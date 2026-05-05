最小権限の原則（PoLP）とは、情報セキュリティーの概念の一つで、ユーザー、アプリケーション、プロセスには、タスクの実行に必要な最小限のアクセス権限だけが、必要な最小限の期間だけ付与され、それ以上の権限は与えられないというものです。
組織内のすべてのユーザー、アプリケーション、プロセスが業務を遂行するためには、ある程度のアクセス権が必要です。開発者はコードをリポジトリーにプッシュする必要があります。請求担当者は支払い記録を取得する必要があります。バックアップ・サービスは、データベースからデータを読み取る必要があります。
最小権限の原則に基づき、これらの各エンティティーには、タスクの実行に必要なアクセス権だけが付与され、それ以外のアクセス権は付与されません。
この概念は、最小特権アクセスまたは最小アクセス権と呼ばれることもあります。これは、人間のユーザーアカウントと、アプリケーション、デバイス、サービス・アカウント、APIキー、AIエージェントを含む非人間アイデンティティー（NHI）の両方に適用されます。
PoLPは、誰がアクセス権を持ち、何ができるか、どれくらいの期間アクセスできるかを管理する広範なセキュリティー・フレームワークであるIDおよびアクセス管理（IAM）の中心的な構成要素です。言い換えれば、IAMはPoLPを実践するシステムです。
PoLPは、ゼロトラスト・セキュリティーの基盤となるメカニズムの一つでもあります。ゼロトラストでは、企業ネットワーク上であっても、どのユーザー、デバイス、アプリケーションもデフォルトで信頼されません。代わりに、すべてのアクセス要求がケースバイケースで分析され、許可されます。正当なリクエストにはPoLPのアクセス権が付与され、それ以上の権限は付与されません。このように、PoLPは組織がコンプライアンスを徹底し、セキュリティー・インシデントを封じ込め、全体的なセキュリティー体制を強化するのに役立ちます。
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PoLPの最も典型的なケースは、認証情報の侵害です。攻撃者は通常、フィッシングEメール、ダークウェブ・マーケットプレイス、またはインフォスティーラー・マルウェアを通じて、有効なユーザー名とパスワードを入手します。そして攻撃者はログインします。ネットワークの観点から見ると、これは正規のユーザーからの通常のセッションのように見えます。
侵害されたアカウントが過剰な権限（実際のユーザーが日常業務で使用しないシステム、データベース、ファイル共有へのアクセス）を持っている場合、攻撃者もそれらすべての権限を手にすることになります。攻撃者は、財務記録、顧客データベース、独自のソースコードなど、より価値の高い標的や機密情報に向けてネットワーク内を横方向へ移動できます。
このラテラル・ムーブメントが、一つの漏洩したパスワードを大規模なデータ侵害へと発展させる原因となります。
IBMのデータ侵害のコストに関する調査によると、認証情報の漏洩から始まる侵害では、平均467万米ドルの損失が発生し、発見と封じ込めには約246日かかります。IBM X-Force脅威インテリジェンス·インデックスによると、分析対象となったサイバー攻撃の32%で、アカウントの乗っ取りが関与していたことがわかりました。
あらゆるアカウントのアクセス権を制限することで、最小権限の原則は攻撃による被害範囲を大幅に縮小できます。攻撃者が最初のアカウントで侵入できる範囲を縮小し、無関係なシステムへの不正アクセスを防止し、1つの侵害による潜在的な被害を制限するのに役立ちます。
