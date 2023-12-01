保険会社は、事業を成長させて顧客を維持しようとしながら、収益性の管理に苦労しています。増大する規制上の義務に準拠する必要があります。また、従来の生命保険や年金商品よりも優れた利益が得られる可能性のある投資商品を提供する幅広い金融サービス企業と競争しています。中央銀行がインフレを抑制しようとする中、過去1年間で金利は前例のない速度で上昇しましたが、保険会社の準備金のかなりの部分は低金利投資に固定されており、投資収益率は数年間にわたって改善されません（例：ポートフォリオのターンオーバー）。
大手実績のある保険会社は、意思決定において非常に厳格であるという評判があり、新しいテクノロジーの導入には遅れが生じています。彼らは、説得力のあるビジネスケースを提示されたとしても、リーダーよりも「速いフォロワー」になることを望んでいます。この未知への恐怖心は、カスタマー・サービスに悪影響を及ぼし、損失につながるプロジェクトの失敗につながります。
IBMは保険会社の顧客と協力して、IBMのInstitution of Business Value（IBV）の調査によって、保険会社経営の意思決定は、デジタル・オーケストレーション、コアの生産性、柔軟なインフラストラクチャーの必要性によって推進されていることが示されています。主要な必須事項に沿って会社を変革するために、保険会社は顧客にデジタルサービスを提供し、効率を高め、データをよりインテリジェントに使用し、サイバーセキュリティーに対処し、回復力と安定性のあるサービスを提供する必要があります。
これらの目標を達成するために、ほとんどの保険会社は、ハイブリッドクラウドやマルチクラウド・インフラストラクチャーとプラットフォームによって実現されるデジタル・トランスフォーメーションとITコアのモダナイゼーションに焦点を当ててきました。このアプローチにより、ビジネスの成長に役立つ革新的な製品やサービスの開発の機能が強化され、市場投入までのスピードが加速し、全体的な顧客体験も向上します。
日常的なITインフラストラクチャーの運用、顧客対応、バックオフィスのリスク分析、引受業務、保険金請求処理など、従来のAIと生成AIは、いずれも、中核となるモダナイゼーションとデジタル・トランスフォーメーションの取り組みにおいて重要な鍵となります。
ほとんどの大手保険会社は、中長期戦略として、アプリケーション・ポートフォリオの可能な限り多くをクラウドに移行することを決定しています。
クラウドの利用と生成AIや従来のAI機能を組み合わせることで、これらのテクノロジーはビジネスに多大な影響を与える可能性があります。生成AIの初期の使用目的は、多くの場合、DevOps生産性を向上させることです。AIOpsは、複数の個別の手動ITオペレーションツールを単一のインテリジェントな自動化ITオペレーションプラットフォームに統合します。これにより、ITオペレーションとDevOpsチームは、速度低下や障害に対してより迅速に（さらには積極的に）対応できるようになり、オペレーションの効率と生産性が向上します。
ハイブリッド・マルチクラウドとクラス最高のセキュリティおよび主要な機能を含むコンプライアンス管理機能（IBM Cloudが規制された業種で実現している主要な機能など）と組み合わせることで、あらゆる地域の大手保険会社に説得力のある価値提案を提供します。あらゆる地域の著名な企業がIBMと協力して、コアモダナイゼーションの取り組みを進めています。
保険会社は、オートメーションを使用し、ビジネスをデジタル化し、顧客にセルフサービスチャネルの使用を奨励することで、コストを削減し、より良い顧客体験を提供しています。企業は現在、AIの登場により、顧客とエージェントのセルフサービスを有効にし、ITヘルプデスクや従業員のHR機能など、他の多くの機能の自動化を支援するCognitive Process Automationを実装しています。
ChatGPT機能の導入により、生成AI基盤モデルに対する関心が高まっています。基盤モデルはデータセットで事前トレーニングされており、ニューラル・ネットワークを使用した自己教師学習を活用します。基盤モデルは、新しいAIベースのワークフローの重要な構成要素になりつつあり、IBM Watson製品は2020年から基盤モデルを使用しています。IBM® watsonx.ai基盤モデルライブラリは、IBMが構築した基盤モデルと、Hugging Faceのオープンソースの大規模言語モデル (LLM) をいくつか含みます。
AIのトレーニングに使用される教師あり学習には、多大な人的労力が必要です。これは難しく、集中的なラベル付けが必要であり、数か月の労力がかかります。一方、自己教師あり学習はコンピューターを活用し、ラベル付けはほとんど必要なく、迅速かつ自動化され、効率的です。基盤モデルに対するIBMの経験によると、従来のAIトレーニング方法を使用した場合と比較して、ラベル付け要件が10倍～100倍、トレーニング時間が6倍短縮されました。
AIによるデジタル・トランスフォーメーションを実現するには、保険会社は構造化データと非構造化データをよく理解し、（業種・業務の規制に準拠しながら）安全な方法で整理し、管理し、「適切な」データに即座にアクセスできるようにする必要があります。この能力は、優れた顧客体験の提供、新規顧客の獲得、既存顧客の維持、そして新しい革新的な製品につながる深い洞察の取得に欠かせません。また、引受決定の改善、不正行為の削減、コスト管理にも役立ちます。あらゆる地域の大手保険会社は、IBMのデータ・アーキテクチャーと自動化ソフトウェアをクラウド上に導入しています。
今日のデジタル・トランスフォーメーションを可能にする生成AI機能は、次の5つの領域に分類できます。
保険会社が保険ビジネスプロセスのデジタル化・変換に生成AIを使用し始めると、価値を生み出す機会が数多く生まれます。
IBMのお客様との連携を通じて、人材獲得や従業員業績の管理などのタスクを合理化する人事プロセスの改善など、生成AIの活用による生産性の大幅な向上が見られます。カスタマー・ケア・エージェントが顧客とのより価値の高いやり取りに集中できるようになるため、生産性が向上します（生成AIを使用したバーチャル・アシスタントがより簡単な問い合わせを処理します）。また、生成AIを使用してコードのリファクタリングと変換を支援することで、レガシー・コードをモダナイズするための時間と労力を節約することができます。
AIの投資対効果を高めるために、主要な分野で生成AIの活用を拡大することで、どのように革新的な新規ソリューションの構築、提供を支援し、変化をもたらすかを紹介します。
IBM Graniteは、ビジネス向けにカスタマイズされ、AIアプリケーションの拡張に合わせて最適化された、オープンで高性能、かつ信頼性の高いAIモデルのファミリーです。言語、コード、時系列、ガードレールのオプションをご覧ください。
AI開発ライフサイクル全体にわたる機能にワンストップでアクセスできます。使いやすいインターフェース、ワークフロー、業界標準のAPIやSDKを利用して、強力なAIソリューションを構築できます。