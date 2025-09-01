サーバー監視は、サーバー・データを収集、分析し、パフォーマンスの変化についてユーザーに警告する多層システムを通じて動作します。監視ソフトウェアやリモート・プロトコル（SNMPなど）は、サーバーからメトリクスを収集し、処理と視覚化のためにデータを中央システムに送信します。

今日の監視アーキテクチャーは、次の4つの機能で構成されています。