ウォーレン・S・マカロックとウォルター・ピッツが、Bulletin of Mathematical Biophysics誌上で「A Logical Calculus of the Ideas Immanentin Nervous Activity」(神経活動に内在するアイデアの論理的計算法)を発表しました1。これは神経科学とAIの両方の歴史において大きな影響を与えた研究の1つです。この論文は、脳が計算システムとして把握できるというアイディアの基礎を築き、現代のAIにおける重要ななテクノロジーである人工ニューラル・ネットワークの概念を初めて導入したものです。このアイデアは特にニューラル・ネットワークとディープラーニングを通じて、脳に似た機能とプロセスをシミュレートするコンピューター・システムの着想源となりました。