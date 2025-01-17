優れたCLRホストであること – 攻撃的な.NETトレードクラフトのモダナイズ

現代のレッドチームは、エンドポイントを侵害し、目標を達成するためのアクションを実行する能力によって定義されます。前者を実現するために、多くのチームは独自のカスタム・コマンド・アンド・コントロール（C2）を実装するか、オープンソース・オプションを使用しています。後者では、Windows、Active Directory、サードパーティ・アプリケーションの機能を利用したエクスプロイテーション後ツールが継続的にリリースされています。このツールの実行メカニズムは、ここ数年、メモリ内での.NETアセンブリの実行に大きく依存してきました。
侵害されたエンドポイント上で.NETアセンブリを実行するためのトレードクラフトは、現代のレッドチームの武器の大部分を占めているにもかかわらず、依然として大幅に停滞しています。このブログ記事では、レッドチームが.NET実行ハーネスをこの10年間にどのように導入できるかについて説明します。
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少し前までは、多くのレッドチームがエクスプロイテーション後のツールとしてPowerShellに依存していました。Cobalt Strikeは2018年に実行・組立モジュールを導入し、それを変える一歩を踏み出しました。実行アセンブリーは、犠牲プロセスを生成し、共通言語ランタイム（CLR）をロードして、オペレーターによって提供される.NETアセンブリを実行する反射DLLをそのプロセスに注入します。
これは多くのエクスプロイテーション後のツールが.NETアセンブリに移行することにつながりました。しばらくすると、防御側は実行アセンブリーの「フォーク・アンド・ラン」動作、つまり反射型DLLインジェクションに対する検知を構築し始めました。これを回避するために、同じくIBMの敵対者シミュレーションチームのShawn JonesがInlineExecute-Assembly Beacon Object File（BOF）を開発しました。これにより、オペレーターは、組み立てを実行するという「フォーク・アンド・ラン」行動から脱却し、インプラント・プロセス内にとどまることができました。それ以来、多くのC2フレームワークがこの動作をネイティブに採用してきました。
CLRをホストし、.NETアセンブリを実行する方法にまだ精通していない場合は、上記のリンク先のShawnのブログ記事を読むことをお勧めします。
実行アセンブルのテクニックでは、「アンマネージドCLRホスティング」として知られるWindowsの機能を利用します。共通言語ランタイム（CLR）は、.NETのランタイム環境です。ユーザーは、中間言語（IL）にコンパイルされるさまざまな言語（C#、F#など）で.NETアセンブリを作成できます。CLRは、ILを含むアセンブリを取得し、それを実行する責任を負います。
従来、execute-assembly手法は非推奨の
メソッドを使用することで、メモリ内のバイト配列からアセンブリーをロードできることです。バイト配列からロードすることで、防御ソリューションによってスキャンされる可能性のあるコードをファイル・システムにドロップしなければならないという問題を回避します。
以来、
は
インターフェースに置き換えられています。
図1：ICLRRuntimeHostインターフェースのMSDNページ
注：
メソッドを使用すると、
COMインターフェースを独自に実装できます。これにより、CLRにさまざまなカスタマイズ主要な機能を使用するように指示できます。CLRのカスタマイズは、開発者がCLRのさまざまな要素を制御できるようにする主要な機能で、ちょっとした話題になっています。カスタマイズは、開発者が実装できる様々な"Manager"インターフェイスを使用することで機能し、
の実装は、CLRにどのマネージャーを使わせたいかを指示します。実装しないものはすべて、通常と同様にCLRによって処理されます。サポートされているマネージャーのリストを以下に示します。
図2：CLRのカスタマイズがサポートされている一部のインターフェース
このブログ記事で取り上げる2人のマネージャーを赤枠で強調しました：
私は、C®++でのCLRカスタマイズの最初の概念実証を書きましたが、最終的にはすべてを純粋なC®言語で再実装することにしました。この投稿では、その点について説明します。私はC®++の冗長を避けるためにC®言語で書かれたインプラントが好ましいと感じたため、このアセンブリ実行ハーネスもC®言語であることが望ましいと考えていました。C®言語でCOMインターフェースを実装するのは大変な作業ですが、以下の情報を参考にすることで、将来的により簡単になる一助となることを願っています。以下は、
