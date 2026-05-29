スペア・パーツ管理とは

スペア・パーツ管理は、組織のスペア・パーツのインベントリーを管理する段階的なプロセスです。これは、コンポーネントの計画、調達、保管、追跡、配布を含む体系的なプロセスであり、適切な部品を適切なタイミングで入手できるようにします。
部品プロセスの目標は、不要なダウンタイムやリードタイムを最小限に抑え、追跡作業を自動化し、全体的な効率を高めることで、メンテナンス、修理、オペレーション（MRO）の取り組みを最適化することです。このプロセスは、企業が事業運営に必要な設備や備品に特化したシステムである資産管理とは異なります。
スペア・パーツ管理市場は2030年までに大幅に成長すると予測されています。グローバルな市場調査コンサルティング会社であるMarketsandMarketsは、市場規模は2025年の102万米ドルから2030年までに182万米ドルに達すると予測されていると述べています。年平均成長率（CAGR）12％以上で成長すると予想されています。
部品管理は、在庫管理や在庫レベルの維持だけではありません。これは、企業がシステムの信頼性を維持し、コスト効率を高めるのに役立つ重要な管理プロセスです。新しいソリューションは人工知能（AI）を活用して予測や使用予測を行い、より情報に基づいたリアルタイム調達の意思決定や、より効果的なMROスペア・パーツ最適化ストラテジーを実現しています。
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オペレーション部門が故障に遭い、スペア・パーツが必要だとしますが、それがすぐに入手できず、数週間にわたって入荷が予定されていない場合を考えてみましょう。その結果、設備のダウンタイム、コストのかかる在庫切れ、品質上の懸念が生じます。
コストがかかるダウンタイムは、効果的なスペア・パーツ管理が不可欠な主な理由の1つです。実際、過去1年で6割以上のメーカーが予期せぬダウンタイムを経験しました。
この事実こそが、MROサプライチェーン全体におけるスペア・パーツの重要性を理解し、予防保全プロセスを導入することが極めて重要である理由です。それとは別の点ですが、スペア・パーツ管理は顧客満足度、法規制への準拠、事業継続性に影響を与える可能性があります。
予備部品管理は組織のオペレーションにおいても重要な役割を果たします。これは、部門を超えて協力し、業務に取り組む意欲のある保守チームが必要とするプロセスです。強力なチームとスペア・パーツ管理を実践することで、組織は業務効率を向上させ、より広範な組織目標を達成することができます。
スペア・パーツ管理には、実装前に考慮すべき重要な要素がいくつかあります。
企業は、戦略的な在庫レベルを維持しながら、どのくらいの予備部品を保有するかを決定する必要があります。この意思決定には、保守チームが在庫品の在庫切れのリスクと保有コストを比較検討することが求められます。
企業は、調達をトリガーする最小および最大在庫レベル、および自動再発注ポイントを設定する必要があります。コンピューター化された保守管理システム（CMMS）や企業資産管理（EAM）ソフトウェアを導入し、保守オペレーションを管理しインベントリーレベルの可視化を実現します。
ベンダーやサプライヤーとの強力な関係はビジネスにとって非常に重要です。リードタイムの短縮や過剰在庫の回避に役立つ条件を交渉し、価格を考慮したバックアップ調達オプションを提供します。
サプライチェーンの問題が発生した場合、良好な協力関係が重要になり、オープンなコミュニケーション・ラインがシステムを前進させ続ける唯一の方法になります。
クリティカルなスペア・パーツの組織は、業種・業務によって異なります。自動車産業では、部品をクリティカルなコンポーネントとクリティカルでないコンポーネントに分類することが、生産および運用上の故障リスクを管理するために不可欠です。
大規模な部品やよりクリティカルな部品を持つ業種・業務では、深刻な混乱や不足を防ぐために、より高い在庫優先順位が必要になる場合があります。
