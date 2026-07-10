AI活用は「試す」から「組み込む」へ――第3回若手技術者チャレンジのテーマは「IBM Bob」

このセッションでは、「現場の困りごとを会話で解決する」というテーマのもと、AIアシスタントIBM Bobを運用監視に活用した「新しい運用のかたち」を、3名のスピーカーがリレー形式で紹介しました。

キーワードは「見える→判断できる→任せられる」。

単なる効率化にとどまらず、エンジニアの働き方そのものを変える取り組みが提示されました。

まず、ゲットワークス社の事例をもとに、Bobを運用業務で活用するための前提について。続いて、Bobとオブザーバビリティツールを連携させたデモ。最後に、運用レポート自動作成とその活用方法です。

1. “見える”だけでは足りない | 日本IBM オートメーション・テクニカル・スペシャリスト 平岡 大祐

各種メディアでも大きな話題となっているゲットワークス社のGXデータセンター事例。同社が運営するコンテナ型データセンターでは、大量の運用データを取得できる一方で、「データはあるが、すぐに判断に使える状態ではない」という課題を抱えていました。この課題は、製造現場やインフラ運用の現場にも共通するものです。

参考: 「GPUの消費電力、8割減」の先へ――ゲットワークス社のGXデータセンター進化論

そこで、監視ツール「Instana」と開発パートナー「Bob」を組み合わせ、監視データを一元化。担当者が対話形式で情報を取得・分析できる環境を構築しました。

その結果、GPUの消費電力最適化や運用効率の向上を実現。特に、これまで担当者のスキルに依存していた情報収集や報告業務をAIチャットボットで支援したことで、作業の標準化が進み、数時間かかっていた準備作業を約15分まで短縮できたといいます。

また、新機能の導入もその場で試せるほどスピーディーに進み、現場からは「ここまで簡単にできるとは思わなかった」という声も上がりました。

重要なのは、可視化の価値は「見ること」ではなく「判断できること」――。事例は、その考え方を象徴するものとなっていました。

そして講演の最後には、Bobを活用するためのポイントとして、「信頼できる観測データがあること」「AIに人の判断を置き換えさせないこと」「現場の負担軽減につなげること」の3点が挙げられました。

2. 会話で進める運用へ | システムリサーチ 桑原 武志

平岡からバトンを受け取った若手技術者の桑原氏は、開発パートナーの「IBM Bob」とInstanaを組み合わせたデモを披露しました。

デモでは、「アプリの検索機能が急に遅くなった」という問い合わせを受けたケースを想定。従来であれば、開発者は複数の監視ツールやログを確認しながら原因を調査し、ソースコードを修正して動作確認を行う必要があります。しかし、この作業には多くの時間と手間がかかります。

そこでIBM BobがInstanaの監視データを参照しながら調査を実施。アプリケーションの応答時間が大幅に悪化していることを確認した上で、約2分半で原因を特定しました。

分析の結果、問題はデータベースへの過剰な問い合わせによる「N+1クエリ問題」でした。AIアシスタントはそのまま修正案を生成し、コードの更新まで実施。修正後は検索機能の応答速度が改善され、問題が解消されたことを確認できました。

講演では、調査から修正までを開発環境上で一貫して進められる点が大きなメリットとして紹介されました。通常であれば30分から1時間以上かかる可能性のある作業を、わずか5分程度で完了できるケースもあり、開発者の負担軽減と迅速な障害対応につながることが示されました。

3. 面倒な作業を手放す| システムリサーチ 榊原 周耶

最後に、運用レポート作成の効率化が取り上げられました。

システム運用の現場では、月次レポート作成に多くの時間がかかることが少なくありません。監視ツールからデータを取得し、Excelで集計・分析した上で、PowerPointにまとめるという作業は工程が多く、担当者による品質のばらつきも課題となっています。

デモでは、こうした運用レポート作成をAIで自動化する様子が紹介されました。システムのログファイルとレポートのフォーマットを指定すると、AIがログを分析し、サマリーやエラー分析、グラフを含むPowerPoint資料を自動生成します。

生成されたレポートは、あらかじめ指定した構成に沿って作成されており、エラー件数や発生傾向の分析なども適切に反映されていました。

講演では、従来は複数のツールを使って手作業で行っていたレポート作成の大部分をAIが担うことで、運用担当者は内容の確認や最終調整に集中できるようになると説明されました。

実際のデモでは、従来は多くの時間を要していた運用レポートが約5分で作成され、品質の標準化につながる可能性が示されました。エンジニアはより付加価値の高い業務に集中できるようになります。



ここからは、いよいよこの日のイベントタイトルにもなっている「AI時代に向けた若手技術者の挑戦」2チームによる発表です。