インターフェースを定義する必要がある方法で、"MyHostControl"と名付けました。
図3：IHostControlインターフェースを実装するヘッダー・ファイル
COMインターフェースを実装するには、次のコンポーネントが必要です（この注文では上記のとおり）。
以下に示すように、実際のメソッドの実装はもっと簡単です。
図4：QueryInterface、AddRef、Releaseメソッドの実装
先述のように、
図5：GetHostManagerメソッドの実装
ここでは、
インターフェースを実装したので、
を呼び出してCLRを起動できます。以下は、通常のCLRホスティング作業を行うコードのスニペットです（
、
、
）そしてカスタム・ホスト制御インターフェースを使用して
を呼び出します。その後、CLRを開始します。
図6：SetHostControlの呼び出しとCLRの開始
C®言語でCOMインターフェースを実装する方法がわかったので、特定のマネージャーを実装する方が簡単です。
インターフェースにより、CLRのメモリー管理を制御できます。以下は
に実装する必要があるすべての関数のリストです。
図7：IHostMemoryManagerインターフェース用メソッドのリスト
おそらく、Windows上でメモリ管理の大部分を行うために使用されるVirtual*メソッド（VirtualAlloc、VirtualProtect、VirtualQuery、VirtualFree）など、興味深い動作を可能にするいくつかのメソッドに気づくでしょう。以下に、これらのメソッドの非常にベアボーン的な実装を示します。
図8：VirtualAlloc、VirtualFree、VirtualQuery、VirtualProtectの実装
メモリ割り当てを制御すると、オペレーターは望む分だけメモリーを取得できるようになります。たとえば、アロケーションAPIコールを間接システムコールVIA® 実行できます。また、CLRによるすべての割り当てを追跡し、インプラントがスリープ状態になったときに暗号化することもできます。CLR割り当ての暗号化はあまり安定していないことに注意してください。Virtual*メソッドに加えて、
CLRのメモリ割り当てを暗号化しようとすると、その正確さに応じて、「ある程度不安定」から「非常に不安定」になることは前述しました。これは、CLRが後で参照しようとするメモリを暗号化または解放すると、CLRがエラーを発生させ、プロセスをクラッシュさせるためです。ただし、これには例外が1つありました。それは、初期アセンブリ・ロード時に行われる割り当てです。
メモリー内またはディスクからでも、アセンブリをロードすると、CLRはスペースを割り当て、アセンブリをメモリーにマッピングします。私の知る限り、プロセス・メモリー内でバイト・パターンや予想されるサイズの割り当てを検索する以外に、このメモリー領域を識別して消去する優れた方法は公に知られていませんでした。CLRのカスタマイズでは、
メソッドの形式でこれらの割り当てを簡単に追跡できる機構が提供されています。このメソッドは、CLRがアセンブリーをプロセスにロードするたびにトリガーされる通知コールバックであり、コールバックには引数として割り当ての所在地とサイズが含まれます。私のテストによれば、このコールバックはアセンブリーがプロセスにロードされたときにのみトリガーされるため、アセンブリーのロード割り当てを追跡するのに適した方法が得られます。堅牢性を確保するために、サイズをチェックするか、またはメモリーを解析して、想定どおりのアセンブリーであることを確認できます。以下にこのメソッドの実装例を示します。これは単なる通知コールバックなので、任意の操作を実行してからS_OKを返します。
図9：AcquiredVirtualAddressSpaceメソッドの実装
CLRによる他の割り当てとは異なり、アセンブリが実行を終了した後に、このメモリ領域の暗号化やワイプに関する問題は発生していません。CLRが無効になっているキャッシュされたアセンブリを使用しようとする可能性があるため、同じアプリ・ドメインで同じアセンブリーを再度実行しようとすると問題が発生する可能性があります。実行アセンブリーのほとんどの実装では、新しいアプリ・ドメインを作成し、実行後に破棄されるため、実装で必ずテストしてください。
この通知機能には、軽微な防御アプリケーションも含まれています。通常、防御的な製品はEvent Tracing for Windows（ETW）を使用してCLRのアセンブリロードを追跡しますが、これはアセンブリがプロセスにロードされた場合に通知される別の方法を提供します。メモリーのアドレスとサイズは含まれているため、防御的な製品がその領域でメモリー・スキャンを実行するのは簡単です。
他に取り上げるマネージャーは
と
です。
は2つの役割を担っています：（CLRホストである私たちの代わりに）CLRがロードを処理すべきアセンブリーのリストをCLRに提供することと、
インターフェースをCLRに返すことです。
には2つのメソッドがあります：
と
です。
（
