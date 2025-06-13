Microsoftテナント間移行

8分
Microsoftテナント間のテナント移行とは、データ、ユーザー、構成、およびサービスをあるMicrosoft 365テナントから別のテナントに移動するプロセスのことです。
この複雑なプロセスは、通常、企業再編、M&A、事業売却、コンプライアンスや規制上の要件によって促進される統合の取り組みの中で発生します。
データ転送以外にも、Microsoftテナント間の移行では、ユーザー・アカウントの再作成と、ユーザー・メールボックス、SharePointサイト、OneDriveファイル、Microsoft Teamsチャネルなどのワークロード全体の移動が必要になります。また、セキュリティ設定とコンプライアンス ポリシーの移行も含まれます。このプロセスでは、データの整合性を確保し、エンドユーザー・エクスペリエンスの中断を最小限に抑えながら、事業継続性を維持するための慎重な計画が必要です。
クラウド移行市場は 2024年の2,325.1億米ドルから2029年までに8,064.1億米ドルに成長すると予測されており、組織は複雑なシナリオに対応できるよう準備を整える必要があります。Microsoft 365テナントの移行と同様、これらのシナリオは、クラウドの導入とビジネスの統合が加速し続けるにつれて発生します。1
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
組織は、3つの主要なMicrosoftテナント間の移行アプローチから選択が可能で、それぞれが異なるビジネス・シナリオに適しています。これらのアプローチは、ソーステナントを移動先テナントに移動するためのさまざまな要件を満たします。
このアプローチでは、すべてのデータ、ユーザー、構成を1回の網羅的な操作で、比較的短い期間で（通常は、計画された保守期間または新しいテナントへの最終的な切り替え中に）移行します。
この方法では、全体的な完了時間が最速で、複数の環境を同時に管理する複雑さが解消されますが、広範な計画とテストが必要です。組織は移行期間中の完全なサービスの中断に備える必要があるため、このアプローチは小規模な組織やダウンタイムに対して高い許容度を持つ組織に適しています。
段階的アプローチでは、移行を複数の段階に分け、異なるユーザーグループ、部門、またはサービスを数週間または数か月かけて別々に移行します。この方法により、組織は各フェーズで移行プロセスをテストして改善できるため、リスクが大幅に軽減されます。
段階的な移行により、プロセス全体を通じて部分的なサービスの可用性を維持しながら、組織全体に影響を与える前に問題に対処する機会が得られます。ただし、より複雑な計画と、ソース環境と移行先テナント両方の一時的な共存、および両方の環境を維持するための潜在的なライセンス・コストが必要になります。
この特殊なアプローチには、特定の組織単位をあるテナントから別のテナントに移動するか、シングルテナントを複数の個別のテナントに分割することが含まれます。
この方法では、会社分割やスピンオフでよくあることですが、共有リソース、部門間の依存関係、データの所有権について慎重に考慮する必要があります。この方法の複雑さは、必要に応じて運用関係を維持しながら、どのユーザー、グループ、リソースがどの組織エンティティーに属するかを判断することにあります。
移行前フェーズは包括的な検出とアセスメントから始まります。組織は、オンプレミスとクラウド・コンピューティング環境全体にわたって、既存のユーザー、グループ、アプリケーション、カスタム構成、データ・リポジトリをすべてカタログ化する必要があります。
ITチームは、ファイルとデータ（OneDriveのビジネス・アカウント、Exchange Onlineのユーザー・メールボックスなど）の詳細なインベントリー化を実施します。また、Entra ID（MicrosoftのIDプラットフォーム）や、microsoft.comのアドレス（Microsoftのデフォルトドメイン）とOutlookを含むテナント・ドメインの構成もカタログ化します。
計画業務には、ターゲット・テナント・アーキテクチャーの設計、ドメイン名の構成、ユーザー・マッピングストラテジーの決定、詳細な移行手順の作成が含まれます。組織はライセンス要件にも対処する必要があります。移行を開始する前に、移行先のテナントで適切なライセンスが利用可能であることを確認する必要があります。
チームは移行全体を通じて規制コンプライアンスを維持しながら、条件付きアクセス ポリシー、認証プロセス、データ損失防止ルール、および保持ポリシーを移行する方法を計画する必要があるため、セキュリティとコンプライアンスの考慮事項に注意を払う必要があります。
テストもまた、移行前計画の重要なコンポーネントです。組織は、本番構成を反映するテスト環境を確立し、実際の移行に影響を与える前に移行手順を検証し、ユーザー・シナリオをテストし、潜在的な問題を特定できるようにする必要があります。
