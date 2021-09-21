医療におけるRPAの驚くべき活用法

今日の医療業界は、高額なコスト、膨大な量、そして厳しい規制によって過重な負担となっています。このようなプレッシャーは、患者ケアの質と緊急性に影響を及ぼす可能性があります。
コストを削減しようとする努力は、患者エクスペリエンスを継続的に向上させ、煩雑な事務処理や報告を必要とする規制に準拠する必要性によって相殺されます。
医療機関では、多くの反復的なプロセスと意思決定が正確なデータの可用性に依存しています。例えば、患者のオンボーディングとフォローアップ、医療請求と請求処理、医師へのレポートの作成、処方管理などは、すべての医療組織に共通する反復的作業の一部です。これらは、効率を高め、コストを削減し、患者エクスペリエンスを向上させるロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）に最適な環境を構築する要因の1つです。
ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）は、データの抽出、フォームへの入力、ファイルの移動など、人間の作業が行うバックオフィスの業務をソフトウェアを使って模倣する自動化テクノロジーです。RPAは、APIとユーザー・インターフェイス（UI）のインタラクションを組み合わせて、エンタープライズ・アプリケーションと生産性アプリケーション間の反復タスクを統合して実行します。人間の処理をエミュレートするスクリプトを展開することで、RPA ツールは、独立したソフトウェア・システム間でのさまざまなタスク、アクティビティやトランザクションの実行を自律的に済ませます。
医療組織は、滞りなくリアルタイムで業務を遂行しています。煩雑でエラーが発生しやすいタスクはプロセスを遅くし、コスト構造からコンプライアンス、患者エクスペリエンスに至るまで、あらゆることに影響を与えます。RPAソフトウェアは、データやレポートの精度を向上させ、より迅速な意思決定を可能にするタスクを自動化することで効率を高めます。これはコスト削減につながり、最終的には最も必要とされる場所でリソースを活用できることを意味します。
RPA は構造化されたデータとロジックを使用するタスクを自動化し、多くの場合、ビジネス・ルール・エンジンに依存して、事前定義されたルールと条件に基づいた意思決定を自動化します。RPAは非構造化データセットも管理できますが、それはボットが最初にそのデータを抽出し、次に自然言語処理（NLP）や光学式文字認識（OCR）などの機能を使用して構造化データを作成する場合に限ります。
RPAソリューションはAIと組み合わせて使用されると、インテリジェントな自動化（または認知自動化）を生み出します。これは人間の才能や行動を厳密に模倣することを目指し、しばしばチャットボットを活用します。
医療業種・業務では、顧客とのやり取りに非常に機密性が高いものが多く含まれていますが、時間のかかる反復的な作業や専門知識を必要としない管理作業も多くあります。RPAは、フロント・オフィスの業務から業務プロセス、患者とのやり取り、請求書の支払いに至るまで、組織全体のタスクの自動化を実現します。
ガートナー（ibm.com外部のリンク）によると、「米国の医療従事者の50%が今後3年間でRPAに投資する予定」といいます。Gartner氏は続けて、次のように述べています。「医療従事者は、支払いの縮小、成果の向上、エクスペリエンスの向上、認証情報の強化という完璧な嵐にさらされています。このようなプロバイダーがサービス提供について改善し、オペレーションを合理化するために実装されるテクノロジーは、コストも最適化する必要があります」
RPAで軽減できる医療の課題には、次のようなものがあります。
コスト削減、オペレーションのスピードの向上、タスクの簡素化、ビジネス・プロセスの効率化、患者エクスペリエンスの向上といったプレッシャーにさらされている医療組織は、RPAから大きなメリットを受けられます。
ヘルスケアのリーダーは、RPAを導入して次のことを行うことができます。
医療業界におけるRPAの導入を成功させるには、オートメーションがどこでメリットをもたらすか、プロセスを支援するためにどのようなリソースを利用できるか、パートナーシップがスキルセットやリソースの迅速化に役立つかどうかを判断するための総合的な先見性が必要です。
医療におけるRPAの用途はたくさんあります。特に、経済的利益をもたらす可能性のあるいくつかの事柄に焦点を当てることは、どの組織にとっても良い出発点となるでしょう。
RPAツールを適用して病院の業務効率を向上させる方法を見てみましょう。一般病院Xは、多くの間接費を管理しており、それらのコストの30%は手動プロセスのエラーや遅延への対応に起因すると考えられます。この病院は、新型コロナウイルス感染症の急増により指数関数的に増加した患者流入に対応できるように、コストとリソースを最適化する必要があります。
X病院はビジネス・プロセスを評価し、他のプロセスよりも大きなコストが発生しているいくつかのプロセスを特定しました。
これらの各プロセスには、時間がかかる複数の手作業が含まれており、質の高い患者ケアを実現するために正確性が求められます。
RPAを活用することで、病院Xは各プロセスでの手作業への依存を減らし、その結果、人為的ミスのリスクを減らし、精度を高め、コスト削減につなげることができます。この病院は、以下のようにRPAを使用してタスクを自動化することで、これらの各プロセスに対処しました。
これらは、RPAを使用することで手動介入、反復作業、人的ミスを減らし、最終的にコストを削減し、患者ケアと患者エクスペリエンスを向上させることでメリットを得られる医療現場における管理プロセスのほんの一部です。
