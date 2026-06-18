繊維工場で白い布地ロールの糸を調整する作業員のクローズアップ。
資産・設備管理

製造設備管理とは何ですか？

By Phill Powell , Ian Smalley
公開日 2026年06月18日

製造業における資産管理の定義

製造設備管理とは、製造組織が製品を生産するために必要とする機械、設備、工具、インフラなどの物理的資産を体系的に管理するためのアプローチです。

製造設備管理は、資産のライフサイクル全体を対象とし、次の3つの主要な目標の達成を目指しています。

  • 生産効率の向上
  • ダウンタイム（特に計画外のダウンタイム）の削減
  • 資産の寿命の延長

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製造資産の種類

製造設備管理の仕組みを検討する前に、まず管理対象となるさまざまな種類の資産を定義する必要があります。企業は資産管理ソリューションを通じて複数の種類の資産を管理します。

物理的資産

この用語には、工場が原材料を最終製品へと加工するために使用する幅広い生産設備やツールが含まれます。

このカテゴリーには、通常製造業で使用される従来の生産設備として、次のようなものがあります。

  • 重機
  • 組立ロボット
  • コンピュータ数値制御（CNC）工作機械
  • 産業用レーザー
  • 携帯型機器
  • 組立ライン
  • ベルトコンベア
  • 試験設備
  • 小型の生産部品（ギア、ベアリングなど）

ただし、製造施設の物理的資産には、その工場で製造された製品も含まれます。

  • 完成品 — 流通や販売の準備が整った製品。
  • 仕掛品（WIP）— 生産工程の途中にある未完成の製品。
  • 原材料 — 製造工程に投入できる状態にある材料。

物理的資産カテゴリーには、製造プロセスを支える関連資産も含まれます。

  • 製造オペレーションが行われる施設
  • 製造施設全体で製品を輸送するシステムまたは台車
  • 安定した動作温度と従業員の快適さを保つ冷却設備
  • 配管設備
  • 照明設備
  • 電力供給設備
  • 同社が運用するフリート車両

IT資産

IT資産管理（ITAM）とは、企業のさまざまなテクノロジー資産を管理することです。

IT資産には、企業のプロジェクトを支援するために作成された成果物を含む、組織の知的財産（IP）も含まれます。

  • 特許情報
  • 独自の設計図や図面
  • 製造に関する著作権
  • 生産で使用されるデジタルツイン・モデル

金融資産

あなたは、企業の財務資産が製造設備管理に関連しているとは必ずしも考えられないかもしれません。しかし、その考え方は、即座に多額の資金投入を必要とする緊急事態が頻繁に発生する現代のビジネスの実情とは合致していません。

金融資産は、大きく分けて次の2つに分類されます。

  • 流動資本：巨大な生産設備が故障した場合、会社はそれを再び稼働させるために多額の緊急修理費用を捻出する必要がある。流動資本には、現金準備金、株式、証券など、換金しやすくすぐに利用できる資産が含まれ、不安定な時期でも生産施設の稼働維持に役立ちます。
  • 資本投資：規模が大きく長期的なプロジェクトでは、企業は資本投資を通じて資金を確保する必要があります。この規模のプロジェクトには、主要機械の交換、自動化システムの本格的な導入、設備の改修、さらには従業員が新しい機械に適応できるようにするための研修などが含まれることが多くあります。
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製造設備管理の仕組み

以下は、製造設備管理プロセスを構成する主なステップです。

すべての資産を特定し追跡する

最新の技術により、企業のあらゆる設備を正確かつ包括的に追跡することが可能になります。

同社は、無線周波数識別（RFID）タグ、バーコード、QRコード、またはそれらを組み合わせて使用し、これらの資産を識別できます。タグには、場所、ステータス、使用状況に関するリアルタイムデータが含まれており、その情報はコンピューター化保守管理システム（CMMS）と呼ばれる一元管理システムに送られます。

資産を監視し、問題を予測する

多くの企業では以前、機械が故障するまで運転を続けることを前提とした「故障時運転」モデルを採用していました。

現在、設備管理で広く採用されている予知保全モデルは、IoT（モノのインターネット）技術を備えた主要な機械の軸受センサーに依存しています。これらのセンサーは、温度、圧力、振動などのデータを測定し、そのデータは予測分析によって解析されます。このアプローチにより、設備管理者は機械の故障を予測し、実際に故障する前に修理や保守を行うことができます。

スペアパーツの適切な供給を確保する

製造業務を維持するには、継続的かつ効果的な資産管理が必要です。迅速な修理に備えて十分なスペアパーツを確保することと、スペアパーツに過剰な投資を行わないこととの間で、適切なバランスを取る必要があります。

企業は、在庫管理の方法において適切なバランスを追求する必要があります。

資産ライフサイクル全体を通じた設備/機器の追跡

資産ライフサイクル管理（ALM）は、資産の使用開始から廃棄までのライフサイクル全体を対象とし、その過程は5つの明確な段階に分けられます。

  • 計画：同社は新しい機器がもたらすコストと利益を考慮します。この段階では、設備の価格、将来の性能、期待される有用性が主な検討事項となります。
  • 取得：承認されたベンダーの確定、適切なモデルの選択、購入価格の交渉、資産の取得など、購入に関する意思決定を行う段階です。
  • デプロイメント：資産を購入して導入した後、組織は機械の設定を最適化し、最高の運用効率が得られるように資産を設定する必要があります。
  • オペレーションと保守：設備には、通常の運用で生じる摩耗や損傷に対応するための定期的な保守と、潜在的な中断を防ぐための予防保全が必要です。既存の性能上の問題を解決するためには、是正保全も必要です。
  • 廃棄：資産の機能が失われ、修理しても意味がなくなった場合、メンテナンス・チームはその資産を交換するか、売却するか、廃棄します。     

