Tektonとは何か？

つまり、Tekton Pipelinesプロジェクトは、CI/CDスタイルのパイプラインを宣言するためのKubernetesスタイルの参考情報を提供します。これらの参考情報は当然yamlで記述され、コード・リポジトリに保管されます。このコードとしてのパイプラインのアプローチには、バージョン管理とソース管理のメリットがあります。

Tektonは、パイプラインと関連する概念を定義するKubernetes向けのカスタムリソース拡張機能のセットを提供します。以下は、Tekton Pipelineの基本的な構成要素です。

タスク ：コードのコンパイル、テストの実行、イメージのビルドとデプロイなど、一連のビルド・ステップを定義します。





：コードのコンパイル、テストの実行、イメージのビルドとデプロイなど、一連のビルド・ステップを定義します。 パイプライン ：イプラインを構成するタスクのセットを定義します。





：イプラインを構成するタスクのセットを定義します。 PipelineResource: パイプラインのインプット（Gitなど）またはアウトプット（Dockerイメージなど）であるオブジェクトを定義します。





PipelineRun：パイプラインの実行を定義します。この参考情報は、実行するパイプラインと、インプットおよびアウトプットとして使用するパイプラインリソースを参照します。

TektonパイプラインはKubernetesネイティブであるだけでなく、あらゆる環境（Kubernetesクラスター、クラウド、仮想マシンなど）にデプロイすることができ、パイプライン・タスクは分離して安全に実行されるため、最新の継続的デリバリーのニーズに柔軟に対応できます。

詳細については、「Tektonとは」の動画をご覧ください。