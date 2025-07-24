自動車業界におけるOEMとは

8分
自動車業界では、OEMは相手先ブランド名創造業者を意味します。これらの企業は、車両を設計および製造し、製造時に使用される部品も製造しています。主要な自動車OEMには、BMW、フォード、ゼネラルモーターズ、ホンダ、トヨタが含まれます。
「OEM部品」とは、新車両用に元の製造業者または承認されたOEMサプライヤーによって製造された自動車部品です。これらのOEM自動車部品は、元のOEM自動車部品と同じ品質、フィット感、機能を共有しています。OEM部品とは異なり、アフターマーケット・パーツはサードパーティ企業によって製造されており、品質が異なる傾向があります。
OEMは、研究開発から製造、保証範囲に至るまで、車両のライフサイクル全体に関与しており、安全性、環境コンプライアンス、性能の確保に役立ちます。OEM企業は最終的なOEM製品の責任を負っているため、組立ラインでのコンポーネントの作成方法を厳しく管理しています。
今日、OEMとは、単なる製造業者ではなく、部品そのものを意味します。たとえば、修理工場がOEMブレーキパッドを使用している場合、元々その車に付属していたものと一致するパッドを取り付けます。信頼性と一貫性から、多くの人がこれらの純正部品を好んでいます。
自動車のソフトウェア駆動化が進むにつれ、OEM部品は物理的なコンポーネントを超えて、組み込みソフトウェアやデジタルシステムも包摂するようになりました。ソフトウェア定義車両（SDV）では、OEMがブレーキやステアリング、インフォテインメント、バッテリー管理などの主要な機能を制御する緊密に統合されたソフトウェアを開発または承認します。人工知能（AI）は、ソフトウェア開発を形成し、製造プロセスを強化し、車両自体の不可欠な部分を構成しており、この変化においてますます重要な役割を果たしています。
OEMは自動車を製造するだけでなく、自動車業界の未来を形作っています。彼らは車に搭載されるものとその性能の基準を設定します。新車を購入するにせよ、部品を交換するにせよ、何かがOEMであるかどうかを知ることで、その起源と期待される品質がより高いことを理解できるようになります。
OEMは自動車産業のバックボーンです。設計とエンジニアリング、コンセプトから完成まですべてを監督しています。生産、安全性試験、サプライチェーンの物流を調整します。サプライヤー、ディーラー、サービス・ネットワーク、さらには規制機関を中心とするハブの役割を果たします。
OEMは業界の方向性も決定します。OEMは研究開発に投資し、車両が構築されるプラットフォームを定義し、電化や自動化などの大きな変化を推進します。その決定は、私たちが運転する車、工場の建設方法、部品の調達方法、業界全体におけるテクノロジーの採用方法に影響を与えます。つまり、OEMは単に自動車を製造するのではなく、自動車エコシステム全体の動作を形作っているのです。
OEMの役割の理解を深めるには、OEMがVARやアフターマーケット部品とどのように異なるかを確認すると良いでしょう。
OEMとVARはしばしば混同されますが、自動車サプライチェーンにおいては別々の役割を果たしています。OEMは、車両または部品を最初から最後まで設計、製造します。ホンダ、Hyundai、Mercedes-Benz、日産、GMなどのOEM企業は、ディーラー・ネットワークを通じて自動車を設計、製造、販売しています。これらの企業は、大規模な生産において安全性、品質、規制の基準を満たす責任を負っています。
VARは、OEMから既存の車両またはコンポーネントを取り出し、特定の目的に合わせてカスタマイズします。つまり、ベース車両を製造するのではなく、改造します。たとえば、VARはフォルクスワーゲンIDを変換する場合があります。バズバンをモバイル作業場や車いす対応車両にするなどです。主な違いは、OEMが幅広い市場向けのオリジナル製品を作成するのに対し、VARはそれをニッチなニーズに合わせて調整し、主要な機能を追加することにあります。
OEM 部品とアフターマーケット部品 はどちらも車両コンポーネントに取って代わりますが、供給元は異なります。OEM 部品は、車両の元のメーカーまたは承認された部品メーカーによって製造されます。アフターマーケット部品は、自動車メーカーと提携していないサードパーティ企業によって製造されるため、多くの場合、同じ機能を果たしても、デザインやフィット感、品質が異なります。
OEM部品と補修部品の間の競争は、数十年にわたって激化してきています。アフターマーケットオプションは多くの場合、より低コストで、より広く入手可能です。手ごろな価格は、予算に敏感な消費者や独立した修理工場にとって魅力的です。一部のアフターマーケット部品メーカーでは、主要な機能や材料でOEM設計を改善することを目指しています。トレードオフは一貫性です。アフターマーケット部品の中にはOEM品質のパーツに匹敵するものもあれば、適合性や耐久性に問題がある場合もあります。
OEMは、部品の品質、信頼性、保証をアピールします。ディーラーや認定修理センターは、補償を維持するためにOEM製品を使用しなければならないことが多く、多くのOEMコンポーネントは統合されたシステム内でのみ機能するように設計されています。こうした構造は、「修理する権利」、知的財産、消費者の選択をめぐる論争を引き起こしてきました。
