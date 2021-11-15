タグ
ビジネスの自動化

小売業にロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）を適用する重要な10の方法

公開日 2021年11月15日
ジーンズのスタックの上に販売員と顧客の円形の写真

ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）は、小売におけるクリティカルなワークフローを合理化し、魅力的な顧客体験を提供し、デジタル化が進む世界に適応するのを支援します。その仕組みをご説明します。

小売業や消費財メーカーのリーダーが知っているように、製品を顧客の手に届けるという一見単純な行為には、在庫管理、店舗計画、販売予測、エンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）管理、カスタマー・サポートなどの複雑なプロセスの編成が必要です。顧客の期待が進化し、サプライチェーンがよりアジャイル性を高め、オムニチャネル・エクスペリエンスが標準となるにつれて、小売組織は、ますます複雑化するビジネス・ランドスケープに対応しなければならなくなります。

キャップジェミニは、顧客返品、サプライチェーン管理、顧客データベースの更新、在庫記録の維持などの主要なプロセスを自動化することで、小売業界が年間 3,400 億米ドルものコストを節約できると見積もっています。小売業でこのレベルの自動化を実現する最も効果的な方法の 1 つは、ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA） を使用することです。ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA） とは、通常は人間が処理する構造化された反復的なタスクをチャットボットを使用して実行するオートメーション形式です。

 

小売業におけるロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）とは何か

RPAの導入では、設定されたスクリプトに従ってチャットボットを作成し、ソフトウェア環境で人間の作業者がタスクを完了するために実行する手順を再現します。RPAは、今日の小売ストラテジーの成功を支える人々、プロセス、アプリケーションの間のやり取りの多くを自動化および合理化する方法を提供するため、小売業界やeコマース業界全体で広く導入されています。

RPA チャットボットは人間の動作を模倣するため、統合の普遍的なポイントとして機能し、 API がないアプリやソフトウェアシステムでも統合が可能になります。チーム・メンバーがスプレッドシートから顧客関係管理（CRM）システムにデータを転送する必要がある場合、チャットボットに対してスクリプトを作成するだけで、人間と同じようにシステム間でデータを転送することができます。追加のプログラミングの専門知識は必要ありません。

小売業では通常、データ収集、在庫状況の追跡、簡単な顧客からの返品の処理などの単純なタスクにRPAを適用します。

小売業におけるRPAの価値

小売におけるRPAの主要なメリットは、人間の労働者が反復的なタスクをロボットの同僚に引き継ぐことができるため、従業員はより創造的、戦略的で、付加価値の高いタスクに集中できることです。例えば、RPAはデータの転記、発注、カスタマー・サポートなどのタスクにおけるミスを低減できます。無人チャットボットはデータベースの更新などの反復可能な作業を24時間体制で処理するようにスケジューリングできるため、完了時間が短縮されます。RPAはAI搭載チャットボットと組み合わせて使用することもでき、商品に関する問い合わせや返品処理などの基本的なタスクで顧客とカスタマー・サービス担当者の両方を支援します。顧客またはチームメンバーがリクエスト（例：注文のステータス確認）を行うと、チャットボットはそのリクエストをRPAボットに中継してタスクを実行することができます。

RPA は、単純で時間のかかるルールベースのタスクを単独で自動化します。しかし、RPAは低コストで、セットアップが比較的簡単で、複数の異種システムを統合できる可能性を持つため、より広範なオートメーションの取り組みへの価値ある入り口でもあります。主要な RPA ソリューションでは多くの場合、ローコードまたはノーコードのプラットフォームを活用し、技術的な知識がほとんどないユーザーでもチャットボット用の効果的なスクリプトを作成できるようにすることで、RPA をハイパーオートメーションとより広範なプロセス最適化に向けたアクセスしやすい出発点にしています。

RPA が導入されると、小売業者はこの基盤を利用して、RPA の基本機能を高度な人工知能 (AI)機械学習ツールで強化し、ますます複雑化するタスクを自動化できるようになります。たとえば、ビジネス・ルール管理システム（BRMS） は、RPAチャットボットが人間の活動を模倣するだけでなく、どのタスクをいつ実行するかについてより賢明な意思決定を行うのに役立ちます。ワークフロー自動化ソフトウェアは、AI によって監視される完全に自律的な RPA プロセスを作成できます。プロセス・マイニングアルゴリズムを使用すると、小売業者は RPA の性能に関するデータを詳しく調べ、RPA のデプロイメントを最適化するためのより多くの方法を特定することもできます。

