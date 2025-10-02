健康管理の品質指標とは

健康管理の品質指標を作成することは、病院や医療システムのパフォーマンスをさまざまな品質基準に基づいて評価するためにデータを使用することの実践です。品質基準は、医療機関がリソース使用率を測定して、客観的で事実に基づく情報を使用した改善と共同作業をサポートするのに役立つベンチマークです。入院施設から画像診断施設、外来診療所、病院システム全体に至るまでのすべてのケアを評価するための品質指標にはさまざまな種類があります。

品質測定は、特定の医療機関によって確立される場合もあれば、政府機関、民間非営利団体、および一部の営利企業によって開発された測定の仕様または認定に依存する場合もあります。医療機関が患者ケアやその他のプロセスの品質目標を設定すると、それらの目標を達成または上回るための戦略を策定します。品質指標には、効果的で、安全で、タイムリーで、患者に焦点を合わせた、公平なケアを提供する組織の能力が含まれます。

医療機関はその機関に固有の品質指標を持っている場合がありますが、結果指標は通常、メディケア＆メディケイド・サービス・センター（CMS）、全国医療品質協会（NAHQ）、全国品質フォーラム（NQF）などの大規模な第三者組織によって確立されています。

医療機関は、患者のケアの質と医療提供に利益をもたらすだけでなく、機関のマーケティングと契約の取り組みを支援するために、義務付けられた品質指標を超えることを決定する場合があります。

