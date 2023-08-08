交通インフラ（人や商品の安全な輸送を保証する固定設備のネットワークを含む広義の用語）は、繁栄する現代経済の重要な部分です。交通システムの例としては、道路、公共交通システム、空港、駅、バスステーション、フェリー・ターミナル、パイプライン、倉庫などがあります。人々や企業は毎日交通ネットワークに依存していますが、重要な資産が予期せず故障したり、さらに悪いことに、環境を汚染して自然資源を脅かしたりした場合はどうなるでしょうか。
ここ数年、新型コロナウイルス感染症のパンデミックによる混乱と気候変動がもたらす混乱は、経済発展を妨げ、前例のない交通インフラへの投資を促しました。以下は、米国、ヨーロッパ、アジアで重要な資産の構築と再構築のために開始されている経済成長イニシアチブのほんの一部です。
しかし、既存のインフラストラクチャーを最初に構築したのと同じ方法とテクノロジーを使用して修理および再構築するだけでは十分ではありません。こうした交通プロジェクトが、世界が次のパンデミックから回復し、化石燃料への依存を減らすのに役立つような方法で真に変革をもたらすものであるためには、より持続可能な方法で構築される必要があります。
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
交通分野のフットプリントと、それに伴う気候変動への影響は否定できません。国際エネルギー機関（ibm.com 外部のリンク）によると、運輸業界は世界の温室効果ガス排出量の21%、つまりほぼ4分の1を占めています。国際持続可能開発研究所（IISD）（リンクはibm.com外部）によると、世界の石油消費量の64%、全エネルギー使用量の27%が輸送サービスに使用されており、また世界のエネルギー関連CO2排出量全体の23%も輸送サービスに使用されているとのことです。
気候変動の緩和には、ヨーロッパ、米国、中国だけでなく、2015年のパリ協定が定めた目標を達成するために、老朽化した設備を交換したり、最新の基準に引き上げたりする必要がある発展途上の国または地域でも、持続可能な交通インフラへの多額の投資が必要となります。しかし、持続可能な交通インフラは、環境を改善するだけではなく、良いビジネスでもあります。ここでは、持続可能な交通インフラが投資する企業にもたらす最も一般的なビジネス上のメリットをいくつか紹介します。
気候変動の影響が世界中のより多くの場所で感じられる中、組織はより厳格な環境・衛生・安全（EHS）の規制に直面しています。EHS監視を資産保守プログラムに統合することで、排出量を監視し、コンプライアンスを確実に維持できます。
持続可能な輸送インフラに取り組んでいる現代の企業は、資産パフォーマンス監視（APM）やエンタープライズ資産管理（EAM）などのソリューションを使用して、資産が効率的に運用されるようにしています。EAMとAPMは、遠隔監視などの機能を備え、組織が資産が使用している燃料を常に測定し、環境への影響を最小限に抑える方法で最適なレベルでパフォーマンスを発揮していることを確認するのに役立ちます。
時代遅れで非効率的な事後対応型または故障するまで実行する保守プログラムから、予防保守や予知保全などの完全に統合された資産信頼性および保守プログラムに切り替えることで、組織は資産ライフサイクル全体にわたってサステナビリティーを促進する方法で資産をより効果的に監視、管理、保守できます。
持続可能な交通インフラは、最新の予防保守または予測保守プログラムを展開することでよりスマートな資産管理が可能となり、コストのかかる資産のダウンタイムを引き起こす前に問題を発見して対処できるようにします。どちらのストラテジーも、企業が保守をより適切に計画し、ビジネス全体に影響を与える可能性のある高額なシャットダウンを回避するのに役立ちます。
新しいテクノロジーと業界全体のベストプラクティスを活用することで、組織は、より強固で回復力のある交通インフラを構築する方法を見つけています。ここでは、成功に有効な5つのベスト・プラクティスを紹介します。
持続可能な交通のイニシアチブを計画する際には、組織が必要とするものと、組織の持つリソースで達成できるものを優先することが重要です。たとえば、配送車両全体を化石燃料から電気に切り替えることは、長期的な目標ではありますが、現時点で行えるよりも多くの投資が必要になる可能性があります。車両の一部を電気自動車に変換することは、より現実的な最初のステップです。そうすることで、組織は車両全体を転換する前に、発生した問題を解決するチャンスが得られます。
今日、運輸業界では、組織は持続可能な交通インフラの目標を達成するために、EAMおよびAPMのアプローチへの依存を強めています。EAMおよびAPMソリューションは、作業管理プロセス、保守プログラム、計画とスケジューリング、サプライチェーン管理、EHS条件の改善に役立ちます。
