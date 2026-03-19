PaaSとiPaaSの比較

PaaSソリューションは包括的な開発環境を提供し、開発者は基盤となるインフラを管理することなく、社内向けおよび顧客向けのユースケースに対応するソフトウェア・アプリケーションを設計・デプロイできます。その代わりに、PaaSプロバイダーはクラウド上でサーバー、ネットワーク、ストレージ、その他のプログラミング関連のITコンポーネントを管理し、企業の開発者がアプリケーション開発のみに集中できるようにします。
一方、iPaaSは、オンプレミス、ハイブリッド、マルチクラウド環境間で異なるアプリケーションやシステムがデータや機能を交換できるようにする統合層です。iPaaSソリューションは多くの場合、チームがワークフロー、自動化、データ交換を設計および最適化できる統合コントロール・プレーンを備えています。このソリューションには、APIライフサイクル管理ツール、ガバナンスおよびセキュリティー制御、高度なデータ変換機能も備わっています。
PaaSとiPaaSは、その違いこそあれ、どちらもクラウド・コンピューティングを基盤とするIT導入への移行の一端を担っています。従来、企業は統合のオーケストレーションとアプリケーション開発の両方をオンプレミスで行っており、サーバー、データ・ストレージ、オペレーティング・システム、その他のコンポーネントは組織自体が管理していました。しかし、このアプローチは、特に組織がマイクロサービス、サーバーレス、エッジ、IoT（モノのインターネット）などの最新のITアーキテクチャーを採用するにつれて、リソース集約的で運用が複雑になる可能性があります。
この問題に対処するために、企業はシステム全体の拡張性とチームの俊敏性をサポートするクラウドネイティブのセルフサービス・ソリューションにますます注目しています。PaaSとiPaaSはその代表例です。Grand View Researchによると、「as a service」プラットフォーム市場は、2030年まで年平均27.8%の複合年間成長率（CAGR）で成長すると予想されています。
PaaSとiPaaSは主な目的と機能が異なりますが、重複する機能もいくつかあります。例えばPaaSプラットフォームは、メッセージ・キュー、APIゲートウェイ、ワークフロー自動化機能などの組み込みミドルウェアを備えており、アプリケーション・ランタイム、オペレーティング・システム、その他の異なる開発コンポーネント間でデータを変換できます。
しかし、PaaSの統合機能がアプリケーション開発環境に特化しているのに対して、iPaaSはより広い範囲を持ち、データベース、イベント・ソース、レガシー・システムなど、より広範なエンタープライズ・エコシステムとの統合を促進します。
逆に、iPaaSは異種のデータ・ソースの接続に重点を置いているため、組み込みの分析、プロビジョニング、およびセキュリティー機能は統合レイヤーに特化しており、PaaSの開発者向けツール・セットを置き換えることはできません。
要約すると、PaaSとiPaaSは競合するソリューションではありません。組織では、多くの場合、それらを組み合わせて使用したり、従来のオンプレミス・システムと組み合わせて使用したりしています。これらがどのように連携するのかをよりよく理解するために、各ソリューションをさらに詳しく見ていきましょう。
PaaSソリューションは、アプリケーションの構築、実行、管理のためのスケーラブルな環境を提供し、開発リソースを解放してプログラマーが新製品の設計と導入に集中できるようにします。PaaSプラットフォームは、リソースのプロビジョニングやスケーリング、データベースやストレージの管理、セキュリティー（暗号化、ファイアウォール、認可、認証など）を含む、従来は社内のシステム管理チームが担っていた業務を処理します。
PaaSソリューションには、組み込みのソフトウェア開発キット（SDK）、API、ワークフロー・オーケストレーション、データベース管理、イベントベースのメッセージング・システムが搭載されていることが多くあります。一方、継続的インテグレーションと継続的デリバリー（CI/CD）機能により、テスト、更新、バージョン管理を自動化し、デプロイメントを合理化して市場投入までの時間を短縮できます。クラウドでホストされたリソースを利用することで、DevOpsチームはどこからでも共有の開発環境にアクセスできます。最後に、ライフサイクル管理ツールにより、チームは初期デプロイメント後にサービスを監視、更新、廃止できるようになります。
