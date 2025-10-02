RECは「グリーン・ウォッシング」との関連で批判されています。これは、企業がRECを購入する一方で、化石燃料の使用を継続して同じ量の排出量を出しながらも、自社の事業が「サステイナブル」だと主張できるためです。例えば、化石燃料発電所の電力網から年間100MWhの電力を消費する企業は、太陽光発電プロジェクトから100RECを購入することで、1 年間100％太陽光発電で稼働しているとして、消費した100 MWhの電力に対して排出量ゼロを主張できます。1

一方、RECを購入すると、電力購入契約（PPA）を通じて再生可能エネルギー・プロジェクトに収益がもたらされます。PPAは、再生可能エネルギー供給者（風力発電所開発事業者など）と再生可能エネルギー購入者（電力消費組織など）の間の長期契約を意味します。PPAでは、開発事業者は生成した再生可能エネルギーのMWhごとに固定価格を受け取ります。その代わりに、購入者は購入分に相当するRECを受け取ります。

したがって、1つの組織によるRECの購入がグリッド全体の排出量に影響を与えることはないかもしれませんが、多くの組織がRECを購入することは、全体的な需要を増加させる市場シグナルを送ることとなり、長期的には、温室効果ガスの排出削減など、環境上の利点がもたらされる可能性があります。