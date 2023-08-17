イノベーションを競い合うことにより、予想外の高額なクラウド費用や、リソースの使用率が低下している可能性があります。実際、Flexera社の2023年版「クラウドの現状」レポートによると、過去10年間で初めて、「クラウド支出の管理」（82%）が「セキュリティー」（79%）を上回り、あらゆる組織が直面する最大の課題となっています。
分かります。オーバープロビジョニングは、性能リスクを回避するための主なストラテジーです。
性能と効率のバランスを見極めることは、決して簡単なことではありません。そして、CPU、メモリー、ストレージ、ネットワークなど、クラスターのリソース使用状況のさまざまな側面を監視できるKubernetesコスト監視ツールは無数に存在します。これらのメトリクスを追跡することで、コストの増加につながる可能性のある、リソース集約型のワークロード、非効率的なリソース割り当て、または不要なリソース消費を特定することができます。
こうした時間のかかる監視作業に続いて、コンテナの適正化や、Auto-Scalingのポリシーとしきい値の設定といった、労力を要する作業が控えています。
IBM® Turbonomicは、コンテナの適正化、ポッドの停止とプロビジョニング、ポッドの移動、クラスターのスケーリングといった操作を通じて、Kubernetes環境を最適化します。スタックのすべての層が分析され、リアルタイムの需要に基づいてPodからサービス、コンテナ、ノード、基盤となるクラウドへとリソースが提供されます。チームが自動化を進め、重大かつ継続的な成果を迅速に達成できるように設計されています。
Turbonomicは、Red Hat OpenShift、EKS、AKS、GKEなどのKubernetesのアップストリームバージョンをすべて、クラウド、データセンター、ハイブリッドまたはマルチクラウドの組み合わせでサポートします。アプリケーションのリソース・ニーズを理解し、実行が必要なアイテムがアプリに確実に取り込まれるようにアクションを継続的に決定します。
まず、コンテナ・クラスターを確認しましょう。
ここではヘルス別に分類された上位クラスターが表示され、続いて上位のノード・プールが潜在的な節約額によって並べ替えて表示されます。このダッシュボードには注目すべき内容の概略が表示されますが、本当に重要な「アクション」を見てみましょう。
この例では、ワークロード・コントローラー（コンテナ）のサイズを変更するアクションが示されています。アクションが示すように、ここでサイズを変更すると性能が向上します。Turbonomicでは、すべてのアクションにバックアップするデータと、アクションの影響に関する詳細が含まれます。
次の例では、ノードを中断するアクションが見られ、効率が向上します。どのくらいの向上か興味がありますか。
この未使用ノードを中断するだけでどれだけ節約できるかを見てみましょう。
それでも、アプリケーション所有者や開発チームにとって、リソースを拡張することは不安になる可能性があります。分かります。性能が最も重要です。
Turbonomicは、アプリが必要なときに必要なものを正確に取得できるようにします。効率の向上はその副産物です。
アプリの所有者に受け取ってもらってください。これは、オートメーションに慣れるための低リスクな方法です。実際、これらのアクションの中には、無停止で可逆的なものもあります。
繰り返しになりますが、あらゆるアクションにはメトリクスとその背景にある根拠が伴っているため、チームは行動決定を信頼しやすくなります。人間による意思決定からオートメーション運用へと移行するには、その信頼が必要です。
IBM® Instana Observabilityやその他のアプリケーション・パフォーマンス監視（APM）ソリューションなどのクリティカルなツールからのアプリケーション・データがあれば、Turbonomicはアプリケーションの応答時間やトランザクションを理解し、このアプリケーションデータをKubernetesプラットフォームやその基盤につなげることができます。
ご覧の通り、需要が変動しても、応答時間は短く抑えられています。
もしあらかじめ定義されたサービスレベル目標（SLO）があれば、TurbonomicはそのデータをINGESTし、需要に応じてマイクロサービス・アプリケーションを動的にスケールアップし、SLOが常に満たされるようにします。SLOポリシーはプラットフォーム上で直接設定することも可能です。
徐々に多くのアクションを実行し、それらをパイプラインやプロセスと統合することができます。Slack、GitOps、TerraForm、Ansible、ServiceNowなど、あらゆる環境にTurbonomicが対応します。
小さなステップからお気軽に開始できますが、Kubernetesの伸縮性を解き放ち、最低コストで継続的な性能を実現するには、オートメーションが必要です。
Turbonomicを使用すると、これらの細かな改善を人間の能力を超えた速度で自動化できます。コンテナの適正化やAuto-Scalingポリシーとしきい値の設定といった労力のかかる作業をなくし、リアルタイムのアプリケーション需要に基づいてソフトウェアに任せましょう。これらのマイクロ改善の累積的な効果により、Kubernetesアプリケーションは可能な限り低コストで期待どおりに動作します。
つまり、性能やリスクに関するそんな悪夢のような懸念が払しょくされます。
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