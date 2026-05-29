自動車工場で車体を検査する作業員
資産・設備管理

スペア・パーツ管理とは

By Teaganne Finn , Ian Smalley
公開日 2026年05月29日

スペア・パーツ管理の定義

スペア・パーツ管理は、組織のスペア・パーツのインベントリーを管理する段階的なプロセスです。これは、コンポーネントの計画、調達、保管、追跡、配布を含む体系的なプロセスであり、適切な部品を適切なタイミングで入手できるようにします。

部品プロセスの目標は、不要なダウンタイムやリードタイムを最小限に抑え、追跡作業を自動化し、全体的な効率を高めることで、メンテナンス、修理、オペレーション（MRO）の取り組みを最適化することです。このプロセスは、企業が事業運営に必要な設備や備品に特化したシステムである資産管理とは異なります。

スペア・パーツ管理市場は2030年までに大幅に成長すると予測されています。グローバルな市場調査コンサルティング会社であるMarketsandMarketsは、市場規模は2025年の102万米ドルから2030年までに182万米ドルに達すると予測されていると述べています。年平均成長率（CAGR）12％以上で成長すると予想されています。

部品管理は、在庫管理や在庫レベルの維持だけではありません。これは、企業がシステムの信頼性を維持し、コスト効率を高めるのに役立つ重要な管理プロセスです。新しいソリューションは人工知能（AI）を活用して予測や使用予測を行い、より情報に基づいたリアルタイム調達の意思決定や、より効果的なMROスペア・パーツ最適化ストラテジーを実現しています。

最新のテクノロジー・ニュースを購読している100,000人以上の読者の仲間に加わりましょう

週2回配信されるThink Newsletterなら、AI、オートメーション、データ、およびそれらに関連する最も重要かつ興味深い業界トレンドの最新情報をいち早く確認できます。IBMプライバシー・ステートメント をご覧ください。

なぜ予備部品管理が重要なのでしょうか？

オペレーション部門が故障に遭い、スペア・パーツが必要だとしますが、それがすぐに入手できず、数週間にわたって入荷が予定されていない場合を考えてみましょう。その結果、設備のダウンタイム、コストのかかる在庫切れ、品質上の懸念が生じます。

コストがかかるダウンタイムは、効果的なスペア・パーツ管理が不可欠な主な理由の1つです。実際、過去1年で6割以上のメーカーが予期せぬダウンタイムを経験しました。

この事実こそが、MROサプライチェーン全体におけるスペア・パーツの重要性を理解し、予防保全プロセスを導入することが極めて重要である理由です。それとは別の点ですが、スペア・パーツ管理は顧客満足度、法規制への準拠、事業継続性に影響を与える可能性があります。

予備部品管理は組織のオペレーションにおいても重要な役割を果たします。これは、部門を超えて協力し、業務に取り組む意欲のある保守チームが必要とするプロセスです。強力なチームとスペア・パーツ管理を実践することで、組織は業務効率を向上させ、より広範な組織目標を達成することができます。

オフィスでミーティングをするビジネスチーム

IBMお客様事例

お客様のビジネス課題（顧客満足度の向上、営業力強化、コスト削減、業務改善、セキュリティー強化、システム運用管理の改善、グローバル展開、社会貢献など）を解決した多岐にわたる事例のご紹介です。

予備部品管理の主要コンポーネント

スペア・パーツ管理には、実装前に考慮すべき重要な要素がいくつかあります。

インベントリー・コントロール

企業は、戦略的な在庫レベルを維持しながら、どのくらいの予備部品を保有するかを決定する必要があります。この意思決定には、保守チームが在庫品の在庫切れのリスクと保有コストを比較検討することが求められます。

企業は、調達をトリガーする最小および最大在庫レベル、および自動再発注ポイントを設定する必要があります。コンピューター化された保守管理システム（CMMS）企業資産管理（EAM）ソフトウェアを導入し、保守オペレーションを管理しインベントリーレベルの可視化を実現します。

調達およびサプライヤー管理

ベンダーやサプライヤーとの強力な関係はビジネスにとって非常に重要です。リードタイムの短縮や過剰在庫の回避に役立つ条件を交渉し、価格を考慮したバックアップ調達オプションを提供します。

