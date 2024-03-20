IBMニュースレター
Webサイト監視とは、最大限の可用性と最適なユーザーエクスペリエンスを確保するためにWebサイトとWebサービスのパフォーマンスを追跡する手法です。
組織は、ダウンタイム、レイテンシー 、セキュリティー侵害などの問題を軽減または回避するために、Webサイトの監視を使用します。高速でアクセス可能なWebサイトは、よりシームレスなエンドユーザー体験に貢献しますが、サイトやサービスが遅い、または応答しない場合、顧客体験が低下する可能性があります。不十分なWebサイトでの体験は、組織のブランド評価を弱め、収益に大きく影響を及ぼす可能性があります。
組織が Webサイトを通じてより多くの顧客にサービスを提供するにつれて、Webサイト監視 （Webサイト・パフォーマンス監視）の重要性が高まっています。理想的には、これらのプラクティスは監視だけでなく、オブザーバビリティー、つまり出力に基づいてシステムの内部状態を測定する能力にまで拡張されます。
新しいテクノロジーの登場により、Webサイトの機能はより複雑になっています。たとえば、現在多くの組織では顧客にサービスを提供するための機械学習やその他のAIツールを使用しており、外部ソースからのコンテンツのやり取りや組み込みにはAPIを使用しています。このように複雑さが増すということは、問題が発生する可能性のある領域が増え、問題の影響が大きくなる可能性があることを意味します。
さらに、 サイバーセキュリティー 攻撃が増加しており、組織にとって潜在的な落とし穴が増えています。現代の組織は、迅速かつ安全な体験を顧客に提供するために、Webサイト・パフォーマンスをリアルタイムで可視化する必要があります。また、深い可視性により、インシデントや問題が大きくなる前に適切なトラブルシューティングを行うことができます。
組織は、数種類のWebサイト監視ソリューションとテクノロジーを使用してWebサイトを最適化し、適切なエンドポイントで適切なサービスを確実に提供することができます。これらのWebサイト監視機能は、メンテナンス期間中に組織が対処する問題を特定するのに役立ち、Webサイトユーザーへの不必要な中断を回避できます。
ほとんどのWebサイト監視ツールは、自動化とインスタント・アラートを使用して、ITチームとDevOpsチームが問題に即座に対処できるようにします。また、多くの監視プロバイダーは、必要に応じてツールを簡単にスケールアップまたはスケールダウンし、Webサイトをグローバルに監視できるようにするクラウドベースのテクノロジーを使用しています。
APM（アプリケーション・パフォーマンス管理）ツールは、組織がアプリケーションのパフォーマンスを最適化し、価値あるユーザー体験を提供していることを確認するのに役立ちます。コンテナーや独立したマイクロサービスなどの相互依存するテクノロジーを使用する組織では、このようなツールが特に重要です。このような環境では、1つのアプリケーションまたはサービスで障害が発生した場合、他の多くのアプリケーションに連鎖的な影響が生じ、より重大な問題が発生する可能性があります。APMツールは、Webサイトの応答時間の改善、アプリケーション・パフォーマンスの最適化、CI/CDパイプラインの高速化に役立ちます。
インフラ監視には、組織のバックエンドコンポーネントのパフォーマンス、可用性、正常性の追跡、分析、管理が含まれます。
実際のユーザー監視ツールは、アプリケーションにコードを挿入して、実際のユーザーがアプリケーションと対話する際のアプリケーションのパフォーマンスを追跡します。RUMツールは、チームがデジタルユーザー体験をより深く理解し、リアルタイム環境の問題を特定するのに役立ちます。
外形監視はRUMに似ていますが、アプリケーションを操作する実際のユーザーを監視するのではなく、潜在的なユーザーの動作を模倣するスクリプトを使用してアプリケーションの動作を判断します。外形監視は、顧客の動作のシミュレーションを作成しアプリケーションがさまざまな状況にどのように反応するかを判断します。場所、ネットワークの種類、デバイスの種類などの要素に基づいてユーザー・インタラクションをシミュレートできます。
