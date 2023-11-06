生成AIで中小企業を強化する4つの方法

これらのテクノロジーが正しく実装されれば、中小企業とサービスを提供する企業の両方に価値をもたらすことができます。SMBが成長して成熟するにつれて、企業はソリューションのクロスセルを通じて成長するビジネスのニーズを満たすことができます。中小企業は、信頼できる同じ企業と業務ソリューションを提供し続けることができ、企業は中小企業の成長のさまざまな段階にわたってソリューションを提供することで、中小企業の顧客生涯価値を最大化することができる。



中小企業が成長を目指していない場合、サービスを提供する企業は、中小企業の業務効率向上に役立つ戦略的ソリューション（CRM用の生成AI、販売までの時間短縮、生成されるスマートな返信、セルフサービス・オプションなど）を提供できます。強力で高性能な生成AIソリューションを提供することで、企業は中小企業顧客の特定のニーズを満たすことができ、成功を支援することができます。