注文から入金まで（O2CまたはOTC）とは、企業の注文処理システム全体のことです。ビジネス・プロセスは、顧客が注文した瞬間に始まり、支払いが行われて売掛金勘定に記録されるまで続きます。
O2Cシステムは、健全なキャッシュフローの確保と維持に不可欠な部分です。このプロセスは、注文を受け取ってから実際に支払いが行われるまでの時間を短縮することを目的としているからです。O2Cシステムにおけるアクティビティは、サプライチェーン管理とインベントリー管理の手順に直接影響を与える可能性があります。
受注から入金までのプロセスを、見積もりから現金化（Q2C、QTC）と混同しないでください。Q2Cはもっと広範なエンドツーエンドのビジネス・プロセスです。その名のとおり、販売時点管理の前に始まり、見積もりの作成や、顧客のニーズに合わせたオファーの調整といった初期ステップが含まれます。
O2CプロセスがQ2Cプロセスに含まれると考えると、区別しやすいでしょう。Q2Cは顧客の購入意図から始まり、最終的な料金体系決定で終わります。そこでO2Cが活躍します。O2Cシステムを分析し、ビジネスが継続的な最適化と改善を追求していることを確認する必要があります。
O2Cのプロセスは、eコマース・プラットフォームか直接販売かなど、ビジネスの種類によって若干の違いがあります。しかし、基本的には最初から最後まで同じままです。
O2Cサイクルの段階ごとのプロセスは以下のとおりです。
企業が信用に基づいて販売を行っている場合、顧客の財務リスク・アセスメントまたは承認プロセスを確立することが重要です。これには、新規顧客の信用調査が含まれる場合や、クレジット支払い条件を延長する前に新規顧客の参照を必要とする場合があります。
このステップでは、注文された商品を実際に集荷し、梱包して顧客に発送します。企業が物理的な製品を扱っている場合は、インベントリー管理と履行プロセスも伴います。
出荷プロセスは複雑な場合があり、製品の物流によって異なります。規制と性能基準が満たされていることを確認するために、定期的な監査を実施する必要があります。配送業者の集荷と配送がタイムリーに行われるように、発注書と履行面のデータがすべて出荷チーム向けに更新されることが重要です。
請求書の作成と支払いは、O2Cで重要なステップのひとつです。顧客は注文に対する請求書を受け取ります。請求書には、項目、項目ごとのコスト、税金、および注文に適用される割引の詳細を記載する必要があります。このステップで支払いプロセスが始まります。正確な請求システムは、注文メモ、コスト、与信条件、注文日など、販売時点からスタッフが正確な情報を収集することで始まります。
請求書を作成し、注文が顧客に発送されたら、次の段階は売掛金管理チームが担当します。これは支払いの収集を保証するステップで、事前に決められた時間に未払いの請求書をチームに警告する自動化プロセスを実装することで、最も効率的になります。自動会計システムはエラーの発生を検出できるため、売掛金管理を担当する専門家は速やかにデータをレビューし、適切な時期に請求書を修正できます。
顧客が注文に対して企業に支払う方法は、購入時に決定し、請求書に明確に記載する必要があります。そのうえで、オンライン決済、銀行振替、書面による小切手、または企業が承認したその他の形式を通じて、顧客の支払いが回収されます。支払いが確実に実施されるように、注文参照番号が顧客に付与され、正確に実際の注文と照合されます。こうすることで混乱が抑えられ、顧客満足度が向上するため、買掛金や総勘定元帳に関する問題がさらに緩和されます。モバイル通知など、その他の支払いリマインダーも作成できます。
統合ソフトウェアを活用すると、企業はO2Cサイクルの各工程をリアルタイムで分析でき、非効率な部分や、プロセスで最も成果を上げている箇所を特定して、監視することができます。統合データ管理システム、例えばエンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）システムは、レポートとデータ分析を実行するうえで重要であり、O2Cワークフローへの調整を実施することができます。メトリクスを追跡することによって、企業はO2Cプロセスを効率化してボトルネックを解消し、より多くの顧客注文を履行できます。
ビジネスの成長と発展は、いくつかの要因、特に強力なカスタマー・リレーションシップに大きく依存しています。O2Cプロセスが堅牢であれば、効果的かつ効率的で最適な方法で顧客にサービスを提供できます。O2Cシステムは、O2Cプロセスのすべての部分が連携して機能している限り、キャッシュフローと運転資本を改善し、同時に顧客体験を向上させることができます。