Pingツールは、ドメインまたはIPアドレスに繰り返しpingまたは短いメッセージを送信し、応答時間とWebサイトの可用性を測定します。
Webhookは、2つのAPI間のイベント駆動型通信を可能にするコールバック関数です。Webhookは、特定のイベントが発生したときに、指定されたITアクションを自動的にトリガーするために使用されます。
このセキュリティーツールはHTTPトラフィックを監視し、分散型サービス妨害（DDoS）攻撃 、SQLインジェクション、フィッシング攻撃などの悪意のあるアクティビティを阻止するのに役立ちます。
組織は、Webサイト監視サービスとツールを設定して、広範囲または狭い範囲を指定し、Webサイト全体の性能を追跡できます。また、サーバーやプロトコルなど、特定の領域や外部要因に焦点を当てることもできます。
TCP/IPは、インターネット上のサーバー間、およびサーバーとクライアント間の通信を可能にする通信プロトコルスイートです。サーバー監視は、サーバー構成が問題の原因となっているかどうか、またはサーバーと他のデバイスの間に通信の問題が存在するかどうかを特定するのに役立ちます。
すべてのWebサイト・パフォーマンスの問題がシステム全体に及ぶわけではありません。組織は、誤ったコードなどの問題を特定するために、ページレベルでパフォーマンスを追跡できなければなりません。また、動作を遅くする過剰なプラグインやアドオン、ページ固有のスクリプトとグローバルスクリプトの競合といった要因も監視する必要があります。
オンラインで消費者に直接販売する組織は、多くの場合、Webサイト上にショッピングカートを設置し、ユーザーが支払い情報を入力して製品またはサービスの注文を完了します。チェックアウトの問題は売上や収益に悪影響を与える可能性があるため、ショッピングカートのページを監視することは組織にとって重要です。
さらに、チェックアウトのセキュリティー問題は、組織にとっても消費者にとっても大きな問題を引き起こす可能性があります。悪意のある攻撃者は、Webサイトの金融処理サービスをターゲットにしてクレジットカード番号やその他の情報を盗むことが多いのです。
SSL証明書は、Secure Sockets Layer（TLS：Transport Layer Security と呼ばれることもある）というセキュリティー・プロトコルを使用して、Webサイトの正当性を認証します。このプロトコルは、WebサーバーとWebブラウザの間に暗号化された通信経路を確立し、安全な通信を可能にします。SSL証明書は、クライアントがドメインの認証済みサーバーと通信していることを確認することで、なりすまし攻撃の防止に役立ちます。また、SSL証明書により、企業はHTTPよりも安全なHTTPS（Hypertext Transfer Protocol Secure）を使用することもできます。
すべてのSSL証明書には有効期限があるため、組織がその期限を延長するには再承認する必要があります。SSL証明書の有効期限が切れると、訪問者はWebサイトにアクセスできなくなったり、接続が安全ではないことを示す通知が表示されたりする可能性があります。どちらの結果もWebサイトのトラフィックに悪影響を及ぼします。
DNSを使用すると、ユーザーは複雑な数値IPアドレスではなく人間が読めるドメイン名を使用してWebサイトにアクセスできます。適切に設定された安全なDNSは、Webサイトのパフォーマンスと、ユーザーが検索しているWebサイトにすばやくアクセスできるようにするうえで重要な役割を果たします。
トランザクション監視ツールは、組織がWebサイトの高度な機能がユーザーの観点からどのように実行されるかを理解するのに役立ちます。トランザクションの例には、フォーム送信、電子商取引トランザクション、ユーザー認証などがあります。トランザクション監視には、アクションの実行にかかる時間を追跡する応答時間監視と、トランザクションが期待どおりに発生することを確認するトランザクション追跡の両方が含まれます。
