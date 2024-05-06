2023年末に実施されたIBM Institute for Business Value（IBV）が実施した調査によると、回答者は官公庁・自治体の指導者がしばしば国民の信頼を過大評価していると考えていることがわかりました。また、一般の人々は人工知能（AI）などの新しいテクノロジーに依然として警戒を％していますが、ほとんどの人々は官公庁・自治体による生成AIの導入を支持していることもわかりました。
IBVは、米国、カナダ、英国、オーストラリア、日本を含む9の国または地域の13,000人を超える成人を調査済みです。すべての回答者、AI、生成AIについて、少なくとも基本的な理解を持っていました。
この調査は、生成AIと企業や官公庁・自治体による生成AIの利用に関する個人の視点と、仕事や私生活でこのテクノロジーを使用することへの期待と意図を理解することを目的としています。回答者は、官公庁・自治体に対する信頼レベルや、官公庁・自治体が官公庁・自治体サービスの提供に生成AIを採用および活用することについての意見に回答しました。
これらの調査結果は、金融機関に対する一般の信頼の複雑な性質を明らかにし、世界規模で生成AIを導入する官公庁・自治体の意思決定者に重要な洞察を提供します。
信頼は公的機関の大きな柱の一つです。IBM Consultingのグローバル政府リーダーであるCristina Caballe Fuguet氏は、以下のように述べています。「官公庁・自治体が職務を効果的に遂行する能力の中核にあるのは信頼です。地域の代表者から政府の最高幹部に至るまで、官公庁・自治体に対する市民の信頼は、公共サービスの提供を含む複数の要素によって決まります」
気候変動、公衆衛生、テクノロジーの安全かつ倫理的な社会への統合といったクリティカルな問題において、官公庁・自治体が主導権を握るにあたり、信頼は不可欠です。現在のデジタル時代では、信頼を構築するための重要な柱として、さらなる完全性、オープン性、信頼、セキュリティーが求められています。
IBV、IBM官公庁・自治体事業研究所、および国立行政アカデミー（NAPA）による別の最近の調査によると、ほとんどの官公庁・自治体の指導者は、信頼を構築するには協力、透明性、実行能力に重点を置き、取り組む必要があることを理解しています。しかし、最新のIBV研究では、有権者の間で官公庁・自治体への信頼が低下していることが示されています。
回答者は、パンデミックが始まって以来、連邦政府および中央政府に対する信頼が最も低下したことを示しており、回答者の39%が、自国の官公庁・自治体の組織に対する信頼レベルが非常に低い、または非常に低いと回答しました（パンデミック前の29％）。
これは、同じ調査で調査対象となった官公庁・自治体の指導者の認識とは対照的です。新型コロナウイルス感染症のパンデミック以来、組織に対する信頼を確立し、効果的に高めてきたと確信していることが示されています。この信頼性の認識の矛盾は、官公庁・自治体の指導者が構成員をよりよく理解し、公共部門の機関がどのように業績を上げているか、そして構成員からどのように認識されているかについて意見を調整する方法を見つける必要があることを示しています。
この調査では、AI搭載ツールや市民サービスに対する信頼を構築することが官公庁・自治体にとって課題となることが判明しました。回答者の半数近くは、従来の人間が主導するサービスより信頼していると回答しており、AI搭載サービスをより信頼していると回答したのは約5人に1人にとどまりました。
今年は、60以上の国または地域とEU（世界人口のほぼ半分を占める）がが代表者を選出するために投票所に向かうことになります。政府の指導者は、テクノロジーが民主主義の原則、制度、社会に反対するものではなく、その原則として機能するようにするなど、無数の課題に直面しています。
IBVのソート・リーダーシップ担当リサーチ・ディレクターのDavid Zaharchuck氏は、「AIを私たちの社会と世界経済に安全かつ倫理的に統合することは、今後数四半期の政府にとって、最大の課題であり機会の1つになるでしょう」と述べています。
調査済みの個人は、生成AIの潜在的な悪影響について懸念を抱いています。これは、一般の人々のほとんどが依然としてこのテクノロジーと、それが組織によって信頼できる責任ある方法で、厳格なセキュリティと規制の要件を遵守して設計され、展開される方法について考えていることを示しています。
