医療におけるRPAの驚くべき活用法

公開日 2021年09月21日
診療所のデスクでノートPCを一緒に使う医療従事者

今日の医療業界は、高額なコスト、膨大な量、そして厳しい規制によって過重な負担となっています。このようなプレッシャーは、患者ケアの質と緊急性に影響を及ぼす可能性があります。

コストを削減しようとする努力は、患者エクスペリエンスを継続的に向上させ、煩雑な事務処理や報告を必要とする規制に準拠する必要性によって相殺されます。

医療機関では、多くの反復的なプロセスと意思決定が正確なデータの可用性に依存しています。例えば、患者のオンボーディングとフォローアップ、医療請求と請求処理、医師へのレポートの作成、処方管理などは、すべての医療組織に共通する反復的作業の一部です。これらは、効率を高め、コストを削減し、患者エクスペリエンスを向上させるロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）に最適な環境を構築する要因の1つです。

 

ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）とは

ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）は、データの抽出、フォームへの入力、ファイルの移動など、人間の作業が行うバックオフィスの業務をソフトウェアを使って模倣する自動化テクノロジーです。RPAは、APIとユーザー・インターフェイス（UI）のインタラクションを組み合わせて、エンタープライズ・アプリケーションと生産性アプリケーション間の反復タスクを統合して実行します。人間の処理をエミュレートするスクリプトを展開することで、RPA ツールは、独立したソフトウェア・システム間でのさまざまなタスク、アクティビティやトランザクションの実行を自律的に済ませます。

RPAの価値

医療組織は、滞りなくリアルタイムで業務を遂行しています。煩雑でエラーが発生しやすいタスクはプロセスを遅くし、コスト構造からコンプライアンス、患者エクスペリエンスに至るまで、あらゆることに影響を与えます。RPAソフトウェアは、データやレポートの精度を向上させ、より迅速な意思決定を可能にするタスクを自動化することで効率を高めます。これはコスト削減につながり、最終的には最も必要とされる場所でリソースを活用できることを意味します。

RPA は構造化されたデータとロジックを使用するタスクを自動化し、多くの場合、ビジネス・ルール・エンジンに依存して、事前定義されたルールと条件に基づいた意思決定を自動化します。RPAは非構造化データセットも管理できますが、それはボットが最初にそのデータを抽出し、次に自然言語処理（NLP）や光学式文字認識（OCR）などの機能を使用して構造化データを作成する場合に限ります。

RPAソリューションはAIと組み合わせて使用されると、インテリジェントな自動化（または認知自動化）を生み出します。これは人間の才能や行動を厳密に模倣することを目指し、しばしばチャットボットを活用します。

医療におけるどのようなユースケースをRPAで改善できますか？また、どのように改善できますか？

医療業種・業務では、顧客とのやり取りに非常に機密性が高いものが多く含まれていますが、時間のかかる反復的な作業や専門知識を必要としない管理作業も多くあります。RPAは、フロント・オフィスの業務から業務プロセス、患者とのやり取り、請求書の支払いに至るまで、組織全体のタスクの自動化を実現します。

ガートナー（ibm.com外部のリンク）によると、「米国の医療従事者の50%が今後3年間でRPAに投資する予定」といいます。Gartner氏は続けて、次のように述べています。「医療従事者は、支払いの縮小、成果の向上、エクスペリエンスの向上、認証情報の強化という完璧な嵐にさらされています。このようなプロバイダーがサービス提供について改善し、オペレーションを合理化するために実装されるテクノロジーは、コストも最適化する必要があります」

RPAで軽減できる医療の課題には、次のようなものがあります。

  • 管理データ入力： 管理データは、医療現場で遭遇するさまざまな種類のデータの1つにすぎません。管理データの入力は専門的なスキルを必要としないことが多いですが、非常に反復的な作業が発生する可能性のあるタスクです。自然言語処理（NLP）、音声認識、画像認識などを使用するRPAは、さまざまなソースからデータを取り込むために使用でき、その一部はチャットボットを使用して構造化データに変換する必要がある場合があります。その後、組織が使用するために、そのデータをデータベースまたは他のリポジトリにインプットする必要があります。
  • 文書のデジタル化プロセス： RPAは、インテリジェント文書処理（IDP）を使用して、医療記録から保険金請求まであらゆる関連文書を準備し、保管または使用のためにより大きなリポジトリーに取り込むことができます。
  • 患者の予約の管理とスケジュール設定：予約のスケジュール設定と管理においては、チャットボットやその他のプロセスを使用したオートメーションによって顧客とやり取りするというメリットが得られます。また、必要または要求に応じて、患者の予約のスケジュール、変更、キャンセル、または更新を行うことも可能です。
  • 請求と処理： 請求と請求の処理は通常、非常に反復的です。これらのプロセスはRPAを用いて自動化され、チャットボットが最初の問い合わせやフォローアップを含むクレーム管理を担当します。
  • 記録管理： 医療業界は高度に規制されており、患者記録、医療記録、その他の機密情報に関して非常に厳格なプロトコルと報告が求められています。規制遵守は、記録の正確性、一貫性、保護に依存しますが、RPA はこれらを実現できます。
  • 感染制御： RPAは、医療従事者が感染管理プロトコルを実行するのを支援するために使用できます。これには、以下が含まれますが、これらに限定されません。
    • トリアージ・タスクの管理
    • 規制遵守やCDCプロトコルを含む追跡プロトコルとスクリーニング
    • 在庫と患者の流れの管理
    • 患者ケア計画を監視し、患者データのしきい値に基づいてスタッフに警告
  • コミュニケーション： 医療分野では、他の業種・業務と同様に、RPAを使用して、Webサイトでの問い合わせへの応答、カスタマー・サービスへの第一線の電話、最前線の管理者からの問い合わせ、患者、ベンダー、スタッフへのEメールの大量送信などのコミュニケーションを自動化できます。
  • カスタマー・サービスとリモート・ケア：RPAやボットは、繰り返しのカスタマー・サービスやリモート・ケアの自動化に活用でき、機械学習やインテリジェントな自動化（IA）により、繰り返しの質問に対する一貫した迅速な対応を可能にします。RPAはリモート・ケアのフォローアップにも使用でき、ビジネス・ルールに従って、患者ケア・プランの特定のステップで特定のコミュニケーションを提供します。