サプライチェーンの問題が発生した場合、良好な協力関係が重要になり、オープンなコミュニケーション・ラインがシステムを前進させ続ける唯一の方法になります。

需要予測

過去の使用データを分析することは、スペア・パーツを予測し、ニーズを予測する上で重要なステップです。在庫管理者は、履歴データとメトリクスを確認することで、購買を予測し、サプライヤーのリードタイムを考慮に入れて、実際の保守ニーズに合わせることができます。

AI駆動型のツールを使って、スプレッドシートによるデータ収集の自動化と予防予知保全の促進が可能となります。

臨界解析

クリティカルなスペア・パーツの組織は、業種・業務によって異なります。自動車産業では、部品をクリティカルなコンポーネントとクリティカルでないコンポーネントに分類することが、生産および運用上の故障リスクを管理するために不可欠です。

大規模な部品やよりクリティカルな部品を持つ業種・業務では、深刻な混乱や不足を防ぐために、より高い在庫優先順位が必要になる場合があります。

部品分類

標準化された命名規則と部品番号は、在庫チームが部品を検索、場所の特定、追跡するのに役立ちます。

一般的なアプローチは、消費価値に基づいて部品を分類するABC分析です。例えば、Aは高い値、Bは中程度の値、Cは低い値を表します。もう一つのアプローチは、部品をクリティカルか非クリティカルかに分類するもので、「スペア・クリティカルリティ」監査によって行われます。

スペア・パーツのタイプ

スペア・パーツは、業種・業務に応じてさまざまな方法で分類されます。一般的な種類には、以下のようなものがあります。

  • クリティカルなスペア・パーツ：これらのコンポーネントはオペレーションに不可欠であり、入手できなくなるとワークフローが停止します。即時の可用性を確保するために、オンサイトで在庫を確保する必要があります。自動車産業では、クリティカルなスペア・パーツには、エンジン・ブロック、トランスミッション、先進運転支援システム（ADAS）などがあります。
  • 非クリティカルなスペア・パーツ：プロセスや運用機能にとって不可欠でない部品です。大量に保管されておらず、必要に応じて注文されます。自動車を例にとると、重要でない部品とは、ラジオ・ノブ、カップ・ホルダー、車載スクリーン、パワー・ウィンドウ・モーターなどのコンポーネントです。
  • 戦略的予備部品：これらの部品は、使用頻度が低いにもかかわらず、長期的なリスク管理のために保有されます。これらは、保険スペアと呼ばれることがよくあります。長期保存を可能にし、過剰在庫を防ぎ、在庫切れを最小限に抑えることができます。自動車ディーラーにおける戦略的なスペア・パーツの例としては、電気自動車（EV）のバッテリーパックや、フェンダーや特定の車両モデル専用のトリムなどのレガシーのボディパネルが挙げられます。
  • 消耗品：これらの部品は定期的に交換される部品や高頻度の部品です。消耗品は修理を目的としていないため、多くの場合、補充が必要になります。自動車産業における消耗品部品の例としては、スパークプラグ、エアフィルター、ブレーキパッド、タイヤなどがあります。

予備部品管理の段階的なプロセス

スペア・パーツ管理は、調達からインベントリー管理、デプロイメントまでの構造化されたアプローチを必要とするプロセスです。このプロセスは、スペア・パーツに続いて、ライフサイクル全体が実施されます。

  1. すべての部品の識別とカタログ化：メンテナンスと運用に必要なすべての部品を特定します。ABC分析、バーコード、またはクリティカルと非クリティカルの分類を使用して、各部品を重要度と使用頻度で分類します。
  2. 在庫レベルと再注文ポイントの設定：部品追跡を自動化するには、CMMS、EAM、エンタープライズリソースプランニング（ERP）システムなどのスペア・パーツ在庫管理システムを選択します。最新のメンテナンス計画ツールは、在庫レベルと使用履歴をリアルタイムで分析し、作業指示を合理化することができます。
  3. サプライヤーおよび調達プロセスの構築：部品管理に関連するすべての事項について標準業務手順（SOP）を設定します。開始（部品の受け取り）からライフサイクルの終了（返品プロセス）までの手順を標準化します。このアプローチにより一貫性を確保し、エラーを最小限に抑えることができます。
  4. 追跡および監査システムを導入する：定期的な監査を実施し、在庫の正確性を確認し、差異や過剰在庫を特定します。在庫追跡ツールを実装して、部品の追跡と監査証跡を自動化します。保守スケジュールを作成して、更新を確実に完了し、必要に応じて反復できるようにします。
  5. スタッフの研修と協力の促進：部門を超えた関係を育み、チームメンバーにスペア・パーツ管理プロセスについて教育します。在庫管理システムを使用してスペア・パーツの在庫を維持するには、保守、調達、オペレーション間の協力が必要です。

