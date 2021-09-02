ドキュメント指向データベースの一例としては、 Apache CouchDBがあります。IBM は、IBM Cloud で利用できる CouchDB ベースの Database-as-Service (DBaaS) であるCloudantを提供しています。

IBM CloudantはCouchDBをベースとしているため、アプリケーションはCouchDB APIを使用して、IBM Cloud、他のクラウド、オンプレミス、およびネットワーク・エッジ上のデータベースを使用できます。

CouchDB API を使用するアプリケーションは、IBM Cloudant と、他の場所で実行されている CouchDB の追加インスタンスを使用して、ハイブリッドおよびマルチクラウドのドキュメント指向データベース・ソリューションを作成できます。

前述のドキュメント指向データベースの共通のメリットに加えて、CouchDB と IBM Cloudant は使いやすい複製機能を提供しています。

異なる場所にあるデータベース・インスタンス間でデータを簡単に複製できることは、ドキュメント指向データベースが小売分野を含む多くのアプリケーションに提供できる最も重要な機能の1つです。

例えば、CloudantやCouchDBのインスタンス間のデータの複製を使用することで、中央データベースと各小売店の個別のデータベース間、および各店舗のデータベースとその店舗内のすべてのPOSデバイス（端末、タブレット、スマートフォンなど）の間でデータを簡単に移動できるようになります。

CouchDB と Cloudant でホストされるデータベース間の複製は、モバイル・アプリケーション、キオスク、単一の中央データベース間でデータを移動させるためにも使用できます。

CouchDBの複製機能を活用するもう1つの強力な方法は、必要に応じて新しいインフラストラクチャーに移行するための基盤としてすることです。信頼性が高く使いやすい複製機能により、既存のデータベースを同じデータセンター内の新しいクラスターへ、あるいは別の都市の新しいデータセンターへ、オンプレミスからクラウド・サービスへ、または2 つのクラウド・サービス・プロバイダー間で移動させるための運用上および財務上の柔軟性が得られます。

新しく改善されたeコマース機能とデジタル顧客エンゲージメントの開発に取り組んでいるアプリケーション開発者は、将来予想される予期せぬ小売環境の変化に新しいアプリケーションが容易に適応できるように、ドキュメント指向のNoSQLデータベースの使用を積極的に検討する必要があります。