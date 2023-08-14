ITリソースを効果的に活用し、ビジネス目標を支援することは、どの組織にとっても重要な転換点となり得ます。しかし、変革的な技術をビジネス・プロセスに統合する過程では、重大な課題がしばしば発生します。ビジネスオーナーは頻繁に、顧客からの苦情を受けて初めて、オペレーションに影響を与えるITの問題を発見するというもどかしい現実に直面し、問題に事前に対処する機会がほとんどありません。適時に問題を認識できないため、迅速な解決が困難となり、ITチームの取り組みと組織全体のビジネス目標との間にズレが生じます。このズレは、問題解決に複数のベンダーのサポート・チームを必要とすることでさらに悪化し、コア・ビジネス機能から時間とリソースが奪われます。
生成AIテクノロジーの変革的な可能性は、戦略的な導入と協力によって、IT目標とビジネス目標の間のギャップを埋め、持続的な成功を促進し、組織が目指すビジネス成果をあげるのに役立ちます。
大規模言語モデル（LLM）を活用した生成AIの躍進は、企業が長年の組織的課題を克服する新しいソリューションを創出し続けています。これらの躍進は、さまざまな業界の企業が規模を拡大し、新市場に進出し、成功への新しい道を見つけることを可能にしている、ITおよびクラウド・テクノロジーの飛躍的な進化に続く形で起こっています。中でも最大の進歩であるハイブリッドクラウド・テクノロジーの改善は、複数のクラウド環境にまたがるアプリケーションのデプロイ、管理、保護を容易にします。
しかし、広範なハイブリッドクラウド資産は複雑になりがちで、ITチームはセキュリティと運用性を保証するために多くの時間を費やす必要があります。多くの組織のITネットワークは、ハイブリッドクラウド・ネットワーク内で運用される数万ものアプリケーションのホストとなっています。これだけ多くのアプリケーションを抱えると、IT運用にとって、望ましいビジネス成果を目指すことは大きな挑戦になります。各アプリケーションは、IT専門家がアプリケーションとネットワークの状態を迅速に把握し、ビジネス・パフォーマンスに悪影響が及ぶ要因がある場合、それに対応できるようにするための信号を生成します。複雑なハイブリッドクラウドIT環境では、IT運用をビジネス成果に結び付け、予防的な対策を講じることは困難です。
ITチームは、ITおよびハイブリッドクラウド・エコシステム全体で運用されている多数のアプリケーションの状態を、さまざまなアプリケーション・パフォーマンス監視ツールを使用して観察し、決定を下します。しかし、ビジネス・リーダーはこの重要な情報（またはそれを理解するために必要な技術トレーニング）に容易にアクセスできず、ITの複雑さや、それが日々の業務やビジネス目標に与える影響について十分に理解できないことも頻繁にあります。このコミュニケーションの格差は、重要な問題に対処する際に混乱や非効率を招きます。
技術的な問題がもたらす影響を関連するビジネスの利害関係者に効果的に伝えることは大きな課題です。さまざまな利害関係者がそれぞれ異なる技術的専門知識を持っているため、組織は、さまざまなビジネス・ペルソナに合わせたコミュニケーションを調整することに苦労しています。
IT運用では、さまざまなシステムやプラットフォームを統合しても、全体が監視できるようにする必要がありますが、これには多大な労力と調整が必要です。適切な重要業績評価指標（KPI）を設定し、可観測性の取り組みの有効性を測定することも困難になる場合があります。関連するメトリクス評価指標は、ビジネス・オペレーションにおける可観測性の価値と影響を示す必要がありますが、ITのコンテキストからはこれが必ずしも明確ではありません。IT運用は、可観測性がビジネスの成功と成果にどのように直接貢献するかを示す必要があります。
標準的な可観測性ツールを使用すると、IT専門家はITアラートを監視および分析して、ビジネスとの関連性を判断できます。しかし、このプロセスはしばしばビジネスの優先事項と整合しないため、非効率化や誤解を招きます。ビジネス・リーダーはコンテキスト化された情報を得た上で判断を下す必要があるため、IT問題がビジネスに与える影響を適切な利害関係者に伝えることは複雑な課題です。