によって返される）CLRがロードを担うアセンブリーのリストにないアセンブリーをロードするように要求されるたびに、
が呼び出されます。CLRは
を呼び出し、アセンブリーのID文字列を渡し、
はアセンブリーのバイトを返します。"
"のようなID文字列を見たことがある方も多いでしょう。
がアセンブリーを解決すると、引数として指定されたポインターを設定することで、アセンブリのコンテンツが返されます。関連する引数（
）を以下の製品の画面に強調しました。
図10：IHostAssemblyStoreインターフェースのProvidAssemblyメソッドの引数
アセンブリは、ポインターをメモリー内のIStreamのアドレスに設定することで返されます。通常、CLRは、通常のWindowsプロセスでDLLをロードするのと同様の、ディスク上のディレクトリ検索命令に従ってアセンブリを見つけようとします。しかし、独自の実装を提供できるため、通常はディスクからロードされるアセンブリのリクエストを受け取り、代わりにメモリ内にあるアセンブリを提供することができます。アセンブリ・バイトはIStreamに入れる必要があり、これはバイト配列を受け取ってIStreamを返すSHCreateMemStream関数を使って実現できます。
これがメモリにアセンブリをロードする別の方法であれば、なぜこれが重要なのか疑問に思うかもしれません。マルウェア対策スキャンインターフェース（AMSI）についてはどうですか？
AMSIは、反射的に読み込まれたアセンブリをスキャンし、悪意のあるコンテンツを検知します。Windows DefenderはAMSIを使用し、AMSIを使用すると、メモリにロードされているアセンブリの内容を他のEDRに組み込み、その内容をスキャンすることもできます。AMSIはバイパスできるため、AMSIを軽視する傾向がありますが、Windowsにデフォルトでインストールされているものにとっては、AMSIはかなり効果的なセキュリティー機能であると私は感じています。少なくとも、メモリ内で実行されている多くの悪意のある.NETツール（Seatbeltなど）を検出します。レッドチームの間では、AMSIをバイパスしてきた数々のいたちごっこの歴史がありますが、AMSIバイパスの多くは、主要な機能（AmsiScanBufferなど）のバイトにパッチを適用することに依存しており、実行に失敗するか「適切な」値を返しています。従来のAMSIバイパスでは、AMSI.dllのメモリの.textセクションへの書き込み時にコピーするバイトが残るため厄介であり、疑わしいプロセスを探している防御側にとっては見落としになります。ハードウェア・ブレークポイント・フックなどのより高度なAMSIバイパスには、デバッグ・レジスタの使用状況を確認するためのスレッド・コンテキストの検査など、他のIOCも関連しています。
独自の
メソッドを実装することで、AMSIを完全に回避できます。従来、
メソッドはバイト配列からアセンブリをロードするために使用され、
はAMSIによってインスツルメンテーションされます。しかし、他にもあまり使用されないLoad_*関数があることをご存じでしょうか。
図11：メソッドのLoadファミリー
ここで重要な部分です。
以下は、AMSIをプロセスにロードせずに、
図12：Seatbeltの実行とAMSIのバイパス
図13：AMSI.dllが読み込まれていないプロセス・モジュールのリスト
2006年8月号のMSDN誌に掲載されたCLR Inside Outの記事によると、Microsoft自体も同様の手法を用いて、SQL Server 2005をディスクからではなくデータベースから.NETアセンブリを読み込む方法を採用しています。SQL databaseから.NETアセンブリを保管して実行する機能は、個人的に好まれている横移動手法で、Sanjiv Kawa氏が作成した別のX-Force RedツールのSQLReconを使用して簡単に実行できます。
この手法の概念実証は、GitHubで公開予定です。この概念実証では、
,
,
,
および
COMインターフェースの実装方法を示しています。これは
を呼び出し、
インタフェースを使用してCLRを開始します。
メモリー・マネージャーの実装は、正しいWindows API（例：VirtualAlloc）を呼び出すだけのものですが、CLRによって行われたすべてのメモリー割り当てを追跡する例も含まれています。また、前述の
コールバックによって提供されるアセンブリー・ロード・アーティファクトを消去する例も含まれています。
AMSIバイパスの網羅的な概念実証も用意されています。このバイパスには、それを独自のツールに実装しようとする場合に注意すべき点があります。
メソッドを使用してロードしようとするアセンブリーのIDは、最終的にCLRに返すアセンブリーのIDと一致している必要があります。たとえば、
