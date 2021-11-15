ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）は、小売におけるクリティカルなワークフローを合理化し、魅力的な顧客体験を提供し、デジタル化が進む世界に適応するのを支援します。その仕組みをご説明します。
小売業や消費財メーカーのリーダーが知っているように、製品を顧客の手に届けるという一見単純な行為には、在庫管理、店舗計画、販売予測、エンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）管理、カスタマー・サポートなどの複雑なプロセスの編成が必要です。顧客の期待が進化し、サプライチェーンがよりアジャイル性を高め、オムニチャネル・エクスペリエンスが標準となるにつれて、小売組織は、ますます複雑化するビジネス・ランドスケープに対応しなければならなくなります。
キャップジェミニは、顧客返品、サプライチェーン管理、顧客データベースの更新、在庫記録の維持などの主要なプロセスを自動化することで、小売業界が年間 3,400 億米ドルものコストを節約できると見積もっています。小売業でこのレベルの自動化を実現する最も効果的な方法の 1 つは、ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA） を使用することです。ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA） とは、通常は人間が処理する構造化された反復的なタスクをチャットボットを使用して実行するオートメーション形式です。
RPAの導入では、設定されたスクリプトに従ってチャットボットを作成し、ソフトウェア環境で人間の作業者がタスクを完了するために実行する手順を再現します。RPAは、今日の小売ストラテジーの成功を支える人々、プロセス、アプリケーションの間のやり取りの多くを自動化および合理化する方法を提供するため、小売業界やeコマース業界全体で広く導入されています。
RPA チャットボットは人間の動作を模倣するため、統合の普遍的なポイントとして機能し、 API がないアプリやソフトウェアシステムでも統合が可能になります。チーム・メンバーがスプレッドシートから顧客関係管理（CRM）システムにデータを転送する必要がある場合、チャットボットに対してスクリプトを作成するだけで、人間と同じようにシステム間でデータを転送することができます。追加のプログラミングの専門知識は必要ありません。
小売業では通常、データ収集、在庫状況の追跡、簡単な顧客からの返品の処理などの単純なタスクにRPAを適用します。
小売におけるRPAの主要なメリットは、人間の労働者が反復的なタスクをロボットの同僚に引き継ぐことができるため、従業員はより創造的、戦略的で、付加価値の高いタスクに集中できることです。例えば、RPAはデータの転記、発注、カスタマー・サポートなどのタスクにおけるミスを低減できます。無人チャットボットはデータベースの更新などの反復可能な作業を24時間体制で処理するようにスケジューリングできるため、完了時間が短縮されます。RPAはAI搭載チャットボットと組み合わせて使用することもでき、商品に関する問い合わせや返品処理などの基本的なタスクで顧客とカスタマー・サービス担当者の両方を支援します。顧客またはチームメンバーがリクエスト（例：注文のステータス確認）を行うと、チャットボットはそのリクエストをRPAボットに中継してタスクを実行することができます。
RPA は、単純で時間のかかるルールベースのタスクを単独で自動化します。しかし、RPAは低コストで、セットアップが比較的簡単で、複数の異種システムを統合できる可能性を持つため、より広範なオートメーションの取り組みへの価値ある入り口でもあります。主要な RPA ソリューションでは多くの場合、ローコードまたはノーコードのプラットフォームを活用し、技術的な知識がほとんどないユーザーでもチャットボット用の効果的なスクリプトを作成できるようにすることで、RPA をハイパーオートメーションとより広範なプロセス最適化に向けたアクセスしやすい出発点にしています。
RPA が導入されると、小売業者はこの基盤を利用して、RPA の基本機能を高度な人工知能 (AI)と機械学習ツールで強化し、ますます複雑化するタスクを自動化できるようになります。たとえば、ビジネス・ルール管理システム（BRMS） は、RPAチャットボットが人間の活動を模倣するだけでなく、どのタスクをいつ実行するかについてより賢明な意思決定を行うのに役立ちます。ワークフロー自動化ソフトウェアは、AI によって監視される完全に自律的な RPA プロセスを作成できます。プロセス・マイニングアルゴリズムを使用すると、小売業者は RPA の性能に関するデータを詳しく調べ、RPA のデプロイメントを最適化するためのより多くの方法を特定することもできます。
小売業の分野では、バックオフィスと顧客対応の両方の機能を実行するためにRPAを導入できます。また、定義された繰り返し可能な手順や構造化データの操作を必要とするあらゆるタスクを実行できます。小売業におけるRPAの一般的なアプリケーションには、次のようなものがあります。
RPAは反復的なタスクを自動化し、顧客と従業員の両方にメリットをもたらします。従業員は、より充実した、魅力的で、組織に影響を与える業務に集中することができ、結果として、仕事の満足度と生産性が向上します。同様に、顧客は RPA が提供するサービスの使いやすさとスピードを高く評価しており、これが顧客満足度の向上と収益への直接的な好影響につながっています。PwC によれば、顧客は優れた顧客体験と引き換えに 16% 多く支払う意思があるとされています。
小売業におけるRPAの具体的なメリットを以下に挙げます。
RPAは、手作業で、反復的で、エラーが発生しやすく、構造化データに基づいており、人間の作業者が付加価値を与える機会がほとんど、あるいはまったくないタスクの自動化に最も効果的です。また、異種のシステムを相互に通信させる効率的な方法でもあります。以下は、小売業における最も一般的なRPAのユースケースの一部です。
IBMは、小売業者がビジネス・プロセスとITプロセスを大規模に自動化できるよう、フル機能のローコードRPAソリューションを提供しています。IBM Robotic Process Automationを使用すると、組織は従来の RPA の使いやすさとスピードを運用可能なAIの洞察と組み合わせることで、インテリジェントな自動化とデジタル・トランスフォーメーションの加速を実現できます。
詳細については、「RPA：誇大広告のない購入者向けガイド」を参照し、無料のIBM Robotic Process Automationソフトウェア試用版にサインアップしてください。
IBM Robotic Process Automationにより、組織が$992,000の利益と124%のROIを達成する方法をご覧ください。
デジタル・トランスフォーメーションの推進からビジネスに焦点を当てた自動化イニシアチブの推進まで、ITプロセス自動化におけるRPAの役割をご覧ください。
IBM Robotic Process Automationは、コンピューター上で人間の動作をエミュレートするソフトウェア・ロボットを使用して、反復的で時間のかかるバックオフィス業務を自動化することを目的としたソフトウェアです。これはIBMのビジネス・オートメーション・ソリューションの一部です。