この段階では、コミュニケーション計画とチェンジ・マネジメント・ストラテジーも同様に重要です。スムーズな移行を実現し、混乱や抵抗を最小限に抑えるためには、今後の変化にユーザーが備えるための広範なコミュニケーション計画を含む、ユーザー導入ストラテジーを策定するのが賢明です。
実行フェーズでは、数カ月にわたる計画が行動に移されるため、的確な調整とリアルタイムの監視が必要になります。移行は通常、移行先のテナント構造の作成、ユーザー・アカウントの確立、基本設定の構成などの管理コンポーネントから始まります。実際のデータ移行は、多くの場合、優先順位が付けられた順序に従い、重要なビジネス・データから始めて、徐々にすべての組織が持つコンテンツを含むように拡張されます。
実行中、移行チームはデータ転送速度、エラーログ、システム・パフォーマンスを監視して、移行の進捗状況を常に監視する必要があります。ほとんどの移行では増分同期を使用します。このアプローチでは移行期間中に行われた変更がキャプチャされるため、完全なデータ転送を保証するには複数のパスが必要です。この段階では、ユーザーはサービスの可用性、予想される中断、およびユーザー側で必要なアクションに関する定期的な更新を必要とするため、コミュニケーションが重要になります。
実行フェーズには、各コンポーネントの移行が完了するまでの広範なテストと検証も含まれます。チームは、データの整合性を検証し、メタデータを保存し、アプリケーションの機能性をテストし、セキュリティポリシーが移行先テナントに正しく適用されていることを確認する必要があります。実行中に問題が発見された場合は、遅延やデータ損失を防ぐために直ちに対処する必要があります。
移行後のフェーズでは、最適化、ユーザー・サポート、および新しいMicrosoft O365テナント環境の長期的な成功の確立に重点を置いています。初期業務には、移行されたすべてのデータの包括的な検証、ビジネス・アプリケーションのテスト、すべてのセキュリティーおよびコンプライアンス・ポリシーが正しく機能していることの検証が含まれます。チームはまた、リンク切れ、権限の欠落、設定の不一致など、移行関連の問題にも対処する必要があります。
ITチームは、ヘルプデスク数の増加に備え、新しいログイン手順、移行されたコンテンツへのアクセス、または更新されたアプリケーションを使用することに関するユーザーの一般的な質問に対応するためのリソースを用意する必要があります。ユーザーが日常のワークフローの変化に適応できるようにするには、トレーニング・セッションとドキュメントは不可欠になります。
このフェーズは、組織の規模と複雑さに応じて、技術的な移行の完了から数週間から数か月まで延長される場合があります。長期的な最適化業務には、システム・パフォーマンスの監視、実際の使用パターンに基づいた構成の微調整、および初期移行中に延期された追加の機能や統合の実装が含まれます。組織は、移行後のレビューを実施して、学んだ教訓を把握し、将来の移行やシステム変更のプロセスを改善することも必要です。
これらの基本的なプラクティスは、組織が移行を成功させるために複雑な状況を乗り越える上で役立ちます。
会社組織では、移行プロセス中に競合を解決し、予算変更を迅速に承認するために、明確な権限を持つ1名の経営上の意思決定者を割り当てる必要があります。このアプローチにより、問題が発生した際の意思決定が合理化されます。
予算計画は、二重ライセンス期間とカスタム・アプリケーションの再構築について考慮する必要があり、多くの場合、初期の費用見積もりを超える多額の投資が必要になります。隠れたコストは、テナント間の移行プロジェクトの財務に大きな影響を与える可能性があります。
ライセンス管理では、サービスの停止を防ぐために、キャンセルと有効化のタイミングに注意を払う必要があります。タイミングが悪い場合、重要な移行期間にビジネス・オペレーションが停止する可能性が生じます。
組織は、注意深く計画を立てた場合でも、一時的な生産性への影響を想定する必要があります。また、移行期間中には、ユーザーからの質問やシステムの問題に対処するために、追加のITサポート・リソースを割り当てる必要があります。
データ・セキュリティー標準を維持するために、組織は移行プロセス全体を通じて堅牢なアクセス制御、サイバーセキュリティー対策、およびデータ暗号化を確保する必要があります。また、コンプライアンス要件を満たし、移行中に機密性の高いビジネス情報を保護するために、包括的なロギングを含める必要があります。
ビジネスクリティカルなアプリケーションでは、通常、単純な移行に留まらず、再構築が必要とされます。組織は、段階的な移行アプローチ中に従業員が複数のシステムで同時に作業する必要がある場合に、ユーザーの混乱に備える必要があります。
多くの企業は、専門知識と実証済みの方法論を活用してリスクとビジネスの中断を最小限に抑え、テナント間の移行を確実に成功させるために、経験豊富な移行サービス・プロバイダーに依存しています。
IBMやAccenture社など、Microsoftパートナーは、Microsoft 365に関する深い専門性と業界固有の知識に裏打ちされた包括的なテナント間移行サービスを提供しています。これらの認定パートナーは、初期アセスメントから移行後の最適化まで、多くの場合、競争力のある料金体系で、専門的なMicrosoftリソースへのアクセスを伴う広範なサポートを提供します。Microsoft社との直接的な関係性から、移行のタイミングや戦略に影響を与える可能性のある、今後のプラットフォームの変更に関する洞察も得られます。