たとえば、ハッカーがマーケティングアナリストのアカウントを侵害したとします。最小権限の原則が適用されていれば、顧客関係管理（CRM）ツールの一部のダッシュボードにはアクセスできるかもしれませんが、それ以上のアクセスはできません。PoLPがなければ、同じアカウントが運用データベース、内部API、数か月前に終了したプロジェクトのファイル・サーバーに引き続きアクセスできる可能性があります。攻撃自体は同じでも、被害範囲ははるかに大きくなります。
非人間アイデンティティー（NHI）（サービス・アカウント、ワークロード、チャットボット、AIエージェント）は、現在、ほとんどのエンタープライズ環境でアイデンティティーの大部分を占めています。ある推定によると、マシンIDは人間のIDの数を45対1で上回っています。
集合的に、NHIsは巨大な攻撃対象領域を表します。権限の範囲が適切に設定されていない場合、それぞれが潜在的な脆弱性となります。クラウド環境、リモートアクセス・アーキテクチャ、ソフトウェア・サービスの普及により、クリティカル・システムへのアクセスを要求するアイデンティティーは、以前よりもはるかに多くなっています。
OWASPによると、過剰な権限付与は、非人間アイデンティティーに関連する上位10のリスクの1つです。NHIは、DevOpsライフサイクルやシステムバックアップなどの中核ワークフローに不可欠であるため、機密情報への特権アクセス権を持つことが少なくありません。そして、これらのプロセスを「機能させる」ために、組織はNHIに必要以上の権限を与えることもよくあります。
認証情報の漏えいも考慮すべき点です。アプリケーションやデバイスはパスワードを使用しませんが、APIキー、OAuthトークン、証明書、その他のシークレットを使用して認証を行います。これらのシークレットは、人間のユーザーのパスワードと同じように盗まれたり悪用されたりする可能性があり、システム間での不正アクセスやラテラル・ムーブメントが可能になります。
人間のユーザーとは異なり、NHIは二要素認証を使用できないため、盗まれた1つの認証情報だけでアカウントが乗っ取られることが少なくありません。PoLP は認証情報の盗難を防止しませんが、盗まれた認証情報がアクセスできる範囲を制限します。
NHIは、関連するアプリやデバイスが廃止された後も、すべての権限を維持したまま監視されずにアクティブな状態で残されることがよくあります。実際、OWASPによると、不適切な廃止手続きはNHIに関連する最大のリスクです。
PoLPは、各NHIが必要最小限のアクセス権だけで運用されるようにすることで、これらのリスクに対処するのに役立ちます。これらの制限は、認証情報が盗まれた場合の被害を抑え、NHIが廃止された際のリスクを軽減するのに役立ちます。
PoLPは内部脅威に対する防御にも役立ちます。これらの脅威には、アクセス権を意図的に悪用する悪意のあるインサイダーだけでなく、必要のない権限を持ち、それに気付かないまま誤って損害を引き起こしてしまう善意の従業員も含まれます。
「データ侵害のコストに関する調査」によると、悪意のあるインサイダーによる攻撃は最もコストの高い侵害経路であり、1件当たり平均492万米ドルの損失が発生します。このコストは、フィッシング、ランサムウェア、認証情報の侵害よりも高くなっています。
コストが非常に高くなる理由の一つは、インサイダーがすでに正当なアクセス権を持っているためです。突破すべき境界はなく、不審なログインとして検知されることもありません。ユーザーがその役割をはるかに超える権限を持っている場合、意図的であれ偶発的であれ、ユーザーが及ぼす可能性のある損害は、そのユーザーが到達可能な範囲によってのみ制限されます。PoLPはその範囲を制限します。
いくつかの規制標準やコンプライアンス・フレームワークでは、機密データへのアクセスを制限するための基本要件として最小権限が求められています。
PoLPは、デフォルト拒否の原則から始まります。すべてのユーザー、アプリケーション、プロセスがゼロアクセスから始まります。権限は必要に応じてのみ追加されます。権限の範囲は、年功、利便性、その他の関連性の低い基準ではなく、特定のタスクまたは定義された役割に限定されます。各ユーザーには、IDチームとセキュリティー・チームによって定められた正式なアクセス・ポリシーに基づき、業務に必要な最小限のアクセス権のみが付与されます。
