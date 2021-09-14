財務におけるRPA活用の5つの方法

財務チームは長年にわたり、ロボティック プロセス オートメーション (RPA) を使用して、特定のタスクの速度、効率、精度を向上させてきました。現在、彼らは RPA を機械学習 (ML)と組み合わせて、次のレベルに引き上げています。実際、最近の Gartner の調査によると、財務責任者の約 80% がすでに RPA を導入しているか、導入を計画していることがわかります。
金融業務の自動化は1990年代に飛躍的に進展しましたが、MITの研究者たちが小切手の手書き部分を高速かつ高精度で読み取る光学式文字認識（OCR）技術を開発したことが契機となりました。今日の銀行や金融サービス企業は、小切手処理だけでなく、エンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）や顧客関係管理（CRM）プラットフォームなど、幅広い重要なアプリケーションを使用しています。これらのツールは、以前は人間の操作が必要だった方法で、データを操作し、応答をトリガーし、他のシステムと通信することができます。
最新の RPA ソリューションは、人工知能 (AI)とMLモデルの統合機能を使用して、レポートを「レビュー」し、潜在的な問題にフラグを立て、経験から学びます。RPA ソリューションは財務機能に対して高いレベルのセキュリティを備えており、中断することなく動作するため、大幅なコスト削減が可能です。
自社の金融機関に RPA を導入する場合、最適な方法は何でしょうか?この記事では、詳しく検討する価値のある 5 つの RPA ユースケースについて説明します。
様々な産業で活用されるロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）とは、ローコードソフトウェアの「ボット」を用いて、請求書処理、データ入力、コンプライアンス報告など、人間の作業者が行う反復的で時間のかかる業務を処理することを指します。RPAはハイパーオートメーションという大きな潮流の一部であり、組織が人間の動作を模倣する自動化から、データを活用してエンドツーエンドの財務プロセスを最適化する自動化へと移行することを可能にします。
RPAで使用されるロボットは、人間の介入なしに大量の反復タスクを処理するのに最適です。これにより、従業員は顧客との強力な関係の構築から、競争上の優位性を獲得するためのデータ分析、優れたアイデアの新しい金融商品の実現まで、より有意義な仕事に集中できるようになります。
AIとMLテクノロジーは、次のことを行うことでRPAの能力を高めます。
たとえば、RPA ソフトウェアを使用して、予定されている顧客の支払いと、支払う必要がある請求書に関するさまざまなソースからのデータを統合するとします。MLは、各顧客が期日どおりに支払いを行う可能性を予測できます。この予測は、管理コストの削減、サプライヤーの支払い条件の延長、新しい設備への投資などのアクションに役立ちます。[1]
RPA テクノロジーを導入する際、多くの財務責任者は、人為的エラーが最も発生しやすいタスク、ワークフローが最もボトルネックになるタスク、またはカスタマー・サービスと従業員のエンゲージメントの低下につながる非効率性を生み出すタスクを探します。
ここでは、AIとMLを活用したRPAプラットフォームを使用して金融機関を変革するために検討すべき5つの領域を紹介します。
銀行や金融サービス企業をめぐる競争は、特に低金利とコストのかかるデジタル・トランスフォーメーションが進む世界では熾烈になっています。収益を増やす1つの方法は、新しいファイナンシャル・プランニング製品のクロスセルの機会を特定することです。ここでRPAの登場です。
RPAを導入することで、金融機関は顧客行動データを組織内の特定の人に自動送信することができます。MLモデルは、顧客の行動に基づいて顧客をカテゴリーにグループ化するのに役立ち、最も魅力的な製品やサービスを顧客に推奨できます。たとえば、銀行はどの顧客が新たな信用枠を開設することに最も興味を持っているかを把握しています。
RPA テクノロジーは、調整を必要とするトランザクション量が多く、手作業が多いタスクを自動化することで、運用コストを削減します。デジタルワーカーは、複数のバックオフィス システムからデータを取得してコンパイルし、金額（請求書の支払い額や請求額など）を調整し、中断をリアルタイムで解決するためのアクションを実行できます。たとえば、自然言語処理を使用すると、デジタルワーカーは請求書に添付されたテキストを分析し、問題を適切なチームに自動的にルーティングできます。
現在の消費者には、金融サービスに対してこれまで以上の選択肢があり、パーソナライズされたサービス、高速な処理時間、迅速なサポートに大きな期待を寄せています。RPAツールは、初期のオンボーディングからアカウントの更新まで、顧客体験のあらゆる側面を改善できます。新規顧客は、自動化された本人確認 (KYC) により、わずか数分で新規アカウントを開設し、追加の賞品を申し込むことができます。
RPAは、新しいモバイルバンキング機能に関する顧客の苦情など、特定のイベントについて利害関係者に通知するのにも役立ちます。MLを使用することで、同様の過去の苦情に関するデータをフィルタリングして、最も影響力のある改善の機会を予測できます。
不正行為の検知と防止を支援するために、金融機関は、デューデリジェンスチェック、制裁スクリーニング、取引の監視と調査のための適切なサイバーセキュリティー・テクノロジーを必要としています。RPA は、不正アクセス検知の速度と精度を向上させます。まず、RPAチャットボットはデータが連邦のマネーロンダリング防止（AML）ガイドラインに準拠しているかどうかを確認します。ML は、差異を分析してそれがなぜ発生したのかを推測し、潜在的な不正行為の事例にフラグを立てるのに役立ちます。
規制上の罰金や風評被害のリスクを制限するため、金融機関はRPAを使用して財務プロセスのガバナンスを強化できます。RPAは、特定のシステムまたはドキュメントからのデータを統合し、コンプライアンス・レポートに伴う手動ビジネス・プロセスを削減するのに役立ちます。MLはさらに、監査人がレビューする必要があるデータを判断し、それを見つけて便利な場所に保管することで、より迅速な意思決定を実現します。
IBMは、この業種で最も包括的なAI搭載オートメーションの機能スイートを構築しています。IBM Robotic Process Automationを使用すると、 Credigy Solutionsなどの金融サービス企業は、従来の RPA の容易さとスピードで、より多くのビジネス タスクと IT タスクを大規模に自動化できます。ソフトウェア・ロボット（チャットボット）は、AIの洞察に基づいて動作し、遅延なくタスクを完了し、デジタル・トランスフォーメーションを加速します。
IBM Automation® ソリューションについて詳しくは、こちらの「 No-Hype 購入者向け RPA ガイド」を参照し、 IBM Robotic Process Automationソフトウェアのトライアル版にご登録ください。
IBM Financial Services Consultingは、お客様がコア・バンキングと決済をモダナイズし、業務の中断を回避するレジリエントなデジタル基盤を構築できるように支援します。
IBM Cloud for Financial Servicesは、業界標準のセキュリティーとコントロール機能が組み込まれており、機密性の高いデータやAIワークロードを保護します。
IBM Engineering Lifecycle Managementは、製品のデリバリーを加速し、金融サービスにおけるデジタル・トランスフォーメーションと規制への備えを支援します。