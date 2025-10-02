公開日：2024年4月22日
寄稿者：Alexandra Jonker
再生可能エネルギー証書（REC）は、再生可能エネルギー源によって生成され、電力網に供給された1メガワット時（MWh）のゼロカーボン電力を保有者が所有していることを証明するエネルギー調達オプションです。
RECは、風力、太陽光、地熱、水力、バイオマスなどの再生可能エネルギー資源から再生可能電力、つまり「グリーン・エネルギー」を生産する発電所に対して発行されます。再生可能エネルギー発電により、市場で販売できる2つのプロダクトが生成されます。電力そのものと、環境的および社会的利益などの再生可能電力生成の非電力属性（つまり、REC）です。
RECは一般に「グリーン・タグ」または「再生可能エネルギー・クレジット」とも呼ばれます。また、太陽エネルギー、つまり太陽光パネルによって生産される電気専用の太陽再生可能エネルギー証書（SREC）と呼ばれる REC もあります。さらに、EUにおける同様のエネルギー属性証書は、原産地保証（GO）や国際再生可能エネルギー証書（I-REC）と呼ばれ、50カ国以上で使用されています。
組織は、RECを、ゼロ排出クレジット（ZEC）などの他の種類のエネルギー属性証書とともに使用して、気候変動対策に関連するクリーン・エネルギー目標の達成に役立て、炭素排出規制に準拠することができます。
RECは、石油、石炭、天然ガスなどの化石燃料により発電された可能性がある電力量を表します。このようにして、RECは組織の電力購入に関連するスコープ2排出量の削減に役立ちます。ただし、RECは組織のエネルギー消費が完全に再生可能であることを保証するものではなく、カーボン・オフセットと同じように排出量の削減を実現するものでもありません。
カーボン・オフセットとは、ある場所での1トンのCO2排出を回避、破壊、削減、または隔離することで、他の場所での1トンの排出を相殺することを指します。カーボン・オフセットは通常、森林再生や廃棄物管理などのカーボン・オフセットの取り組みによる直接的な排出削減または隔離を表します。組織はカーボン・オフセットを使用して、スコープ1、2、3の排出によるカーボン・フットプリントを削減または相殺できます。
対照的に、RECは通常、スコープ2排出量の計算にのみ適用され、スコープ1排出量または スコープ3排出量の削減では使用されません。それは、RECが排出量を直接削減しないためです。代わりに、RECは再生可能エネルギー発電の環境面での貢献度をを表します。RECの購入は再生可能エネルギー市場と再生可能エネルギーの発電をサポートし、電力の購入に関連する排出量に対処するための市場ベースの手段またはツールとして使用できるようになります。
環境価値と電力の価値を一括して購入することを「バンドル」、電力とは別に環境価値のみを買うことを「アンバンドル」とそれぞれ表現します。
アンバンドル型RECは組織に再生可能電力を直接提供するわけではありませんが、再生可能エネルギーの開発をサポートしているという市場シグナルを表明します。組織は、地域内に再生可能エネルギー供給者や政策支援が不足していたり、現地で自ら再生可能エネルギーを発電できなかったりするため、サステナビリティー目標の達成を推進し、再生可能エネルギープロジェクトをサポートするために、アンバンドル型RECを購入できます。
RECは「グリーン・ウォッシング」との関連で批判されています。これは、企業がRECを購入する一方で、化石燃料の使用を継続して同じ量の排出量を出しながらも、自社の事業が「サステイナブル」だと主張できるためです。例えば、化石燃料発電所の電力網から年間100MWhの電力を消費する企業は、太陽光発電プロジェクトから100RECを購入することで、1 年間100％太陽光発電で稼働しているとして、消費した100 MWhの電力に対して排出量ゼロを主張できます。1
一方、RECを購入すると、電力購入契約（PPA）を通じて再生可能エネルギー・プロジェクトに収益がもたらされます。PPAは、再生可能エネルギー供給者（風力発電所開発事業者など）と再生可能エネルギー購入者（電力消費組織など）の間の長期契約を意味します。PPAでは、開発事業者は生成した再生可能エネルギーのMWhごとに固定価格を受け取ります。その代わりに、購入者は購入分に相当するRECを受け取ります。
したがって、1つの組織によるRECの購入がグリッド全体の排出量に影響を与えることはないかもしれませんが、多くの組織がRECを購入することは、全体的な需要を増加させる市場シグナルを送ることとなり、長期的には、温室効果ガスの排出削減など、環境上の利点がもたらされる可能性があります。
RECの購入は、自主的なものとコンプライアンスによるものという2つの市場および購入者タイプに分類されます。