標準化された命名規則と部品番号は、在庫チームが部品を検索、場所の特定、追跡するのに役立ちます。
一般的なアプローチは、消費価値に基づいて部品を分類するABC分析です。例えば、Aは高い値、Bは中程度の値、Cは低い値を表します。もう一つのアプローチは、部品をクリティカルか非クリティカルかに分類するもので、「スペア・クリティカルリティ」監査によって行われます。
スペア・パーツは、業種・業務に応じてさまざまな方法で分類されます。一般的な種類には、以下のようなものがあります。
スペア・パーツ管理は、調達からインベントリー管理、デプロイメントまでの構造化されたアプローチを必要とするプロセスです。このプロセスは、スペア・パーツに続いて、ライフサイクル全体が実施されます。
スペア・パーツ管理に課題がないわけではありません。重要な課題のいくつかは、より戦略的なアプローチと事前の保守計画によって克服できます。
スペア・パーツ管理における大きな課題の1つは、データ品質の低下であり、在庫が不正確になることです。一般的な問題には、一貫性のない名前、重複したエントリー、詳細の欠落したエントリーなどがあります。
解決策：チームは、製品に必要なすべての資材やコンポーネントを追跡する正確な資材明細（BOM）を維持しなければなりません。BOMはコストを追跡するためにリアルタイムで更新する必要があります。これはメンテナンスチームの青写真として機能し、正確なデータインプットと効率的なインベントリー管理を支援します。
「適切な」数のスペア・パーツの在庫を確保することは、組織の間で共通する課題です。ストレージスペースは貴重であり、過剰在庫は物理的なスペースに影響を与えることはなく、資本を拘束することになります。在庫切れが頻繁に発生することも望ましくないもので、ダウンタイムや緊急購入による過剰な支出につながります。
解決策：組織は、サプライヤー主導の在庫管理から、信頼性を重視した在庫管理アプローチへと移行する必要があります。スペア・パーツ管理をより広範な信頼性戦略に統合し、定義された在庫および非在庫ルールを確立します。
この問題は不正確なデータに関する課題と似ており、スペア・パーツの一貫性のない追跡と分類に起因しています。スペア・パーツの標準化されたプロセスや命名規則がないため、パーツの入手可能性や場所に混乱が生じます。
解決策：組織の最も重要な要素に応じて、わかりやすい分類システムを確立する必要があります。一般的な方法としては、部品の重要度、使用率、需要の変動によるものがあります。
スペア・パーツ管理システムを導入するには、多大な労力と部門間のコラボレーションが必要です。新しいパーツ管理プロセスを統合する際に留意すべき重要なプラクティスがいくつかあります。
スペア・パーツ管理における明確な今後の方向性は、AI搭載の予知保全です。在庫分析とスペア・パーツの保守に対する従来のアプローチは一元的であり、季節性、生産キャンペーン、サプライチェーンの混乱は考慮されていません。AIモデルは消費パターンとリードタイムの変動性を分析できるようになり、よりスマートな予知保全とより実行可能な洞察が可能になります。
それとは別に、AIを活用した在庫管理やオンデマンド製造は、組織全体で人気を集めつつある新たなモデルです。企業は、3Dプリントやコンピューター数値制御（CNC）機械加工などのデジタル・ツールを活用して、注文を受けてから商品を製造しています。このアプローチにより、在庫コストを最小限に抑え、一回限りのパーソナライズされた製品を実現できます。
スペア・パーツ業界にとって決定的な転換点となったのは、世界的なサプライチェーンの脆弱性を露呈させた新型コロナウイルス感染症のパンデミックでした。何年も経った今でも、組織はスペア・パーツの調達方法を再考しています。スペア・パーツ管理のストラテジーは、複数の外部要因を考慮する必要があるため、もはや社内インベントリーの問題だけではありません。この変化により、スペア・パーツ管理は保管場所のプロセスから、組織全体にわたるより広範なビジネス上の考慮事項へと移行しています。
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