これらの課題にもかかわらず、生成AIの適用は、組織がITによる悪影響を最小限に抑えながらビジネス価値を最大化するための有望なソリューションを提供します。IT運用は生成AIの柔軟性（コンテンツ生成、要約、コード生成、エンティティ抽出など、マルチドメインでより広範な機能）を活用し、ネットワークを監視してIT専門家に発生しうる問題やITイベントについて通知します。大規模言語モデルは、ビジネスのさまざまなセグメントに対するITの影響を特定し、明確に伝えるための、詳細でコンテキスト化されたインサイト（洞察）を提供します。
生成AIは、ITアラート情報をビジネス上の適切な利害関係者に、彼らが理解できる言語で関連する詳細情報と共に伝えることにより、ギャップを埋めるのに役立ちます。これにより、ビジネス・ペルソナに基づくパーソナライズされた情報が提供されるため、利害関係者は、特定の問題が自分たちにどのように影響するかを理解できます。
生成AIソリューションは、LLMを使用してビジネス・ユーザーにプロセスへの影響を通知し、具体的にプロセスのどの側面が影響を受けるかを指摘します。また、影響点、部門や利益センターへの影響、組織全体への影響などの情報を提供します。
たとえば、SalesforceとSAP間のインターフェースがダウンした場合、生成AIはITイベントがどのように発生したか（インターフェースやデータロードの問題など）に関する詳細を提供し、ビジネス成果に影響を与える可能性のある下流プロセスをすべて特定できます。IT運用部門は、AIが生成したドメイン固有の言語を使用して利害関係者に問題を伝え、組織のビジネス側のリーダーがイベントのコンテキストと潜在的な影響を理解できるようにします。さらに、生成AIは、標準プロセスが影響を受けた場合に、ビジネス・ユーザーが業務を継続するための回避策や代替手順を提供します。このようなコンテキスト化された情報により、ビジネス・リーダーはITの課題に直面しても業務をスムーズに継続できます。
LLMを使用した生成AIにより、より迅速かつ正確な分析が可能になり、組織はビジネス主導の意思決定を優先することによってIT運用を変革し、より効果的かつ効率的な運用が可能になります。生成AIを使用してビジネスとの関連性に基づいてIT問題を検証および優先順位付けし、適切な利害関係者にIT問題に関するパーソナライズされたコミュニケーションを提供することで、ビジネス・リーダーは情報に基づいた意思決定を行うことができます。
完全に統合されたソリューションはまだ開発中ですが、LLMを使用した生成AIは、ビジネス・リーダーにコンテキスト情報を通知し、基本的なイベント通知を超えた解決策を提供する、より実現可能な方法を促進します。組織は、これらのメリットを活用するために、さまざまなツールやシステムの統合を開始できます。統合の取り組みでは、目標とする成果を達成するために、SAP、CPIインターフェース、Signavio、Salesforceなどの既存のテクノロジーへの生成AIの組み込みに重点を置くことができます。
これらの統合により、さまざまなシステムにわたるITアラートの全体的なビューと効果的な処理が可能になります。IBM® Consultingは、さまざまなツール間の統合を提供し、特定の独自プラットフォームを超えた企業全体のソリューションを保証します。
生成AIは、ITによる悪影響を最小限に抑えながらビジネス価値を最大化する変革の機会を組織に提供します。生成AIがIT運用をビジネスの優先順位に合わせ、コンテクスト化された情報を活用し、的を絞った回避策を提供するため、組織は情報に基づいた意思決定を行い、スムーズな運用を維持できます。
AIの投資対効果を高めるために、主要な分野で生成AIの活用を拡大することで、どのように革新的な新規ソリューションの構築、提供を支援し、変化をもたらすかを紹介します。
AI開発者向けの次世代エンタープライズ・スタジオであるIBM watsonx.aiを使用して、生成AI、基盤モデル、機械学習機能をトレーニング、検証、チューニング、導入しましょう。わずかなデータとわずかな時間でAIアプリケーションを構築できます。
業界をリードするIBMのAI専門知識とソリューション製品群を使用すれば、ビジネスにAIを活用できます。
AIの導入で重要なワークフローと業務を再構築し、エクスペリエンス、リアルタイムの意思決定とビジネス価値を最大化します。
AI開発ライフサイクル全体にわたる機能にワンストップでアクセスできます。使いやすいインターフェース、ワークフロー、業界標準のAPIやSDKを利用して、強力なAIソリューションを構築できます。