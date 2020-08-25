IoTは車両運用に透明性をもたらし、企業は出荷される貨物の位置と状態を監視できるようになります。このテクノロジーは、生鮮貨物の道のりと状態を追跡するために使用すると特に価値があります。

GPSや温度センサーなどのデバイスが貨物の位置や状態を追跡します。このデータはゲートウェイを介してプラットフォームに転送され、車両オペレーターや貨物輸送業者が出荷を監視・管理できるようになります。輸送オペレーションを可視化することで、サプライチェーンの効率を向上させ、商品をタイムリーに配送するための賢明な意思決定が可能になります。

港から港に貨物を輸送するときでも、製品の位置とステータスに関する重要なデータが保持されます。センサーは、需要と供給の状況、天候予測、ルートオプション、輸送される貨物の種類に基づいて車両の動きを管理するのにも役立ちます。彼らは、商品を移動させ続け、コンピューターやスマートフォンで貨物の実際の位置を確認するための賢明な意思決定を行うことができ、配送時期を見積もることができます。

ETAは生鮮貨物の受取人にとって非常に重要ですが、貨物が到着したときに新鮮で損傷を受けていないことも望んでいます。移動中は、強力な貨物監視システムにより、貨物輸送業者は顧客に届くまで貨物が新鮮であることを確認できます。気流、温度、湿度、結露などのパラメータをコンテナ内で追跡して、パッケージが正常であることを確認できます。