資産管理と同様、交通インフラの取り組みに持続可能性を組み込む場合、資産の保守も取り組みが重要な領域です。予防保守とは、コストがかかり持続不可能な故障につながる可能性のある予期しない機器の故障を防ぐために定期的な保守活動を規定するアプローチです。予知保全は、資産に関する履歴データと障害データを使用して、いつ問題が発生する可能性があるかを予測することにより、これらのアクティビティをさらに一歩進めます。どちらのアプローチも、設備の故障を引き起こす前に保守の問題を積極的に予測し、解決を支援するため、従来の故障まで実行する保守よりも持続可能なインフラストラクチャーの構築に役立ちます。
バルブや車両などあらゆるものがIoT（モノのインターネット）を介してセンサーやシステムで接続されるため、組織は高度な分析と人工知能（AI）をEAMおよびAPM戦略に組み込むことができます。燃料タンク、速度計、エンジンなどの複雑な資産に関わる機器がデータを収集し、AIを使用して分析します。これにより、環境への影響を最小限に抑えながら資産の最適なパフォーマンスを確保できます。
デジタルツインは資産の仮想表現であり、利害関係者はシミュレーションを使用してテストを実行し、一連の条件や運用環境下で資産がどのように機能するかを確認できます。交通インフラのプロジェクトに取り組むエンジニアは、デジタルツインを頻繁に使用して、建物、橋、ジェット・タービン、自動車、航空機などのさまざまな資産が、暴風雨、洪水、高温などの特定の条件にさらされたときにどのように反応するかを評価します。
交通インフラは、さまざまな業種・業務やニーズをサポートしています。毎朝立っている旅客バスや列車のターミナルから、世界的な貿易を支える空港、貨物ターミナル、常に動き続ける輸送ネットワークまで、それなしでは私たちが生きている世界を想像することは困難です。持続可能な交通インフラは、構造物とネットワークが最適なレベルで機能するのを支援し、環境への影響を最小限に抑えながら、誰もが目的地に到着できるようにします。
ここでは、2つの業界における持続可能な交通インフラの2つの例を紹介します。
空港は、迅速かつ安全な交通手段を利用して毎日何百万人もの人々が利用し、さまざまなアクティビティーが行われています。空港維持システムは、セキュリティー設備、歩道、エレベーター、空調、上下水道などの重要な資産がすべて適切に機能することを徹底します。しかし、多くの空港は数十年前に建設されたものであり、その保守チームは依然として時代遅れの非効率なテクノロジーとワークフローに依存してその運営を維持しています。空港をより近代的で、回復力があり、持続可能なものにするために、関係者は新しいテクノロジーと機能を取り入れています。
AIとIoT（モノのインターネット）ツールにより、保守マネージャーは資産の正常性とパフォーマンスをリアルタイムで監視できます。また、旅行者の安全を確保する厳しいセキュリティー要件の遵守を確保し、非効率な保守プロセスを改善することにも役立ちます。アプリケーションやその他のレガシーのコミュニケーション方法を高速で簡単なモバイル・アプリケーションに置き換えることで、作業員は複雑で要求の厳しい環境での現場での相互コミュニケーションを改善し、作業指示書に優先順位を付け、リソースを管理できるようになります。
マサチューセッツ州（リンクはibm.com外にあります）工科大学によると、貨物の輸送とストレージは、世界の温室効果ガス排出量の20％を占めています。その数を減らすために、利害関係者は、業界のインフラストラクチャーに、より持続可能性を組み込む方法を模索しています。
まず、商品の輸送に使用される車両の燃費と保守プログラムを最適化する必要があります。貨物会社が所有する各資産には、設置、保守、交換などの特定のライフサイクルがあります。これらの活動は資産のフットプリントに寄与するため、それらを削減できればできるほど、資産全体のフットプリントも低くなります。たとえば、商品を輸送する配送トラックや船が移動中に故障した場合、修理に派遣された技術者は燃料を使用してそこから戻ってきます。そのため、船のフットプリントが増えます。
EAMおよびAPMストラテジーをデプロイして資産のライフサイクルを延ばし、予防的および予知保全を実施することで、貨物輸送業者はビジネスをより持続可能で燃料効率の高いものにし、事業を展開する各国または地域のEHS規制に確実に準拠できるようにしています。
交通インフラ資産管理の実践の改善を目指す組織には、選択できるソリューションが多数あります。ニーズに合った適切なプラットフォームを特定する際には、堅牢な一連の技術提供と過去のベスト・プラクティスを組み合わせたプラットフォームを優先する必要があります。
IBM Maximo Application Suiteは、生産性の最適化や予防および予知保全機能のデプロイなど、輸送インフラストラクチャー資産の監視、管理、維持に特に役立つ資産および信頼性のための統合管理ソリューションです。
運用、保守、監視、品質、信頼性に対応する資産管理スイートを使用して、輸送資産の生産性とワークフローを最適化しましょう。
AIを活用した持続可能なサプライチェーンを構築することによって、未来に向けてビジネスを保護し、透明性を高め、従業員体験や顧客体験を向上させます。
運輸業界で最先端テクノロジーにより、顧客体験を向上させ、収益を促進し、業務効率を高めます。
運用、保守、監視、品質、信頼性に対応する資産管理スイートを使用して、輸送資産の生産性とワークフローを最適化しましょう。