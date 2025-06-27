AI Academy

統合のためにAIを業務に利用

今日の企業は、ビジネス・プロセスを自動化し、簡素化する最適な方法を常に自問しています。ただし、すべての要素が相互に関連しているため、この作業は長く複雑なものです。生成AIの出現とそこから構築される新しいテクノロジーにより、企業は統合への取り組みを加速させています。

AIは統合において重要な新しい変化を推進しています。AI Academyのこのエピソードでは、Madhu Kocharが、この生成AIを活用した統合が生産性とレジリエンスの継続的な向上に不可欠である理由について議論します。
学習内容
  • AIが統合による価値創出をサポートする方法
  • ガバナンスとガードレールが統合に重要な理由
  • AIエージェントの重要性の高まり
統合が新しいテクノロジーによって破壊されつつある分野であっても、統合の必要性がなくなるわけではありません。統合がなければAIは実現できませんし、その逆も同様です。これは自己強化的なサイクルです。
Madhu Kochar ソフトウェア製品担当副社長 IBM

エピソード・ガイド

新しいiPaaS購入者向けガイドを読む  

このガイドブックは、ITリーダーと統合アーキテクトがAIファーストの世界で適切なiPaaSソリューションを評価し、選択するのに役立ちます。中核となる基準、AI駆動型の機能、避けるべき落とし穴、そしてレジリエントな統合ストラテジーを構築するためのステップ・バイ・ステップのプロセスを概説します。

 

 ガイドをダウンロード
参考情報

成長を実現するエージェント型エンタープライズ

この参考情報では、AIエージェントがワークフロー全体に組み込まれ、タスクを自動化し、人間と連携して成長を促進する、エージェント型エンタープライズの概念を紹介しています。

IBM webMethods Hybrid Integrationの新しいイノベーション

今日の企業は、イノベーションを加速させながら、AI投資から具体的な利益を得るというプレッシャーにさらされています。しかし、多くの組織は、ビジネスが要求するスピードで多様なシステム、API、データフローを統合するのに苦労しています。
AIを業務に利用してオブザーバビリティーを向上

オブザーバビリティーは、システムが特定の動作をする理由についてより深い洞察を提供することで、根本原因分析の問題に役立ち、将来の問題を未然に防ぐことを可能にします。
