立ちます。SQL Server環境を保護するための事前対応型の対策を講じることで、組織はこれらの攻撃の被害に遭うリスクを大幅に軽減し、貴重なデータ資産を保護することができます。

サプライチェーンの最新安定バージョンの SQLRecon は、X-Force Red Githubページにあります。

Black Hat Las Vegasに参加される方で、さらに詳しく知りたい場合は、8月10日木曜日午後1時（太平洋標準時）に開催される私のセッション「Abusing Microsoft SQL Server with SQLRecon」にご参加ください。