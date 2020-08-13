予測監視は、ほぼすべての業種においてゲーム・チェンジャー・コンセプトです。正確な予測機能は、多くの人にとって非常に価値があるため、企業全体が、遠隔設備監視から予知保全、資産管理に至るまで、あらゆる業種・業務、特に工業製造業界を支援することを中心に構築されています。しかし、何が予測できるのでしょうか？既存インフラ内でどのように動作するのか？そして、実現するためには何が必要でしょうか？
工業製造向けの予測監視は、間もなく取り組む予定の別の目標である予知保全とは一線を画しています。前者では、遠隔設備監視を使用することで、企業はデータ・ポイントの動作を長期にわたって監視および観察することができます。目標は、何かを行う必要があるかどうか、そしてそのタスクが何であるかを決定することであり、指定されたタスクをいつ実行するかではありません。
予測監視では、AIを使用して、他の方法では確認することが不可能なものに気づきます。相関付けや洞察の提供は行いません。ユーザーは動作の変化を通知されるだけであり、プロセスに関する知識と独自のスキルセットを適用して、どのアクションが必要であるかを判断します。決定的な違いは、ユーザーがアクションを規定することです。
予知モニタリングとは対照的に、予知保全とは、特定のデータと特定のアルゴリズムを使用して、保守を実行する最適な時間を決定するアプローチです。目標は、単に定期的な間隔だけでなく、必要なときに保守を実行することです。
車のオイルを交換するコンテキストで考察してみましょう。一部のメーカーは、車のオイルを3,000マイルごとに交換することを推奨しています。これは、理解しやすく、測定しやすいためです。運転習慣があれば、それは3カ月から1年ごとを意味することになります。しかし、それだけでは、オイルの品質に影響を与える可能性のある走行条件が十分に考慮されていない可能性があります。マイルを指標として使用するのではなく、数か月ごとにオイルを交換することを選択する人もいます。繰り返しになりますが、運転習慣や運転状況によっては、その頻度が高すぎる場合や十分でない場合があります。
自動車の例えをカスタマイズすることで、予知保全の手法では、車のエンジンの状態、ドライバーの習慣、運転状態に関する情報を追跡します。その情報は、車両のオイルを交換する最適な時期を決定するために使用されます。メリットは、ドライバーが最適な保守を実現するのに十分な費用を費やすことです。
製造業では、予知保全アルゴリズムが過去の性能に加え、年数や保守の頻度などの継続的に更新される要素を利用します。アプリケーションは、単に決められたスケジュールに遵守するのではなく、保守をより適切に制御するために、すべての情報を関連付けます。ただし、このアプローチには長所と短所があります。一般に、より良い意思決定、コストの削減、資産の信頼性の向上が実現します。
設備の信頼性に関しては、遠隔設備監視と資産管理機能がクリティカルです。なぜなら、設備の老朽化、プロセスの変化、テクノロジーの変化、人が前進し、機械が動き続けるからです。成果の結果、物事は失敗します。
そのため、専門家のスキルセットを活用しながら、発生するイベントを特定するために設計された予測監視に戻ることができます。このアプローチには人間の仲介者が必要ですが、AIによる可視性の広さと深さにより洞察が得られます。モデルをトレーニングし、考えられるすべての変数を考慮すれば、AIモデルによる予測は貴重なものとなります。それまで、AIレベルの洞察を使用することで、物事がより正確に予測的な形で起こると見られるようになります。
イベントが迅速に、または突然発生した場合でも、予測監視ツールや参考情報を使用すると、サポートチームは他のアプローチよりも迅速に根本原因を特定できます。予測監視によってダウンタイム インシデントが防止できなかった場合でも、このアプローチによりアップタイムへの復帰が迅速化されます。1時間のダウンタイムが10万ドルを大きく上回る可能性がある場合、より迅速にインシデントに対応して解決できるため、コストを大幅に削減できます。
AIの機能を活用することで、プラットフォームが事前定義された設定ポイントをすべて理解していなくても、メーカーは遠隔設備監視を大規模に活用できます。AI駆動型の洞察を人間が分析することは価値があり、いつ、何を、なぜ、どのように行われるかをAIが学習できるようにするために不可欠です。予測監視は、現在のSCADAテクノロジーや他の実装集約型ソフトウェア・ソリューションとは異なる方法で、生産の信頼性の成果を提供する大きな可能性を秘めています。
