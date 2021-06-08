ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA） — これは、ソフトウェア・チャットボットを使用して日常的なキーストローク・レベルのタスクを処理することを指し、保険業界ではこれまで以上に重要性が高まっています。実際、ノバリカの研究によると、現在では保険会社全体の半数以上がRPAを導入していますが、2018年には4分の1未満でした。[1]

アンダーライティング、オンボーディングから契約者サービス、クレーム処理に至るまで、RPAは保険会社のビジネス手法を変えつつあります。従業員を時間のかかる手作業から解放することで、保険会社は効率化を推進し、プロセスを迅速化し、より良い顧客体験を生み出しています。ここでは、RPAのビジネスケースについて詳しく見ていきましょう。