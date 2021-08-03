ワクチン・パスポートは、渡航に必要な特定の伝染病のワクチン接種を受けていることを確認するための物理的またはデジタル・ヘルス証明書です。
多くの旅行者は、世界保健機関が作成した公式のワクチン接種記録であるイエロー・カード（Carte Jaーne）についてよく知っています。伝統的に印刷されている黄色い紙にちなんで名付けられたこの文書は、1930年代から海外旅行の際に使用されてきた公衆衛生ツールであり、通常はパスポートと一緒に携帯します。これは、旅行者が黄熱病、腸チフス、コレラなどの特定の病気に対するワクチン接種を受けていることを税関当局に示すものです。
イエロー・カードのようなワクチン接種カードは依然として使用されており、ワクチン接種を記録する一般的な方法として残っていますが、多くの政府は、偽造が困難な最新のデジタル・ワクチン・パスポートの作成を検討しています。新型コロナウイルス感染症のパンデミックによって公衆衛生の脅威がもたらされる中、複数の国が、ワクチン・パスポートや健康パスが新型コロナウイルス感染症のワクチン接種の証明となり、海外渡航の信頼回復と人々の通常の活動の再開に役立つかどうかを検討しています。
イスラエルは、2021年2月にグリーン・パスを開始し、最新のワクチン・パスポートを発行した最初の国となりました。2021年5月現在、ワクチン接種者に対して海外旅行やその他の用途でのワクチン・パスポートを発行している国は、イスラエル、中国、バーレーン、日本だけです。オーストラリアやデンマーク、ギリシャなど欧州連合（EU）の複数の国々がプログラムの開発に取り組んでいる一方で、他の国はまだ選択肢を検討している最中です。米国では、バイデン政権と米国疾病予防管理センター（CDC）のリーダーが、連邦政府は米国人のワクチン・パスポートを支援も発行もしないと表明しています。
ワクチン・パスポートは、新しい安全なデジタル証明書テクノロジーの普及を活用しています。海外旅行用のワクチン・パスポートだけでなく、他の場面でも応用されています。例えば、グループ単位で人々が集まる組織は、紙のワクチン接種カードや検査結果の両方に代わるデジタルな手段を探しています。これは、場合によっては、個人が検査やワクチン接種を受けたかどうかを、自主的かつプライバシーを保護する方法で特定することを意味します。
デジタル・ヘルス・パス（ワクチン・パスポートと混同しないでください）とは、ワクチン接種の有無や新型コロナウイルス感染症の検査で陰性だったかどうかなど、個人の健康状態を共有するための任意かつ便利なオプションです。デジタル・ヘルス・パスを持っていれば、複数の書類を忘れずに持ち歩く必要がなく、スマートフォンでスキャン可能なQRコードを共有したり、ステータスを確認する証明書の紙のコピーを印刷したりすることができます。一方、個人情報は個人の携帯電話のデジタル・ウォレットに安全に暗号化された状態で保持されます。
世界中で新型コロナウイルス感染症ワクチンの導入が進む中、デジタル・ヘルス・パスは、政府、民間企業、非営利団体、業界団体が、人々が好きな活動に戻るための助けとして検討している多くのツールの1つです。例えば、2021年3月、ニューヨーク州はニューヨーク州の安全な再開をサポートするため、無料で安全な任意のデジタル・ヘルス・パス「Excelsior Pass」を開始しました。
新型コロナウイルスのパンデミックが収束した後も、デジタル証明書テクノロジーは、個人が必要なワクチン接種を受けたことや、健康状態のその他の側面を示すための有用なツールであり続けるでしょう。また、デジタル証明書は、学校が生徒のワクチン接種記録を管理したり、雇用主が職場で必要な健康診断やワクチン接種を監督したりするための便利な方法になる可能性があります。
デジタル・ヘルス・パスがあれば、ワクチン証明書などの機密性の高い健康記録を持ち歩く必要がなくなり、置き忘れの心配もなくなります。必要なのは、スマートフォンまたは印刷された証明書だけです。紙の証書は紛失してもコンピューターやモバイル・デバイスから簡単に再印刷できます。
デジタル・ヘルス・パスの基礎となるテクノロジーは、ユーザーが個人の健康データを管理し、何を誰とどのような目的で共有するかを制御できるように設計されています。検証された証明書のみが他者と共有され、基礎となるデータは非公開のまま保護されます。
人々の健康状態を把握し、再入国を確認することに関して、組織のニーズはさまざまです。国際線に搭乗する旅行者を審査する航空会社は、スポーツ・ファンを審査する屋外スタジアムよりも厳しい要件を設けているかもしれません。デジタル・ヘルス・パスを使用すると、組織はそれぞれのニーズに合ったルールを簡単に設計できます。
多くの人がスマートフォンでデジタル・ヘルス・パスを利用できる利便性を享受していますが、互換性のあるモバイル・デバイスを持っていなかったり、使用したくないという人もいます。さらに、携帯電話は家に忘れたり、タイミング悪くバッテリーが消耗したりすることもあります。デジタル・ヘルス証明書テクノロジーの設計者はこれらの限界を認識しており、多くは、印刷可能な証明書など、デスクトップ・コンピューターやその他のデバイスから必要に応じて証明書にアクセスできるような機能も追加されています。