Microsoftパートナーの主な利点は次のとおりです。
移行専門プロバイダー（BitTitan、Questなど）は通常、複雑なエンタープライズ環境や規制遵守要件に関する専門知識を備え、Office 365テナントの移行を成功させる中で開発された独自のツールや方法を提供します。
プロバイダーを選択する際、組織は、テナント間の移行に関する実績に裏打ちされた経験と、OneDrive移行用の特殊な自動化ツールを評価する必要があります。その他の考慮事項には、地理的な範囲、業界固有の専門知識、セキュリティー認定、移行後の包括的なサポート・サービスなどが含まれます。
多くの組織は、戦略的な監督を目的とした認定パートナーの専門知識と、特定の技術コンポーネントに特化したプロバイダーを組み合わせるアプローチのメリットを活用しています。
移行ツールのランドスケープは、Microsoftのネイティブ機能から包括的なサードパーティプラットフォームまで、さまざまなソリューションを提供し、それぞれが異なる移行シナリオや技術要件に適しています。
ここでも、組織はハイブリッドアプローチを採用することがよくあります。たとえば、Eメールの移行にはMicrosoftのネイティブ・ツールを使用し、SharePoint OnlineのサイトやTeamsコンテンツにはサードパーティのプラットフォームを活用する場合があります。このストラテジーは、各ツールの長所に基づいてコストと機能の両方を最適化します。
Microsoftのネイティブ・ツールは、Microsoft 365サービスと直接統合され、基本的な移行機能を提供します。これらのサービスには、ユーザー管理用のActive Directoryツール、管理タスク用のPowerShellスクリプトとAPI、テナント間メールボックス移行機能、コンテンツ転送用のSharePoint移行ツールが含まれます。
これらのツールは無料で、Microsoft社によって全面的にサポートされていますが、通常は、深い技術的専門知識と複数のサービスにわたる手作業による調整が必要となります。
サード・パーティー製移行プラットフォーム（AvePoint FLY、BitTitan MigrationWizなど）は、テナント間の移行専用に設計された、包括的な自動化と習得しやすいインターフェースを提供します。
これらのサードパーティー・ツールは、複雑な移行を管理するための統合ダッシュボード、自動スケジュール設定と監視機能、および広範な報告・検証機能を提供します。
IBMの最新レポートでは、クラウド移行に関する重要な洞察を共有しています。すべてのテクノロジーリーダーが知っておくべき10の重要な事実をチェックしましょう。
IaaS（Infrastructure as a Service）、PaaS（Platform as a Service）、SaaS（Software as a Service）の主な違いについて学びましょう。それぞれのクラウド・モデルが、異なるビジネス・ニーズに対応するために、さまざまなレベルの制御、拡張性、管理を提供する方法についてご紹介します。
中断を最小限に抑え、パフォーマンスを最適化しながら、プラットフォームまたは環境間でアプリケーションを移行するプロセスについて説明します。レガシー・アプリケーションと最新アプリケーションを移行するための戦略、ユースケース、段階について学びましょう。
リフト・アンド・シフト戦略を使用してアプリケーションをクラウドに迅速に移行し、既存のインフラストラクチャーを維持しながらクラウドのメリットを得る方法について学びます。多くの企業にとってこのアプローチが好まれる理由となるメリット、VMwareワークロード、ユースケースについて説明します。
自動移行を実現するセルフサービス移行ツール、RackWare Management Module（RMM）を使用して、VMware vSphereワークロードをIBM Cloudに移行します。
Instanaは、包括的なモニタリングと実行可能な洞察を提供することで、クラウド移行作業を簡素化します。
カスタマイズ可能なソリューションとツールを使用してIBM Cloudに移行し、その過程を加速させます。
IBM Cloud Migration Servicesは、ビジネスのクラウド移行の管理を支援し、デジタル・トランスフォーメーションを実現します。
IBMの専門コンサルティング・サービスを利用して、クラウド移行のプロセスを加速しましょう。IBM のソリューションがクラウドへの効率的な移行にどのように役立つかをご確認ください。また、デモを予約して、IBM Turbonomicのメリットをその目でご確認ください。
1. Cloud Migration Market Size - Industry Report on Share, Growth Trends & Forecasts Analysis (2025–2030), Mordor Intelligence, 2025