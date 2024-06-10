組織がコストを管理しながらAIの力を活用しようとする中、XaaS（Anything as a Service）モデルの活用が戦略的なアプローチとして浮上しています。このブログでは、企業がオンプレミスとクラウドXaaSの両方を使用してAI時代に予算を管理し、技術の進歩に妥協することなく財務のサステナビリティーを推進する方法について説明します。
XaaSには、スケーラブルでコスト効率の高いソリューションを企業に提供するクラウド・ベースおよびオンプレミスの幅広いサービス・モデルが含まれます。サービスとしてのソフトウェア（SaaS）からサービスとしてのインフラストラクチャー（IaaS）、サービスとしてのプラットフォーム（PaaS）などに至るまで、XaaSにより組織はハードウェアやソフトウェアへの先行投資を必要とせずに最先端テクノロジーと機能にアクセスできるようになります。
XaaSモデルの主な利点の1つは、デプロイ先がオンプレミスかクラウドかに関係なく、固有の柔軟性と拡張性が備わっていることです。クラウドベースのXaaS製品は、組織に需要に基づいてリソースを俊敏に拡張し、リソースの最適な利用とコスト効率を可能にします。同様に、オンプレミス XaaS ソリューションは、組織独自のインフラストラクチャー内で柔軟にリソースを拡張し、データとセキュリティの制御を強化します。
AI時代に予算管理を行うには、コスト要因と支出パターンを深く理解する必要があります。XaaSモデルは、詳細な請求メトリクスと使用状況分析を提供することで、組織のコスト管理の予測可能性と透明性を高めます。リソース消費に関する詳細な洞察により、企業は最適化の機会を特定し、予算をより効果的に配分できます。
AIワークロードのオンプレミス保守と管理でリソースを大量に消費し、大きなコストがもたらされる可能性があります。クラウドとオンプレミスのXaaSサービスを活用することで、組織はインフラストラクチャー管理の負担をサービス・プロバイダーに委ねることができます。クラウドベースのXaaSソリューションは拡張性や柔軟性、幅広いAIツールやサービスへのアクセスを提供し、オンプレミスのXaaSソリューションによりデータ・ガバナンス、コンプライアンス、セキュリティーをより細かく制御できるようになります。
AIイニシアチブを実施するには、多くの場合、データサイエンスや機械学習、AI開発などの分野における専門スキルと専門知識が必要となります。XaaSモデルにより、AIソリューションの設計、開発、デプロイメントを支援できる熟練した専門家やサービス・プロバイダーからなる広大なエコシステムにアクセスできます。このように専門知識を利用できるようにすることで、企業はコストを管理しながら市場投入までの時間を短縮し、より良い結果を達成できます。
AIの時代において、競争に先んじるためには、迅速な実験とイノベーションが不可欠です。XaaSモデルは、企業がオンデマンドで幅広いAIツール、プラットフォーム、サービスにアクセスできるようにすることで、実験を促進します。これにより、組織は多額の先行投資を必要とせずに、迅速な反復、仮説の検証、AIソリューションの改良を行えます。実験の文化を受け入れることで、企業は財務リスクを最小限に抑えながらイノベーションを推進できます。
組織がAI導入の複雑さをナビゲートし、予算の管理に努める中で、オンプレミスとクラウドの両方のXaaSモデルを活用することが戦略上の必須事項となっています。XaaSサービスが提供する柔軟性、拡張性、コストの予測可能性、専門知識へのアクセスを取り入れることで、企業はコストを最適化し、イノベーションを推進し、持続可能な成長を達成できます。オンプレミスのデプロイでもクラウドのデプロイでも、XaaSは成功の触媒として機能し、組織が常に変化するビジネス・ランドスケープにおいて財務的なレジリエンスを維持しながらAIの可能性を最大限に解き放つことを可能にします。
IBMストレージ・アズ・ア・サービスとIBM Power Virtual Serverを使用してAI予算を管理します。オンプレミスのデータセンターでもIBM Cloudでも、これらのIBM製品から同じ顧客体験をプロビジョニングし、予算化し、実現することができます。