一般的な予備部品管理の課題

スペア・パーツ管理に課題がないわけではありません。重要な課題のいくつかは、より戦略的なアプローチと事前の保守計画によって克服できます。

在庫精度に影響を与える不正確なデータ

スペア・パーツ管理における大きな課題の1つは、データ品質の低下であり、在庫が不正確になることです。一般的な問題には、一貫性のない名前、重複したエントリー、詳細の欠落したエントリーなどがあります。

解決策：チームは、製品に必要なすべての資材やコンポーネントを追跡する正確な資材明細（BOM）を維持しなければなりません。BOMはコストを追跡するためにリアルタイムで更新する必要があります。これはメンテナンスチームの青写真として機能し、正確なデータインプットと効率的なインベントリー管理を支援します。

不均衡な在庫による過剰在庫

「適切な」数のスペア・パーツの在庫を確保することは、組織の間で共通する課題です。ストレージスペースは貴重であり、過剰在庫は物理的なスペースに影響を与えることはなく、資本を拘束することになります。在庫切れが頻繁に発生することも望ましくないもので、ダウンタイムや緊急購入による過剰な支出につながります。

解決策：組織は、サプライヤー主導の在庫管理から、信頼性を重視した在庫管理アプローチへと移行する必要があります。スペア・パーツ管理をより広範な信頼性戦略に統合し、定義された在庫および非在庫ルールを確立します。

標準化された部品分類の欠如

この問題は不正確なデータに関する課題と似ており、スペア・パーツの一貫性のない追跡と分類に起因しています。スペア・パーツの標準化されたプロセスや命名規則がないため、パーツの入手可能性や場所に混乱が生じます。

解決策：組織の最も重要な要素に応じて、わかりやすい分類システムを確立する必要があります。一般的な方法としては、部品の重要度、使用率、需要の変動によるものがあります。

予備部品管理のベスト・プラクティス

スペア・パーツ管理システムを導入するには、多大な労力と部門間のコラボレーションが必要です。新しいパーツ管理プロセスを統合する際に留意すべき重要なプラクティスがいくつかあります。

  • クリティカルな部分を整理し優先順位付けする：予備部品管理のプロセスは、まずそれらの部品を物理的に整理し、適切にタグ付けすることから始めなければなりません。このステップは、他のすべてのスペア・パーツ管理機能の中核です。保管室から始めて、棚、ラベル棚、グループ部品を整理し、利便性を最大限に高めます。部品在庫リストを単独で作成するか、バーコードやQRコードを使って在庫管理ソフトウェアを使ってプロセスを迅速化しましょう。
  • 需要予測を使用する：最新のMROインベントリーソフトウェアは、AIを使用して使用量を予測および予測します。正確な需要予測は、企業が顧客のニーズを満たすのに十分な予備部品を確保し、コストのかかる生産遅延や、最悪の場合は企業の評判低下を回避するために不可欠です。
  • 定期的な監査を実施する：組織は、在庫レベルが正確であり、プロセスが適切に実行されていることを確認するために、定期的な実地棚卸とサイクル監査を計画する必要があります。さらに、過去のデータをレビューして、古くなったスペア・パーツや劣化したスペア・パーツを特定してください。安全在庫とリードタイムを考慮しながら、理解しやすい明確な部品再発注と廃棄プロセスを設定します。
  • 従業員にスペア・パーツ在庫管理システムのトレーニングを実施する：スペア・パーツ在庫管理システムは、すべての従業員が理解し、維持管理できるほどシンプルなものでなければなりません。システムを使用するすべての従業員に対して、徹底的なオンボーディングを実施することが重要です。標準運用手順（SOP）を公開し、必要に応じてワークショップや再教育セミナーなど、一般的なオンボーディング以外の機会を従業員に提供します。

