O2Cシステムは、健全なキャッシュフローの確保と維持に不可欠な部分です。このプロセスは、注文を受け取ってから実際に支払いが行われるまでの時間を短縮することを目的としているからです。O2Cシステムにおけるアクティビティは、サプライチェーン管理とインベントリー管理の手順に直接影響を与える可能性があります。

受注から入金までのプロセスを、見積もりから現金化（Q2C、QTC）と混同しないでください。Q2Cはもっと広範なエンドツーエンドのビジネス・プロセスです。その名のとおり、販売時点管理の前に始まり、見積もりの作成や、顧客のニーズに合わせたオファーの調整といった初期ステップが含まれます。

O2CプロセスがQ2Cプロセスに含まれると考えると、区別しやすいでしょう。Q2Cは顧客の購入意図から始まり、最終的な料金体系決定で終わります。そこでO2Cが活躍します。O2Cシステムを分析し、ビジネスが継続的な最適化と改善を追求していることを確認する必要があります。