自動車業界におけるOEMとは

OEMの役割の理解を深めるには、OEMがVARやアフターマーケット部品とどのように異なるかを確認すると良いでしょう。

OEMとVARはしばしば混同されますが、自動車サプライチェーンにおいては別々の役割を果たしています。OEMは、車両または部品を最初から最後まで設計、製造します。ホンダ、Hyundai、Mercedes-Benz、日産、GMなどのOEM企業は、ディーラー・ネットワークを通じて自動車を設計、製造、販売しています。これらの企業は、大規模な生産において安全性、品質、規制の基準を満たす責任を負っています。

VARは、OEMから既存の車両またはコンポーネントを取り出し、特定の目的に合わせてカスタマイズします。つまり、ベース車両を製造するのではなく、改造します。たとえば、VARはフォルクスワーゲンIDを変換する場合があります。バズバンをモバイル作業場や車いす対応車両にするなどです。主な違いは、OEMが幅広い市場向けのオリジナル製品を作成するのに対し、VARはそれをニッチなニーズに合わせて調整し、主要な機能を追加することにあります。

OEM 部品とアフターマーケット部品 はどちらも車両コンポーネントに取って代わりますが、供給元は異なります。OEM 部品は、車両の元のメーカーまたは承認された部品メーカーによって製造されます。アフターマーケット部品は、自動車メーカーと提携していないサードパーティ企業によって製造されるため、多くの場合、同じ機能を果たしても、デザインやフィット感、品質が異なります。

OEM部品と補修部品の間の競争は、数十年にわたって激化してきています。アフターマーケットオプションは多くの場合、より低コストで、より広く入手可能です。手ごろな価格は、予算に敏感な消費者や独立した修理工場にとって魅力的です。一部のアフターマーケット部品メーカーでは、主要な機能や材料でOEM設計を改善することを目指しています。トレードオフは一貫性です。アフターマーケット部品の中にはOEM品質のパーツに匹敵するものもあれば、適合性や耐久性に問題がある場合もあります。

OEMは、部品の品質、信頼性、保証をアピールします。ディーラーや認定修理センターは、補償を維持するためにOEM製品を使用しなければならないことが多く、多くのOEMコンポーネントは統合されたシステム内でのみ機能するように設計されています。こうした構造は、「修理する権利」、知的財産、消費者の選択をめぐる論争を引き起こしてきました。

OEMは性能とブランドの完全性をサポートしたいと考えていますが、アフターマーケット企業は手頃な価格とアクセスを追求します。最終的に、どちらを選択するかは、お客様が精度と保証保護を優先するのか、それとも低価格で幅広い選択肢を優先するのかによって決まります。