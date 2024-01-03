制度の変化の前には、しばしば大変動が起こります。米国食品医薬品局の進化について考えてみましょう。同局の主な役割は、食品、医薬品、化粧品の公共使用において安全性を確保することです。この規制機関の起源は1848年に遡りますが、医薬品の安全性監視は、エリクシール・スルファニルアミドの事故が起きた1937年まで直接的な関心事ではありませんでした。

テネシー州の評判の高い製薬会社によって開発されたエリクシール・スルファニルアミドは、連鎖球菌性咽頭炎を劇的に治すと宣伝された液体薬でした。当時はよくあったことですが、この薬は市場に出す前に毒性試験が行われていませんでした。これが致命的な過ちとなりました。この薬には不凍液に使用される有毒化学物質であるジエチレングリコールが含まれていたのです。100人以上がこの有毒な薬を服用して死亡し、その結果、FDAの食品医薬品化粧品法が制定され、医薬品には安全な使用方法に関する適切な指示を記載することが義務付けられました。FDAの歴史におけるこの大きなマイルストーンにより、医師とその患者は、医薬品の強度、品質、安全性を完全に信頼できるようになりました。これは、今日では当然のことと考えられています。

同様に、AI から公平な結果を確保するためには、制度上のイノベーションが必要です。