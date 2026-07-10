AI活用は「試す」から「組み込む」へ――第3回若手技術者チャレンジのテーマは「IBM Bob」

「AIを開発現場で使うことは、もはや特別なことではありません。
これからは“試す”から、“業務に組み込む”段階に移っていきます」
この言葉は、イベント冒頭のオープニングセッションで語られたものです。そして、この一言こそが今回のイベント全体を貫くテーマでもありました。
2026年6月13日、JPタワー名古屋 3F ホール＆カンファレンスにて開催されたイベント「AI時代に向けた若手技術者の挑戦 3」を振り返ります。
イベントを主催した株式会社システムリサーチ 製造システム3部 ゼネラルマネージャーの毛利 茂弘氏は、IBM Championとして中部地区コミュニティの運営にも深く携わっています。
IBM Champion中部コミュニティでは、クラウドやAIをテーマに、企業や組織の垣根を越えた学びの場を継続的に開催しています。「AI時代に向けた若手技術者の挑戦」は、その成果発表の場として企画されているイベントです。
第3回を迎えた今回のテーマは、IBMが提供するAIエージェント駆動のエンタープライズ向け開発支援パートナーである「IBM Bob」でした。
「IDC Japanの調査によると、ソフトウェア開発におけるAI活用は、実験段階から実運用フェーズへ移行しつつあります。こうした中で注目されているのが、要件定義から設計、実装、テスト、運用までを支援するAIエージェントです。
また、個人向けAIツールとは異なり、エンタープライズ利用を前提とした機能を備えていることがIBM Bobの大きな特長です。」
毛利氏は、Bobをそう紹介すると、以下の利点について説明しました。
つまりAIは、「速く作るための道具」ではなく、“どう作るか”を根本から変える存在になり始めています。
AIは、現場の仕事をどこまで変えられるのか。そして若手技術者たちは、その力をどう活用するのか——。この日のイベントではAI活用の現在地と未来を示す数々の挑戦が紹介されました。
若手技術者たちによる挑戦の紹介の前に、IBM Bobの実力と可能性について、日本IBMの3名の講演者による紹介がありました。以下はその要点です。
● 開発現場が変わる日 — Bobの実力と可能性 | 日本IBM データ・プラットフォーム事業部 田中 瑞城
AI時代におけるシステム開発の大きな変革について解説。
IBM Bobは、仕様駆動開発とAIエージェント活用により、エンタープライズ向けに統制・安全性・保守性を確保しつつ、設計から実装までを自律的に支援。生産性と品質を大きく向上させる。
核心 → 開発現場の変化 | エンジニアは「書く人」から「考える人」へ
• 開発は「人主体 → AI支援 → AI主体」へ進化
• AIが実装を担い、人は設計や要件定義へシフト
● 製造業向け 統計分析ツール × Bob 活用ユースケース | 日本IBM パートナー・エコシステム事業本部 井山 素
SPSS ModelerとIBM Bobを組み合わせた業務データ活用を紹介。
生成AI時代でも統計分析の重要性は高く、予測分析による意思決定支援が不可欠である。Bobはデータ整形、分析実行、可視化、レポート作成までを自動化し、誰でも高度な分析を活用可能にする。
核心 → データ分析と生成AIの融合 | 分析と説明が一体化し、意思決定が速くなる
• 機械学習は引き続き重要
• 生成AIが前処理・分析・レポート作成を補助
● Bob × 統計分析ツールのデータ整形・連携の自動化デモ | 日本IBM カスタマー・サクセス・エンジニア 池上 莉理子
IBM Bobと最適化ソルバーIBM CPLEXを活用し、製造現場の生産計画最適化を自動化する取り組みを紹介。
AIエージェントがデータ整形、モデル構築、計算実行、結果整理までを一貫支援することで、自然言語で最適化が可能となり、開発効率の向上と最適化の民主化を実現する。
核心 → 業務最適化の自動化 | 専門人材依存の業務が誰でも扱えるように
• 生産計画などの複雑業務もAIで自動化
• データ処理〜最適化〜レポートまで一気通貫
この後、休憩を挟んで後半のセッションがスタートしました。
このセッションでは、「現場の困りごとを会話で解決する」というテーマのもと、AIアシスタントIBM Bobを運用監視に活用した「新しい運用のかたち」を、3名のスピーカーがリレー形式で紹介しました。
