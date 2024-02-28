しかし、そこに到達するためには、プロバイダーは、AIのユースケースが地方自治体や連邦官公庁・自治体、そして彼らの顧客にメリットをもたらすことができる主要分野にまず焦点を当てる必要があります。私たちの見解では、主に3つの分野があります。

1.労働力のトランスフォーメーション

１つ目は、官公庁・自治体における労働力のトランスフォーメーション、あるいはデジタルレイバーです。国から地方自治体まで、あらゆるレベルの官公庁・自治体において、公務員はAIテクノロジーの導入に備えなければなりません。それは、データサイエンティストやソフトウェアプログラマーのような新しい人材を雇用することを意味する場合もありますが、既存の従業員にAI関連のプロジェクトを管理するために必要なトレーニングや継続的なアセスメントを提供することも意味するはずです。

自然言語処理(NLP)および機械学習(ML)などのテクノロジーは、大量のデータセットの読み取りや分析の必要性を軽減する見込みがあるため、生産性が向上する可能性があります。たとえば、官公庁・自治体の調達プロセスのさまざまな側面を自動化してより効果的にするなどです。その目的は、公務員が価値の高い会議や創造的思考、有意義な仕事に従事する時間を確保することです。

2.市民サポート

新たなAIアプリケーションで2番目に重視されなければならないのは、市民サポートです。AIが真に社会に利益をもたらすためには、公共部門は市民に直接メリットをもたらすユースケースを優先する必要があります。リアルタイムで情報を提供したり、市民の特定のニーズに基づいてサービスをパーソナライズしたり、時間がかかると定評のあるプロセスを早めたりなど、将来的にはさまざまな使い方ができる可能性があります。

たとえば、書類の提出や請求業務をしなければならなかったことのある人なら誰でも、その気持ちをよく知っています。何時間もオフィスに座って、従業員が延々と続く画面をクリックし、さまざまなデータベースに保管されている情報を探したり集めたりするのを待つのです。データにアクセスし、整理し、活用するAIの能力が、官公庁・自治体の業務を改善する新たな可能性を生み出すとしたらどうでしょう？すでにオンラインで利用可能なデータであっても、官公庁・自治体間のデータを解き放ち、情報やサービスをより直感的かつ積極的に提供することで、オペレーションを改善する新たな可能性を生み出すとしたらどうでしょうか？

3.デジタル・トランスフォーメーション

第三に、AIモデルも公共部門のデジタル・トランスフォーメーションの取り組みに欠かせないコンポーネントになりつつあります。官公庁・自治体は、モダナイズに多大な労力と多額の費用を必要とするワークフロールールが緊密に結合されたレガシーシステムによって、トランスフォーメーションを妨げられることがよくあります。

たとえば、公共部門の機関では、特定のテクノロジー・システムをクラウドに移行し、そこにAIを導入することで、データをより有効に活用できます。AI搭載ツールは、大量に保管されたデータのパターン検出を支援し、コンピューター・プログラムを作成できる可能性を秘めています。これはコストの最適化に役立つだけでなく、国家安全保障に対する脅威を迅速に検知できるため、サイバーセキュリティーの強化にもつながります。こうすることで、代理店は見つけにくいスキルを求める代わりに、スキルギャップを減らし、進化する人材を活用することができます。