Webサイト監視とは

組織は、ダウンタイム、レイテンシー 、セキュリティー侵害などの問題を軽減または回避するために、Webサイトの監視を使用します。高速でアクセス可能なWebサイトは、よりシームレスなエンドユーザー体験に貢献しますが、サイトやサービスが遅い、または応答しない場合、顧客体験が低下する可能性があります。不十分なWebサイトでの体験は、組織のブランド評価を弱め、収益に大きく影響を及ぼす可能性があります。

組織が Webサイトを通じてより多くの顧客にサービスを提供するにつれて、Webサイト監視 （Webサイト・パフォーマンス監視）の重要性が高まっています。理想的には、これらのプラクティスは監視だけでなく、オブザーバビリティー、つまり出力に基づいてシステムの内部状態を測定する能力にまで拡張されます。

新しいテクノロジーの登場により、Webサイトの機能はより複雑になっています。たとえば、現在多くの組織では顧客にサービスを提供するための機械学習やその他のAIツールを使用しており、外部ソースからのコンテンツのやり取りや組み込みにはAPIを使用しています。このように複雑さが増すということは、問題が発生する可能性のある領域が増え、問題の影響が大きくなる可能性があることを意味します。

さらに、 サイバーセキュリティー 攻撃が増加しており、組織にとって潜在的な落とし穴が増えています。現代の組織は、迅速かつ安全な体験を顧客に提供するために、Webサイト・パフォーマンスをリアルタイムで可視化する必要があります。また、深い可視性により、インシデントや問題が大きくなる前に適切なトラブルシューティングを行うことができます。

