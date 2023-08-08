交通インフラは、さまざまな業種・業務やニーズをサポートしています。毎朝立っている旅客バスや列車のターミナルから、世界的な貿易を支える空港、貨物ターミナル、常に動き続ける輸送ネットワークまで、それなしでは私たちが生きている世界を想像することは困難です。持続可能な交通インフラは、構造物とネットワークが最適なレベルで機能するのを支援し、環境への影響を最小限に抑えながら、誰もが目的地に到着できるようにします。

ここでは、2つの業界における持続可能な交通インフラの2つの例を紹介します。

航空気象予報ソリューション

空港は、迅速かつ安全な交通手段を利用して毎日何百万人もの人々が利用し、さまざまなアクティビティーが行われています。空港維持システムは、セキュリティー設備、歩道、エレベーター、空調、上下水道などの重要な資産がすべて適切に機能することを徹底します。しかし、多くの空港は数十年前に建設されたものであり、その保守チームは依然として時代遅れの非効率なテクノロジーとワークフローに依存してその運営を維持しています。空港をより近代的で、回復力があり、持続可能なものにするために、関係者は新しいテクノロジーと機能を取り入れています。

AIとIoT（モノのインターネット）ツールにより、保守マネージャーは資産の正常性とパフォーマンスをリアルタイムで監視できます。また、旅行者の安全を確保する厳しいセキュリティー要件の遵守を確保し、非効率な保守プロセスを改善することにも役立ちます。アプリケーションやその他のレガシーのコミュニケーション方法を高速で簡単なモバイル・アプリケーションに置き換えることで、作業員は複雑で要求の厳しい環境での現場での相互コミュニケーションを改善し、作業指示書に優先順位を付け、リソースを管理できるようになります。

貨物輸送

マサチューセッツ州（リンクはibm.com外にあります）工科大学によると、貨物の輸送とストレージは、世界の温室効果ガス排出量の20％を占めています。その数を減らすために、利害関係者は、業界のインフラストラクチャーに、より持続可能性を組み込む方法を模索しています。

まず、商品の輸送に使用される車両の燃費と保守プログラムを最適化する必要があります。貨物会社が所有する各資産には、設置、保守、交換などの特定のライフサイクルがあります。これらの活動は資産のフットプリントに寄与するため、それらを削減できればできるほど、資産全体のフットプリントも低くなります。たとえば、商品を輸送する配送トラックや船が移動中に故障した場合、修理に派遣された技術者は燃料を使用してそこから戻ってきます。そのため、船のフットプリントが増えます。

EAMおよびAPMストラテジーをデプロイして資産のライフサイクルを延ばし、予防的および予知保全を実施することで、貨物輸送業者はビジネスをより持続可能で燃料効率の高いものにし、事業を展開する各国または地域のEHS規制に確実に準拠できるようにしています。