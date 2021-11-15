小売におけるRPAの主要なメリットは、人間の労働者が反復的なタスクをロボットの同僚に引き継ぐことができるため、従業員はより創造的、戦略的で、付加価値の高いタスクに集中できることです。例えば、RPAはデータの転記、発注、カスタマー・サポートなどのタスクにおけるミスを低減できます。無人チャットボットはデータベースの更新などの反復可能な作業を24時間体制で処理するようにスケジューリングできるため、完了時間が短縮されます。RPAはAI搭載チャットボットと組み合わせて使用することもでき、商品に関する問い合わせや返品処理などの基本的なタスクで顧客とカスタマー・サービス担当者の両方を支援します。顧客またはチームメンバーがリクエスト（例：注文のステータス確認）を行うと、チャットボットはそのリクエストをRPAボットに中継してタスクを実行することができます。

RPA は、単純で時間のかかるルールベースのタスクを単独で自動化します。しかし、RPAは低コストで、セットアップが比較的簡単で、複数の異種システムを統合できる可能性を持つため、より広範なオートメーションの取り組みへの価値ある入り口でもあります。主要な RPA ソリューションでは多くの場合、ローコードまたはノーコードのプラットフォームを活用し、技術的な知識がほとんどないユーザーでもチャットボット用の効果的なスクリプトを作成できるようにすることで、RPA をハイパーオートメーションとより広範なプロセス最適化に向けたアクセスしやすい出発点にしています。

RPA が導入されると、小売業者はこの基盤を利用して、RPA の基本機能を高度な人工知能 (AI)と機械学習ツールで強化し、ますます複雑化するタスクを自動化できるようになります。たとえば、ビジネス・ルール管理システム（BRMS） は、RPAチャットボットが人間の活動を模倣するだけでなく、どのタスクをいつ実行するかについてより賢明な意思決定を行うのに役立ちます。ワークフロー自動化ソフトウェアは、AI によって監視される完全に自律的な RPA プロセスを作成できます。プロセス・マイニングアルゴリズムを使用すると、小売業者は RPA の性能に関するデータを詳しく調べ、RPA のデプロイメントを最適化するためのより多くの方法を特定することもできます。