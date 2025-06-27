AI Academy

今日の企業は、ビジネス・プロセスを自動化し、簡素化する最適な方法を常に自問しています。ただし、すべての要素が相互に関連しているため、この作業は長く複雑なものです。生成AIの出現とそこから構築される新しいテクノロジーにより、企業は統合への取り組みを加速させています。
AIは統合において重要な新しい変化を推進しています。AI Academyのこのエピソードでは、Madhu Kocharが、この生成AIを活用した統合が生産性とレジリエンスの継続的な向上に不可欠である理由について議論します。
このガイドブックは、ITリーダーと統合アーキテクトがAIファーストの世界で適切なiPaaSソリューションを評価し、選択するのに役立ちます。中核となる基準、AI駆動型の機能、避けるべき落とし穴、そしてレジリエントな統合ストラテジーを構築するためのステップ・バイ・ステップのプロセスを概説します。
この参考情報では、AIエージェントがワークフロー全体に組み込まれ、タスクを自動化し、人間と連携して成長を促進する、エージェント型エンタープライズの概念を紹介しています。
今日の企業は、イノベーションを加速させながら、AI投資から具体的な利益を得るというプレッシャーにさらされています。しかし、多くの組織は、ビジネスが要求するスピードで多様なシステム、API、データフローを統合するのに苦労しています。
