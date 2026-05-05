ジャストインタイム（JIT）アクセスは、PoLPを実装する1つの方法です。これは、永続的なアクセス権を完全に排除するため、最小権限を最も厳格かつきめ細かく実現する方法と考えられることがよくあります。つまり、基本レベルのアクセスをプロビジョニングして、それを超えて管理するわけではありません。むしろ、JITは特定のタスクにオンデマンドでアクセスを許可し、タスクが完了すると自動的にアクセスを取り消します。

例えば、本番環境のデータベースで移行スクリプトを実行する必要があるデータベース・エンジニアには、そのシステムへの常時アクセス権がまったくありません。代わりに、4時間のアクセス権を申請し、承認された期間だけ利用し、その後は自動的に取り消されます。ベースラインや永続的なアクセス権はありません。

PoLPを可能な限り厳密に適用したい組織にとって、JITは最も効果的なアプローチです。誰も永続的なアクセス権を持たなければ、ハッカーに悪用される休眠アカウントや永続的なアクセス権は存在しません。ただし、課題が伴う場合もあります。すべてをオンデマンドでプロビジョニングすると、特に日常的なタスクの場合に運用上の摩擦が生じる可能性があり、レガシー・システムとクラウド環境全体でJITを統合することは技術的に複雑になる可能性があります。