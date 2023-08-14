ITリソースを効果的に活用し、ビジネス目標を支援することは、どの組織にとっても重要な転換点となり得ます。しかし、変革的な技術をビジネス・プロセスに統合する過程では、重大な課題がしばしば発生します。ビジネスオーナーは頻繁に、顧客からの苦情を受けて初めて、オペレーションに影響を与えるITの問題を発見するというもどかしい現実に直面し、問題に事前に対処する機会がほとんどありません。適時に問題を認識できないため、迅速な解決が困難となり、ITチームの取り組みと組織全体のビジネス目標との間にズレが生じます。このズレは、問題解決に複数のベンダーのサポート・チームを必要とすることでさらに悪化し、コア・ビジネス機能から時間とリソースが奪われます。

生成AIテクノロジーの変革的な可能性は、戦略的な導入と協力によって、IT目標とビジネス目標の間のギャップを埋め、持続的な成功を促進し、組織が目指すビジネス成果をあげるのに役立ちます。

大規模言語モデル（LLM）を活用した生成AIの躍進は、企業が長年の組織的課題を克服する新しいソリューションを創出し続けています。これらの躍進は、さまざまな業界の企業が規模を拡大し、新市場に進出し、成功への新しい道を見つけることを可能にしている、ITおよびクラウド・テクノロジーの飛躍的な進化に続く形で起こっています。中でも最大の進歩であるハイブリッドクラウド・テクノロジーの改善は、複数のクラウド環境にまたがるアプリケーションのデプロイ、管理、保護を容易にします。

しかし、広範なハイブリッドクラウド資産は複雑になりがちで、ITチームはセキュリティと運用性を保証するために多くの時間を費やす必要があります。多くの組織のITネットワークは、ハイブリッドクラウド・ネットワーク内で運用される数万ものアプリケーションのホストとなっています。これだけ多くのアプリケーションを抱えると、IT運用にとって、望ましいビジネス成果を目指すことは大きな挑戦になります。各アプリケーションは、IT専門家がアプリケーションとネットワークの状態を迅速に把握し、ビジネス・パフォーマンスに悪影響が及ぶ要因がある場合、それに対応できるようにするための信号を生成します。複雑なハイブリッドクラウドIT環境では、IT運用をビジネス成果に結び付け、予防的な対策を講じることは困難です。