サプライチェーンのサステナビリティーとは

太陽光発電所の俯瞰視点

著者

Magda Ramos

Program Director, Product Marketing

IBM AI Applications

ソーシング・チームが購入する対象や購入者を選択する際、自社ブランドと同じ社会的価値観を共有するベンダーを選択していますか。

製造工場で商品を生産する際、廃棄物を最小限に抑え、リソースを効果的に使用していますか。

顧客への注文に対応する際、梱包や配送に関する決定が環境にどのような影響を与えるかについて把握していますか。

これらの質問についてまだ考えていないなら、今が始める時です。顧客、従業員、株主は、サプライチェーンのサステナビリティーに対処する計画があることを知りたいと思っています。

サプライチェーンの持続可能性の定義は「原材料の調達、製品への変換、市場への配送の段階で、環境、社会、企業統治に関する考慮事項を組み込むこと」です。しかし、製品が市場に投入されればサプライチェーンが終わるわけではなく、サプライチェーンのサステナビリティーも終わりません。再利用/リサイクル/廃棄ストラテジーを計画して実行する必要があります。サプライチェーンのサステナビリティーの重要な側面のひとつに、循環経済をサポートしていることがあります。

このブログでは、持続可能なサプライチェーンを推進するためのベスト・プラクティスを紹介します。これには、無駄を削減し、リソース消費を減らし、コストも削減できる効率を高めることが含まれ、最終的な目的は、将来の世代をサポートするための状態を維持することです。

サプライチェーンのサステナビリティーが重要な理由

サプライチェーンのサステナビリティーを念頭に置いて計画することで、人、利益、地球というトリプル・ボトム・ラインを実現します。

人々

 

重要な利害関係者は、購入しサポートするブランドがサステナビリティー問題に対処することをますます期待しています。

  • 消費者研究: IBM の最近の研究によると、消費者の約 80% がサステナビリティーが重要であると回答し、60% が環境への影響を減らすために買い物習慣を変える意向があることがわかりました。また、93%の世界の消費者は、新型コロナウイルス感染症がサステナビリティーに対する考え方に影響を与えたと述べています。
  • 従業員の採用と維持:最近のIBM Institute for Business Valueの調査では、回答者の69%が、環境的に持続可能であると考えられる組織で仕事を受け入れる可能性が高いと回答しています。しかし、サステナビリティーへの取り組みが人材採用につながると回答したCEOはわずか20％です。
  • 投資家： 2022年現在、主要金融市場における持続可能な投資の価値は 過去2年間で1％ 増加しました。持続可能な投資の採用が飛躍的に進む中、グリーン投資の機会を特定するための共通言語の必要性が生じています。共通言語に加えて、データとソリューションもネットゼロの未来にとって不可欠です。

利益

当然のことながら、 57% の CEO は、ROI と経済的メリットが不明確であることが主な課題であると認識しています。デジャルダン グループの CEO である Guy Cormier 氏は、最近の IBM とのインタビューで次のように述べています。「すべては CEO から始まります。気候変動とESGの問題は上層部から始まると私は確信しています。特に若い従業員に対しては、それを偽ることはできません。」サステナビリティーが収益と利益を増加させる差別化要因である理由は次のとおりです。

  • ブランドの差別化:過去12か月間、一部のカテゴリにおいて持続可能または倫理的に買い物をすることを決める際に、特定のブランド価値がより重要になってきています。食料品を買い物する際には持続可能な包装が高いスコアを獲得しますが、消費者は大型家電を購入する際に廃棄物と製品のフットプリントを削減することを重視します。
  • リーダーシップを ESG 目標に合わせて無駄を減らし、コストを削減する無駄のない原則を採用します2022年の調査で、世界経済フォーラムは、企業が競争力への影響を認識し、持続可能性の目標を上級役員の報酬実績に結び付けながら、サプライ チェーンの持続可能性に関して以前よりも積極的な目標を設定していることを発見しました。多くは、排出量削減や社会経済的包摂などの問題を含め、戦略的方法でサプライヤーと協力しています。業界の提携は長い間重要でした。一部の企業は現在、サプライチェーンのサステナビリティー・ソリューションを提供するインキュベーター・プログラムを通じて、起業家精神を導入しようとしています。

