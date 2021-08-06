時代遅れのプロセスが多くのトレード・ファイナンス・システムの足かせとなり、リスクとコストの上昇につながっています。トレード・ファイナンス向けのIBM Blockchainソリューションは、市場をリードするブロックチェーン・サービスとプラットフォーム上に構築されており、新しい取引パートナーシップを確立し、新しい流動性プールを発見し、新たなビジネス・モデルを創出するのに役立ちます。分散型台帳技術、スマート・コントラクト、強化されたセキュリティー、組み込みのガバナンス、トレード・ファイナンス・データへのリアルタイム・アクセスのための広範な制御機能に頼ることができるようになりました。
の中小企業のトレード・ファイナンスの申請が却下されています。¹
兆米ドルの世界的なトレード・ファイナンス・ギャップがその結果として発生しています。¹
あらゆる規模の売り手と買い手が取引エクスペリエンスを向上させることができます。トレード・ファイナンスのためのIBM Blockchainソリューションがお役に立ちます。
クレジットと保証を電子的に迅速に処理し、顧客の財務状況や取引履歴について深い洞察を得て、取引の開始から終了まで監視します。
透明性が高く、リスクを軽減でき、標準化された新しいクラスのトレード・ファイナンスとトレード・クレジット保険ソリューションによって収益機会を発見できます。
国境を越えた取引における信頼性と透明性を高めます。新しい取引ネットワークを創設し、新しい取引ハブを構築することで、先行者としてのメリットを享受できます。
現在IBMでは、ブロックチェーン・ネットワークの開始、加速、革新を支援するために、複雑な貿易プロセスを再構築しています。この取り組みには、ヨーロッパ全土で15の銀行が名を連ねているwe.tradeの本番環境開発の成功も含まれます。
ストラテジー、迅速な製品開発、ガバナンス、規制におけるIBMの比類のない経験は、ブロックチェーン・ネットワークがメンバーシップを拡大し、他社と力を合わせるのに役立ちます。
IBMは、貿易やそのプロセス、複雑なシステム統合、規制の多い業界事情の知識に加え、これまでの実績として500社以上のお客様とのエンゲージメントにより、ブロックチェーンの価値を引き出す方法を熟知しており、ビジネスを遂行するためのスタック全体を提供できます。
国際取引をより迅速で効率的なものとするビジネス・ネットワークにご参加ください。we.tradeは、ヨーロッパの主要銀行15行が共有するブロックチェーン・ベースのプラットフォームであり、IBMと提携して世界的な通商の加速を支援しています。
we.trade Blockchain Platformは、摩擦を軽減し、参加企業の取引プロセスを扱いやすいものにし、世界貿易のための信頼のエコシステムを構築します。標準化されたルールと簡素化された取引オプションにより、銀行や中小企業のリスクが軽減され、取引の機会が増加します。
ブロックチェーンを成功へ導くには、素晴らしいアイデアだけでは不十分です。結果重視のネットワーク設計原則を活用して、トレード・ファイナンス企業、ネットワーク、エコシステムの変革を実現する方法をご覧ください。
Hyperledger Fabricは、業界戦略とともにエンタープライズグレードのアプリケーションを開発するためのオープンソースのモジュール型ブロックチェーン・フレームワークです。
官公庁・自治体や企業および機関はブロックチェーンを使用することで、デジタルIDと認証情報のための安全で信頼できるインフラストラクチャーを実現しています。
The Home Depot社は、IBM Blockchainテクノロジーを導入することで、ベンダーとの紛争を解決し、サプライチェーンの効率を向上させています。
IPwe社はIBM BlockchainとAIを使用することで、透明性の高いグローバルな特許市場を構築し、IBMの支援を受けながら可視性と柔軟性を高めています。
IBM Blockchain Platform：Hyperledger Fabric Support Editionは、Linux Foundationのエンタープライズ・ブロックチェーン・プラットフォームの事実上の標準であるHyperledger Fabricに対するSLAと24時間年中無休でエンタープライズ・サポートを提供します。
IBM Blockchainは、許可されたブロックチェーン・ソリューションを通じて、サプライチェーンのパートナーが信頼できるデータを共有し、透明性と信頼性を高めることを支援します。
IBMコンサルティングは、お客様と二人三脚でハイパフォーマンスなビジネスを設計・構築・運用するグローバルなコンサルティング組織です。
IBM Blockchainを使用して、回復力と透明性がある信頼できるサプライチェーンを構築し、業界をリードするソリューションで事業オペレーションの変革、プロセスの合理化、信頼性の強化を実現します。