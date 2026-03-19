PaaSとiPaaSの比較

PaaSソリューションは包括的な開発環境を提供し、開発者は基盤となるインフラを管理することなく、社内向けおよび顧客向けのユースケースに対応するソフトウェア・アプリケーションを設計・デプロイできます。その代わりに、PaaSプロバイダーはクラウド上でサーバー、ネットワーク、ストレージ、その他のプログラミング関連のITコンポーネントを管理し、企業の開発者がアプリケーション開発のみに集中できるようにします。

一方、iPaaSは、オンプレミス、ハイブリッド、マルチクラウド環境間で異なるアプリケーションやシステムがデータや機能を交換できるようにする統合層です。iPaaSソリューションは多くの場合、チームがワークフロー、自動化、データ交換を設計および最適化できる統合コントロール・プレーンを備えています。このソリューションには、APIライフサイクル管理ツール、ガバナンスおよびセキュリティー制御、高度なデータ変換機能も備わっています。

PaaSとiPaaSは、その違いこそあれ、どちらもクラウド・コンピューティングを基盤とするIT導入への移行の一端を担っています。従来、企業は統合のオーケストレーションとアプリケーション開発の両方をオンプレミスで行っており、サーバー、データ・ストレージ、オペレーティング・システム、その他のコンポーネントは組織自体が管理していました。しかし、このアプローチは、特に組織がマイクロサービス、サーバーレス、エッジ、IoT（モノのインターネット）などの最新のITアーキテクチャーを採用するにつれて、リソース集約的で運用が複雑になる可能性があります。

この問題に対処するために、企業はシステム全体の拡張性とチームの俊敏性をサポートするクラウドネイティブのセルフサービス・ソリューションにますます注目しています。PaaSとiPaaSはその代表例です。Grand View Researchによると、「as a service」プラットフォーム市場は、2030年まで年平均27.8%の複合年間成長率（CAGR）で成長すると予想されています。

PaaSとiPaaSは主な目的と機能が異なりますが、重複する機能もいくつかあります。例えばPaaSプラットフォームは、メッセージ・キュー、APIゲートウェイ、ワークフロー自動化機能などの組み込みミドルウェアを備えており、アプリケーション・ランタイム、オペレーティング・システム、その他の異なる開発コンポーネント間でデータを変換できます。

しかし、PaaSの統合機能がアプリケーション開発環境に特化しているのに対して、iPaaSはより広い範囲を持ち、データベース、イベント・ソース、レガシー・システムなど、より広範なエンタープライズ・エコシステムとの統合を促進します。

逆に、iPaaSは異種のデータ・ソースの接続に重点を置いているため、組み込みの分析、プロビジョニング、およびセキュリティー機能は統合レイヤーに特化しており、PaaSの開発者向けツール・セットを置き換えることはできません。

要約すると、PaaSとiPaaSは競合するソリューションではありません。組織では、多くの場合、それらを組み合わせて使用したり、従来のオンプレミス・システムと組み合わせて使用したりしています。これらがどのように連携するのかをよりよく理解するために、各ソリューションをさらに詳しく見ていきましょう。