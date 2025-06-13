Microsoftテナント間移行

移行前フェーズは包括的な検出とアセスメントから始まります。組織は、オンプレミスとクラウド・コンピューティング環境全体にわたって、既存のユーザー、グループ、アプリケーション、カスタム構成、データ・リポジトリをすべてカタログ化する必要があります。

ITチームは、ファイルとデータ（OneDriveのビジネス・アカウント、Exchange Onlineのユーザー・メールボックスなど）の詳細なインベントリー化を実施します。また、Entra ID（MicrosoftのIDプラットフォーム）や、microsoft.comのアドレス（Microsoftのデフォルトドメイン）とOutlookを含むテナント・ドメインの構成もカタログ化します。

計画業務には、ターゲット・テナント・アーキテクチャーの設計、ドメイン名の構成、ユーザー・マッピングストラテジーの決定、詳細な移行手順の作成が含まれます。組織はライセンス要件にも対処する必要があります。移行を開始する前に、移行先のテナントで適切なライセンスが利用可能であることを確認する必要があります。

チームは移行全体を通じて規制コンプライアンスを維持しながら、条件付きアクセス ポリシー、認証プロセス、データ損失防止ルール、および保持ポリシーを移行する方法を計画する必要があるため、セキュリティとコンプライアンスの考慮事項に注意を払う必要があります。

テストもまた、移行前計画の重要なコンポーネントです。組織は、本番構成を反映するテスト環境を確立し、実際の移行に影響を与える前に移行手順を検証し、ユーザー・シナリオをテストし、潜在的な問題を特定できるようにする必要があります。

この段階では、コミュニケーション計画とチェンジ・マネジメント・ストラテジーも同様に重要です。スムーズな移行を実現し、混乱や抵抗を最小限に抑えるためには、今後の変化にユーザーが備えるための広範なコミュニケーション計画を含む、ユーザー導入ストラテジーを策定するのが賢明です。