ロックダウンやその他の制限が一般的でなくなるにつれ、パンデミック以前の活動に戻るには、さまざまな組織の調整が必要となります。人々にイベントや集まりの会場に再び来てほしいと考えている民間企業は、地域の規制や自社の方針に従って、人々の健康状態を自主的に確認するわかりやすい方法を必要としています。医療機関は、他の組織が信頼できるデジタル・ヘルス証明書を簡単に発行する方法を必要としています。
デジタル・ヘルス・パスは、新型コロナウイルス感染症やその他の健康証明書の発行者（薬局、研究所、医療提供者など）や航空会社のゲート係員など、証明書を確認する検証担当者のプロセスを簡略化できます。デジタル・ヘルス・パスを使用すると、組織は画一的なプロセスに従う必要がなくなる代わりに、特定のルールに従ってプロセスをカスタマイズできます。
例えば、屋外競技場では、72時間以内に新型コロナウイルス感染症の検査で陰性であったか、ワクチン接種の証明を受けたファンを入場させることにするかもしれません。ヨーロッパへの国際便を利用する場合、新型コロナウイルス感染症ワクチンの接種証明書の提示を求められることがあります。デジタル・ヘルス・パスは、どちらの組織の要件にも対応できます。
同様に、医療機関は個々の所有者に証明書を発行できます。デジタル・ヘルス・パスに組み込まれたセキュリティーとプライバシーは、発行者が多くの余分な作業を行うことなく、信頼できる証明書を容易に提供できるようにするのに役立ちます。
デジタル・ヘルス・パスは、スマートフォンでアクセスできるデジタル・ウォレットを使用して個人健康情報が暗号化されるように設計されています。ユーザーは、自分の情報とその情報の共有方法を制御できます。
その制御は、保護されたデジタル証明書によって維持されます。薬局、研究所、医療提供者は、新型コロナウイルス感染症の検査結果やワクチン接種記録など、セキュリティーで保護された健康証明書（QRコード）を発行し、個人のデジタル・ヘルス・ウォレットに追加することができます。QRコードを使用することで、検証時に本人の知らないうちに、または同意なしに、基本的な健康情報が第三者に公開されるリスクを最小限に抑えることができます。それらは、ユーザーのデジタル・ヘルス・ウォレットに安全に保管されます。証明書は、雇用主、航空会社、遊園地と、健康証明書を安全な方法で共有する自主的な方法を提供するに過ぎません。
これらの証明書はどれほど信頼できるでしょうか。一部のパスは、ブロックチェーンと呼ばれるテクノロジーを使用しており、これは分散型IDアーキテクチャーを使用しています。例えば、個人が自分のデータを制御し、その使用方法を選択できるようにすることで、積極的に関与できます。ブロックチェーンを使用することで、機密性の高い医療情報の中央データベースを保持する必要がなくなります。これは、保有者が基本的な個人健康情報の管理している状態で、組織が新型コロナウイルス感染症の健康証明書の信頼性と有効性を確認するのに役立ちます。
デジタル・ヘルス・ウォレットは、新型コロナウイルス感染症の紙ベースのワクチン接種や検査結果に代わる安全なデジタル手段であり、個人のワクチン接種状況や新型コロナウイルス感染症の検査結果が陰性であることを管理し、共有するための便利な選択肢です。
デジタル・ヘルス・ウォレットが機能する仕組みの例は次のとおりです。
ステップ1：最寄りの薬局で新型コロナウイルス感染症の検査を受けます。薬局は、陰性の検査結果に基づいて検証可能な証明書を発行し、利用者に送ります。
ステップ 2：利用者は証明書を受け取り、スマートフォンのデジタル・ウォレットに追加します。
ステップ3： ここで、飛行機に搭乗したり、スポーツ・イベントに参加したりする場合、IBM Digital Health Passを利用する選択肢があるとします。この選択肢を選んだ場合、航空会社職員またはイベント・スタッフは、入場前にデジタル・ヘルス・ウォレットのQRコードをスキャンして、証明書を確認します。とても簡単です。
職場に行く
オフィスや倉庫、その他の屋内のコワーキング・スペースを共有する人が増えると、雇用主は人々が健康ガイドラインに従っているかどうかを確認する必要があります。到着後、従業員はデジタル・ヘルス・ウォレット・アプリのQRコードを提示してスキャンしてから、建物に入る必要があるかもしれません。これは、従業員IDを使用して職場にアクセスするのとそれほど変わらない方法です。
出張や旅行
クルーズ会社、航空会社、ホテルは、旅行前にデジタル・ヘルス・パスを使用して、個人の健康状態を確認する場合があります。航空会社は、クルーズ会社とは異なる審査要件を設けているかもしれませんが、旅行者はどのデータを誰と共有するかを自主的に選択できます。
コンサートやゲームの観戦
新型コロナウイルス感染症のタスクフォースは、ファンがお気に入りのチームやバンドを直接楽しむことができるように、健康と安全を優先しています。チケット売り場係員や案内係、警備員は、コンサートやスポーツ観戦のチケットを確認するだけでなく、人々を会場に入場させる前にヘルス・パスの提示を求めることができます。
