スペア・パーツ管理とは

オペレーション部門が故障に遭い、スペア・パーツが必要だとしますが、それがすぐに入手できず、数週間にわたって入荷が予定されていない場合を考えてみましょう。その結果、設備のダウンタイム、コストのかかる在庫切れ、品質上の懸念が生じます。

コストがかかるダウンタイムは、効果的なスペア・パーツ管理が不可欠な主な理由の1つです。実際、過去1年で6割以上のメーカーが予期せぬダウンタイムを経験しました。

この事実こそが、MROサプライチェーン全体におけるスペア・パーツの重要性を理解し、予防保全プロセスを導入することが極めて重要である理由です。それとは別の点ですが、スペア・パーツ管理は顧客満足度、法規制への準拠、事業継続性に影響を与える可能性があります。

予備部品管理は組織のオペレーションにおいても重要な役割を果たします。これは、部門を超えて協力し、業務に取り組む意欲のある保守チームが必要とするプロセスです。強力なチームとスペア・パーツ管理を実践することで、組織は業務効率を向上させ、より広範な組織目標を達成することができます。