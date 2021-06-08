ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA） — これは、ソフトウェア・チャットボットを使用して日常的なキーストローク・レベルのタスクを処理することを指し、保険業界ではこれまで以上に重要性が高まっています。実際、ノバリカの研究によると、現在では保険会社全体の半数以上がRPAを導入していますが、2018年には4分の1未満でした。[1]
アンダーライティング、オンボーディングから契約者サービス、クレーム処理に至るまで、RPAは保険会社のビジネス手法を変えつつあります。従業員を時間のかかる手作業から解放することで、保険会社は効率化を推進し、プロセスを迅速化し、より良い顧客体験を生み出しています。ここでは、RPAのビジネスケースについて詳しく見ていきましょう。
保険におけるRPAとは、顧客情報の収集、保険金請求データの抽出、身元調査の実行など、人間の労働者が行う反復的な作業を処理するために、ルールベースのローコード・ソフトウェア「チャットボット」を使用することを指します。RPAはハイパーオートメーションという大きなトレンドの一部であり、組織が競争力を高めるためにプロセスを変革することを可能にすします。
RPAは、労働者の時間、エネルギー、士気を消耗させる日常業務プロセスを合理化します。RPAチャットボットを複数のシステムにデプロイすることで、保険会社は精度と効率を向上させ、人的リソースをより戦略的なタスクに振り向けることができます。お客様事例では、金融サービスにRPRPAを導入してから最初の1年でROIが最大 200% 向上することが示されています 。
保険会社は、レガシー・アプリケーションとシステムの組み合わせに依存しています。RPAは、最小限のコーディングでこれらの異種のシステムをリンクさせることができるため、保険会社はオペレーションを迅速化し、人件費を削減し、ビジネスイノベーションの新分野を探求することができます。実際、ガートナー社は、2025年までに、企業によって書かれる新しいアプリケーションの70% が、ローコードまたはノーコード・テクノロジーを使用するようになると予測しています。[2]
RPAは、顧客体験と業務効率を改善する方法を通して、レガシー保険システム間のギャップを埋めます。具体的には、RPAプラットフォームは、マウスやキーボードのレベルまでアクションを処理できると同時に、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）を介して下位レベルでシステムと統合することもできます。組織は、エンドツーエンドの自動化のためにRPAでワークフローを構築する際、APIコネクタを使用することができます。
分散した労働力に最適なRPAソリューションは、次のようなことを行えます。
RPAの導入により、保険会社はバックオフィスのプロセスや顧客向けサービスを改善し、同時に職場環境を変革することができます。結局のところ、従業員は頭を使わないデータ入力に追われる必要はないはずです。
RPAを保険オペレーションに活用する主なメリットには、以下のようなものがあります。
次のように、既にRPAは保険会社の幅広いデータ処理業務の改善に役立っています。
IBMは、業界で最も包括的なAI搭載オートメーションの機能スイートを構築しています。Lojacorr Networkのような保険会社は、 IBM Robotic Process Automationを使用することにより、従来のRPAの容易さとスピードで、より多くのビジネスプロセスとITプロセスを大規模に自動化できます。ソフトウェア・ロボット（チャットボット）は、AIの洞察に基づいて動作し、遅延なくタスクを完了し、デジタル・トランスフォーメーションを加速します。
IBM Robotic Process AutomationをIBM Cloud Pak for Business Automationの一部として入手します。詳細については、「 RPA: 購入者向けガイド 」をご覧いただき、IBM Robotic Process Automationのソフトウェアの無料トライアルにご登録ください。
IBM Robotic Process Automationは、コンピューター上で人間の動作をエミュレートするソフトウェア・ロボットにより、反復的で時間のかかるバックオフィス業務を自動化することを目的としたソフトウェアです。IBMビジネス・オートメーション・ソリューションの一部として提供しています。
IBM Cloud Pak for Business Automation は、運用管理と自動化のための統合ソフトウェア・コンポーネントのモジュール式セットです。
ローコード・ツールを使用してインテリジェントな自動化を迅速に実現するビジネス・プロセス・オートメーション・ソリューションを見つけます。