キーワードは「見える→判断できる→任せられる」。
単なる効率化にとどまらず、エンジニアの働き方そのものを変える取り組みが提示されました。
まず、ゲットワークス社の事例をもとに、Bobを運用業務で活用するための前提について。続いて、Bobとオブザーバビリティツールを連携させたデモ。最後に、運用レポート自動作成とその活用方法です。
1. “見える”だけでは足りない | 日本IBM オートメーション・テクニカル・スペシャリスト 平岡 大祐
各種メディアでも大きな話題となっているゲットワークス社のGXデータセンター事例。同社が運営するコンテナ型データセンターでは、大量の運用データを取得できる一方で、「データはあるが、すぐに判断に使える状態ではない」という課題を抱えていました。この課題は、製造現場やインフラ運用の現場にも共通するものです。
参考: 「GPUの消費電力、8割減」の先へ――ゲットワークス社のGXデータセンター進化論
そこで、監視ツール「Instana」と開発パートナー「Bob」を組み合わせ、監視データを一元化。担当者が対話形式で情報を取得・分析できる環境を構築しました。
その結果、GPUの消費電力最適化や運用効率の向上を実現。特に、これまで担当者のスキルに依存していた情報収集や報告業務をAIチャットボットで支援したことで、作業の標準化が進み、数時間かかっていた準備作業を約15分まで短縮できたといいます。
また、新機能の導入もその場で試せるほどスピーディーに進み、現場からは「ここまで簡単にできるとは思わなかった」という声も上がりました。
重要なのは、可視化の価値は「見ること」ではなく「判断できること」――。事例は、その考え方を象徴するものとなっていました。
そして講演の最後には、Bobを活用するためのポイントとして、「信頼できる観測データがあること」「AIに人の判断を置き換えさせないこと」「現場の負担軽減につなげること」の3点が挙げられました。
2. 会話で進める運用へ | システムリサーチ 桑原 武志
平岡からバトンを受け取った若手技術者の桑原氏は、開発パートナーの「IBM Bob」とInstanaを組み合わせたデモを披露しました。
デモでは、「アプリの検索機能が急に遅くなった」という問い合わせを受けたケースを想定。従来であれば、開発者は複数の監視ツールやログを確認しながら原因を調査し、ソースコードを修正して動作確認を行う必要があります。しかし、この作業には多くの時間と手間がかかります。
そこでIBM BobがInstanaの監視データを参照しながら調査を実施。アプリケーションの応答時間が大幅に悪化していることを確認した上で、約2分半で原因を特定しました。
分析の結果、問題はデータベースへの過剰な問い合わせによる「N+1クエリ問題」でした。AIアシスタントはそのまま修正案を生成し、コードの更新まで実施。修正後は検索機能の応答速度が改善され、問題が解消されたことを確認できました。
講演では、調査から修正までを開発環境上で一貫して進められる点が大きなメリットとして紹介されました。通常であれば30分から1時間以上かかる可能性のある作業を、わずか5分程度で完了できるケースもあり、開発者の負担軽減と迅速な障害対応につながることが示されました。
3. 面倒な作業を手放す| システムリサーチ 榊原 周耶
最後に、運用レポート作成の効率化が取り上げられました。
システム運用の現場では、月次レポート作成に多くの時間がかかることが少なくありません。監視ツールからデータを取得し、Excelで集計・分析した上で、PowerPointにまとめるという作業は工程が多く、担当者による品質のばらつきも課題となっています。
デモでは、こうした運用レポート作成をAIで自動化する様子が紹介されました。システムのログファイルとレポートのフォーマットを指定すると、AIがログを分析し、サマリーやエラー分析、グラフを含むPowerPoint資料を自動生成します。
生成されたレポートは、あらかじめ指定した構成に沿って作成されており、エラー件数や発生傾向の分析なども適切に反映されていました。
講演では、従来は複数のツールを使って手作業で行っていたレポート作成の大部分をAIが担うことで、運用担当者は内容の確認や最終調整に集中できるようになると説明されました。
実際のデモでは、従来は多くの時間を要していた運用レポートが約5分で作成され、品質の標準化につながる可能性が示されました。エンジニアはより付加価値の高い業務に集中できるようになります。
