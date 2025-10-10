プライマリーDNSサーバーは、ドメインのDNSレコードの究極の信頼できる情報源を維持します。これらの権威DNSサーバーは、ゾーン・ファイルのマスター・コピーを保持します。

ドメイン管理者がゾーン・ファイルを変更する必要がある場合、それらの変更は権威ネームサーバーのプライマリー・ゾーンに対して直接行われます。アクセス制御はプライマリー・サーバーに実装され、許可された担当者だけがゾーン・ファイルに変更を加えられるようになります。

ただし、セカンダリーDNSサーバーは主にバックアップ容量として機能するため、プライマリーサーバーが突然オフラインになった場合に起動されます。セカンダリーDNSサーバーなしでプライマリーDNSサーバーを運用できることは技術的には真実ですが、そのようなやり方は一切推奨されていません。

フェイルオーバーが発生した場合、セカンダリー・ゾーン・サーバーは、大幅なアップタイムを犠牲にすることなく、DNSクエリー・トラフィックを処理できます。セカンダリーDNSサーバーがなければ、それは単一障害点となります。

この重要な機能だけでなく、セカンダリDNSサーバーは、ロード・バランシングと冗長性という2つの目的にも役立ちます。ロード・バランシングは、必要に応じてクエリ・トラフィックをリダイレクトし、リソース使用率の均衡を実現します。一方、冗長性により、特定のサーバーで何が起こっているかに関係なく、信頼できる唯一のバージョンが次に進むことが保証されます。

システム管理者にとって、プライマリDNSサーバーとセカンダリDNSサーバーの設定は難しい作業です。幸いなことに、多くの有用なチュートリアルは、DNSサーバーの実装、オペレーション用のサーバーの構成、最適な成果を得るためのサーバーの管理における担当者をガイドすることができます。

DNSサーバーの主要なユーザーの1つはアプリケーションであることに注意してください。アプリが特定のリソースを必要とする場合、それらのアプリはDNSクエリーをシーケンスするシステムであるかのように動作します。このプロセスでは、プライマリー・サーバーを活用しながら、プライマリー・サーバーがフェイルオーバーを発生させた場合に備えて、セカンダリー・サーバーを緊急対応に備えておく必要があります。