地球

世界の環境資源が限られていることを考えると、「循環性」はサステナビリティーと密接に関連しています。国連環境計画の持続可能な資源貿易報告書は循環型経済について次のように論じています。「この概念は、世界を根本的に相互に関連し、相互依存するネットワークとして特徴づけることに根ざしており、物質のループを閉じ、拡張し、狭めることで効率性を高めることができる。」これは、従来の線形の生産-消費-廃棄モデルとは対照的です。循環型モデルでは、リソースは可能な限り最高の価値を維持します。」持続可能なサプライチェーンは、以下の価値観と一致している場合に循環経済をサポートします。

  • 設計による削減： 使用する材料（特に原材料）の削減は、製品やサービス設計の初期段階からの全体的な指針となる原則です。
  • ユーザーから企業への仲介者の観点からの修理、改修、再製造。
  • 企業間取引の観点から再利用し、リサイクルします。
サプライチェーンのサステナビリティーの取り組みを始めるには

サプライチェーンのリーダーは、サプライチェーンのサステナビリティーへの取り組みの範囲を環境に焦点を絞ることで、短期的な成果を推進することができます。ここでは、より環境に優しいサプライチェーンのために検討すべき4つの分野を紹介します。

  • 配送: 私たちは消費者がサステナビリティーを優先するブランドを評価していることを知っているため、お客様が環境に配慮した意思決定を行えるようにすることが重要です。本当にその注文は翌日必要なのでしょうか、それとも3～5日かかってもよいなのでしょうか。注文内のすべての品目を 1 つの出荷ですべて受け取ることができるようになるまで待つことができるでしょうか。それとも、各商品をできるだけ早く必要としているのでしょうか。チェックアウト時に「グリーン」配送オプションとトレードオフを示します。輸送やサード・パーティーの物流プロバイダーも、B2Bの顧客に同様の分析とオプションを提供することができます。
  • 在庫の配置： ネットワーク全体を可視化することで、各注文の処理を最適化できます。さらに、在庫を消費者の近くに意図的に配置することで、より迅速な可用性と排出量の削減という両方の長所を実現できます。
  • パッケージング：変化する購買パターンを反映させるために、商品パッケージの組み合わせを変えます。店舗での客足が減るということは、高価な梱包の必要性も減ります。複雑なディスプレイや店内の改ざん防止策を削減できる機会があるかもしれません。オンライン注文や店舗からの受け取りや発送が普及しているため、無駄やコストを削減するために、複数の商品を1つのパッケージにまとめることが重要です。
  • 返品： 返品された商品を迅速に再販売することで、無駄を省き、収益を確保します。これにより、米国だけで毎年埋め立て地に廃棄される大量の返品が削減され、小売業者に返品される商品の損失が3090億ドル分少なくなります。

サプライチェーンのサステナビリティーのための長期的な機会

サプライチェーンでは、「計画、製造、配送」という概念が語られます。サプライチェーンのリーダーが長期的な目標を設定する際には、製品計画と、より持続可能なサプライチェーンを実現するために時間をかけて変更できる要素に焦点を当てることが不可欠です。

  • 素材: Patagoniaのように、製品の製造にリサイクル素材を使用する機会を探します。または、Parker Hannifinの先例に従い、環境に有害な材料の使用を避けてください。Newlight Technologiesの生分解性プラスチック代替品のようなイノベーションは、新しい持続可能な選択肢を解き放ちます。
  • サプライヤー： 独自の実行可能で持続可能なパートナーのエコシステムを構築します。ノースフェイスのFuturelight素材のように、共通の価値観を反映したビジネスとガバナンスモデルを設計します。
  • 包装： 廃棄物の量と種類、リサイクルの容易さを最小限に抑えることに重点を置いて、パッケージングを再考しましょう。ネスプレッソはコーヒーポッドの発送にリサイクルバッグを使用していて、良い例です。
  • 循環型モデル： アイリーンフィッシャーリニュー回収プログラムのように、返品された商品を再販することで、製品の環境への影響を最小限に抑え、素材の再利用を最大限に循環させます。プラスチックバンクのように、部品を再利用したり、製品全体や部品をリサイクルしたりすることもできます。また、コーチのような生涯保証の一環として、製品の修理やサービスを受けることができます。
  • 新しい収益モデル: REIが提供するレクリエーション機器からオフィス家具、照明、特別な機会のためのファッションまで、あらゆるものをリースや「サービスとしての製品」モデルとして検討します。

