健康管理の品質指標とは

健康管理プロセス、結果、患者の満足度などの成功を定量化します
健康管理の品質指標を作成することは、病院や医療システムのパフォーマンスをさまざまな品質基準に基づいて評価するためにデータを使用することの実践です。品質基準は、医療機関がリソース使用率を測定して、客観的で事実に基づく情報を使用した改善と共同作業をサポートするのに役立つベンチマークです。入院施設から画像診断施設、外来診療所、病院システム全体に至るまでのすべてのケアを評価するための品質指標にはさまざまな種類があります。
品質測定は、特定の医療機関によって確立される場合もあれば、政府機関、民間非営利団体、および一部の営利企業によって開発された測定の仕様または認定に依存する場合もあります。医療機関が患者ケアやその他のプロセスの品質目標を設定すると、それらの目標を達成または上回るための戦略を策定します。品質指標には、効果的で、安全で、タイムリーで、患者に焦点を合わせた、公平なケアを提供する組織の能力が含まれます。
医療機関はその機関に固有の品質指標を持っている場合がありますが、結果指標は通常、メディケア＆メディケイド・サービス・センター（CMS）、全国医療品質協会（NAHQ）、全国品質フォーラム（NQF）などの大規模な第三者組織によって確立されています。
医療機関は、患者のケアの質と医療提供に利益をもたらすだけでなく、機関のマーケティングと契約の取り組みを支援するために、義務付けられた品質指標を超えることを決定する場合があります。
過去50年間で医療費が劇的に上昇し、一般的な生活費の上昇を上回っているため、個人、政府、医療保険などの支払者は、これらの上昇が正当化であることを示す証拠を提供する、検証可能な品質指標を求めています。
健康管理の質を測定することで、次のことが可能になります。
品質の測定とは、データの収集と分析のことです。しかし、利用可能な健康情報の量が指数関数的に拡大しているため、分析はもちろんのこと、データ収集も困難になっています。さらに、電子健康記録（EHR）の展開と採用によって加速された医療のデジタル化は、現在、モバイル、ソーシャル、クラウド・コンピューティング、分析などのテクノロジーによって活用および強化されています。
利用可能なデータソース、メトリック、およびそれらの複雑さが劇的に増加しているため、医療機関は、この情報を簡単にふるいにかけるためのソフトウェアを探しています。これらの組織は、真のコスト、サービスの品質、リスクモデル、人口の細分化を分析し、サービスを提供する人々との関係を改善するためのより優れた方法を探しています。健康管理分野向けに特別に設計されたソフトウェア・ツールは、この膨大なデータから関連情報を分析および収集し、実践者、研究者、介護者が革新的な方法でパフォーマンス測定情報を発見、分析、および実行するのに役立ちます。
一部のソフトウェア・パッケージには、人間とコンピューターの相互作用の方法を根本的に変える人工知能（AI）機能が組み込まれています。AIの「学習」機能により、このソフトウェアは、臨床研究、ゲノム研究、個別化医療の作業を加速するだけでなく、より人を中心としたケアへの移行を支援することができます。これらの認知機能は、臨床医または介護者のワークフローで専門家の支援を提供することにより、洞察と知識を大幅に拡張できます。これにより、組織はケアの提供方法と場所を劇的に変えることができます。
米国医療研究品質局（AHRQ）は、ドナベディアン分類モデルを使用した3種類の品質指標を概説しました1。指標は、構造、プロセス、結果指標として分類されます。
構造指標：構造の指標とは、高品質のケアを提供する医療提供者の全体的な能力、つまり施設の能力、システム、およびプロセスのことです。この指標には、組織がより最新の電子医療記録と投薬注文入力システムを使用しているかどうかが含まれる場合があります。また、理事会認定の医師がスタッフに何人いるか、または医療提供者と患者の比率を含めることもできます。
プロセス指標：プロセス指標は、健康を維持または改善するために機関が行うことに対する指標です。これらの指標には、予防策またはすでに健康上の問題を経験しているものの両方を反映することができます。これらの措置は、機関が一般的に受け入れられている実践基準をどのように満たしているかを評価する必要があります。公的報告におけるほとんどの医療の品質指標は、プロセスの指標です。
結果指標：結果の測定は、施設の患者の介入への影響と、それらが患者の健康をどのように改善したかを反映しています。結果指標の例には、外科的死亡率、患者の再入院、外科的合併症、院内感染などがあります。
品質指標と品質保証に焦点を当てることは医療の改善に役立つ可能性がありますが、一部の医療専門家2 は、保険会社や政府によるインセンティブに結び付けられたものを含め、多くの品質指標やパフォーマンス指標が健康に関する結果の改善をもたらすという証拠は限られていると警告しています。この制限にもかかわらず、品質指標と比較品質評価は、ゲーム、過剰テスト、過剰治療に対して脆弱なリスク要因制御やケアプロセスなどの中間エンドポイントに基づいているため、人気が高まり続けています。代わりに、品質指標は、臨床の複雑さへの個別のアプローチによる患者中心の結果に基づくべきです。
Health Quest
この医療システムがどのようにケアのギャップを埋め、370万米ドルもの合計請求収益を生成するのかをご覧ください。
効率的な品質指標レポートを提供することにより、病院の臨床品質改善イニシアチブをサポートします。
病院がデータ結果を理解し、既存の病院情報システム（HIS）内で必要なデータを収集する方法を特定するのを支援します。
病院と医療システムに、同業他社や他のシステム病院とのパフォーマンスの比較、および時間の経過に伴う傾向を示します。
さまざまなテクノロジーが、相互運用性に関する新しい規制を満たす、または超えるのにどのように役立つかをご覧ください。
1 健康管理の質の測定の種類、米国保健社会福祉省 医療研究品質局（2015年2月） （リンクは ibm.comの外部にあります）
2 重要なケア：品質指標とヘルスケア、PLoS Med. 2015年11月号12(11): e1001902、（オンライン公開2015年11月17日） （リンクは ibm.comの外部にあります）