医療におけるRPAのメリット

コスト削減、オペレーションのスピードの向上、タスクの簡素化、ビジネス・プロセスの効率化、患者エクスペリエンスの向上といったプレッシャーにさらされている医療組織は、RPAから大きなメリットを受けられます。

ヘルスケアのリーダーは、RPAを導入して次のことを行うことができます。

  • 時間とリソースを大量に消費する反復的な手動タスクを自動化することで、医療管理コストを削減します。
  • 日常的なタスクを自動化することで、トリアージなどのプロセスのスピードを上げます
  • 人為的エラーを減らし、タスクとアウトプットの一貫性を確保し、組織がベスト・プラクティスを適切に導入できるようにすることで、臨床環境などにおけるデータ、タスク、レポートの精度を向上させます
  • 人間の知性や思考を必要としないタスクを自動化することで、医療スタッフの生産性を向上させ、リソースを解放してより複雑な活動に集中させることができます。
  • より正確な決定、コストの削減、患者記録全体の可視性の向上により、より一貫したケアで患者エクスペリエンスを向上させます

医療業界におけるRPAの導入を成功させるには、オートメーションがどこでメリットをもたらすか、プロセスを支援するためにどのようなリソースを利用できるか、パートナーシップがスキルセットやリソースの迅速化に役立つかどうかを判断するための総合的な先見性が必要です。

ユースケース：病院はRPAを使用してコストを削減し、プロセス効率を高め、患者エクスペリエンスを向上させます

医療におけるRPAの用途はたくさんあります。特に、経済的利益をもたらす可能性のあるいくつかの事柄に焦点を当てることは、どの組織にとっても良い出発点となるでしょう。

RPAツールを適用して病院の業務効率を向上させる方法を見てみましょう。一般病院Xは、多くの間接費を管理しており、それらのコストの30%は手動プロセスのエラーや遅延への対応に起因すると考えられます。この病院は、新型コロナウイルス感染症の急増により指数関数的に増加した患者流入に対応できるように、コストとリソースを最適化する必要があります。

X病院はビジネス・プロセスを評価し、他のプロセスよりも大きなコストが発生しているいくつかのプロセスを特定しました。

  • 保険の事前承認
  • コスト見積もり
  • 保険の検証と給付の拒否
  • 請求管理と売掛金

これらの各プロセスには、時間がかかる複数の手作業が含まれており、質の高い患者ケアを実現するために正確性が求められます。

RPAを活用することで、病院Xは各プロセスでの手作業への依存を減らし、その結果、人為的ミスのリスクを減らし、精度を高め、コスト削減につなげることができます。この病院は、以下のようにRPAを使用してタスクを自動化することで、これらの各プロセスに対処しました。

  • 保険の事前承認： RPAとAIテクノロジーを使用して、手順の事前承認のリクエストを送信してフォローアップし、患者やすべての関係者と自動的にコミュニケーションを取り、多くの場合、手順のスケジュールを設定します。保険認可の提出は適切なコーディングに依存しているため、AIテクノロジーは手作業によるエラーによって生じた提出書類の不一致を特定し、場合によっては解決することができます。特殊な検査の適用承認や治療承認については、患者への費用も含めて電子的に申請され、その回答は自動生成のEメールで伝達されます。
  • コストの見積もり： 患者は手続きや治療にかかるコストを事前に知ることができ、支払い計画や収集作業も自動化されます。
  • 保険の確認と給付の承認または拒否：RPAは、予約の確定、受付、キャンセル時に患者を追跡し、承認を求めるために使用されます。患者の費用、控除額、その他の補償範囲の詳細に関する情報が自動的に生成されるため、事前の可視性と一貫性が向上します。
  • 請求管理と売掛金： チャットボットとAIテクノロジーを使用したRPAは、請求処理ワークフローの管理に使用されます。これには、拒否の連絡と再申請、履歴に基づく収益とコストの予測が含まれます。収益収集も自動化されており、繰り返しの手動介入なしに資金回収を可能にするワークフローになっています。

これらは、RPAを使用することで手動介入、反復作業、人的ミスを減らし、最終的にコストを削減し、患者ケアと患者エクスペリエンスを向上させることでメリットを得られる医療現場における管理プロセスのほんの一部です。

RPA と IBM

詳しく知りたい方は、RPA：誇大広告なしの購入者向けガイドをご覧いただき、IBMロボティックプロセス自動化ソフトウェアトライアルに無料で登録してください。

著者

Paula Williams

Content Director

Robotic Process Automation (RPA)