サプライチェーンのサステナビリティーに関するベスト・プラクティス

企業はサプライチェーンのサステナビリティーを高めるというプレッシャーに直面しており、ボトムラインのメリットは現実のものです。以下のベスト・プラクティスは、主要な参加者の特定、短期的および長期的な目標の設定、タイムラインの確立、資金の割り当て、インテリジェントなワークフローとデジタル・ソリューションの導入によるプロセスの変革、進捗の測定を行う計画の作成に役立ちます。

  • ベースライン：自社のオペレーションとサプライチェーン、および環境への影響を理解します。
  • 教育: ピアスタンダードと業種の変化を発見します。業種・業務に関連する持続可能な開発目標、法律、規制、情報源を把握します。
  • ベンチマーク： これは共同作業であるため、関連する仲間を見つけ、学びと目標を交換し、協力してプラクティスを策定します。
  • BHAGsの設定：大きく、手応えがあり、大胆な目標（BHAGs）を設定します。失敗を恐れることなく、それを宣言し、その方向に向けて推進しましょう。学びと進歩を目指します。
  • 測定：ソフトウェアとチェックリストを使用して、目標に対する結果を監査し、測定します。成果を定期的に公開します。
  • コミュニケーション: 利害関係者はサプライチェーンのサステナビリティーを重視しているため、経営幹部はミッションを伝え、プログラムを支持し、従業員を巻き込み、進捗状況と学びを共有することに責任を負う必要があります。
  • 再確認：サステナビリティーは長い行程です。バリューチェーンを拡充して新たな高みを達成するために目標を達成し、新たな目標を掲げます。

サプライチェーンのサステナビリティーのためのソリューション

サプライチェーンの持続可能性への取り組みを始めることが、これまで以上に重要になっています。IBMは、より持続可能で透明性の高い、社会を意識したサプライチェーンを構築するために何が必要かを理解しています。

貴社の発展のために次の解決策を検討してみてください。

  • リバースロジスティクスを実行できるインテリジェントなフルフィルメント プラットフォームで、返品仕分け、製品の再販売、修理ライフサイクルの追跡のプロセスを加速し、返品された商品の廃棄物と環境への影響を削減します。
  • AI を活用した分析エンジンを使用して既存の注文管理システムを強化および拡張し、フルフィルメントコストとサービスのバランスを取りながら、より環境に優しい配送オプションを提供します。
  • インベントリーのエンドツーエンドの可視性を提供するコントロール・タワーにより、より多くの情報に基づいた意思決定を行うことができます。サードパーティーのデータを活用することで、インベントリーに影響を与える可能性のあるイベントを迅速に検知します。これにより、無駄を削減し、結果を最適化することができます。
  • 事前に接続された 800,000 社の取引先と迅速に連携できるマルチエンタープライズ ビジネス ネットワークです。ブロックチェーンによって実現されるため、サプライチェーンのエコシステム全体に透明性と信頼が生まれます。
  • 信頼できるサプライチェーン パートナーと独自のエコシステムを構築し、バリューチェーンを移動する製品の原産地、サステナビリティー、完全性を認証できるブロックチェーン プラットフォームです。
  • サステナビリティーの目標と期待に応えるためにサプライチェーンの計画とプロセスを進化させるには、AI やブロックチェーンなどのテクノロジーを戦略的に適用するインテリジェントなワークフローをサプライチェーンに統合します。
 

参考情報

CEO（最高経営責任者）のための生成AIガイド「サステナビリティー」

サステナビリティーに関するインサイトを行動に移し、生成AIの力を活用する次の一歩を踏み出す方法をご覧ください。

Turbonomicによる持続可能なITを達成

IBM Turbonomicのユーザーが、アプリケーションのパフォーマンスを確保しながら持続可能なITを実現し、環境フットプリントを削減した方法をご覧ください。
インテリジェントなエンタープライズ資産管理でビジネスを変革

IBM Maximoが、ライフサイクル全体で資産価値の最適化にどのように役立つかをご覧ください。
CSRDの課題への取り組み

持続可能性担当管理職とネットゼロ・リーダーがCSRD遵守を達成する方法をご覧ください。
ビジネ・ストラテジーとしての持続可能性

組織が競争上の優位性をもたらす明確な持続可能性の目標をどのように設定し、達成するのか、詳しくはこちら。
IBMでのサステナビリティー

IBMは、クライアントゼロとして企業の持続可能性の課題に取り組んでいます。弊社の環境リーダーシップの歴史と、2030年までに温室効果ガス排出量をネットゼロにするという取り組みの詳細はこちら。
