予知モニタリングとは対照的に、予知保全とは、特定のデータと特定のアルゴリズムを使用して、保守を実行する最適な時間を決定するアプローチです。目標は、単に定期的な間隔だけでなく、必要なときに保守を実行することです。

車のオイルを交換するコンテキストで考察してみましょう。一部のメーカーは、車のオイルを3,000マイルごとに交換することを推奨しています。これは、理解しやすく、測定しやすいためです。運転習慣があれば、それは3カ月から1年ごとを意味することになります。しかし、それだけでは、オイルの品質に影響を与える可能性のある走行条件が十分に考慮されていない可能性があります。マイルを指標として使用するのではなく、数か月ごとにオイルを交換することを選択する人もいます。繰り返しになりますが、運転習慣や運転状況によっては、その頻度が高すぎる場合や十分でない場合があります。

自動車の例えをカスタマイズすることで、予知保全の手法では、車のエンジンの状態、ドライバーの習慣、運転状態に関する情報を追跡します。その情報は、車両のオイルを交換する最適な時期を決定するために使用されます。メリットは、ドライバーが最適な保守を実現するのに十分な費用を費やすことです。

製造業では、予知保全アルゴリズムが過去の性能に加え、年数や保守の頻度などの継続的に更新される要素を利用します。アプリケーションは、単に決められたスケジュールに遵守するのではなく、保守をより適切に制御するために、すべての情報を関連付けます。ただし、このアプローチには長所と短所があります。一般に、より良い意思決定、コストの削減、資産の信頼性の向上が実現します。