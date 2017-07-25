マイクロサービス・アプリケーション開発に関する6部構成のシリーズでは、現在のニーズに最適なクラウドベースのパイロット・プロジェクトを定義するためのコンテキストを提供し、長期的なクラウド導入の決定に備えます。

このパート3では、独自のマイクロサービス・プロジェクトを実装するための方法を提供します。

既存のアプリケーションを進化させる

ここでは、既存のアプリケーションの小規模なものから大規模なものへの変革の可能性を視野に入れながら、さまざまな規模のマイクロサービス・アプリケーション開発の具体的な道筋を描く方法について、さらに深く掘り下げていく。

事前のアプリケーションなしにマイクロサービス・プロジェクトを構築することは関連性があり重要ですが、私たちはマイクロサービスを構築する際の「モノリス・ファースト」のアプローチに同意しています。つまり、最初にアイデアを検証するために、できる限りの方法でアプリケーションを構築することを意味します。次に、このブログ・シリーズの原則を適用して、最初のモノリスをマイクロサービス・プロジェクトへと拡張し、進化させます。ビジネスに価値を還元しない、アーキテクチャー的に純粋なマイクロサービスの作成には価値がありません。

マイクロサービス・プロジェクトを成功させるために理解すべき3つの領域は、ビジネス、文化とスキルセット、そしてテクノロジーです。

ビジネスニーズの把握と定義

なぜマイクロサービスへの移行を考えているのですか？多くの企業にとって、より効率的なソフトウェア開発とオペレーションの実践は、ビジネスにより早く価値を提供し、より良いエクスペリエンスを提供するために必要です。

マイクロサービス・プロジェクトが既存のアプリケーションやインフラに与える影響を理解する前に、ビジネスのどの部分の動きが遅すぎて満足のいく成果が得られていないのかを理解する必要があります。多くの場合、組織の関与システム（SOE）がスピードダウンの原因となっています。これらのシステムは、ウェブ、モバイル、APIなど、多くのチャネルを通じて利用できます。スピードの欠如は、マイクロサービス・ベースのアーキテクチャへと移行する主な理由となっています。

マイクロサービス指向のアプローチを採用する前に、企業とビジネス利害関係者は、何が十分な速さで市場に投入されていないのかを知る必要があります。より速くするために、アプリケーションのどの部分に改善や修正が必要ですか？この問いに答えるには、既存のモノリスのどの部分をマイクロサービスの進化の対象とすべきかが関わってきます。

ユーザー・エクスペリエンス・フローやアーキテクチャー図を使用すると、チームはヒートマップ形式の注釈を介して既存のモノリスのセクションを迅速に切り分けることができます。例えば、問題点の優先順位を赤・黄・緑の3段階で示すと、ストアフロントのWebアプリケーションアーカイブは次のようになります。