サーバー監視では、機能性と可用性を確保するために、サーバーの正常性、性能、稼働時間、リソースの使用状況を継続的に追跡します。
これは、物理、仮想、 クラウド ベースの環境全体でメトリック（ CPU 使用率、メモリー消費量、ディスク容量など）を収集および分析する監視システムで構成されます。
ITICの1時間ごとのダウンタイム調査によると、大企業の97%が、年間1時間のサーバー・ダウンタイムにより、10万米ドル以上のコストがかかっています。回答者の41％は、1時間あたり100万米ドルから500万米ドル以上のコストがかかっていると報告しています。1そのため、最適なユーザー体験（UX）と全体的なビジネス成果を達成するには、サーバー監視が不可欠になります。
組織は、問題を早期に発見し、リソースを最適化し、高可用性を維持するためにサーバー監視に依存しています。ハイブリッドクラウド環境や分散アーキテクチャーなど、ITインフラストラクチャーがますます複雑になるにつれて、効果的な監視により、ITチームは信頼性の高い運用を維持し、終わりのないトラブルシューティングを回避することができます。
サーバー監視は、サーバー・データを収集、分析し、パフォーマンスの変化についてユーザーに警告する多層システムを通じて動作します。監視ソフトウェアやリモート・プロトコル（SNMPなど）は、サーバーからメトリクスを収集し、処理と視覚化のためにデータを中央システムに送信します。
今日の監視アーキテクチャーは、次の4つの機能で構成されています。
サーバー監視には主に3つのタイプがあり、それぞれが異なるインフラストラクチャー環境向けに設計されています。
今日のモニタリング戦略は通常、これら3つのアプローチすべてを組み合わせています。オンプレミスの専用サーバー、クラウド・サーバー、仮想サーバーはそれぞれ特定の要件に基づいて異なるワークロードを処理し、コンテナにより迅速な導入とスケーリングが可能になります。最新の監視プラットフォームは、AIと自動化を使用してこの複雑さを処理し、新しいリソースを自動的に検出し、インフラストラクチャーの変更に応じて監視を調整します。
サーバーインフラ監視、サーバー・パフォーマンス監視、アプリケーション監視の区別がほぼなくなったことは注目に値します。包括的なサーバー環境の監視は、統合プラットフォームでサーバーの正常性とアプリケーション・パフォーマンスの両方をカバーするようになりました。
サーバー監視は、包括的なインフラストラクチャーの可視性を実現するために、次の5つの重要なコンポーネントの連携を利用します。
自動化されたエージェントまたはリモート・プロトコルは、サーバーの正常性指標、リソース使用率データ、アプリケーション・ステータス情報などのパフォーマンス・メトリクスを収集します。最新のコレクターは、リアルタイムのデータ送信を実現しながら、最小限のリソースを使用します。
データ監視に最適化された時系列データベースは、高速のクエリパフォーマンスを維持しながら情報を大幅に圧縮します。これらのシステムには、履歴分析のニーズとストレージ・コストのバランスをとる自動保持ポリシーが含まれます。
最新の分析エンジンは、従来のルールベースの監視とAIパターン認識を組み合わせたものです。システム間の依存関係を追跡しながら、履歴データから学習した静的なしきい値と動的なベースラインの両方に対してメトリクスを評価します。このアプローチにより、相互接続されたインフラストラクチャー全体での異常検知の精度が向上します。
インテリジェントなアラート・システムは、事前定義されたルールを使用して、複数の関連アラートとAIでITチームが圧倒されるのを防ぎ、誤検知を減らします。これには、通信プラットフォームとの統合や、迅速な応答時間を実現するDNS監視が含まれます。
視覚化プラットフォームは、リアルタイムのダッシュボードと自動レポートを通じて、未加工メトリクスを実行可能な知見に変換します。統合機能により、監視を既存のITインフラストラクチャーや自動化プラットフォームと連携させることができます。
サーバー監視ソリューションは、オープンソース・ソリューションから商用プラットフォーム、クラウド・プロバイダー・サービスまで多岐にわたります。組織は通常、複数のツールを組み合わせて、インフラストラクチャー、アプリ、SaaSプラットフォーム全体にわたる包括的な監視戦略を策定します。
これらのツールには以下のものが含まれます。
組織はサーバー監視を使用して、複数の運用コンテキストにわたって測定可能なビジネス価値を実現します。
サーバー監視は、Web サーバー、データベース、オペレーティング・システム（「Linuxなど）、その他の重要なインフラストラクチャーの問題を、ユーザーに影響が出る前に検知することで、コストのかかる停止を防止します。その結果、組織は高い可用性を維持できます。
「2023 Global Server Hardware Server OS Reliability Survey」で実施されたITICの調査によると、組織の90%が少なくとも99.99%の可用性を必要としています。この割合は、重要なシステムおよびアプリケーションのサーバー1台あたり年間52分の計画外ダウンタイムに相当します。1
最新の監視機能により、チームはユーザーに影響が及ぶ前に、ボトルネック、容量の制約、潜在的な障害を特定できます。このアプローチは、緊急対応時ではなく、計画された保守期間中のパフォーマンスの問題を対処することで、IT運用を最適化します。また、システムとチームの両方のストレスを軽減し、サービス全体の信頼性を向上させます。
サーバー監視は、正確な容量計画のための履歴分析を提供し、再割り当てのために十分に活用されていないリソースを特定します。
組織は、需要のピーク時に適切なリソースを確保しながら、過剰なプロビジョニングを防ぐことができます。
包括的な監視により、サーバー、ファイアウォール、ネットワーク・インフラストラクチャー全体にわたる脅威を迅速に検知できます。規制遵守のための監査証跡を維持し、HIPAAやGDPRなどのフレームワークに必要な可視性を提供します。
自動サーバー監視により、技術要員を手動のシステム・チェックから解放し、インフラストラクチャーの意思決定に役立つデータ駆動型の知見が得られます。アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）により、既存のビジネス・システムとの統合が可能になり、チームは監視機能を拡張してビジネスの成長をサポートできます。
テクノロジーは、現代のIT運用における3つの大きな変化に対処するために急速に進化しています。
AI統合は監視プラットフォーム全体で標準になりつつあり、ミッションクリティカルな環境での導入が加速しています。IBM Institute for Business Valueの調査によると、IT幹部の78%がメインフレーム・アプリケーションでAI機能を試験的に導入または運用しています。
AIにより、システムの動作を分析し、コンテキストに応じたアラートを提供するパターン認識が可能になります。機械学習（ML）は、過去のパターンを考慮することで誤検知を減らしますが、最新のモニタリング機能には、予測分析や自動化された根本原因分析ベースラインが含まれます。
エッジ監視は、接続されたデバイスと分散コンピューティングの増加に対応します。これらの監視テクノロジーは、データをローカルで処理してレイテンシーを短縮し、AIを使用して適応性の高いパフォーマンスを実現します。
サーバーレス監視は、目に見えるサーバーなしでコードがオンデマンドで実行されるアーキテクチャを処理するため、従来のインフラ監視は効果がありません。これらのアーキテクチャでは、複数の機能にわたるリクエストを追跡するための分散トレースと、サーバー・メトリクス、ログ、トレースを組み合わせた特殊なオブザーバビリティー・ツールが必要です。
