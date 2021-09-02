過去 18 か月間で、小売顧客の重点は、実店舗での買い物から、地元の小売店とのオンラインでのやり取りを含むオンラインショッピングに移りました。小売業者は運営体制を変えるクリティカルなニーズに直面し、eコマースとデジタル機能への依存度が高まりました。すでに高度なデジタル化に対応している小売業者は、それほどデジタル化されていない小売業者と比較して、より称賛に値する立場にあることがわかりました。
パンデミック中に高まったデジタルエンゲージメントとインタラクションの重要性は、買い物客が日常生活に簡単に取り入れられる、よりパーソナライズされたエクスペリエンスを期待して店舗に戻ってくるにつれて、今後も維持され、さらに高まると予想されます。
小売組織がビジネスや市場の変化に迅速に対応し、革新性や差別化を高めるよう努めるにつれて、アプリケーションの開発とデータの管理における柔軟性が重要な役割を果たすようになっています。
顧客、製品、オペレーションに関するデータの管理は小売ビジネスの中核です。組織がこのデータをより柔軟に管理できるほど、環境の予期せぬ変化に対応できるようになります。
データベース管理システムの分野では、柔軟性は、リレーショナル・データベースと比較した場合の NoSQL データベース の主要なメリットの 1 つです。NoSQLは事前定義されたデータベース・スキーマを必要とせず、急速に変化する環境に適しています。このためアプリケーション開発者は、アプリケーション要件の進化に合わせて時間をかけてデータ・モデルを進化させることができます。
ドキュメント指向データベース（特定のタイプのNoSQLデータベース）は、各ドキュメント自体が複雑なデータ構造であるJSONドキュメント形式で情報を保管します。ドキュメントには、さまざまなデータ・タイプのネストされた構造を含めることができます。ドキュメント指向データベースのユーザーは、データベースをロックダウンすることなく、これらの構造のクエリーを実行して、ドキュメントを取得したり更新したりできます。NoSQLドキュメント指向データベースを使用すると、アプリケーション開発者は厳格なスキーマを定義して遵守する必要がないため、よりアジャイルな方法でアプリケーションに変更を加えることができます。ドキュメント指向データベースはそうした俊敏性と拡張性があるため、次のような幅広いアプリケーションに適しています。
ドキュメント指向データベースの一例としては、 Apache CouchDBがあります。IBM は、IBM Cloud で利用できる CouchDB ベースの Database-as-Service (DBaaS) であるCloudantを提供しています。
IBM CloudantはCouchDBをベースとしているため、アプリケーションはCouchDB APIを使用して、IBM Cloud、他のクラウド、オンプレミス、およびネットワーク・エッジ上のデータベースを使用できます。
CouchDB API を使用するアプリケーションは、IBM Cloudant と、他の場所で実行されている CouchDB の追加インスタンスを使用して、ハイブリッドおよびマルチクラウドのドキュメント指向データベース・ソリューションを作成できます。
前述のドキュメント指向データベースの共通のメリットに加えて、CouchDB と IBM Cloudant は使いやすい複製機能を提供しています。
異なる場所にあるデータベース・インスタンス間でデータを簡単に複製できることは、ドキュメント指向データベースが小売分野を含む多くのアプリケーションに提供できる最も重要な機能の1つです。
例えば、CloudantやCouchDBのインスタンス間のデータの複製を使用することで、中央データベースと各小売店の個別のデータベース間、および各店舗のデータベースとその店舗内のすべてのPOSデバイス（端末、タブレット、スマートフォンなど）の間でデータを簡単に移動できるようになります。
CouchDB と Cloudant でホストされるデータベース間の複製は、モバイル・アプリケーション、キオスク、単一の中央データベース間でデータを移動させるためにも使用できます。
CouchDBの複製機能を活用するもう1つの強力な方法は、必要に応じて新しいインフラストラクチャーに移行するための基盤としてすることです。信頼性が高く使いやすい複製機能により、既存のデータベースを同じデータセンター内の新しいクラスターへ、あるいは別の都市の新しいデータセンターへ、オンプレミスからクラウド・サービスへ、または2 つのクラウド・サービス・プロバイダー間で移動させるための運用上および財務上の柔軟性が得られます。
新しく改善されたeコマース機能とデジタル顧客エンゲージメントの開発に取り組んでいるアプリケーション開発者は、将来予想される予期せぬ小売環境の変化に新しいアプリケーションが容易に適応できるように、ドキュメント指向のNoSQLデータベースの使用を積極的に検討する必要があります。
