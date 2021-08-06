国際取引をより迅速で効率的なものとするビジネス・ネットワークにご参加ください。we.tradeは、ヨーロッパの主要銀行15行が共有するブロックチェーン・ベースのプラットフォームであり、IBMと提携して世界的な通商の加速を支援しています。

we.trade Blockchain Platformは、摩擦を軽減し、参加企業の取引プロセスを扱いやすいものにし、世界貿易のための信頼のエコシステムを構築します。標準化されたルールと簡素化された取引オプションにより、銀行や中小企業のリスクが軽減され、取引の機会が増加します。