IBVの調査では、この新しいテクノロジーの導入や、それが意思決定、プライバシーとデータ・セキュリティー、雇用の安定などの問題に与える影響に関して、人々が依然として一定レベルの懸念を抱いていることが明らかになりました。
政府や新興テクノロジーに対する一般的な信頼性に欠けているにもかかわらず、調査対象者のほとんどは、政府がカスタマー・サービスに生成AIを利用することに同意し、政府による生成AIの導入率は適切であると考えています。調査済み者のうち、公共部門と民間部門での導入ペースが速すぎると考えているのは全体の30％未満でした。ほとんどの人はそれがちょうどよいと信じていますが、中には遅すぎると考える人さえいます。
生成AIのユースケースについては、回答者が市民サービスへの生成AIの使用について、意見が分かれています。一方で、過半数の組織が、生成AIをカスタマー・サービス、税務・法律顧問、および教育目的で使用することに同意しています。
これらの調査結果は、市民がAIや生成AIを活用する官公庁・自治体に価値を認識していることを示しています。ただし、信頼には問題があります。もし国民が今官公庁・自治体を信頼していないのであれば、官公庁・自治体が AI を導入する際に間違いを犯したら、間違いなく信頼しなくなるでしょう。オープンかつ透明性の高い方法で生成AIを導入することで、官公庁・自治体は信頼と能力を同時に構築できます。
IBM Technologyのグローバル官公庁・自治体業界リーダーであるCasey Wrethは、「公共部門における生成AIの将来は有望であるが、このテクノロジーは新たな複雑さとリスクをもたらし、積極的に対処しなければなりません。官公庁・自治体の指導者は、リスクを管理し、コンプライアンス・プログラムをサポートし、そして最も重要なこととして、AIガバナンスを導入して、AIの幅広い使用に関する信頼を獲得する必要があります」と述べています。
「今年も生成AIの導入が拡大する中、watsonx.governance®のようなツールを使ってAIで何が生成されるかというブラックボックスに光を当て、透明性と説明性に優れたAIワークフローに国民がアクセスできることが極めて重要です。このようにして、官公庁・自治体はこのテクノロジーの責任ある導入における管理職になることができます」とウェレス氏は述べています。
AI製品のポートフォリオであるIBM watsonx™は、公平性、プライバシー、説明可能性、透明性、堅牢性という、信頼できるAIを確保するための5つの基本的な柱を体現しています。
このポートフォリオは、さまざまな環境にわたるAI開発に対するシームレスで効率的かつ責任あるアプローチを提供します。具体的には、IBM watsonx.governanceの最近のリリースでは公共部門のチームがこれらの分野を自動化して取り組めるようにすることで、組織のAI活動を指揮、管理、監視できるようになります。
本質的に、このツールはAIモデルがどのような情報を基に出力を生成しているのかというブラックボックスを開示するものであり、栄養表示ラベルと同様の機能を果たし、政府の透明性向上に寄与します。このツールは、明確なプロセスも促進するため、組織は内部のAIポリシーと業界標準のコンプライアンスプログラムをサポートしながら、リスクを未然に検知して軽減することができます。
公共部門では、問題の解決と効率化のためにAIと自動化を採用し続けているため、AIソリューションの信頼性と透明性を維持することが極めて重要です。官公庁・自治体は、AIライフサイクル全体を効果的に理解し、管理する必要があります。また、指導者は、モデルのトレーニングやファイン・チューニングにどのようなデータを使用したか、そしてモデルがどのようにしてその結果を達成したかを簡単に説明できる必要があります。責任あるAIの実践を積極的に採用することは、私たち全員に改善の機会をもたらします。また、官公庁・自治体がAIを良い方向に活用する際に、透明性を持って主導する機会でもあります。
AIの投資対効果を高めるために、主要な分野で生成AIの活用を拡大することで、どのように革新的な新規ソリューションの構築、提供を支援し、変化をもたらすかを紹介します。
IBM Graniteは、ビジネス向けにカスタマイズされ、AIアプリケーションの拡張に合わせて最適化された、オープンで高性能、かつ信頼性の高いAIモデルのファミリーです。言語、コード、時系列、ガードレールのオプションをご覧ください。
AI開発ライフサイクル全体にわたる機能にワンストップでアクセスできます。使いやすいインターフェース、ワークフロー、業界標準のAPIやSDKを利用して、強力なAIソリューションを構築できます。