スペア・パーツ管理の未来

スペア・パーツ管理における明確な今後の方向性は、AI搭載の予知保全です。在庫分析とスペア・パーツの保守に対する従来のアプローチは一元的であり、季節性、生産キャンペーン、サプライチェーンの混乱は考慮されていません。AIモデルは消費パターンとリードタイムの変動性を分析できるようになり、よりスマートな予知保全とより実行可能な洞察が可能になります。

それとは別に、AIを活用した在庫管理やオンデマンド製造は、組織全体で人気を集めつつある新たなモデルです。企業は、3Dプリントやコンピューター数値制御（CNC）機械加工などのデジタル・ツールを活用して、注文を受けてから商品を製造しています。このアプローチにより、在庫コストを最小限に抑え、一回限りのパーソナライズされた製品を実現できます。

スペア・パーツ業界にとって決定的な転換点となったのは、世界的なサプライチェーンの脆弱性を露呈させた新型コロナウイルス感染症のパンデミックでした。何年も経った今でも、組織はスペア・パーツの調達方法を再考しています。スペア・パーツ管理のストラテジーは、複数の外部要因を考慮する必要があるため、もはや社内インベントリーの問題だけではありません。この変化により、スペア・パーツ管理は保管場所のプロセスから、組織全体にわたるより広範なビジネス上の考慮事項へと移行しています。

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

Verdantix社による独立した調査レポート「Green Quadrant 2025」を活用して、確信を持ってCMMSを選択しましょう

保守業務のデジタル化、資産の信頼性向上、およびリアルタイムな可視化の改善を重視する組織が増える中、CMMS市場がどのように進化しているかをご確認ください。

参考情報

中央の緑色のグラデーションの円を囲む、相互接続されたノードとラインを備えた円形のネットワーク・デザイン、およびさまざまなテクノロジー関連のアイコンを描いた図案化されたイラスト
運用および保守のリーダーが、現在に適合し、将来に備えたシステムを選択する方法

イノベーションを推進し、効率を向上させ、将来の成長に向けたレジリエンス基盤を構築するために、組織がAI、クラウド、およびデータ戦略をどのように活用しているかを探索します。
IDCロゴ
IDC：IBM Maximoのビジネス価値

IBM® Maximoを使用してアセットのフリートを管理することにより、お客様の組織がどのように大きな価値を達成できるかを確認できます。
ワークフロー管理ツールとデータの可視化を示すダッシュボード
セルフガイド・ツアーはこちら

ご希望のパスを選択すると、資産ライフサイクル統合管理ソリューションであるIBM Maximo Application Suiteの概略を10分未満でご覧いただけます。
IDCロゴ
IDCが今日のEAMをどのように評価しているかを見る

AI対応の企業資産管理ソリューションを評価し、ダウンタイムの削減、コンプライアンスニーズの充足、および投資収益率（ROI）の最大化を実現するための適切なベンダーを選択します。
青い抽象的な軌道設計のイラスト
信頼性・持続可能性・再生可能性—実用エネルギーの三要素

VPI社がIBM Maximoソフトウェアを活用してどのようにネットゼロへの取り組みを進めているかをご紹介します。

濃い青色の背景に、線で結ばれた4つの白い点とその周囲の矢印
通勤用エネルギーのカーボン削減

ロンドン交通局は、IBM Maximoソフトウェアで保守業務を一元化することで、公共交通機関の安全性、信頼性、持続可能性を確保しています。
関連ソリューション
IBM Maximo

AIを使った洞察と自動化により、資産を管理、維持、最適化します。

 IBM Maximoの詳細はこちら
資産ライフサイクル管理（ALM）ソフトウェアとソリューション

AIとデータから得られた洞察を活用して、最初から最後まで資産の性能を最適化します。

 ALMソリューションはこちら
サステナビリティー・コンサルティング・サービス

持続可能性に関する目標を、AIを活用した戦略と変革により具体的な行動に移します。

         IBM　Consultingのサステナビリティー・サービスはこちら
    次のステップ

    IBM Maximoが資産の最適化、保守の改善、サステナビリティー目標の支援にどのように役立つかを探るために、デモを予約して実際の動作をご確認ください。

    1. IBM Maximoの詳細はこちら
    2. デモの予約