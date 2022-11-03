ソーシング・チームが購入する対象や購入者を選択する際、自社ブランドと同じ社会的価値観を共有するベンダーを選択していますか。

製造工場で商品を生産する際、廃棄物を最小限に抑え、リソースを効果的に使用していますか。

顧客への注文に対応する際、梱包や配送に関する決定が環境にどのような影響を与えるかについて把握していますか。

これらの質問についてまだ考えていないなら、今が始める時です。顧客、従業員、株主は、サプライチェーンのサステナビリティーに対処する計画があることを知りたいと思っています。

サプライチェーンの持続可能性の定義は「原材料の調達、製品への変換、市場への配送の段階で、環境、社会、企業統治に関する考慮事項を組み込むこと」です。しかし、製品が市場に投入されればサプライチェーンが終わるわけではなく、サプライチェーンのサステナビリティーも終わりません。再利用/リサイクル/廃棄ストラテジーを計画して実行する必要があります。サプライチェーンのサステナビリティーの重要な側面のひとつに、循環経済をサポートしていることがあります。

このブログでは、持続可能なサプライチェーンを推進するためのベスト・プラクティスを紹介します。これには、無駄を削減し、リソース消費を減らし、コストも削減できる効率を高めることが含まれ、最終的な目的は、将来の世代をサポートするための状態を維持することです。