この用語には、工場が原材料を最終製品へと加工するために使用する幅広い生産設備やツールが含まれます。

このカテゴリーには、通常製造業で使用される従来の生産設備として、次のようなものがあります。

重機

組立ロボット

コンピュータ数値制御（CNC）工作機械

産業用レーザー

携帯型機器

組立ライン

ベルトコンベア

試験設備

小型の生産部品（ギア、ベアリングなど）

ただし、製造施設の物理的資産には、その工場で製造された製品も含まれます。

完成品 — 流通や販売の準備が整った製品。

仕掛品（WIP）— 生産工程の途中にある未完成の製品。

原材料 — 製造工程に投入できる状態にある材料。

物理的資産カテゴリーには、製造プロセスを支える関連資産も含まれます。