小売業におけるRPAの仕組み

小売業の分野では、バックオフィスと顧客対応の両方の機能を実行するためにRPAを導入できます。また、定義された繰り返し可能な手順や構造化データの操作を必要とするあらゆるタスクを実行できます。小売業におけるRPAの一般的なアプリケーションには、次のようなものがあります。

  • オンボーディング、給与計算、スケジュール設定などのバックオフィスでの従業員情報の収集
  • 標準請求書の生成と処理
  • チャットボットを介して顧客からよくある質問に回答
  • 記録レポートの収集と集計
  • 顧客やサプライヤーに自動メッセージを送信する
小売業におけるRPAのメリット

RPAは反復的なタスクを自動化し、顧客と従業員の両方にメリットをもたらします。従業員は、より充実した、魅力的で、組織に影響を与える業務に集中することができ、結果として、仕事の満足度と生産性が向上します。同様に、顧客は RPA が提供するサービスの使いやすさとスピードを高く評価しており、これが顧客満足度の向上と収益への直接的な好影響につながっています。PwC によれば、顧客は優れた顧客体験と引き換えに 16% 多く支払う意思があるとされています。

小売業におけるRPAの具体的なメリットを以下に挙げます。

  • 顧客エンゲージメントの向上： RPAを使用することで、返品処理、注文の更新、チャットベースのサポートなどの顧客対応タスクをリアルタイムかつオンデマンドで実行できるため、組織は世界クラスの顧客体験を提供できます。顧客がより複雑なニーズを持っていると、従業員が機械的な作業に埋もれなくなるため、効果的なソリューションの提供により多くの時間を費やすことができます。
  • 在庫管理の効率化： RPAは、在庫データを追跡し、在庫水準が低いときにチームに警告し、在庫管理を容易にするため、過剰在庫や供給不足の両方を回避できます。
  • ミスの削減： RPAは、データ入力や帳票作成において、人間の作業員よりもミスが少ない傾向があり、その結果として請求書処理、注文管理、一般的な記録管理の精度が向上します。
  • より戦略的なデータへのアクセス： RPAを使用することで、顧客のセンチメント、購買、保管取引に関するデータの収集と分析が容易になり、保管計画、プロモーション、新製品の紹介、料金体系などの戦略的な意思決定に役立てることができます。
  • コスト削減：RPAは人間の作業員と同じ作業を短時間で行うことができるため、人的ミスがなくなり、運用コストを大幅に削減できます。
  • 収益の増加： 全体として考慮すると、RPAのメリットは、企業がより賢明に計画を立て、より戦略的な意思決定を行い、顧客をリピーターにするような顧客体験の改善を可能にすることで、収益の増加を促進できることにあります。

小売業におけるRPAのユースケース

RPAは、手作業で、反復的で、エラーが発生しやすく、構造化データに基づいており、人間の作業者が付加価値を与える機会がほとんど、あるいはまったくないタスクの自動化に最も効果的です。また、異種のシステムを相互に通信させる効率的な方法でもあります。以下は、小売業における最も一般的なRPAのユースケースの一部です。