製造設備管理と保守・修理

資産管理では、保守を適切に行い、必要な修理を効果的に実施できることが重要です。製造資産ライフサイクル管理（ALM）プロセスは、次の4つのステップで構成されています。

  1. 開始と申請： すべてはメンテナンスの依頼から始まります。このリクエストワークフローは、自動化された予防保全のトリガーによって開始される場合があります。システムオペレーターが開始する事後保全の依頼によって、このリクエストが生成される場合もあります。システムがリクエストを分析し、承認されたら必要な修理作業を設定します。これで作業指示として正式化されます。
  2. 計画とスケジューリング： プランナーは、作業指示の詳細を詰めていきます。どのようなスペアパーツが必要になりますか？計画的なダウンタイムは必要ですか。遵守しなければならない特別な安全プロトコルはありますか。この段階で、修理に必要な段取りや手配の詳細が確定します。
  3. 実行と追跡：計画の準備が整うと実行段階に入り、技術者が依頼された作業を実施します。オペレーターは作業指示書の仕様に従って修理を行います。チームは、作業の実施方法、使用した資材とその数量、さらに作業によって発生したダウンタイムについても記録・追跡する必要があります。
  4. ドキュメンテーション、完了、および分析：オペレーターは作業完了後に修理が想定どおりに実施されたことを確認します。その後、作業指示書は正式にクローズされます。オペレーターは、実施した修理を反映するために設備の保守履歴を更新します。経営陣は収集したデータを用いて、会社の製造設備管理戦略の有効性を評価します。

製造設備管理のメリット

企業は製造資産管理を活用することで、次のようなメリットを得られます。

  • 生産効率の向上：運用効率の向上は、製造設備管理の最も重要な目標です。主なメリットの一つは、製造設備管理により、生産ボトルネックの発生や深刻さを減らし、生産スケジュールを最適化し、ワークフローと生産ラインを効率化できる点です。
  • 資産ライフサイクルの延長：生産資産をより適切に管理することで、高価な産業設備の継続的な稼働を維持しやすくなり、その結果、保守費用や交換費用の削減につながります。このアプローチにより、このような支出を先送りできるため、運営予算により円滑に組み込むことができます。
  • ダウンタイムの防止：壊滅的な設備故障による予期せぬダウンタイムは、効果的な製造設備管理にとって大きな障害となります。このような故障が発生すると、状況が緩和されるまで、会社は損失を被り続けることになります。自動車産業のような複雑な施設では、短時間の計画外ダウンタイムであっても、数百万ドルの損失が発生する可能性があります。解決策は、予防的な保守スケジュールを策定し、アップタイムを最大限に確保することです。
  • 運用状況の可視性の向上： 製造設備管理は ダッシュボードの活用により、生産現場全体と資産利用状況を包括的に把握できます。ダッシュボードは、従来使用されていた手作業のスプレッドシートよりも大幅に優れており、進捗状況を追跡・監視するための主要業績評価指標（KPI）を表示します。システムが生成するデータにより、管理者はエネルギー使用量を監視し、資産のパフォーマンスを評価するとともに、実用的なインサイトに基づいて適切な意思決定を行うことができます。
  • コンプライアンス対応の支援：企業は資産、その使用、維持管理に関するデータ記録を様々な規制機関に提供する責任があります。製造設備管理は、規制当局への報告業務を支援します。

製造設備管理の課題

製造設備管理は効率を向上させますが、導入・運用には多くのコストがかかるほか、いくつかの運用上の課題も伴います。

  • 費用のかかる導入：製造設備管理を導入する企業には、通常、エンタープライズ資産管理（EAM）ソフトウェアまたはCMMSソフトウェアが必要です。どちらを選択するかは、企業が行っている業務の種類によって異なります。EAMソフトウェアはCMMSソフトウェアよりもコストが高くなります。EAMソフトウェアにはCMMS機能と多くの分析ツールが組み込まれているため、これは理にかなっています。このような拡張機能は、ソフトウェアを買い切りで導入する場合でも、サブスクリプションで利用する場合でも利用できます。
  • 継続的な保守コスト：残念ながら、企業のコストはシステムの導入だけでは終わりません。新たなハードウェアセンサー、バックアップITサポート、ソフトウェアのアップグレードなど、保守管理に関連する継続的な費用が発生します。
  • システムの競合：チームが資産追跡用の新しいソフトウェアを、エンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）や生産システムで構成された既存システムに導入すると、システムのパフォーマンスに問題が生じる可能性があります。このようなデータ統合のギャップにより、データが断片化したり、完全に失われたりする可能性があります（クラウドベースのプラットフォームに分散して保存されることが原因となる場合もあります）。
  • 情報過多：企業が製造設備管理を初めて取り入れると、テレメトリやモノのインターネット (IoT) に関連する大量のデータにスタッフが圧倒されがちです。こうしたデータの流入は、チームが後で容易にアクセスできる保存場所を十分に整備していない場合、特に大きな課題となる可能性があります。
  • 熟練した人材の不足：製造設備管理における高度な計算や複雑な保守判断を行うには、熟練した作業員が必要です。これらのタスクには、予知保全に使用されるアルゴリズムの分析や、システムソフトウェアの構成管理が含まれます。
  • リソースの誤配分：製造設備管理システムに頼りすぎることはあるのでしょうか。施設の設備部品が必要以上に早い段階で交換されるようであれば、その可能性があります。過剰な保守は、潜在的なコスト削減を事実上損ない、多額の企業資金の無駄につながる可能性があります。
Phill Powell

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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