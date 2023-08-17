Turbonomicは、アプリが必要なときに必要なものを正確に取得できるようにします。効率の向上はその副産物です。

アプリの所有者に受け取ってもらってください。これは、オートメーションに慣れるための低リスクな方法です。実際、これらのアクションの中には、無停止で可逆的なものもあります。

繰り返しになりますが、あらゆるアクションにはメトリクスとその背景にある根拠が伴っているため、チームは行動決定を信頼しやすくなります。人間による意思決定からオートメーション運用へと移行するには、その信頼が必要です。