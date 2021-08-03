多くの旅行者は、世界保健機関が作成した公式のワクチン接種記録であるイエロー・カード（Carte Jaーne）についてよく知っています。伝統的に印刷されている黄色い紙にちなんで名付けられたこの文書は、1930年代から海外旅行の際に使用されてきた公衆衛生ツールであり、通常はパスポートと一緒に携帯します。これは、旅行者が黄熱病、腸チフス、コレラなどの特定の病気に対するワクチン接種を受けていることを税関当局に示すものです。

イエロー・カードのようなワクチン接種カードは依然として使用されており、ワクチン接種を記録する一般的な方法として残っていますが、多くの政府は、偽造が困難な最新のデジタル・ワクチン・パスポートの作成を検討しています。新型コロナウイルス感染症のパンデミックによって公衆衛生の脅威がもたらされる中、複数の国が、ワクチン・パスポートや健康パスが新型コロナウイルス感染症のワクチン接種の証明となり、海外渡航の信頼回復と人々の通常の活動の再開に役立つかどうかを検討しています。

イスラエルは、2021年2月にグリーン・パスを開始し、最新のワクチン・パスポートを発行した最初の国となりました。2021年5月現在、ワクチン接種者に対して海外旅行やその他の用途でのワクチン・パスポートを発行している国は、イスラエル、中国、バーレーン、日本だけです。オーストラリアやデンマーク、ギリシャなど欧州連合（EU）の複数の国々がプログラムの開発に取り組んでいる一方で、他の国はまだ選択肢を検討している最中です。米国では、バイデン政権と米国疾病予防管理センター（CDC）のリーダーが、連邦政府は米国人のワクチン・パスポートを支援も発行もしないと表明しています。

ワクチン・パスポートは、新しい安全なデジタル証明書テクノロジーの普及を活用しています。海外旅行用のワクチン・パスポートだけでなく、他の場面でも応用されています。例えば、グループ単位で人々が集まる組織は、紙のワクチン接種カードや検査結果の両方に代わるデジタルな手段を探しています。これは、場合によっては、個人が検査やワクチン接種を受けたかどうかを、自主的かつプライバシーを保護する方法で特定することを意味します。