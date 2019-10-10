Tektonとは何か？

その目標は、パイプライン、ワークフロー、その他のビルディングブロックの業種・業務仕様を提供することで、継続的デリバリーをモダナイズすることです。Tektonを使用すると、基盤となる実装の詳細を抽象化することで、複数のクラウド・プロバイダーやオンプレミス・システム間で構築、テスト、デプロイできるようになります。
つまり、Tekton Pipelinesプロジェクトは、CI/CDスタイルのパイプラインを宣言するためのKubernetesスタイルの参考情報を提供します。これらの参考情報は当然yamlで記述され、コード・リポジトリに保管されます。このコードとしてのパイプラインのアプローチには、バージョン管理とソース管理のメリットがあります。
Tektonは、パイプラインと関連する概念を定義するKubernetes向けのカスタムリソース拡張機能のセットを提供します。以下は、Tekton Pipelineの基本的な構成要素です。
TektonパイプラインはKubernetesネイティブであるだけでなく、あらゆる環境（Kubernetesクラスター、クラウド、仮想マシンなど）にデプロイすることができ、パイプライン・タスクは分離して安全に実行されるため、最新の継続的デリバリーのニーズに柔軟に対応できます。
詳細については、「Tektonとは」の動画をご覧ください。
継続的デリバリー・ファウンデーション（CDF）は、Jenkins、Jenkins X、Spinnaker、Tektonなど、継続的デリバリーのために最も急速に成長している多くのプロジェクトのベンダー中立の基盤として機能しています。CDFは、オープン・モデル、トレーニング、業種・業務ガイドライン、移植性を重視してDevOps実践者をサポートします。
IBMはCDFの主要なスポンサーであり、このコミュニティーとそのエコシステムに積極的に参加して、CI/CDの未来の形成を支援しています。この財団に参加することで、当社は、高品質のアプリケーションを迅速に提供する最先端のクラウドネイティブ・ソリューションをお客様に提供できるようになります。