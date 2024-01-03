新型コロナウイルス感染症のパンデミックにより、医療の不平等に関する憂慮すべきデータが明らかになりました。2020年、国立保健研究所（NIH）は報告書を発表し、黒人アメリカ人の人口に占める割合は低いにもかかわらず、白人アメリカ人よりも新型コロナウイルス感染症による死亡率が高いと述べています。NIHによれば、こうした格差は、医療へのアクセスが限られていること、公共政策が不十分であること、心臓血管疾患、糖尿病、肺疾患などの合併症の負担が不均衡であることなどに起因するといいます。
NIHはさらに、4,750万～5,160万人のアメリカ人が医者に行く余裕がないと述べています。これまで十分な医療サービスを受けられなかったコミュニティが、特に検索エンジンに無意識のうちに埋め込まれた生成トランスフォーマーを使用して医療アドバイスを求める可能性が非常に高いです。AIエージェントが埋め込まれた人気の検索エンジンにアクセスして、「私の父は、彼に処方された心臓の薬を買う余裕がなくなった」という質問をする人がいることは考えられないことではありません。市販されているものの中で、代わりに効果があるものは何でしょうか？」と質問する個人が現れるのも不自然ではありません。
ロングアイランド大学の研究者によると、ChatGPTは75%の確率で不正確な回答を返します。CNNによれば、このチャットボットは時に危険な助言さえ提供し、例えば深刻な副作用を引き起こす可能性のある2種類の薬物の併用を推奨するケースもあったということです。
生成トランスフォーマーは意味を理解せず、誤ったアウトプットを生成するため、専門家の助けの代わりにこのテクノロジーを使用する、これまで十分なサービスを受けられなかったコミュニティは、他のコミュニティよりもはるかに大きな割合で被害を受ける可能性があります。
今日の新しい生成AI製品に関しても、バイオ医薬品会社、医療システム、医療機器メーカー、その他の組織を代表する経営幹部にとって、信頼、セキュリティ、規制の問題が依然として最大の懸念事項となっています。生成AIを使用するには、適切なユースケースに関する話し合いと安全性と信頼性のガードレールを含むAIガバナンスが必要です（AI権利章典についてはAI US Blueprintと欧州AI規制法を参照してください）。
AIを責任を持ってキュレートすることは、総合的なアプローチを必要とする社会技術的な課題です。人々の信頼を得るためには、AIモデルが正確で、監査可能で、説明可能で、公平であり、人々のデータ・プライバシーが保護されていることを確認するなど、多くの要素が必要です。そして、制度的イノベーションもその支援の役割を果たすことができます。
制度の変化の前には、しばしば大変動が起こります。米国食品医薬品局の進化について考えてみましょう。同局の主な役割は、食品、医薬品、化粧品の公共使用において安全性を確保することです。この規制機関の起源は1848年に遡りますが、医薬品の安全性監視は、エリクシール・スルファニルアミドの事故が起きた1937年まで直接的な関心事ではありませんでした。
テネシー州の評判の高い製薬会社によって開発されたエリクシール・スルファニルアミドは、連鎖球菌性咽頭炎を劇的に治すと宣伝された液体薬でした。当時はよくあったことですが、この薬は市場に出す前に毒性試験が行われていませんでした。これが致命的な過ちとなりました。この薬には不凍液に使用される有毒化学物質であるジエチレングリコールが含まれていたのです。100人以上がこの有毒な薬を服用して死亡し、その結果、FDAの食品医薬品化粧品法が制定され、医薬品には安全な使用方法に関する適切な指示を記載することが義務付けられました。FDAの歴史におけるこの大きなマイルストーンにより、医師とその患者は、医薬品の強度、品質、安全性を完全に信頼できるようになりました。これは、今日では当然のことと考えられています。
同様に、AI から公平な結果を確保するためには、制度上のイノベーションが必要です。
ヘルスケアとライフサイエンス（HCLS）分野で生成AIを使用するには、エリクシール・スルファニルアミド事件の時にFDAが要求したのと同じ種類の制度的イノベーションが必要です。。以下の推奨事項は、すべてのAIソリューションが脆弱な人々に対してより公平で正しい結果を達成するのに役立ちます。
当社は、AI を活用してオペレーションを変革するためのアプローチを組織的に革新するために、FDA から学ぶことができ、また学ぶ必要があると考えています。人々の信頼を得るための道のりは、AI がサービスを提供するコミュニティをより適切に反映するように体系的な変更を加えることから始まります。
