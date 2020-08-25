最先端テクノロジーの進歩は、いくつかの影響力のある成果をもたらしました。人工知能と機械学習はハイパーオートメーションを実現し、拡張現実（AR）や仮想現実（VR）などの没入型テクノロジーは間もなく運動インターフェースと複数のタッチポイントエクスペリエンスを提供するようになります。
これらのトレンド・テクノロジーは、数年前に期待されていたものよりもはるかに多くのものを提供することが期待されています。これらは、さまざまな分野の従来の運用方法に革命をもたらし、特に貨物監視の分野において、物流やサプライチェーン企業の変化をもたらしています。
ロジスティクスと運輸部門は、最先端テクノロジーの最大の舞台のひとつであり、全製造品の95％以上が、輸送ライフサイクルのある時点でコンテナによって移動する。
モノのインターネット（IoT）とブロックチェーンは、それぞれ遠隔監視機能と分散化機能により、ゲームチェンジャーとして期待されている。前者では企業は輸送される貨物のステータスや状態を追跡できますが、後者ではデジタル契約のストレージと迅速な取引のための安全かつ高速なフレームワークを構築できます。
さらに、これらのテクノロジーはどちらも他方の主要な機能を補完および強化します。IoTは、相互接続されたデバイスの広範なネットワークを構築し、ブロックチェーンにより、安全なプラットフォーム上でこれらのデバイス間でのデータの取り込みと共有が可能になります。同社の統合により、物流会社が車両をリモートで管理し、貨物の状態を監視し、期限前に製品を確実に納品するための理想的なソリューションが実現しています。
IoTは車両運用に透明性をもたらし、企業は出荷される貨物の位置と状態を監視できるようになります。このテクノロジーは、生鮮貨物の道のりと状態を追跡するために使用すると特に価値があります。
GPSや温度センサーなどのデバイスが貨物の位置や状態を追跡します。このデータはゲートウェイを介してプラットフォームに転送され、車両オペレーターや貨物輸送業者が出荷を監視・管理できるようになります。輸送オペレーションを可視化することで、サプライチェーンの効率を向上させ、商品をタイムリーに配送するための賢明な意思決定が可能になります。
港から港に貨物を輸送するときでも、製品の位置とステータスに関する重要なデータが保持されます。センサーは、需要と供給の状況、天候予測、ルートオプション、輸送される貨物の種類に基づいて車両の動きを管理するのにも役立ちます。彼らは、商品を移動させ続け、コンピューターやスマートフォンで貨物の実際の位置を確認するための賢明な意思決定を行うことができ、配送時期を見積もることができます。
ETAは生鮮貨物の受取人にとって非常に重要ですが、貨物が到着したときに新鮮で損傷を受けていないことも望んでいます。移動中は、強力な貨物監視システムにより、貨物輸送業者は顧客に届くまで貨物が新鮮であることを確認できます。気流、温度、湿度、結露などのパラメータをコンテナ内で追跡して、パッケージが正常であることを確認できます。
IoTは配送プロセスだけでなく他の用途にも使用できます。双方向に相互作用するIoT（モノのインターネット）ソリューションにより、車両管理者はコンテナ自体の一部の機能をリモートで制御できるようになります。たとえば、湿気、水、結露の存在により、梱包に損傷が与えられ、その結果にカビや細菌が発生する可能性があります。
車両管理者は、冷却エンジンに取り付けられたエバポレーターを遠隔操作して、エンジンの冷却能力を損なうことなく、ストレージ領域から結露や湿気を除去し、製品の劣化を防ぐことができます。
IoTシステムはトラック・トレーラーからの貨物の盗難防止にも使用できます。重量監視センサーをトレーラーの車軸に組み込むと、貨物の重量を監視し、車両オペレーターに伝えることができます。貨物の重量が予期せず減少した場合、貨物の盗難の可能性を警告するアラートが車両ハンドラーに送信される場合があります。
物流ビジネスのドキュメンテーションのほとんどは依然として紙ベースであり、IoT（モノのインターネット）システムが導入されても、ブロックチェーン技術を含めずには最大限に活用することはできません。
ブロックチェーンにより、スマートな船荷証券（BoL）文書を作成し、デジタルに保管して、貨物輸送に関連するさまざまな関係者と共有することができます。したがって、すべての関係者が、IoTセンサーから収集されたデータを介して、デジタルBOLで指定された契約条件が遵守されているかどうかを確認できます。さらに、ブロックチェーンは分散型の変更不可能な台帳にデータを保管するため、データ入力後に操作する方法はありません。
当事者は暗号通貨ウォレットを使用できるため、取引を行うためにクレジット・カードを使用する必要はありません。そのため、標準的な紙ベースのオペレーションがデジタル化され、契約の物理性が軽減され、貨物監督に関連する運用コストが削減されます。
IoT（モノのインターネット）とブロックチェーンの融合は、貨物モニタリングとセキュリティに並外れたアプリケーションを提供し、市場は、2019年の1億1310万米ドルから2024年には3億2100万米ドルまで、92.92％の複合年間成長率で成長すると予想されている。
荷送人、そしてサプライチェーンとグローバルな海運エコシステムのすべての関係者が、これらのテクノロジーの先にあるものを見ていることは明らかであり、この移行とデジタル化はすでに起こっている。IoTとブロックチェーンを組み合わせることで、サプライチェーンの効率が向上し、車両オペレーターが貨物の取り扱い業務をシームレスに管理できるようになります。