ここからは、いよいよこの日のイベントタイトルにもなっている「AI時代に向けた若手技術者の挑戦」2チームによる発表です。
先に登壇した「ChampionチームA」が着目したのは、多くの職場で当たり前のように繰り返されている、月曜朝の光景でした。
月曜朝の経営会議まであと30分。必要な数字がそろわない。分析に時間がかかる。担当者は慌ただしく資料を更新し、意思決定は「とりあえず今ある情報」で進んでいく――。
「欲しい数字を、欲しいタイミングで見られたら」
そんな素朴な疑問から、この取り組みは始まりました。
Bobは開発ツールではなく「問いを形にする相棒」
チームAが面白いのは、IBM Bobを単なる開発支援ツールとして捉えていないことです。
彼らはBobを、「経営の問いを形にする存在」と表現しました。
「売上の傾向を知りたい」
そう日本語で話しかけるだけで、Bobはダッシュボードの設計やKPIの算出、可視化までを実行します。さらに前週比や前年比といった視点も提案し、利用者の思考を後押しします。
目指していたのは、データを見るためのシステムではなく、「考えるための環境」でした。
会話から、その場で形になる
デモでは、Bobとの対話を通じて経営ダッシュボードを構築する様子が披露されました。
印象的だったのは、「なぜ売上が低いのだろう」という疑問から、「天気の影響かもしれない」という仮説が生まれ、その場で天気情報を追加してしまった場面です。
従来なら要件定義、開発、テストという工程を経る作業が、会話の延長線上で進んでいきます。
実際にチームAは、わずか数分で天気情報を組み込んだダッシュボードを完成させ、会場からも驚きの声が上がっていました。
エンジニアは「作る人」から「考える人」へ
この発表が示していたのは、単なる開発効率化ではありません。
ダッシュボードは完成品を納品するものではなく、問いに合わせて育て続けるものになる。そしてエンジニアは、システムを作る人から、経営の意思決定を支えるパートナーへと役割を広げていく。
そんな未来像が、若手エンジニア自身の言葉とデモから伝わってきました。
まとめ
今回の発表の主役はAIではありません。「もっと早く意思決定できるようにしたい」「現場のもどかしさを変えたい」という若手エンジニアたちの挑戦でした。
欲しい数字を、欲しいときに見られるようにする。その一見シンプルな取り組みは、経営と技術の距離を縮めます。
その裏側にあるのは、ツールそのものではなく、「経営に価値を届ける存在になろう」という思いです。そこには、その思いを形にしようとする若手エンジニアたちの挑戦がありました。
続いて登壇したChampionチームBが向き合ったのは、多くの開発現場が抱えるある違和感でした。
コーディング規約もある。セキュリティガイドラインもある。レビュー手順も整備されている。それなのに、レビュー結果は担当者によって変わり、品質にもばらつきが生まれてしまう。
「ルールはあるのに、なぜ守られないのだろう」そんな疑問が、この取り組みの出発点でした。
AIに期待したからこそ見えた限界
チームBはまず、IBM Bobによるコードレビューを試しました。
AIは確かに多くの問題点を指摘してくれます。しかし使い込むうちに、別の課題も見えてきました。
一般的なベストプラクティスは示してくれるものの、自社独自のルールや開発文化までは理解していない。さらに、同じコードでも指摘内容や表現にばらつきが生じることもありました。
彼らがたどり着いたのは、「AIは正しいことを言うが、自分たちにとって正しいことまでは知らない」という気づきでした。
AIに仕事を任せるのではなく、ルールを覚えさせる
そこでチームBは発想を転換します。
目指したのは、「AIにレビューを任せること」ではありませんでした。
「AIに、自分たちのルールを守らせること」です。
コーディング規約やセキュリティ基準、ログ出力のルールなどをカスタムルールとして定義し、Bobに学習させました。
するとレビュー結果は大きく変わります。
誰が実行しても同じ観点でチェックされ、指摘内容も社内基準に沿ったものになりました。AIは単なる補助ツールではなく、チームの共通ルールを体現する存在へと変わっていったのです。
「レビューの品質」ではなく「伝わる品質」へ
しかし、チームBの挑戦はそこで終わりませんでした。
レビュー内容が正しくても、読み手に伝わらなければ意味がない。そこで彼らは、レビュー結果の見せ方にも着目します。
良い点、問題点、改善案を分けて表示する。出力形式を統一する。コードを勝手に変更しないよう制御する——。