  1. 自動サプライチェーン管理： 調達から支払いまでのサイクルは、正確なデータと多数の文書の作成・交換に大きく依存しています。プロセスを合理化するために、小売業者は、OracleやSAP Aribaなどのサプライチェーン管理システムから標準化された注文フォームにデータをコピーできるチャットボットを作成できます。RPAチャットボットはオンライン・ポータルを通じて注文を送信することもできます。チャットボットは、FlashBooksやXeroなどの会計システムに請求書データを入力するため、請求書の処理にも役立ちます。
  2. 自動インベントリー管理： RPAチャットボットは在庫のデータベースの継続的な更新を保証します。無人チャットボットを毎日の終わりに実行されるようにスケジュールでき、各保管の販売データを使用して、Zoho インベントリーやSquareなどの在庫管理システムの記録を更新します。AI処理機能が備わっている場合、チャットボットは、わずかに異なる2つの名前が同じ製品を指す場合でも判断できるため、転記エラーをなくすことができます。
  3. 供給と需要計画: チャットボットは、小売業者がより広範かつ戦略的なレベルの供給・需要計画に必要なレポートを作成するのに役立ちます。チームはチャットボットを使用して、複数のドキュメントやソースのデータを単一のスプレッドシートに自動的にまとめ、簡単に分析できます。RPAソリューションが複数のチャットボットを一度に実行できる場合、そのような包括的なレポートを即座に生成できます。
  4. 自動注文管理: RPAは、注文から現金化までのプロセスの注文管理を最適化できます。無人チャットボットをスクリプト化して、Shopifyなどのeコマース・プラットフォームからFishbowlなどの倉庫管理システムに情報を転送し、注文をより迅速に処理できるようにします。インテリジェント・バーチャル・アシスタント（IVA）チャットボットは、RPAチャットボットを使用して会社の注文管理システムから必要な詳細情報を取得することで、注文のステータスに関する顧客の質問に答えることもできます。
  5. 販売分析の促進： RPAは、小売業者が消費者の行動、保管パフォーマンス、その他のクリティカルなデータポイントについて、より正確な洞察を得るのに役立ちます。無人チャットボットは、NetSuite などの会社の POS システムから定期的にデータを取得し、企業のリーダーが売上数、店舗のパフォーマンス、およびその他の傾向を確認するためのレポートを作成するようにスケジュールできます。
  6. 返品処理： RPAは24時間体制で、最小限の人的介入で返品業務を促進することができます。インテリジェントなチャットボットとIVR（音声自動応答）テクノロジーを利用して、顧客を返品プロセスを通じてガイドできます。この間、チャットボットはバックグラウンドで実行され、在庫システム、顧客記録、会計記録、および返品の処理に関連するその他のシステムを更新できます。
  7. 自動化されたバーチャル・アシスタント：　今日の消費者のオムニチャネルへの期待は、顧客がその時点で最も便利なチャネルでサービスを受けたいと考えていることを意味します。チャットボットは顧客からの問い合わせに24時間年中無休で対応でき、RPAボットを使用して、よくある質問に対する回答を提示するなど、顧客向けの基本的なタスクを実行することができます。チャットボットはカスタマー・サービス担当者向けのユーティリティーとしても機能します。カスタマー・サービス・エージェントが、顧客のログイン認証情報のリセットなど、同じ種類のリクエストに頻繁に対処する場合、プロセスを手動で行う代わりにチャットボットに助けを求めることができます。その際、チャットボットはそのリクエストをRPAに中継し、RPAがそれを実行します。
  8. 不正アクセス検知： 不正防止チームが疑わしい注文に遭遇した場合、チャットボットを使用して調査を支援することができます。複数のチャットボットを一度に実行すると、現在の注文を顧客データベースやその他の記録に照合してチェックするとともに、AIを活用して、詐欺につながる可能性のある矛盾を特定できます。
  9. カスタマイズされたプロモーション： チャットボットは、顧客の過去の購入に関するデータをSalesforceなどのCRMからHubSpotなどのマーケティングシステムに転送し、そのデータを使用してカスタマイズされたオファーや広告のために顧客をセグメント化することができます。RPAはまた、IVAチャットボットやIVRを通じて、パーソナライズされたオファーについて顧客とコミュニケーションを取り、リピートビジネスを促進することもできます。
  10. 従業員のスケジューリング 多くの小売企業が実店舗やフルフィルメントセンターのジャスト・イン・タイムのスケジューリングに頼っている中、RPAはそのプロセスを簡素化できます。RPAボットを使用すると、スプレッドシートやGoogle Formsなどの文書から、従業員の空き状況に関するデータをSlingなどの従業員スケジューリング・ソフトウェアに転送できるため、管理者はそのデータを使用してスケジュールを作成できます。

小売業におけるRPAとIBM

IBMは、小売業者がビジネス・プロセスとITプロセスを大規模に自動化できるよう、フル機能のローコードRPAソリューションを提供しています。IBM Robotic Process Automationを使用すると、組織は従来の RPA の使いやすさとスピードを運用可能なAIの洞察と組み合わせることで、インテリジェントな自動化とデジタル・トランスフォーメーションの加速を実現できます。

  • テレマーケティングおよびカスタマー・サービス・プロバイダーであるCobmax Sales Centerは、IBM Robotic Process Automationによりバックオフィス業務を50%削減しました。
  • 製薬流通業者のGAM社は、IBM Robotic Process Automationを使用してベンダーのオンボーディングを自動化し、スタッフの時間を毎日5時間節約しました。

詳細については、「RPA：誇大広告のない購入者向けガイド」を参照し、無料のIBM Robotic Process Automationソフトウェア試用版にサインアップしてください。