実際には、PoLPではきめ細かなアクセス制御が可能になります。
ロールベースのアクセス制御（RBAC）システムについて検討してみましょう。標準的なRBACでは、カスタマー・サポート・エージェントに会社の請求システムへの広範な継続的アクセスを許可する場合があります。最小権限の原則に従って動作する RBAC システムでは、同じエージェントがデフォルトで読み取り専用権限を受け取る場合があります。特定のチケットで顧客情報の更新などの操作が必要な場合、エージェントはそのやり取りのために一時的なアクセスを要求できます。
最小権限の原則は、アクセス・ライフサイクルの4つの段階に適用されます。
ユーザーが組織に加わったり、新しい役割に異動したり、新しいリソースでアカウントを設定したりすると、基本レベルのアクセス権が付与されます。アクセスは、使用するアクセスモデルに応じて、ロールベース、属性ベース、または永続的な権限を持たないオンデマンド・プロビジョニングのいずれかになります。
PoLPが加える要件は、モデルに関係なく、アクセスを常にその時点の役割やタスクに必要な最小限の範囲に限定しなければならないという点です。例えば、銀行の新しいファイナンシャル・アナリストは、技術的には幅広いレポーティングツールやデータ・セットにアクセスできるかもしれません。ただし、PoLPでは、アナリストには現在の業務に必要な特定のダッシュボードとデータ・セットへのアクセスのみが付与され、ツールで利用可能なすべてのデータにアクセスできるわけではありません。担当者の責任が変更または拡大した場合は、アクセスもそれに応じて調整されます。
ユーザーが実際に権限を行使する際には、アクセス制御メカニズムによって、通常の業務を通じてプロビジョニング時に設定された境界が適用されます。
たとえば、前述の金融アナリストは、アクセスするためにプロビジョニングされたデータ・セットに対してクエリを実行できますが、スコープ外のファイルを開こうとすると、アクセスが拒否されます。プロビジョニング時に設定された境界は維持されます。
同じアナリストが一時的に別のプロジェクトに参加し、別のデータ・セットへのアクセスが必要になった場合は、アクセス要求を送信できます。IAMシステムは、ID、役割、コンテキスト、意図を確認してそれを評価し、そのプロジェクトの期間中、追加の権限を付与します。終了すると、昇格されたアクセス権は取り消されます。
IDおよびセキュリティー・チームは定期的に監査を実施し、権限とアクセス・ポリシーがユーザーの責任、ネットワーク構成、業務運営、その他の関連する基準に一致しているかどうかを確認します。これらのレビューは、チームを異動したにもかかわらず以前の権限をすべて保持している従業員や、プロビジョニング解除されていない請負業者アカウントなど、一般的なアクセスに関する問題を発見するのに役立ちます。
誰かが会社を辞めたり、チームを変えたり、タスクを完了したりして、アクセスが不要になった場合、権限は取り消されます。古いアカウントや忘れられたアカウントへの残留アクセスはよくある脆弱性です。多くの場合、これらのアカウントは監視されていないため、攻撃者の格好の標的となります。アカウントを適切にプロビジョニング解除することで、組織は攻撃対象領域を縮小し、侵害された休眠アカウントからの不正アクセスを防ぐことができます。
最小権限とゼロトラスト・セキュリティーの原則は重複していますが、同じものではありません。ゼロトラストは、アクセス要求がどこから来たものであっても、決して信頼せず、常に検証するという考え方に基づいて構築されたサイバーセキュリティー・アーキテクチャーです。最小権限の原則は、正当な要求に対してどの程度のアクセス権を付与するかを示すモデルです。
ゼロトラストは、ネットワーク・ファイアウォール内のすべてが安全であると想定していた古い境界モデルを拒否します。ゼロトラストは、攻撃者が外側の境界を通過する可能性があり、インサイダーもセキュリティー侵害を引き起こす可能性があることを認識しています。
