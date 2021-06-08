タグ
保険におけるロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）の事例

損害車両を検査する保険査定人

ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）が保険業界をどのように変えつつあるのか、どのような場面で活用されているのか、そして組織にデプロイして新たな効率化を実現する方法をご紹介します。

ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA） — これは、ソフトウェア・チャットボットを使用して日常的なキーストローク・レベルのタスクを処理することを指し、保険業界ではこれまで以上に重要性が高まっています。実際、ノバリカの研究によると、現在では保険会社全体の半数以上がRPAを導入していますが、2018年には4分の1未満でした。[1]

アンダーライティング、オンボーディングから契約者サービス、クレーム処理に至るまで、RPAは保険会社のビジネス手法を変えつつあります。従業員を時間のかかる手作業から解放することで、保険会社は効率化を推進し、プロセスを迅速化し、より良い顧客体験を生み出しています。ここでは、RPAのビジネスケースについて詳しく見ていきましょう。

 

保険におけるロボティック・プロセス・オートメーションとは？

保険におけるRPAとは、顧客情報の収集、保険金請求データの抽出、身元調査の実行など、人間の労働者が行う反復的な作業を処理するために、ルールベースのローコード・ソフトウェア「チャットボット」を使用することを指します。RPAはハイパーオートメーションという大きなトレンドの一部であり、組織が競争力を高めるためにプロセスを変革することを可能にすします。

保険におけるRPAの価値

RPAは、労働者の時間、エネルギー、士気を消耗させる日常業務プロセスを合理化します。RPAチャットボットを複数のシステムにデプロイすることで、保険会社は精度と効率を向上させ、人的リソースをより戦略的なタスクに振り向けることができます。お客様事例では、金融サービスにRPRPAを導入してから最初の1年でROIが最大 200% 向上することが示されています 。

保険会社は、レガシー・アプリケーションとシステムの組み合わせに依存しています。RPAは、最小限のコーディングでこれらの異種のシステムをリンクさせることができるため、保険会社はオペレーションを迅速化し、人件費を削減し、ビジネスイノベーションの新分野を探求することができます。実際、ガートナー社は、2025年までに、企業によって書かれる新しいアプリケーションの70% が、ローコードまたはノーコード・テクノロジーを使用するようになると予測しています。[2]

保険におけるRPAの仕組み

RPAは、顧客体験と業務効率を改善する方法を通して、レガシー保険システム間のギャップを埋めます。具体的には、RPAプラットフォームは、マウスやキーボードのレベルまでアクションを処理できると同時に、アプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）を介して下位レベルでシステムと統合することもできます。組織は、エンドツーエンドの自動化のためにRPAでワークフローを構築する際、APIコネクタを使用することができます。

分散した労働力に最適なRPAソリューションは、次のようなことを行えます。

  • 異なるアプリケーション間でのデータのコピー・アンド・ペースト
  • Eメールを開封し、データを収集し、をれを基幹システムに移動させる。
  • 月末の収益性レポートを作成するためのデータ計算
  • ワークフロー自動化、ルールエンジン、その他のコンポーネントと統合し、完全に自動化されたプロセスを実現します。
  • AIアドオンを使用してチャットボットの機能を強化します。

保険におけるRPAのメリット

RPAの導入により、保険会社はバックオフィスのプロセスや顧客向けサービスを改善し、同時に職場環境を変革することができます。結局のところ、従業員は頭を使わないデータ入力に追われる必要はないはずです。