多くの地域、州、国では、再生可能エネルギーの使用に関して、再生可能電力基準（RES）とも呼ばれる再生可能ポートフォリオ基準（RPS）を定めています。これらは、公益事業会社にエネルギーの一定部分を再生可能エネルギー源から供給することを義務付ける政策です。
コンプライアンスREC 購入者は、RPSに準拠する必要があるエネルギー生産者または電力会社です。多くの場合、再生可能エネルギー発電の割合は十分ではなく、それを補うためにRECを購入する必要があります。このようなREC購入は、このような政策が適用されている場所で行われ、コンプライアンス市場と呼ばれます。コンプライアンス市場で購入されるRECは通常、より高価であり、政策が定める特定の基準を満たす必要があります。2
RECの自主市場では、持続可能性、排出量、または環境目標を満たすために再生可能電力を購入したいという購入者の希望により購入が行われます。自発的なREC購入者は、適用される政策にかかわらずRECを購入することを選択します。これらは、温室効果ガスの排出削減に取り組む環境意識の高い組織であることが多いですが、住宅所有者などの個人の場合もあります。自主市場は通常、コンプライアンス市場よりも安価でRECが取引されています。
RECの自主市場には規制監督がほとんどありません。このため、米国環境保護庁（EPA）は、消費者が第三者によって認証および検証されたRECを購入することを推奨しています。
EPAによれば、認証は「この製品は認められた品質基準を満たしているか」という質問に、検証は「支払った金額に見合ったサービスを受けられるかどうかを確認するにはどうすればよいか」という質問に、それぞれ答えるものだといいます。現在、米国では、RECを認証する組織は、非営利団体である「Center for Resource Solutions」のGreen-e Energyプログラムのみです。3
米国のエネルギー市場では、第三者による認証と検証に加えて、再生可能電力の所有権を追跡するための、証明書ベースの追跡システムとコントラクト・パス追跡方式という2つのアプローチが認められています。
証明書ベースの追跡システムは、発電者に対してRECを発行しています。発行されるRECには、再生可能燃料の種類や再生可能施設の場所などの固有の再生可能エネルギー・データ属性と、固有の識別番号が記載されています。こうしたID番号により、RECは一度に1つの組織のみによって保持されることが保証されます。これらのシステムは通常、オンライン・バンキング・システムで人々が送金するのと同じように、保有者がRECを取引できるようにする電子データベースです。4
契約パス追跡方法は、市場で最も古い方法です。これは、発電者から消費者までのRECの所有権を検証、追跡、トレースするために使用されます。これには、発電および所有権の移転を証明する複数の文書（宣誓供述書や契約受領書など）によって裏付けられた第三者による監査が含まれます。5
温室効果ガス・プロトコル（GHGプロトコル）は、企業の会計と排出量の報告に関する国際標準を策定した組織です。企業や政府に排出量の測定と管理のための基準、ガイダンス、ツール、トレーニングを提供しています。
GHGプロトコル・スコープ2ガイダンスは、企業会計および報告基準の改訂版です。これは、企業が電気やその他のエネルギー購入による排出量を測定する方法を標準化するものです。これは、エネルギー購入がスコープ2排出量の削減にどのように貢献するかについての不確実性に応えるために作成されました。
このガイダンスには、GHGインベントリにおける電力購入（RECを含む）の会計処理に関する要求事項、品質基準、推奨事項が含まれています。GHGプロトコルによれば、このような措置は「透明性を高め、企業の再生可能エネルギーに対する需要を喚起する上で極めて重要な役割を果た」しています6。
IBM Envizi™の温室効果ガス（GHG）排出量管理ソフトウェアを使用して、再生可能エネルギー証明書を取得して追跡し、市場ベースの排出量報告をサポートします。
クリーン・エネルギー移行ソリューションを活用して、サステナビリティー目標を達成するため行動に移しましょう。
IBMがEnviziを使用して、年間6,500件以上の公共料金の請求書からデータを収集し、排出量を計算し、サステナビリティーの目標達成に向けた進捗状況をどのように追跡しているをご覧ください。
1「ネットゼロへの道における再生可能エネルギー調達オプション」IBM、2021年6月7日。
2 「再生可能エネルギー証書（REC）の概要」（ibm.com外部へのリンク）「Better Buildings」、米国エネルギー省、2024年。
3 「認証と検証」（ibm.com外部へのリンク）環境保護庁、2024年1月15日。
4,5 「再生可能エネルギー追跡システム」（ibm.com外部へのリンク）EPA、2024年2月21日。
6 「スコープ2ガイダンス」（ibm.com外部へのリンク）グリーンハウス・ガス・プロトコル。