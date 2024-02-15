NABERSはオーストラリア全土の商業ビルのサステナビリティーパフォーマンスを検証する標準化された建物評価システムです。国立オーストラリア建築環境評価システムは、一般的にはNABERSと呼ばれ、オフィス、病院、ショッピング・センター、ホテルなどの建物の家電製品によく見られるエネルギー効率評価と同様に、6段階で星評価を提供します。

NABERSスケールの1つ星は最も低い評価で、最高評価は6つです。最高評価は「市場をリードする」建物の証であり、卓越した環境効率を示します。NABERS評価が6つ星の建物は、5つ星の評価基準よりも指数関数的に優れており、温室効果ガス排出量はほぼ半分になります。3つ星は「平均」評価を表しますが、優れた基本レベルを示すため、建物の所有者や管理者はエネルギー効率の向上に向けて取り組むことができます。

NABERSの評価要件においては、次の4つのカテゴリーに分けて建物の評価が査定されます。

エネルギー ：照明、リフト、空調の使用状況を確認するなど、エネルギー効率を測定します。

：照明、リフト、空調の使用状況を確認するなど、エネルギー効率を測定します。 水 ：水の使用量とリサイクル量を測定します。

：水の使用量とリサイクル量を測定します。 廃棄物 ： 発生およびリサイクルされた廃棄物を測定し、サプライチェーン管理を検討します。

： 発生およびリサイクルされた廃棄物を測定し、サプライチェーン管理を検討します。 室内環境品質（IEQ）：建物内の空気の質、照明、温度、音響を測定し、建物内の人々の快適性を調べます。

評価システムでは、類似の建物との比較システムが使用され、建物の所有者/管理者が影響を与えて改善できる要素のみが考慮されます。例えば、建物が廃棄物をどれだけ効率的に分離してリサイクルするかなどです。これは、すべての建物で6つ星の評価が理論的には達成可能であることを意味します。

NABERS評価システムは、12か月間を通したパフォーマンスを分析するため、さまざまな動作状況 (例：エネルギー使用量が変動する傾向にある夏季と冬季) を反映します。年間全体にわたるパフォーマンスとサステナビリティーを示し、それをシンプルな星評価にまとめます。