RPAを保険オペレーションに活用する主なメリットには、以下のようなものがあります。

  • 保険請求処理の迅速化：従来の請求処理では、従業員がさまざまな文書から情報を収集し、それを他のシステムに転送していました。現在では、RPAチャットボットを１回クリックするだけで大量の請求データを転送させることができるため、顧客が請求を行う際に迅速に対応できます。
  • 顧客満足度の向上保険会社は、RPAを活用することで、ビジネスのオンボーディングから保険の解約に至るまで、データを多用するさまざまなプロセスをスピードアップできます。RPAは複数のシステムを切り替え、データを自動的に動きさせることができるため、人間の労力を節約し、顧客のニーズに応えることができます。
  • データの精度の向上： 手作業のプロセスをRPAに置き換えることで、保険会社は人為的ミスの可能性を排除できます。RPAはデータの信頼性を向上させます。これは規制遵守のために特に重要です。
  • 迅速なコスト削減：RPAはオペレーションを合理化し、生産性を高めて全体的なコスト削減を実現する優れた方法です。さらに、企業はチームをより優先順位の高い仕事に振り向け、ビジネスの成長を促進することができます。
  • 投資保護： ロボットは、数年以内にリプレースされる可能性のあるレガシー・システムの寿命を延ばし、その後、新しいシステムで動作するように更新することがでます。従来のITプロジェクトよりもはるかに迅速に構成できます。
  • クロスセルの機会：チャットボットのようなRPAツールは、顧客体験を向上させるためにカスタマイズされた推奨製品を提供することができます。さらにRPAは、即座にカスタマイズ可能な生命保険やオンデマンドの損害保険など、新しいイノベーションにも活用できます。
  • 職務満足度の向上： RPAチャットボットは、インテリジェントな文書処理により、さまざまな手作業によるデータ入力作業を排除し、従業員がより付加価値の高い業務を行えるようにします。これは組織全体の士気向上につながります。

保険におけるRPAのユースケース

次のように、既にRPAは保険会社の幅広いデータ処理業務の改善に役立っています。

  • クレーム管理： RPAチャットボットは、FNOL（First Notice of Loss：損害発生通知）から調整、決済までのクレーム処理全体を効率化できます。保険会社は、大量の保険金請求ファイリング・プロセスを自動化することで、保険金請求検査官を重要な問題や例外の解決に費やす時間を確保できます。標準的クレームは数分以内に処理され、従業員はビジネスにとって重要な問題に集中できます。
  • アンダーライティング 従来、アンダーライターは複数のデータ・ソースを分析してリスクを判断し、顧客のニーズに合った適切な料率と保険契約を提供する必要がありました。RPAチャットボットは、社内外のソースから非構造化データを自動的に収集し、それを中央のダッシュボードに表示することで、より迅速な意思決定を実現します。
  • コールセンターのサポート：デジタルワーカーは、顧客をサポートする従業員をサポートできます。例えば、エージェントは有人チャットボットやチャットボットを使って、リアルタイムでサービスリクエストに対応することができます。RPAチャットボットは、顧客や商品情報を迅速に集約し、従業員のコラボレーションを強化し、契約者の定着率を高めることができます。
  • 登録フォームの処理 光学式文字認識（OCR）とRPAの統合により、保険会社は登録フォームの内容を自動的に解釈し、適切なワークストリームに情報を誘導することができます。これにより、正確さとデータ品質が向上し、保険のバックログが削減されます。
  • 保険契約管理： 保険ブローカーは、RPAを活用することで、保険契約者とより魅力的なエクスペリエンスを生み出すことができます。機械学習自然言語処理、インテリジェントな OCR と分析を組み合わせて使用することで、RPA ソリューションは顧客のEメールのコンテキストを識別し、コンテンツを分類できます。データを抽出し、システムを更新し、指示を完了するために人間のユーザーと対話し、確認を提供することができます。これらはすべて規制要件や法的要件を満たしながら行うことができます。
  • 商品イノベーション： 保険会社は、オンデマンドの見積もり、保険契約管理アプリ、顧客ポータルなど、新しいタイプの商品やサービスをサポートするためにRPAを活用しています。例えば、保険料は個々の顧客の過去の運転行動に基づくことができます。あるいは、自動車保険請求の迅速化のために、査定人の訪問を必要とせずに、車両損傷の画像を自動的に分析することもできます。

保険業界におけるRPAとIBM

IBMは、業界で最も包括的なAI搭載オートメーションの機能スイートを構築しています。Lojacorr Networkのような保険会社は、 IBM Robotic Process Automationを使用することにより、従来のRPAの容易さとスピードで、より多くのビジネスプロセスとITプロセスを大規模に自動化できます。ソフトウェア・ロボット（チャットボット）は、AIの洞察に基づいて動作し、遅延なくタスクを完了し、デジタル・トランスフォーメーションを加速します。

IBM Robotic Process AutomationをIBM Cloud Pak for Business Automationの一部として入手します。詳細については、「 RPA: 購入者向けガイド 」をご覧いただき、IBM Robotic Process Automationのソフトウェアの無料トライアルにご登録ください。

著者

Paula Williams

Content Director

Robotic Process Automation (RPA)

