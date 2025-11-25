採用の決定は、プロセスの最初の部分にすぎません。その決定に続いて、オファー文書の作成、承認の取得、身元調査の調整、採用ワークフローの開始など、一連のタスクが発生します。オートメーションは、応募追跡システム（ATS）、人事情報システム（HRIS）、文書管理システム、採用プロセスを連携させます。つまり、テンプレートから求人を生成し、候補者データが自動的に入力され、手動での引き継ぎなしで次のステップをトリガーできるということです。

統合されたオーケストレーションにより、採用決定から新規採用の開始までスムーズな移行が可能になります。例えば、IBM watsonx Orchestrateにより動作する人事AIエージェントであるIBMのAskHRは、2024年に1,150万件のやり取りを処理し、マネージャーによる人事トランザクションを75%速く行えるようにしました。