技術的な深さと複雑さという点では、PaaSは主要なクラウド・サービス・モデルであるSaaS（Software as a Service）とIaaS（Infrastructure as a Service）の中間に位置します。SaaSは、ユーザー側の作業が最小限で済みます。サブスクリプション後、すべてのバックエンド構成とトラブルシューティングはSaaSベンダーによって行われるため、すぐにサービスを利用できるようになります。SaaSアプリケーションの例としては、Salesforce、Slack、Dropbox、Adobe Creative Cloudなどがあります。
あるいは、IaaSは、加入する組織がこれらのリソースのデプロイ、構成、保守方法を管理している場合でも、クラウド・サービス・プロバイダーがITインフラストラクチャーをオフサイトで提供することで、組織のITリソースを仮想化します。PaaSは両者の中間に位置し、クラウド・ベンダーが基盤となるインフラストラクチャーを管理する一方で、DevOpsチームは自社のデータやアプリケーションを制御できます。AWSやIBMなどの一部のクラウド・ベンダーは、IaaSとPaaSの両方のサービスを提供しており、顧客がどの開発プロセスを管理し、どの開発プロセスをベンダーに任せるかを決定できるようにしています。
PaaSソリューションは、複雑なマルチテナント・アーキテクチャーのせいで手動でのデプロイや管理が難しい顧客向けアプリケーションを構築する組織に適している場合が少なくありません。
例えば、ストリーミング・プラットフォームでは、推奨エンジン、字幕生成ツール、視聴者分析、ログイン・ポータルなど、内部サービスとユーザー向けサービスの組み合わせを構築し、維持する必要があるかもしれません。従来、ストリーミング・プラットフォームは各サービスを個別に管理および拡張していました。PaaSを使用すると、サポート対象のサービスは、統合されたベンダー・ホスト型の開発環境を通じてアクセスおよび構成できるため、デプロイメントが簡素化され、セキュリティーとガバナンスが標準化されます。
ただし、PaaSソリューションはすべてのユースケースに最適というわけではありません。
iPaaSはクラウド・ベースのツールのスイートであり、アーキテクチャーや環境の違いに関わらず、さまざまなシステム、アプリケーション、データベース、その他のITコンポーネントやデータソースが通信できるようにします。このソリューションは、接続性を向上させ、データ・サイロを排除し、ビジネス・プロセスの統合を合理化するのに役立ちます。
iPaaSは、オンプレミスのミドルウェアやエンタープライズ・サービス・バス（ESB）などの従来の統合ソリューションに代わる、またはそれらと併用される、軽量なエンドツーエンドの統合フレームワークを提供します。データ・マッピングとトランスフォーメーションの処理に加えて、iPaaSプラットフォームはAPI管理ツール、アクセス制御、カスタマイズ可能なダッシュボードも提供しており、これらはすべて一元化されたコントロール・プレーンから利用できます。
iPaaSソリューションは、最新のクラウド・アプリケーションに接続し、連動させることで、レガシー・システムの機能を拡張するのに役立ちます。また、マイクロサービス・ベースのアーキテクチャーにも適しており、アプリケーションが疎結合（独立しており自己完結型）であるため、チームは既存のワークフローを中断することなく新しいサービスを導入して接続できます。
最後に、このソリューションはイベント駆動型アーキテクチャー（事前定義された状態変化によって自動化がトリガーされる仕組み）と同期（アプリケーションがリアルタイム・データで継続的に更新される仕組み）をサポートします。これらの機能により、組織はデータ・フローとパフォーマンスの状況を常に最新の状態で把握できます。
多くのiPaaSソリューションは、事前構築済みのコネクターやローコード／ノーコードの開発ツールやテンプレートを使用してアプリケーションの連携を効率化することを目的としており、シチズン・デベロッパーはコーディングの専門知識がなくても連携を設計または構成できるようになります。組織はiPaaSプラットフォームを使用して複数ステップの自動化を設計し、手動によるデータ入力を削減するとともに、AIボットやその他の非人間アイデンティティー（NHI）が人間に代わってアクションを実行するエージェント型ワークフローを実現することもできます。
