生成AIで中小企業を強化する4つの方法

経済が減速する中で、中小企業（SMB）は、利益の削減を守りながら成長するという課題に直面しています。大企業と比較して、中小企業は、経済低迷を乗り越えたり、新しい価値源に多様化したりするための参考情報が少なく、そのため、中小企業にサービスを提供する企業は、管理の負担を軽減し、具体的な価値をもたらすソリューションを提供する必要があります。また、中小企業は米国のGDPの44%を占めており、無視することはできません。
これら4つのベスト・プラクティスを採用して適切なテクノロジーに投資し、生成AIの最新の進歩を活用することで、企業はSMB顧客向けの独自のサービスを解き放つことができます。
中小企業が支出についてより慎重になるにつれて、サービスを提供する企業はパーソナライゼーションを強化することで価値を高める必要があります。サービス・プロバイダーは、シームレスな顧客体験を提供するために、あらゆるタッチポイントにわたるやり取り、センチメント、次のステップを追跡できる、一元化されたカスタマー・ジャーニー・ログを備えたテクノロジー・システムを必要としています。しかし、この分離された定性的な顧客情報だけでは、顧客のニーズに応えるには十分ではありません。IBM watsonx.aiのような生成AIツールは、高レベルの顧客動向と市場の力、および特定の顧客データと履歴取引を分析して、各中小企業の特定のニーズを満たす製品を推奨できます。今日のビジネス環境では、データ駆動型のパーソナライゼーションが不可欠です。デジタル企業の89%が顧客のデジタルエクスペリエンスを強化するためにパーソナライゼーションに投資しており、そうしない企業は遅れをとるリスクがあります。
ほとんどの中小企業には、新しい製品やサービスの導入をサポートする大規模な技術チームがありません。製品を確実に採用するには、サービス・プロバイダーは、中小企業がこれらの製品の価値を理解し、テストと実装を支援するための適切な技術ツールを備えている必要があります。生成AIは、中小企業のニーズを製品ユースケースに変えることができ、適切な技術システムにより、中小企業はサンドボックスで製品をテストすることができます。さらに、watsonx ™ Code Assistantなどの生成AIソリューションは、企業の中核的な技術ニーズを満たすことができます。
料金体系ベースの料金モデルや固定時間ベースの料金モデル（月次サブスクリプションや1回限りの支払いなど）により、企業は各中小企業の異なるニーズを満たすことができます。製品の料金体系に基づく価格設定では、中小企業は使用した分だけ支払います。この方法では、企業は使用状況を正確に追跡し反映するために、信頼できる中心的な情報源からクリーンなデータ・フローを確保する必要があります。Watsonx.dataを使用すると、企業は複数のソースからデータを一元的に収集、分類、フィルタリングできます。ワークロードの最適化により、watsonx.dataは企業のデータウェアハウスのコストを最大50%削減できます。IBMのデータ・コンサルティング・サービスと組み合わせることで、企業はwatsonx.dataを活用して使用状況を追跡し、ダッシュボードを生成し、最終的に戦略的な意思決定を可能にできます。あるいは、固定時間ベースの料金体系とは、中小企業が購入可能な金額に基づいて所定のコストを支払い、購入期間内に製品やサービスを最大限に利用できることを意味します。
中小企業は、効率を最適化した小規模な従業員による無駄のない経営です。中小企業のうち、電話や自動音声システムを通じてプロバイダーとやり取りしたいと考えている企業は15%未満です。こうした層にサービスを提供するには、企業は、研究から購入後のサポートまで、エンドツーエンドのデジタル・エクスペリエンスを構築する必要があります。セルフサービス・プラットフォームは小さなタスクを容易にします。たとえば、中小企業はプロバイダーの担当者に連絡することなく、請求書情報や連絡先情報を更新できる必要があります。IBM watsonx Assistantは、SMBとのあらゆるタッチポイントにわたってインテリジェントなカスタマー・ケアを提供することで、複雑なタスクへの対処を支援し、すべての会話から時間の経過とともに自動的に学習および改善します。
これらのテクノロジーが正しく実装されれば、中小企業とサービスを提供する企業の両方に価値をもたらすことができます。SMBが成長して成熟するにつれて、企業はソリューションのクロスセルを通じて成長するビジネスのニーズを満たすことができます。中小企業は、信頼できる同じ企業と業務ソリューションを提供し続けることができ、企業は中小企業の成長のさまざまな段階にわたってソリューションを提供することで、中小企業の顧客生涯価値を最大化することができる。
中小企業が成長を目指していない場合、サービスを提供する企業は、中小企業の業務効率向上に役立つ戦略的ソリューション（CRM用の生成AI、販売までの時間短縮、生成されるスマートな返信、セルフサービス・オプションなど）を提供できます。強力で高性能な生成AIソリューションを提供することで、企業は中小企業顧客の特定のニーズを満たすことができ、成功を支援することができます。