こうした工夫によって、レビューは個人のためのメモではなく、チーム全員で共有できる成果物へと進化しました。
仕組みが、人の努力を支える
発表を通じて伝わってきたのは、「人に頑張らせる」のではなく、「自然と守れる仕組みを作りたい」という思いでした。
レビュー時間の短縮や品質向上は、その結果として得られた成果です。
本当に価値があったのは、品質を個人の経験や能力に依存させず、チーム全体で再現できるようになったことでした。
「ルールを守る努力」から、「ルールが守られる仕組み」へ——。
ChampionチームBの発表は、AIの活用とは単なる自動化ではなく、組織の知恵や文化を仕組みとして定着させることなのだと感じさせる内容でした。
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この後、日本IBMテクノロジー・アライアンス事業部 中部地区担当の大石によるIBM Bobの無料トライアル紹介を挟み、システムリサーチ3名によるまとめセッションが行われました。
参考: 無料トライアルを開始 | IBM Bobの全機能を体験: 30日間で40 Bobcoinsを獲得
そしてこの日最後のセッションとして、イベントを主催したシステムリサーチ社から、営業職の井上まな氏、ゼネラル・マネージャー兼技術者の毛利茂弘氏、そして経営陣を代表して執行役員の高橋利英氏が、それぞれの立場から語りました。
営業・技術・経営、それぞれが見たAIの可能性
今回のイベントで印象的だったのは、AI活用が特定の職種だけの話ではなくなっていることでした。
営業（井上まな氏）の視点：「説明する」から「見せる」へ
営業の井上まな氏は、当初IBM Bobを「コードを書く人のためのツール」だと思っていたと振り返ります。
しかし実際に触れる中で、その認識は変わりました。
顧客から「動画内の文字をテキスト化できないか」という相談を受けた際、Bobを使って試作を行ったところ、通常であれば数日から1週間ほどかかる検証を短期間で形にすることができました。
「できますよ」と説明するのではなく、「これです」と実際に動くものを見せる。
その体験を通じて井上氏は、AIが変えるのは開発スピードだけではなく、顧客との対話そのものなのだと実感したといいます。
技術者（毛利 茂弘氏）の視点：「コードを書く」から「実現したいことを言葉にする」へ
毛利氏もまた、最初は半信半疑だったと語ります。
しかし実際に利用してみると、Bobはコード生成だけでなく、インフラ構成やデプロイ方法まで含めて提案してくれる存在でした。
そこで感じたのは、開発の本質そのものが変わり始めていることです。
「何を作りたいのかを言語化できれば、形にしてくれる」
その言葉には、これからのエンジニアに求められる価値が凝縮されています。
コードを書く技術だけでなく、課題を理解し、実現したい未来を言葉にする力。その重要性がこれまで以上に高まっていることを示していました。
経営(高橋 利英氏)の視点：「まず試してみる」文化をつくる
イベントの最後に登壇した執行役員の高橋 利英氏は、今回の取り組みが若手技術者のコミュニティ活動から生まれたことに触れました。
新しい技術に触れ、試し、発信する。完璧な計画を立てることよりも、まず小さく試してみる——。その積み重ねが価値提供にもつながると高橋氏は語りました。
「ぜひ本日の内容をきっかけに、自分たちの現場でどう活用できるかを考えてみてください。そしてこうした若手の背中を押す活動を、ぜひ皆さまにもご検討いただけたらと思います。
なぜなら、私はこの活動が、当社の人材育成や個人の成長にとどまらず、地域力の底上げや活性化につながり、それがお客様のご支援へとつながっていくと思っているからです」
AI時代に向けた若手技術者の挑戦は続く
今回のイベントで紹介された事例は、どれも最先端技術のデモにとどまるものではありませんでした。
「欲しい数字がすぐ見られたら」
「ルールをもっと自然に守れるようになったら」
「障害対応やレポート作成の負担を減らせたら」
そんな現場の小さな課題や違和感から出発し、若手技術者たちが実際に手を動かして形にしたものばかりです。
AIが変えるのは、仕事の速さだけではありません。
営業は価値をその場で示せるようになり、エンジニアは実現したい未来を言葉にする役割へと変化していく。そして企業は、「作れない理由を探す」組織から、「まず試してみる」組織へと変わっていく。
今回の「AI時代に向けた若手技術者の挑戦3」は、そんな変化の入り口を示すイベントでした。