Tektonとは何か？

著者

Steven Weaver

Product Manager

Tektonの定義

Tektonは、オープンソースの Continuous Delivery Foundation（CDF）によって管理される、継続的統合継続的デリバリー（CI/CD）システムを構築するための共有コンポーネントのセットです。Tektonにより、オープンソースでベンダーに依存しないKubernetesネイティブ・フレームワークを使用して、開発者がKubernetesにアプリを構築、テストし、Kubernetesにデプロイできるようになります。

その目標は、パイプライン、ワークフロー、その他のビルディングブロックの業種・業務仕様を提供することで、継続的デリバリーをモダナイズすることです。Tektonを使用すると、基盤となる実装の詳細を抽象化することで、複数のクラウド・プロバイダーやオンプレミス・システム間で構築、テスト、デプロイできるようになります。

 

Tektonの仕組み

つまり、Tekton Pipelinesプロジェクトは、CI/CDスタイルのパイプラインを宣言するためのKubernetesスタイルの参考情報を提供します。これらの参考情報は当然yamlで記述され、コード・リポジトリに保管されます。このコードとしてのパイプラインのアプローチには、バージョン管理とソース管理のメリットがあります。

Tektonは、パイプラインと関連する概念を定義するKubernetes向けのカスタムリソース拡張機能のセットを提供します。以下は、Tekton Pipelineの基本的な構成要素です。

  • タスク：コードのコンパイル、テストの実行、イメージのビルドとデプロイなど、一連のビルド・ステップを定義します。

  • パイプライン：イプラインを構成するタスクのセットを定義します。

  • PipelineResource: パイプラインのインプット（Gitなど）またはアウトプット（Dockerイメージなど）であるオブジェクトを定義します。

  • PipelineRun：パイプラインの実行を定義します。この参考情報は、実行するパイプラインと、インプットおよびアウトプットとして使用するパイプラインリソースを参照します。

TektonパイプラインはKubernetesネイティブであるだけでなく、あらゆる環境（Kubernetesクラスター、クラウド、仮想マシンなど）にデプロイすることができ、パイプライン・タスクは分離して安全に実行されるため、最新の継続的デリバリーのニーズに柔軟に対応できます。

詳細については、「Tektonとは」の動画をご覧ください。

継続的デリバリー・ファウンデーション

継続的デリバリー・ファウンデーション（CDF）は、Jenkins、Jenkins X、Spinnaker、Tektonなど、継続的デリバリーのために最も急速に成長している多くのプロジェクトのベンダー中立の基盤として機能しています。CDFは、オープン・モデル、トレーニング、業種・業務ガイドライン、移植性を重視してDevOps実践者をサポートします。

IBMはCDFの主要なスポンサーであり、このコミュニティーとそのエコシステムに積極的に参加して、CI/CDの未来の形成を支援しています。この財団に参加することで、当社は、高品質のアプリケーションを迅速に提供する最先端のクラウドネイティブ・ソリューションをお客様に提供できるようになります。