ゼロトラストでは、企業ネットワーク上であっても、どのユーザー、デバイス、アプリケーションもデフォルトでは信頼されません。すべてのアクセス要求は、ID、デバイス、場所、および動作パターンに基づいて評価されます。認証後であっても、ユーザーにはその時点で必要な最小限のアクセス権のみが付与されます。
言い換えれば、ゼロトラストはアクセス権を付与する条件を制御し、PoLPは範囲を制御します。両者を組み合わせることで、アクセス管理における多層防御を実現できます。
ジャストインタイム（JIT）アクセスは、PoLPを実装する1つの方法です。これは、永続的なアクセス権を完全に排除するため、最小権限を最も厳格かつきめ細かく実現する方法と考えられることがよくあります。つまり、基本レベルのアクセスをプロビジョニングして、それを超えて管理するわけではありません。むしろ、JITは特定のタスクにオンデマンドでアクセスを許可し、タスクが完了すると自動的にアクセスを取り消します。
例えば、本番環境のデータベースで移行スクリプトを実行する必要があるデータベース・エンジニアには、そのシステムへの常時アクセス権がまったくありません。代わりに、4時間のアクセス権を申請し、承認された期間だけ利用し、その後は自動的に取り消されます。ベースラインや永続的なアクセス権はありません。
PoLPを可能な限り厳密に適用したい組織にとって、JITは最も効果的なアプローチです。誰も永続的なアクセス権を持たなければ、ハッカーに悪用される休眠アカウントや永続的なアクセス権は存在しません。ただし、課題が伴う場合もあります。すべてをオンデマンドでプロビジョニングすると、特に日常的なタスクの場合に運用上の摩擦が生じる可能性があり、レガシー・システムとクラウド環境全体でJITを統合することは技術的に複雑になる可能性があります。
組織は、アクセス制御モデルを通じてPoLPを実現します。アクセス制御モデルとは、権限の割り当て、管理、およびレビューの方法を定義するフレームワークです。
PoLP実装では、ロールベースのアクセス制御と属性ベースのアクセス制御という2つのセキュリティー・モデルが一般的です。
ロールベース・アクセス制御（RBAC）は、「財務アナリスト」「ネットワーク・エンジニア」「ヘルプデスク技術者」といった事前定義されたユーザーロールに権限をグループ化し、各ユーザーごとに個別に権限を設定するのではなく、それらのロールにユーザーを割り当てます。この構造は、部門、役職、指揮命令系統など、ほとんどの組織の運営形態を反映しています。
RBACは他の多くのアクセス・モデルよりも安全ですが、それだけでは最小権限を達成することはほとんどありません。代わりに、アクセスレビューや JIT プロビジョニングなどの他の制御と組み合わせる必要があることがよくあります。
例えば、標準的なRBACではロールごとに永続的な権限を設定しますが、最小権限に基づくRBACでは、永続的な権限の代わりにJITを使用する場合があります。
RBACがユーザーの役割に基づいて権限を割り当てるのに対し、ABACはより幅広い属性に基づいてアクセス可否を判断します。属性には、ユーザー（部門、職位、場所）、リソース（機密性分類、データ・タイプ）、環境（時刻、ネットワーク、デバイス・タイプ）、および要求されているアクション（読み取り、書き込み、削除）の特性が含まれます。
例えば、金融サービス会社のABACポリシーでは、アナリストは機密性の高い取引データへのアクセスを営業時間中にのみ、管理されている企業のノートPCから、企業のネットワークに接続されている間のみ許可される場合があります。同じアナリストが、深夜に空港のWi-Fiを利用して個人のスマートフォンから同じデータにアクセスしようとすると、ブロックされます。
多くのPoLP実装では、ユーザー、リソース、コンテキスト、アクションの複雑な組み合わせを使用してアクセス決定の範囲を非常に狭くできるため、ABACを使用しています。また、ジャストインタイム・アクセスなど、PoLPが利用するツールの多くは、何らかの形式のABACを用いてアクセス可否を判断します。
