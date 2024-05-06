今年は、60以上の国または地域とEU（世界人口のほぼ半分を占める）がが代表者を選出するために投票所に向かうことになります。政府の指導者は、テクノロジーが民主主義の原則、制度、社会に反対するものではなく、その原則として機能するようにするなど、無数の課題に直面しています。

IBVのソート・リーダーシップ担当リサーチ・ディレクターのDavid Zaharchuck氏は、「AIを私たちの社会と世界経済に安全かつ倫理的に統合することは、今後数四半期の政府にとって、最大の課題であり機会の1つになるでしょう」と述べています。



調査済みの個人は、生成AIの潜在的な悪影響について懸念を抱いています。これは、一般の人々のほとんどが依然としてこのテクノロジーと、それが組織によって信頼できる責任ある方法で、厳格なセキュリティと規制の要件を遵守して設計され、展開される方法について考えていることを示しています。

IBVの調査では、この新しいテクノロジーの導入や、それが意思決定、プライバシーとデータ・セキュリティー、雇用の安定などの問題に与える影響に関して、人々が依然として一定レベルの懸念を抱いていることが明らかになりました。

政府や新興テクノロジーに対する一般的な信頼性に欠けているにもかかわらず、調査対象者のほとんどは、政府がカスタマー・サービスに生成AIを利用することに同意し、政府による生成AIの導入率は適切であると考えています。調査済み者のうち、公共部門と民間部門での導入ペースが速すぎると考えているのは全体の30％未満でした。ほとんどの人はそれがちょうどよいと信じていますが、中には遅すぎると考える人さえいます。

生成AIのユースケースについては、回答者が市民サービスへの生成AIの使用について、意見が分かれています。一方で、過半数の組織が、生成AIをカスタマー・サービス、税務・法律顧問、および教育目的で使用することに同意しています。

これらの調査結果は、市民がAIや生成AIを活用する官公庁・自治体に価値を認識していることを示しています。ただし、信頼には問題があります。もし国民が今官公庁・自治体を信頼していないのであれば、官公庁・自治体が AI を導入する際に間違いを犯したら、間違いなく信頼しなくなるでしょう。オープンかつ透明性の高い方法で生成AIを導入することで、官公庁・自治体は信頼と能力を同時に構築できます。



IBM Technologyのグローバル官公庁・自治体業界リーダーであるCasey Wrethは、「公共部門における生成AIの将来は有望であるが、このテクノロジーは新たな複雑さとリスクをもたらし、積極的に対処しなければなりません。官公庁・自治体の指導者は、リスクを管理し、コンプライアンス・プログラムをサポートし、そして最も重要なこととして、AIガバナンスを導入して、AIの幅広い使用に関する信頼を獲得する必要があります」と述べています。