Webパフォーマンス監視は、組織がWebサイトのパフォーマンスを測定し、オンラインプレゼンスを最適化するために使用するいくつかの測定基準を生成します。通常のWebサイトサービスの中断は、インシデント（通常は簡単な解決策がある独立した問題）に関連している場合もあれば、繰り返し発生するインシデントに関連付けられている問題（問題）に関連している場合もあります。
どちらの場合も、組織には根本原因を特定するための適切な情報と適切なツールが必要です。この情報を利用して、DevOpsチームは問題の解決策と将来の問題を防ぐ方法を見つけることができます。
Webサイトのアップタイムは、ユーザーがWebサイトを利用できる時間の割合を反映しています。アップタイム監視は、あらゆるWebサイト監視手法における重要な要素です。Webサイトがダウンした場合、組織は停止状況を説明し、解決までの推定時間を提示したステータス・ページを訪問者に知らせることができます。また、その組織とその製品やサービスについて詳しく知るための代替方法を提供することもできます。ただし、しかし、どれほど明確なコミュニケーション戦略があっても、最大のアップタイムを維持することのほうが望ましいといえます。
このメトリクスは、ページの読み込み速度を追跡するためのものです。ページ速度が低下すると検索結果での表示順位に影響し、ユーザーが組織のWebサイトを見つけにくくなります。組織は、ユーザー体験に影響するほどページ速度が低下した際に通知されるしきい値アラートを設定できます。ページ速度は、以下のようなWebページのパフォーマンスに寄与するいくつかの主要な要素を含む総称です。
エラー率は、Webサイトに対して行われたリクエストの数と比較して発生したエラーの数です。このメトリクスは、404エラー（Webページが見つからない）や500エラー（内部サーバーエラー）などのいくつかの問題を追跡します。
これは、組織のサーバーとユーザーデバイス間で1秒あたりに転送されるデータ量を追跡します。帯域幅が少なすぎるとパフォーマンスが著しく低下し、帯域幅が多すぎると不必要なコストが発生します。帯域幅の使用状況を正確に把握できるため、組織は適切なバランスを見つけることができます。
Webサイトの監視を優先し、Webサイトのパフォーマンスを向上させるための包括的な計画を策定している組織は、次のようなメリットを得ることができます。
Webサイトの問題がサービス提供全体に影響した場合、ITチームとWebサービスチームは自動化された即時アラートを受け取ることでダウンタイムを最小限に抑えることができます。ダウンタイムを最小限に抑えることは顧客満足度にプラスの影響を与え、組織による サービスレベル契約（SLA）の遵守に役立ちます。
サイバー攻撃は増加傾向にあり、Webサイトを安全に保つには、常に警戒する必要があります。多くの組織がオンラインで顧客から支払い情報を取得しており、そのやり取りによって犯罪者にとって利益となるさまざまな形式のデータが生成されていることを考えると、強化された脅威防止対策は特に重要です。セキュリティーとデータの整合性の問題は、経済的および評判に多大な影響を与える可能性があります。顧客データの保護は組織にとって最優先事項でなければなりません。
最適な読み込み時間とWebサイトの速度を維持し、レイテンシーやその他のパフォーマンスの問題を最小限に抑えることで、Webサイトが検索結果で上位にランクされ、Webサイトへのトラフィック増加に寄与します。
Webサイトを監視している組織では、ページの読み込みが遅い、サービスの問題、チェックアウトの問題など、コンバージョン率を低下させる可能性のある問題に対応する可能性が高くなります。問題に積極的に対処する（または問題を事前に予測して予防する）ことで、組織はコンバージョン率を高めることができます。
Webサイト監視は、ボトルネックを特定して取り除き、パフォーマンスの問題やインシデントがより大きな問題になる前に対処するために必要な情報を組織に提供します。これにより、パフォーマンスが最適化され、Webサイトでのユーザー・インタラクションが改善されます。