これとは別に、O2Cプロセスは顧客満足度の鍵となります。これは、顧客が企業と接する特に直接的な方法のひとつであり、全体的な収益性に直結しています。O2Cサイクルが成功すれば、顧客は簡単に注文できるようになり、支払い額と支払い時期を記した請求書を受け取れるようになります。また、通知を通じて注文配送のETAをモニタリングできるようになります。顧客満足度はビジネスの成功の主要な要素なので、O2Cプロセスを合理化する効率的な注文システムは理想的です。
現在のビジネス環境では、CFOや財務専門家、そしてそれらの職種が率いる財務部門が、財務管理に対するアプローチの学習について積極的でなければなりません。人工知能（AI）の機能を採用して活用することもその一環です。AI駆動型のイノベーションを活用できれば、O2Cシステムの信用スコア、価格決定、決済の不正利用防止に役立ちます。
リーダーは、財務プロセスを改善し、ビジネスの運用コストを最適化する方法として、AIや生成AI（gen AI）などの新しいテクノロジー・ツールを検討する必要があります。O2Cに特化した生成AIは、顧客からの請求と控除を検証することで現金を回収でき、結果として収益上の損失を60～70%削減できる可能性があります。財務チームが責任を持ってテクノロジーを使用するよう訓練されていれば、このようなパフォーマンスの改善によって、企業の収益を大きく引き上げることができます。
O2Cプロセスを強化することは、キャッシュフローと、あらゆる販売注文の全体的な成功にとって重要です。ここからは、O2Cサイクルを最適化するためのベスト・プラクティスをご紹介します。
O2Cサイクルに対してマクロなアプローチを取るのではなく、段階的に分析してみます。サイクルの各ステップがどう機能しているか、それがプロセス全体に関連してどう機能しているかを確認しましょう。
まずは、成果があがりやすい部分や、O2Cサイクルでよくある問題領域から始めます。必要最小限の労力で、収益が最も高い領域をターゲットにすることから始めましょう。
O2Cプロセスの成功には、企業の顧客と従業員が欠かせません。顧客からの苦情を聞いて、そこに何らかのパターンがあるかどうかを確認する、あるいは繰り返し発生して倉庫スタッフが直面する可能性のある問題に注意を払います。
SaaS（Software as a Service）などの新しいテクノロジーを通じて、O2Cサイクルなどのビジネス・プロセスの管理を自動化できます。これにより、キャッシュフローと業務効率が向上します。一方、ERPソフトウェアはすべてのビジネス・アプリケーションに対応できる統合プラットフォームを実現し、O2Cプロセス全体を合理化できます。
見積もりから現金化は、O2Cより広範なシステムであり、注文に至るまでの初期段階が多くなっています。それに対して、O2Cは販売時点から始まります。
O2Cにおける請求ステップとは、顧客からの支払いを要求することを指します。通常は、請求書を通じて行われます。
一般的なステップには、注文管理、与信管理、注文履行、注文出荷、顧客請求書発行、売掛金管理、支払い回収、レポートとデータ管理があります。
調達から支払いまでと受注から入金までは、どちらも購入またはサービス・リクエストを管理するプロセスです。ただし、調達から支払いまでは、組織内での業務部門による注文を処理することに重点を置いています。
売掛金管理は、O2Cプロセスにおいて顧客の購入を文書化し、支払いが確実に回収されることに重点を置いたステップです。
O2Cプロセスは販売量が増加するにつれて複雑化し、企業はプロセスの各ステップを適切に把握し続けなければなりません。雪だるまにふくらむこの効果が、O2Cプロセスの成功に大きく影響します。例えば、顧客が請求書に対する支払いに遅れた場合、その資金が企業の資金繰りに影響を及ぼし、それが少しずつだとしても従業員の給与支払いに影響を及ぼす可能性があります。
顧客は購入先の企業を信頼したいと考えており、その逆も同じです。O2Cプロセスの透明性と効率が高ければ、ほぼシームレスな購買体験とカスタマー・サービスの合理化が実現します。顧客だけでなく従業員も、日常的な作業から解放され、戦略的なプロジェクトに取り組む時間を増やせるので、O2Cシステムの自動化によるメリットを受けることができます。
