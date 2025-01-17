優れたCLRホストであること – 攻撃的な.NETトレードクラフトのモダナイズ

この手法の概念実証は、GitHubで公開予定です。この概念実証では、 IHostControl , IHostMemoryManager , IHostMalloc , IHostAssemblyStore および IHostAssemblyManager COMインターフェースの実装方法を示しています。これは SetHostControl を呼び出し、 ICLRRuntimeHost インタフェースを使用してCLRを開始します。

メモリー・マネージャーの実装は、正しいWindows API（例：VirtualAlloc）を呼び出すだけのものですが、CLRによって行われたすべてのメモリー割り当てを追跡する例も含まれています。また、前述の AcquiredVirtualAddressSpace コールバックによって提供されるアセンブリー・ロード・アーティファクトを消去する例も含まれています。

AMSIバイパスの網羅的な概念実証も用意されています。このバイパスには、それを独自のツールに実装しようとする場合に注意すべき点があります。 Load_2 メソッドを使用してロードしようとするアセンブリーのIDは、最終的にCLRに返すアセンブリーのIDと一致している必要があります。たとえば、 Load_2 を"Seatbelt, Version=0.0.0.0、PublicKeyToken=null, Culture=neutral"という引数で呼び出した場合、最終的に実行しようとするアセンブリーもこのIDを持つ必要があります。mscorlibをロードしようとすると、代わりにSeatbeltを返します。これは、CLRはこれをチェックしてエラーを生成するためです。ロードしようとしているアセンブリー名には注意が必要ですが、あなたがこの文書をいつ読んでいるかにかかわらず、Seatbeltという名前のアセンブリーを反射的にロードしようとしている場合は、このブログ記事を閉じて、より充実した活動を探すことをお勧めします。