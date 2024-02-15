NABERSはオーストラリア全土の商業ビルのサステナビリティーパフォーマンスを検証する標準化された建物評価システムです。国立オーストラリア建築環境評価システムは、一般的にはNABERSと呼ばれ、オフィス、病院、ショッピング・センター、ホテルなどの建物の家電製品によく見られるエネルギー効率評価と同様に、6段階で星評価を提供します。
NABERSスケールの1つ星は最も低い評価で、最高評価は6つです。最高評価は「市場をリードする」建物の証であり、卓越した環境効率を示します。NABERS評価が6つ星の建物は、5つ星の評価基準よりも指数関数的に優れており、温室効果ガス排出量はほぼ半分になります。3つ星は「平均」評価を表しますが、優れた基本レベルを示すため、建物の所有者や管理者はエネルギー効率の向上に向けて取り組むことができます。
NABERSの評価要件においては、次の4つのカテゴリーに分けて建物の評価が査定されます。
評価システムでは、類似の建物との比較システムが使用され、建物の所有者/管理者が影響を与えて改善できる要素のみが考慮されます。例えば、建物が廃棄物をどれだけ効率的に分離してリサイクルするかなどです。これは、すべての建物で6つ星の評価が理論的には達成可能であることを意味します。
NABERS評価システムは、12か月間を通したパフォーマンスを分析するため、さまざまな動作状況 (例：エネルギー使用量が変動する傾向にある夏季と冬季) を反映します。年間全体にわたるパフォーマンスとサステナビリティーを示し、それをシンプルな星評価にまとめます。
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
NABERSは、連邦政府、州政府、および準州政府に代わってニューサウスウェールズ州環境遺産局によって全国的に管理されているほか、国際的には英国（NABERS UK）およびニュージーランド（NABERS NZ）に拡張されており、ニューサウスウェールズ州政府の支援を受けて各地域で運営されています。
一般的に、NABERS評価への参加は任意ですが、必須の場合もあります。例えば、オーストラリア政府は、新しい官公庁・自治体の建物は4.5つ星のNABERSエネルギー評価を達成する必要があると規定しています。また、2,000平方メートルを超える商業オフィススペースをリース、サブリース、または販売する場合にも必須となります。オーストラリア全土の官公庁・自治体でも、新たな大規模開発のためにNABERSの最低基準を求める動きがますます広がっています。
すべての建物は、物理的なフットプリントにかかわらず、環境に影響を与えます。温室効果ガスの排出、廃棄物処理、水の使用はすべて、建物が環境に及ぼす影響に寄与しており、世界のCO2排出量の約40％は建築環境由来となっています。NABERS評価の導入は、開発者にサステナビリティを意識した新しい建築物の設計を促すだけでなく、既存の資産や施設をよりエネルギー効率の高いものへと改修する動きも後押ししています。
NABERS評価の向上は、建物の所有者だけでなくすべてのテナントの責任であり、評価要件は意図だけでなく実際の影響を測定します。これは、NABERS評価が単なる計画ではなく、実際のパフォーマンスを反映していることを意味します。
NABERS評価は、建物やテナント活動を改善し、サステナビリティー パフォーマンスを向上させるための基盤も提供します。NABERS評価を定期的に追跡および記録することで、弱点、および改善の余地がある領域が明らかになります。特定のカテゴリー内の星評価が下がった場合、重点を置くべき領域が明確になります。
NABERS評価要件は任意ですが、NABERS評価が向上することにより環境への影響が改善されるだけでなく、かなりのメリットが得られます。光熱費などの運用コストを削減することで大幅な節約につながり、通常の場合は効率改善への投資はすぐに回収できます。NABERS評価要件を満たす建物は、環境をより持続可能にし、居住者にとって魅力的であることが第三者によって検証されるため、これらすべての要素は評判に関連するメリットももたらします。
NABERS評価は、エネルギーや水の消費量などの測定・検証済みのパフォーマンス情報を通じて提供されるデータを調べて計算されます。この情報は、他の同等のオーストラリアの建物と比較するために調整され、星評価が生成されます。エネルギー消費量データやその他のメトリクスを取得してベンチマークを行い、理解しやすいスコアに変換します。NABERSなどのレポート フレームワーク用にユーティリティーデータを統合することは組織にとって複雑な作業となる可能性があるため、IBM® Enviziは、エネルギー集約型の建物を持つ組織に対応する光熱費分析ツールを開発しました。これにより、光熱費データを簡単に取得して解釈し、リアルタイムのインサイトを得ることができます。
現在、NABERS評価は、オフィスビル、病院、データセンター、ショッピング・センター、高齢者ケア、集合住宅、ホテルに対して利用可能です。ただし、一部のカテゴリーは特定の種類の建物でのみ利用できます。たとえば、室内環境品質の評価は、データセンターや病院と比較して、この建物の用途での IEQ を測定するのに最も関連性が高いため、オフィス ビルでのみ利用できます。
NABERS評価は第三者によって独立して検証されるため、オーストラリア全土で認められています。毎年NABERS評価を受けることは、進捗状況の追跡や異常の特定に役立ちます。
NABERSはまた、サステナビリティー目標をさらに引き上げたいと考えている企業のために、建築環境に対するカーボン・ニュートラル認定も提供しています。NABERSの公式ウェブサイトでは、建物の現在の評価を推定したり、変更やアップグレードによって評価がどうなるかを予測したりするための、さまざまな計算ツールが提供されています。これらの指標的な成果は、ビジネス・オーナーやマネージャーが改善の機会を特定するのに役立ちます。
一度NABERS評価を受けると、それは建物のサステナビリティーの進捗状況を追跡するためのベンチマークとして機能します。評価を向上させるには、運用上の変更と設備のアップグレードという 2 つの方法があります。
例えば、ハロゲン照明をより効率的なLEDグローブに交換することで、エネルギー使用量を75% 削減することができ、交換の手間が大幅に省けるため、廃棄物の削減にもつながる。NABERS評価を向上させる運用の変更としては、週末のオフィス・ビルなど、スペースが無人のときに照明や空調を完全に停止することがあります。
IBM Enviziなどのエネルギー管理ソフトウェアは、建物の最適化における弱点と機会を特定するもう 1 つの効果的な方法です。
ESG報告の管理にソフトウェアを使用することで、データ収集の効率と質が向上します。たとえば、IBM Enviziは、NABERS関連データの保存やレビューを行い、1つのプラットフォームで指標となる評価を提供できる「NABERS対応」ソフトウェア・プロバイダーです。この一元化されたプラットフォームを使用すると、組織のポートフォリオ全体のデータを表示し、公式のNABERSアルゴリズムを使用して計算できます。
ニーズに合った最適な設備パフォーマンス管理（APM）ソフトウェアが見つかります。
サステナビリティーを組み込むことで、それは多くの組織で見られるような単なる報告や会計の作業にとどまらず、ビジネス・トランスフォーメーションを加速させる原動力となります。
戦略的ロードマップを日々の業務に結び付けて、サステナビリティーへの取り組みを今すぐ始めましょう。
IBMのサステナビリティー・コンサルティング・サービスを利用して、サステナビリティーへの野心を行動に移し、より責任ある収益性の高いビジネスにしましょう。
AIを活用したオープンなソリューションとプラットフォーム、IBMの業界に関する深い専門知識を活用して、持続可能で収益性の高い道筋を計画することで、サステナビリティーへの取り組みを加速させましょう。