財務におけるRPA活用の5つの方法

RPA テクノロジーを導入する際、多くの財務責任者は、人為的エラーが最も発生しやすいタスク、ワークフローが最もボトルネックになるタスク、またはカスタマー・サービスと従業員のエンゲージメントの低下につながる非効率性を生み出すタスクを探します。

ここでは、AIとMLを活用したRPAプラットフォームを使用して金融機関を変革するために検討すべき5つの領域を紹介します。

1. 持続可能な成長の推進

銀行や金融サービス企業をめぐる競争は、特に低金利とコストのかかるデジタル・トランスフォーメーションが進む世界では熾烈になっています。収益を増やす1つの方法は、新しいファイナンシャル・プランニング製品のクロスセルの機会を特定することです。ここでRPAの登場です。

RPAを導入することで、金融機関は顧客行動データを組織内の特定の人に自動送信することができます。MLモデルは、顧客の行動に基づいて顧客をカテゴリーにグループ化するのに役立ち、最も魅力的な製品やサービスを顧客に推奨できます。たとえば、銀行はどの顧客が新たな信用枠を開設することに最も興味を持っているかを把握しています。

運用効率の向上

RPA テクノロジーは、調整を必要とするトランザクション量が多く、手作業が多いタスクを自動化することで、運用コストを削減します。デジタルワーカーは、複数のバックオフィス システムからデータを取得してコンパイルし、金額（請求書の支払い額や請求額など）を調整し、中断をリアルタイムで解決するためのアクションを実行できます。たとえば、自然言語処理を使用すると、デジタルワーカーは請求書に添付されたテキストを分析し、問題を適切なチームに自動的にルーティングできます。

3. 顧客体験の活性化

現在の消費者には、金融サービスに対してこれまで以上の選択肢があり、パーソナライズされたサービス、高速な処理時間、迅速なサポートに大きな期待を寄せています。RPAツールは、初期のオンボーディングからアカウントの更新まで、顧客体験のあらゆる側面を改善できます。新規顧客は、自動化された本人確認 (KYC) により、わずか数分で新規アカウントを開設し、追加の賞品を申し込むことができます。

RPAは、新しいモバイルバンキング機能に関する顧客の苦情など、特定のイベントについて利害関係者に通知するのにも役立ちます。MLを使用することで、同様の過去の苦情に関するデータをフィルタリングして、最も影響力のある改善の機会を予測できます。

4. 金融犯罪との戦い

不正行為の検知と防止を支援するために、金融機関は、デューデリジェンスチェック、制裁スクリーニング、取引の監視と調査のための適切なサイバーセキュリティー・テクノロジーを必要としています。RPA は、不正アクセス検知の速度と精度を向上させます。まず、RPAチャットボットはデータが連邦のマネーロンダリング防止（AML）ガイドラインに準拠しているかどうかを確認します。ML は、差異を分析してそれがなぜ発生したのかを推測し、潜在的な不正行為の事例にフラグを立てるのに役立ちます。

5. 規制・コンプライアンスの管理

規制上の罰金や風評被害のリスクを制限するため、金融機関はRPAを使用して財務プロセスのガバナンスを強化できます。RPAは、特定のシステムまたはドキュメントからのデータを統合し、コンプライアンス・レポートに伴う手動ビジネス・プロセスを削減するのに役立ちます。MLはさらに、監査人がレビューする必要があるデータを判断し、それを見つけて便利な場所に保管することで、より迅速な意思決定を実現します。