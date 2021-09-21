医療におけるRPAの驚くべき活用法

医療におけるRPAの用途はたくさんあります。特に、経済的利益をもたらす可能性のあるいくつかの事柄に焦点を当てることは、どの組織にとっても良い出発点となるでしょう。

RPAツールを適用して病院の業務効率を向上させる方法を見てみましょう。一般病院Xは、多くの間接費を管理しており、それらのコストの30%は手動プロセスのエラーや遅延への対応に起因すると考えられます。この病院は、新型コロナウイルス感染症の急増により指数関数的に増加した患者流入に対応できるように、コストとリソースを最適化する必要があります。

X病院はビジネス・プロセスを評価し、他のプロセスよりも大きなコストが発生しているいくつかのプロセスを特定しました。

保険の事前承認

コスト見積もり

保険の検証と給付の拒否

請求管理と売掛金

これらの各プロセスには、時間がかかる複数の手作業が含まれており、質の高い患者ケアを実現するために正確性が求められます。

RPAを活用することで、病院Xは各プロセスでの手作業への依存を減らし、その結果、人為的ミスのリスクを減らし、精度を高め、コスト削減につなげることができます。この病院は、以下のようにRPAを使用してタスクを自動化することで、これらの各プロセスに対処しました。

保険の事前承認： RPAとAIテクノロジーを使用して、手順の事前承認のリクエストを送信してフォローアップし、患者やすべての関係者と自動的にコミュニケーションを取り、多くの場合、手順のスケジュールを設定します。保険認可の提出は適切なコーディングに依存しているため、AIテクノロジーは手作業によるエラーによって生じた提出書類の不一致を特定し、場合によっては解決することができます。特殊な検査の適用承認や治療承認については、患者への費用も含めて電子的に申請され、その回答は自動生成のEメールで伝達されます。

コストの見積もり： 患者は手続きや治療にかかるコストを事前に知ることができ、支払い計画や収集作業も自動化されます。

保険の確認と給付の承認または拒否： RPAは、予約の確定、受付、キャンセル時に患者を追跡し、承認を求めるために使用されます。患者の費用、控除額、その他の補償範囲の詳細に関する情報が自動的に生成されるため、事前の可視性と一貫性が向上します。

請求管理と売掛金： チャットボットとAIテクノロジーを使用したRPAは、請求処理ワークフローの管理に使用されます。これには、拒否の連絡と再申請、履歴に基づく収益とコストの予測が含まれます。収益収集も自動化されており、繰り返しの手動介入なしに資金回収を可能にするワークフローになっています。

これらは、RPAを使用することで手動介入、反復作業、人的ミスを減らし、最終的にコストを削減し、患者ケアと患者エクスペリエンスを向上させることでメリットを得られる医療現場における管理プロセスのほんの一部です。