アクセス制御モデルは権限の構造化方法を定義しますが、IAM ツールはそれらの権限を適用するのに役立ちます。これらのツールは、オンプレミスのエンドポイント、データセンター、クラウド環境全体にわたって、ユーザーアクセスを大規模に管理、監視、制御します。
特権アクセス管理（PAM）ツールは、最もリスクの高いアカウント、つまりスーパーユーザーアカウント、サービスアカウント、および管理者権限を持つその他の特権ユーザーに焦点を当てています。特権アカウントが侵害されると、1人分のデータだけでなく、システム全体の設定、ユーザーデータベース、暗号化鍵が危険にさらされる可能性があります。
PAMツールは、特権認証情報を暗号化された保管庫（ボールト）に保存し、セッションを記録し、承認ワークフローを適用することで、昇格した権限が常に制御、監視され、利用期間が制限されるようにして、このリスクに対処します。
たとえば、保守操作を実行するためにrootアクセス権を必要とするデータベース管理者は、いつでも好きなときにログインできるわけではありません。アクセスを申請して承認を受け、定められた時間内に作業を完了しなければなりません。
アイデンティティガバナンスおよび管理（IGA）プラットフォームは、アクセス管理を従業員のライフサイクルに結び付けます。これらは人事システムと連携しているため、従業員が入社したり、異動したり、退職したりすると、アクセス権が自動的に調整されます。この自動化により、プロビジョニングとプロビジョニング解除を効率化するとともに、特権の拡大を防ぐことができます。
自動化されたIGAワークフローは、手作業でプロビジョニングやプロビジョニング解除を管理すると、過剰な権限付与や不要になったアカウントの放置につながりやすい大規模組織では特に重要です。
PoLPを目指すのは簡単ですが、維持するのは難しい場合があります。
特権クリープとは、ユーザーが役割を変更したり、サイド・プロジェクトを担当したり、誰にも取り消されないまま一時的な権限が蓄積されたりすることで、アクセス権が徐々に増えていく現象です。
例えば、あるマーケティング・アナリストが製品チームに異動しても、マーケティング部門の共有ドライブやチームの分析ダッシュボードへのアクセス権を保持したままだとします。あるいは、開発者が顧客の問題をデバッグするために本番環境のデータベースへ一時的にアクセスし、そのアクセス権が放置された結果、恒久的な権限になってしまうこともあります。
時間の経過とともに、こうした過剰な権限が蓄積され、どのロールにも必要以上のアクセス権を持つ肥大化したアカウントが生まれます。ユーザー自身も、自分がどのリソースにアクセスできるのか把握していない場合があります。
最小権限を厳格に適用しすぎると、業務が滞ってしまう可能性があります。従業員が午後の作業に必要なシステムへアクセスするためにチケットを提出し、2日間待たなければならない場合、同僚の認証情報を借りたり、共有サービスアカウントを使用したり、IT部門の承認が不要な未承認ツールを利用したりといった回避策を取る可能性があります。こうした回避策は、アクセス・ポリシーを多少緩和する場合よりも大きなセキュリティー・リスクを生み出す可能性があります。
「データ侵害のコストに関する調査」によると、シャドーAI（組織で承認されていない人工知能ツール）は、データ侵害の20%で要因の1つとなっていました。
シャドーAIは、部分的には最小権限の問題でもあります。承認済みのツールが過度に制限されていたり、利用開始までに時間がかかったりすると、ユーザーはそれらを回避したくなる可能性があります。
組織は、アクセスを容易に申請でき、迅速に付与できるようにすることで、こうした要件のバランスを取ることができます。セルフサービス・ポータル、自動化された承認ワークフロー、ジャストインタイム・アクセスにより、タスクにかかる期間だけ、必要な権限を正確にプロビジョニングすることができます。
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