OEMは性能とブランドの完全性をサポートしたいと考えていますが、アフターマーケット企業は手頃な価格とアクセスを追求します。最終的に、どちらを選択するかは、お客様が精度と保証保護を優先するのか、それとも低価格で幅広い選択肢を優先するのかによって決まります。
自動車業界における一般的なOEM自動車部品には、車両の安全性や性能、日常機能にとって重要なコンポーネントが含まれています。自動車が製造される場合、エンジンからワイパーまで、その時点でその自動車上のすべての部品がOEMとみなされます。
最も一般的な OEM 自動車部品には次のようなものがあります。
バンパーやフェンダー、ヘッドライト、ミラーなどは、衝突事故後、多くの場合純正品と交換されます。保険会社や修理工場では、純正部品（OEM）を好んで使用します。なぜなら、純正部品は車両の構造に確実に適合し、正確に組み合わさることが保証されているからです。この正確さにより、元の外観と空力特性を復元することが可能となります。
ブレーキパッド、ローター、キャリパーは時間の経過とともに摩耗します。信頼性の高いブレーキ性能を確保するため、一般的にOEM交換部品が使用されます。
これらのコンポーネントにはセンサーと制御モジュールが含まれ、別の大きなカテゴリーです。OEMセンサーは正確な許容範囲に合わせて構築されており、排出量管理、燃料経済、ダッシュボード警告システムなどにとって重要です。
ベルト、ガスケット、ウォーターポンプ、タイミングチェーンは通常、特に保守の際にOEM部品と交換されます。これらのシステムは厳密に設計されているため、OEMに頼ることで、エンジンの他の部分でも正しく動作します。
自動車のデジタル統合が進むにつれて、ソフトウェアはOEM部品の中核カテゴリーとなっています。IBMの調査によると、2030年には自動車関連のイノベーションの90%がソフトウェアで構成されると予測されています。1このカテゴリーには、エンジン性能やブレーキからインフォテインメントやナビゲーションに至るまで、あらゆるものを管理するオペレーティングシステム、ファームウェア、制御ソフトウェアが含まれます。
現代の車両は、数十の電子制御ユニット（ECU）に依存しており、それぞれのECUがOEMが開発したソフトウェアを実行することで、車両全体にわたる精密な通信と機能を可能にしています。これらのシステムは、特にハイブリッド・カー、電気自動車、SDVの車両機能と安全性にとって重要です。Bosch社のような企業は、こうした統合システムの多くの開発と供給において大きな役割を果たしています。
生成AIは、自動車メーカーが車両に大規模言語モデル（LLM）を組み込む方法を模索する中で、この分野で役割を果たし始めています。これらのAIシステムは、リアルタイム診断やパーソナライズされたドライバーとの対話、先進運転支援システム（ADAS）、自動運転といった高度な機能を実現します。
例えば、BMWは、Amazon Web Services（AWS）を使用して、2025年型Neue Klasse車両用の新しい運転支援システムを構築しています。このシステムは安全性と機能を向上させるため、クラウドベースのツールを使用しています。2
他のOEMソフトウェアと同様に、これらのAI駆動型コンポーネントは、安全性や性能、規制遵守を担保するために、車両のアーキテクチャーと緊密に統合する必要があります。ハードウェア同様、OEMメーカーはこれらのコンポーネントの保守・更新・セキュリティ保護を行っており、その際には無線更新や独自のツールを活用することが多いです。
ショック、ストラット、コントロールARMも頻繁に交換され、車両の乗り心地やハンドリング特性を維持するためにOEMバージョンと交換されることがよくあります。
自動車産業におけるOEMの主要なメリットは次のとおりです。
説明責任：OEM は車両全体に責任があるため、何かが故障した場合の責任の連鎖が明確です。この取り決めにより、リコールやサービス速報などを通じて、問題を追跡し、自動車メーカーに説明責任を負わせることが容易になります。
互換性：OEM部品は、特定のメーカーやモデルに合わせて特別に設計されているため、フィット感や機能について推測する必要はありません。これらは、車両の他のシステムとシームレスに統合するように設計されているため、修理中やサプライヤーまたは部品部門への返品時の複雑さを回避できます。
品質と信頼性：OEM部品は、元の車両の純正部品と同じ仕様で作られています。自動車メーカーは、安全性、性能、耐久性に関する厳しい基準を満たすために部品をテストしています。この一貫性により、部品が適合し、意図した通りに機能するという安心感を消費者に与えられます。
再販価値：OEM部品で整備された車は、より高い再販価値を維持できます。購入者やディーラーは、長期的な信頼性の高さを示唆するため、純正部品で修理されたことを示す整備記録を頻繁に確認します。
保証範囲：OEM部品には、多くの場合、メーカーがサポートする保証が付いています。アフターマーケット部品を取り付けると車両の保証が無効になる可能性がありますが、OEMコンポーネントを選択するれば、その保護を維持できます。
OEM部品には多くのメリットがありますが、検討すべき欠点もいくつかあります。
高コスト：OEM部品はアフターマーケット代替品よりも高価で、場合によってははるかに高くなる場合があります。
種類が少ない：OEM部品は単一設計で提供されますが、アフターマーケット製品ではアップグレードや特殊機能を備えたオプションが提供される場合があります。
在庫に限りがある：特に古い車両モデルやあまり一般的ではない車両モデルの場合、それほど広く入手できない場合があります。
性能の問題：その価格にもかかわらず、OEM部品は高品質のアフターマーケット製品と比較して、性能や耐久性において必ずしも優れているわけではありません。