例えば、顧客関係管理（CRM）、Eコマース、エンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）の各プラットフォームを連携させ、顧客データや注文が各システムに自動的に反映されるようにしたいと考える組織もあります。iPaaSでは、チームはコネクター・ライブラリーまたはプラットフォームのUIに組み込まれたボタンを通じて、各統合を設定できます。
事前構築済みのコネクターが存在しない場合、統合チームは独自のコネクターを構築でき、さまざまなプラットフォームでカスタム・コネクターのサポート・レベルが異なります。たとえば、シチズン・デベロッパーは、プラットフォームのノーコード・ツールやローコード・ツールを使用して自分で統合を設計・構築したり、開発チームに渡す前に一部の統合作業を行ったりできる場合があります。その他の統合ケースでは、プラットフォームや統合の複雑さによっては、より多くの開発者リソースが必要になる場合があります。
料金体系はプラットフォームによって異なりますが、使用量（たとえば、API呼び出しの量）または組織が使用するiPaaS管理のエンドポイントまたはコネクターの数に基づく場合があります。
ただし、iPaaSソリューションには注目すべき制限があります。
|iPaaS
|paas
|主要ユーザー
|システム統合チーム（IT専門家や開発者を含む）、シチズン・インテグレーター
|DevOpsチームとシチズン・デベロッパー
|主な使用例
|異種の環境やアーキテクチャーにまたがるデータ・ソースやサービスを接続する
|開発者がアプリを構築、デプロイ、管理するための安全で柔軟な環境を提供
|主な機能
|事前構築済みのコネクター、APIオーケストレーション、データ変換エンジン、一元化されたコントロール・プレーン
|クラウド・インフラストラクチャー、アプリ構築ワークフロー、CI/CDオートメーション、アプリ・ライフサイクル管理、セキュリティー制御
|置き換えまたは補完する対象
|オンプレミスのミドルウェアおよびESB（ただし、これらのシステムは、レガシー・システムを統合し、他の特殊な機能を実行するためにiPaaSと併用される場合がある）
|システム管理者による基盤インフラストラクチャー管理の負担を軽減し、開発支援、セキュリティー、コンプライアンスなどのより付加価値の高い業務に注力できるようにする
|技術的な複雑さ
|ローコード／ノーコード・ツールにより、シチズン・デベロッパーによる統合の構築と管理を支援
|組み込みの自動化機能を備えるが、アプリの開発と保守には依然としてコーディングが必要
|料金体系
|使用量またはエンドポイント／コネクター数に基づく
|さまざまな使用量階層を持つ従量課金制モデルまたは固定モデル
企業では、PaaSとiPaaSを併用することがよくあります。PaaSはアプリケーション、マイクロサービス、API開発を合理化し、iPaaSは社内外のサービスや機能をより広範な企業エコシステムに接続します。クラウドネイティブ・ソリューションとして、PaaSとiPaaSは、ITプロセスの仮想化とモダナイゼーションを通じて組織の俊敏性と拡張性の向上を目指すデジタル・トランスフォーメーション戦略をサポートできます。
これらのテクノロジーにより、チームはアプリケーションを手動で構築および管理するのではなく、アプリケーションと統合の構成と最適化に集中できます。PaaSとiPaaSを組み合わせると、企業はアプリケーション・ロジックと統合ロジックを明確に分離して整理できるため、組織の成長に合わせた新しいサービスの拡張や追加が容易になります。
場合によっては、それぞれのソリューションが他方のソリューションの必要性を強めることがあります。例えば、PaaSはデプロイメントを加速するため、ITチームはアプリケーション開発の速度に対応するのに十分な速さでカスタム統合を構築できない可能性があります。この不一致は、ボトルネックやセキュリティーの問題につながる可能性があります。両方のソリューションを採用することで、チームは本番環境で作成されたアプリケーションをERP、CRM、データレイクなどの関連するサービスやデータ・ソースに迅速に接続し、摩擦を軽減して開発スケジュールを同期できます。
一部のクラウド・プロバイダーは、iPaaS、PaaS、およびその他の「as a service」機能を1つの製品に統合し、組織が必要に応じてサービスを追加または削除できるようにしています。あるいは、組織は複数のクラウド・サービスを組み合わせて利用したり、iPaaSやPaaSを従来の企業ホスト型管理システムと組み合わせたりする場合もあります。
