AI Academy

今日の企業は、ビジネス・プロセスを自動化し、簡素化する最適な方法を常に自問しています。ただし、すべての要素が相互に関連しているため、この作業は長く複雑なものです。生成AIの出現とそこから構築される新しいテクノロジーにより、企業は統合への取り組みを加速させています。



AIは統合において重要な新しい変化を推進しています。AI Academyのこのエピソードでは、Madhu Kocharが、この生成AIを活用した統合が生産性とレジリエンスの継続的な向上に不可欠である理由について議論します。