製造設備管理とは、製造組織が製品を生産するために必要とする機械、設備、工具、インフラなどの物理的資産を体系的に管理するためのアプローチです。
製造設備管理は、資産のライフサイクル全体を対象とし、次の3つの主要な目標の達成を目指しています。
製造設備管理の仕組みを検討する前に、まず管理対象となるさまざまな種類の資産を定義する必要があります。企業は資産管理ソリューションを通じて複数の種類の資産を管理します。
この用語には、工場が原材料を最終製品へと加工するために使用する幅広い生産設備やツールが含まれます。
このカテゴリーには、通常製造業で使用される従来の生産設備として、次のようなものがあります。
ただし、製造施設の物理的資産には、その工場で製造された製品も含まれます。
物理的資産カテゴリーには、製造プロセスを支える関連資産も含まれます。
IT資産管理（ITAM）とは、企業のさまざまなテクノロジー資産を管理することです。
IT資産には、企業のプロジェクトを支援するために作成された成果物を含む、組織の知的財産（IP）も含まれます。
あなたは、企業の財務資産が製造設備管理に関連しているとは必ずしも考えられないかもしれません。しかし、その考え方は、即座に多額の資金投入を必要とする緊急事態が頻繁に発生する現代のビジネスの実情とは合致していません。
金融資産は、大きく分けて次の2つに分類されます。
以下は、製造設備管理プロセスを構成する主なステップです。
多くの企業では以前、機械が故障するまで運転を続けることを前提とした「故障時運転」モデルを採用していました。
現在、設備管理で広く採用されている予知保全モデルは、IoT（モノのインターネット）技術を備えた主要な機械の軸受センサーに依存しています。これらのセンサーは、温度、圧力、振動などのデータを測定し、そのデータは予測分析によって解析されます。このアプローチにより、設備管理者は機械の故障を予測し、実際に故障する前に修理や保守を行うことができます。
製造業務を維持するには、継続的かつ効果的な資産管理が必要です。迅速な修理に備えて十分なスペアパーツを確保することと、スペアパーツに過剰な投資を行わないこととの間で、適切なバランスを取る必要があります。
企業は、在庫管理の方法において適切なバランスを追求する必要があります。
資産ライフサイクル管理（ALM）は、資産の使用開始から廃棄までのライフサイクル全体を対象とし、その過程は5つの明確な段階に分けられます。
資産管理では、保守を適切に行い、必要な修理を効果的に実施できることが重要です。製造資産ライフサイクル管理（ALM）プロセスは、次の4つのステップで構成されています。
企業は製造資産管理を活用することで、次のようなメリットを得られます。
製造設備管理は効率を向上させますが、導入・運用には多くのコストがかかるほか、いくつかの運用上の課題も伴います。
イノベーションを推進し、効率を向上させ、将来の成長に向けたレジリエンス基盤を構築するために、組織がAI、クラウド、およびデータ戦略をどのように活用しているかを探索します。
AI対応の企業資産管理ソリューションを評価し、ダウンタイムの削減、コンプライアンスニーズの充足、および投資収益率（ROI）の最大化を実現するための適切なベンダーを選択します。
IBM Maximo Application Suiteで、スケジュール、リソース、資産のパフォーマンスを最適化します。
AIとデータから得られた洞察を活用して、最初から最後まで資産の性能を最適化します。
豊富なデータと強力なAIテクノロジーを使用して、業務を変革し、最適化プロセスを統合し、高度な成長を実現します。