企業によっては、大規模言語モデル（LLM）（LLM）をゼロから設計することは、特殊なハードウェアや最先端のデータセンターへのアクセスを必要とし、法外なコストがかかる場合があります。AI as a Service（AIaaS）プラットフォームは、企業がサードパーティー・ベンダーの提供する事前学習済みLLMへのアクセスに対価を支払えるようにする代替ソリューションを提供します。
多くのAIaaSプラットフォームは幅広いカスタマイズ・オプションを提供しており、組織がAPIやSDKを通じて独自のデータをAIトレーニング・セットに組み込むことができます。AIaaSソリューションにより、企業は、非人間アイデンティティー（NHI）が自律的にアクションを実行し意思決定を行うエージェント型ワークフローを設計することで、業務運営を合理化することもできます。
新たに登場するバリエーションであるAIPaaSはPaaSに似ていますが、LLMやAI搭載アプリケーション（顧客向けアプリケーションや社内ユース）をライフサイクル全体でホストする目的で特別に設計されています。AIPaaSソリューションにはAutoML機能が含まれていることが多く、機械学習の開発とデプロイメントの一部を自動化することで、シチズン・デベロッパーがアプリケーションにAI機能を迅速に組み込めるようにします。
AIはiPaaSソリューションの有用性も拡張します。組織はAIを使用してデータフローを最適化し、統合エラーを予測し、統合のロギングとドキュメンテーションを自動化できます。LLMにより、ローコードおよびノーコード・ビルダーの精度と機能性を向上させることができ、また自然言語処理により、専門家でなくてもテキストベースのプロンプトを使用して新しいコネクターを設計できます。
AIの普及に伴い、エージェントが複数のサービスにまたがるワークフローの中でシステム間をシームレスに移動できるようになるため、iPaaSやPaaSなどの異なるクラウド・サービス・モデル間の境界線は曖昧になる可能性があります。ただし、AIの導入には、セキュリティー、ガバナンス、正確性に関するさらなるリスクが伴います。また、モデルが特定の応答を生成する方法を組織が理解できない「ブラックボックス」問題により、エラーのトラブルシューティングやモデルの動作の指針が引き続き困難になっています。
PaaSとiPaaSのどちらを採用するか、あるいは両方のモデルを採用するかどうかを検討する際には、組織は現在のボトルネックとビジネス・ニーズを評価することから始めることができます。アプリケーションの開発や保守（PaaS）における不整合や遅延に課題を抱えていますか。それとも、異種のサービス間の接続維持（iPaaS）に苦労していますか。
PaaSは、アプリケーションの構築と管理のための安定性と信頼性の高い環境を必要とする大企業に適している可能性があります。これは、サービスが複数のチームや環境に分散している場合や、顧客向けサービスが企業のビジネス・モデルの大部分を占めている場合に特に当てはまります。組織は、社内のDevOpsチームを拡大することなく、PaaSソリューションを使ってサービスのフットプリントを拡張し、生産性を向上させることもできます。
同様に、エンタープライズ・アーキテクチャーが複雑化するにつれて、iPaaSの有用性は高まります。カスタムのポイントツーポイント・コネクターでは、複数ステップのワークフローやデータ変換への対応が難しくなるためです。データ・サイロに苦慮している組織は、これまで孤立したサービスの中に閉じ込められていたデータにアクセスしやすくするために、iPaaSを活用することもできます。
組織が成長し進化するにつれて、ニーズが変化する可能性があります。中小企業は、システムが複雑化するまでは統合やアプリケーションを自社で管理し、その後サードパーティー・サービスを採用する場合があります。
他の組織では、成熟した最新の統合およびアプリケーション開発システムを社内ですでに管理している場合があり、iPaaSおよびPaaSの導入価値が低下し、既存のデータ統合やアプリケーション開発プロセスに混乱が生じる可能性さえあります。最後に、医療、金融、官公庁・自治体などの規制の厳しい業界の企業は、データ・セキュリティーとコンプライアンスのリスクから、統合および開発インフラストラクチャーに対するきめ細かい制御を手放すことができない可能性があります。
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