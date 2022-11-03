ソーシング・チームが購入する対象や購入者を選択する際、自社ブランドと同じ社会的価値観を共有するベンダーを選択していますか。
製造工場で商品を生産する際、廃棄物を最小限に抑え、リソースを効果的に使用していますか。
顧客への注文に対応する際、梱包や配送に関する決定が環境にどのような影響を与えるかについて把握していますか。
これらの質問についてまだ考えていないなら、今が始める時です。顧客、従業員、株主は、サプライチェーンのサステナビリティーに対処する計画があることを知りたいと思っています。
サプライチェーンの持続可能性の定義は「原材料の調達、製品への変換、市場への配送の段階で、環境、社会、企業統治に関する考慮事項を組み込むこと」です。しかし、製品が市場に投入されればサプライチェーンが終わるわけではなく、サプライチェーンのサステナビリティーも終わりません。再利用/リサイクル/廃棄ストラテジーを計画して実行する必要があります。サプライチェーンのサステナビリティーの重要な側面のひとつに、循環経済をサポートしていることがあります。
このブログでは、持続可能なサプライチェーンを推進するためのベスト・プラクティスを紹介します。これには、無駄を削減し、リソース消費を減らし、コストも削減できる効率を高めることが含まれ、最終的な目的は、将来の世代をサポートするための状態を維持することです。
サプライチェーンのサステナビリティーを念頭に置いて計画することで、人、利益、地球というトリプル・ボトム・ラインを実現します。
重要な利害関係者は、購入しサポートするブランドがサステナビリティー問題に対処することをますます期待しています。
当然のことながら、 57% の CEO は、ROI と経済的メリットが不明確であることが主な課題であると認識しています。デジャルダン グループの CEO である Guy Cormier 氏は、最近の IBM とのインタビューで次のように述べています。「すべては CEO から始まります。気候変動とESGの問題は上層部から始まると私は確信しています。特に若い従業員に対しては、それを偽ることはできません。」サステナビリティーが収益と利益を増加させる差別化要因である理由は次のとおりです。
世界の環境資源が限られていることを考えると、「循環性」はサステナビリティーと密接に関連しています。国連環境計画の持続可能な資源貿易報告書は循環型経済について次のように論じています。「この概念は、世界を根本的に相互に関連し、相互依存するネットワークとして特徴づけることに根ざしており、物質のループを閉じ、拡張し、狭めることで効率性を高めることができる。」これは、従来の線形の生産-消費-廃棄モデルとは対照的です。循環型モデルでは、リソースは可能な限り最高の価値を維持します。」持続可能なサプライチェーンは、以下の価値観と一致している場合に循環経済をサポートします。
サプライチェーンのリーダーは、サプライチェーンのサステナビリティーへの取り組みの範囲を環境に焦点を絞ることで、短期的な成果を推進することができます。ここでは、より環境に優しいサプライチェーンのために検討すべき4つの分野を紹介します。
サプライチェーンでは、「計画、製造、配送」という概念が語られます。サプライチェーンのリーダーが長期的な目標を設定する際には、製品計画と、より持続可能なサプライチェーンを実現するために時間をかけて変更できる要素に焦点を当てることが不可欠です。
企業はサプライチェーンのサステナビリティーを高めるというプレッシャーに直面しており、ボトムラインのメリットは現実のものです。以下のベスト・プラクティスは、主要な参加者の特定、短期的および長期的な目標の設定、タイムラインの確立、資金の割り当て、インテリジェントなワークフローとデジタル・ソリューションの導入によるプロセスの変革、進捗の測定を行う計画の作成に役立ちます。
サプライチェーンの持続可能性への取り組みを始めることが、これまで以上に重要になっています。IBMは、より持続可能で透明性の高い、社会を意識したサプライチェーンを構築するために何が必要かを理解しています。
貴社の発展のために次の解決策を検討してみてください。
IBM Turbonomicのユーザーが、アプリケーションのパフォーマンスを確保しながら持続可能なITを実現し、環境フットプリントを削減した方法をご覧ください。
IBM Turbonomicプラットフォームを活用すれば、エコシステム全体のアプリケーションにリソースを割り当てる方法を最適化できます。
戦略的ロードマップを日々の業務に結び付けて、サステナビリティーへの取り組みを今すぐ始めましょう。
IBMのサステナビリティー・コンサルティング・サービスを利用して、サステナビリティーへの野心を行動に移し、より責任ある収益性の高いビジネスにしましょう。