を"Seatbelt, Version=0.0.0.0、PublicKeyToken=null, Culture=neutral"という引数で呼び出した場合、最終的に実行しようとするアセンブリーもこのIDを持つ必要があります。mscorlibをロードしようとすると、代わりにSeatbeltを返します。これは、CLRはこれをチェックしてエラーを生成するためです。ロードしようとしているアセンブリー名には注意が必要ですが、あなたがこの文書をいつ読んでいるかにかかわらず、Seatbeltという名前のアセンブリーを反射的にロードしようとしている場合は、このブログ記事を閉じて、より充実した活動を探すことをお勧めします。
概念実証では、私は
インターフェースの
メソッドを使って、実行されるアセンブリーのID文字列を取得しています。また、これをインプラントから移動し、クライアントまたはチームサーバー上でアセンブリーIDを取得し、ID文字列を引数としてインプラントに渡すこともできます。
これは新しいAMSIバイパスですが、最終的にはAMSIバイパスなのです。防御的な製品は、悪意のあるアセンブリを検知するために単にAMSIに依存するのではなく、深層防御ストラテジーを利用する必要があります。この手法を使用して読み込まれたアセンブリは、他のメモリ内アセンブリと同じEvent Tracing for Windows（ETW）イベントも生成します。悪意のあるアセンブリは、いくつかのより高度なEDRプラットフォームが行っているように、メモリ・スキャンによって検出できます。多くのエクスプロイテーション後ツールも独自のIOCを持っています。
前述したように、この研究にはいくつかの防御的なアプリケーションもあります。
コールバックは、アセンブリーがプロセスに読み込まれたときに通知を受け取る別の方法を提供します。防御側が
インターフェイスを実装した場合、アセンブリーのローディング・チェーンに挿入され、プロセスにロードされる前にアセンブリのロードを完全にブロックしたり、アセンブリのバイト数を変更したりすることができます。ここで私の意見を述べておきますが、この分野では将来的な発展がある可能性が高いと考察する。
この研究のタイムラインと、なぜ今発表しているのかについてお話ししたいと思います。この研究はすべて2023年6月に行い、それ以来社内で行いましたが、いくつかの会議CFPに送信されています。この研究を行った当時、私は同様のものがないか検索エンジンを探しました。最初は参考資料を探し、その後、この行動を最初に特定したのは私が最初かどうかを確認しようとしていました。それ以来、誰かが同様の作品を発表していないかを定期的に検索しました。2025年1月初め、私は「NTT Data」誌でMarcos González Hermidaによる「Using CLR Hosting to Avoid AMSI」という記事を見つけました。
この記事は同じバイパスを明らかにしており、雑誌によると、最初に公開されたのは2024年6月（上記の補足リンクは2024年7月のもの）です。非常に優れた記事であるため、一読されることをお勧めします。私から唯一の注意事項は、著者は、アセンブリーを実行するには署名する必要があると結論付けており、その概念実証では、
メソッドを使用して、ロードするアセンブリーのMainメソッド（具体的にはRubeus）を手動で取得していることです。この手法を用いて未署名アセンブリーを読み込む際に問題はありませんでした。また、同じ
メソッドを使用して、名前空間/クラスを知る必要なく、execute-assemblyの多くの実装で使用される読み込まれたアセンブリーのエントリー・ポイントを取得できます。
Marcos氏の記事と概念実証が発表されたことにより、このAMSIのバイパスは公開されたと見なされる可能性があったため、私たちは研究を、発見した概念実証とともに公開する時期が来たと判断しました。
この投稿では、.NETツールをメモリで実行しながら、CLRのカスタマイズを使用してOPSECを改善する方法について説明しました。さらに、これらのあまり知られていないCLR機能を利用した完全なAMSIバイパスを実証しました。.NETツールの使用は、攻撃者や脅威アクターにとって引き続き効果的です。このため、防御側はCLRの仕組みを理解し、エクスプロイテーション後のツールを検知するための深層防御戦略を構築することが必要不可欠です。
Brett氏とValentina氏にこの研究をレビューしていただきありがとうございます。
失敗への対処：CLRホストにおける失敗のエスカレーション・ポリシー- これは、私がこの研究を始めた当初、CLRのカスタマイズを使った攻撃的な戦術の唯一の実例です。
Hosted Pumpkin – いくつかのCLRカスタマイズを実装するための概念実証を含むGitHubリポジトリ。
シェルコード：メモリからの.NETアセンブリのロード – Donut氏は、C内のすべての関連するデータ構造と定義を元に合わせるのに大いに役立ちました。
Microsoft .NET Framework Common Language Runtimeのカスタマイズ（Steven Pratschner著） - CLRカスタマイズの決定版です。この分野に関心があるなら、まさに必読の書です。