ここ数年、人工知能（AI）のように世界を席巻したテクノロジーはほとんどありません。AIとその多くの使用例は、もはや技術専門家だけのものではなくなり、社会的に公の話題となっています。AI、特に生成AIは、私たちが知ってるように今後数年間で社会を永久に変え、生産性を高め、潜在能力を解き放って 数兆の経済的価値をもたらす大きな可能性を秘めています。AIの価値は民間部門での進歩にとどまりません。テクノロジーが完全に管理され、プライバシーが保護され、意思決定が透明で説明可能であるような責任ある方法で実装された場合、官公庁・自治体におけるAIは政府サービスの新時代を切り開く力を持ちます。
このようなサービスは、公共部門における労働力の効率を向上させ、運営コストを削減することで、市民に力を与え、公共機関への信頼を回復させることができます。バックエンドでは、AIツールも同様に、例えばレガシー・ソフトウェアのより柔軟なクラウドベースのアプリケーションへの移行を自動化したり、メインフレーム・アプリケーションのモダナイゼーションを加速したりすることで、デジタル・モダナイゼーションを加速させる可能性を秘めています。
多くの潜在的な利点があるにもかかわらず、多くの官公庁・自治体はAIや生成AIの導入方法をまだ把握し切れていません。多くの場合、世界中の官公庁・自治体は選択に迫られています。彼らは、AIの使用とその利点を受け入れ、サービスを提供する相手である国民の生活を向上させるようなテクノロジーの可能性を活用することもできます。あるいは、傍観者的な立場にとどまり、政府機関がより効果的に目的を達成できるよう支援するAIの能力を見逃すリスクもあります。
このようなイノベーションを促進するため、ジョー・バイデンと米国官公庁・自治体は大統領令により、実質的なAI研究イニシアチブを発表し、ホワイトハウスのリソースを雇用と開発に振り向けました。同時に、行政管理予算局（OMB）は官公庁・自治体向けAIの使用におけるリスクを軽減する方法に関する最新のガイダンスを発表し、責任ある研究とパートナーシップへの関心を高めていることを示しました。
AIとオートメーションを活用したソリューションを早期に採用する官公庁・自治体は、米国内国歳入庁（IRS）の納税申告処理をモダナイズするか、自動化を利用して米国国際開発庁のグローバルヘルスのサプライチェーンプログラムの効率性を大幅に向上させるかにかかわらず、このテクノロジーの公共部門にとってのメリットについて具体的な洞察を提示しています。その他のAIのデプロイメントが成功している例としては、チェコ共和国のウクライナ大使館やアメリカ移民庁が作成したような公共サービス・バーチャル・アシスタントなど、国民に直接サービスを届ける仕組みが挙げられます。また、一部のAIアルゴリズムは、高度な公衆ヘルスへの取り組みを進めています。英国では、国民保健サービスがこのテクノロジーを使用して医療画像をスキャンし、新しい治療法の検査と開発をサポートしています。
こうした官公庁・自治体によるテクノロジー利用は、ほんの始まりに過ぎません。生成AIによって基盤モデルが提供される新しいAIの波は、官公庁・自治体や連邦機関がAIを職務に利用する新たな大きな機会となる可能性があります。
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
しかし、そこに到達するためには、プロバイダーは、AIのユースケースが地方自治体や連邦官公庁・自治体、そして彼らの顧客にメリットをもたらすことができる主要分野にまず焦点を当てる必要があります。私たちの見解では、主に3つの分野があります。
１つ目は、官公庁・自治体における労働力のトランスフォーメーション、あるいはデジタルレイバーです。国から地方自治体まで、あらゆるレベルの官公庁・自治体において、公務員はAIテクノロジーの導入に備えなければなりません。それは、データサイエンティストやソフトウェアプログラマーのような新しい人材を雇用することを意味する場合もありますが、既存の従業員にAI関連のプロジェクトを管理するために必要なトレーニングや継続的なアセスメントを提供することも意味するはずです。
自然言語処理(NLP)および機械学習(ML)などのテクノロジーは、大量のデータセットの読み取りや分析の必要性を軽減する見込みがあるため、生産性が向上する可能性があります。たとえば、官公庁・自治体の調達プロセスのさまざまな側面を自動化してより効果的にするなどです。その目的は、公務員が価値の高い会議や創造的思考、有意義な仕事に従事する時間を確保することです。
新たなAIアプリケーションで2番目に重視されなければならないのは、市民サポートです。AIが真に社会に利益をもたらすためには、公共部門は市民に直接メリットをもたらすユースケースを優先する必要があります。リアルタイムで情報を提供したり、市民の特定のニーズに基づいてサービスをパーソナライズしたり、時間がかかると定評のあるプロセスを早めたりなど、将来的にはさまざまな使い方ができる可能性があります。
たとえば、書類の提出や請求業務をしなければならなかったことのある人なら誰でも、その気持ちをよく知っています。何時間もオフィスに座って、従業員が延々と続く画面をクリックし、さまざまなデータベースに保管されている情報を探したり集めたりするのを待つのです。データにアクセスし、整理し、活用するAIの能力が、官公庁・自治体の業務を改善する新たな可能性を生み出すとしたらどうでしょう？すでにオンラインで利用可能なデータであっても、官公庁・自治体間のデータを解き放ち、情報やサービスをより直感的かつ積極的に提供することで、オペレーションを改善する新たな可能性を生み出すとしたらどうでしょうか？
第三に、AIモデルも公共部門のデジタル・トランスフォーメーションの取り組みに欠かせないコンポーネントになりつつあります。官公庁・自治体は、モダナイズに多大な労力と多額の費用を必要とするワークフロールールが緊密に結合されたレガシーシステムによって、トランスフォーメーションを妨げられることがよくあります。
たとえば、公共部門の機関では、特定のテクノロジー・システムをクラウドに移行し、そこにAIを導入することで、データをより有効に活用できます。AI搭載ツールは、大量に保管されたデータのパターン検出を支援し、コンピューター・プログラムを作成できる可能性を秘めています。これはコストの最適化に役立つだけでなく、国家安全保障に対する脅威を迅速に検知できるため、サイバーセキュリティーの強化にもつながります。こうすることで、代理店は見つけにくいスキルを求める代わりに、スキルギャップを減らし、進化する人材を活用することができます。
最後になりましたが、IBMの見解では、公共部門における責任あるAIについての議論は、設計、開発、使用、保守のライフサイクルを通じてテクノロジーを倫理的に使用することの重要性を強調せずには完結しません。これは、IBMが長年にわたって業界で推進してきたことです。医療組織や金融サービス事業体と同様、官公庁・自治体や公共部門の組織も、最も信頼される機関としてみなされるように努める必要があります。つまり、信頼できるAIの基本的な5つの特性である説明可能性、公平性、透明性、堅ろう性、プライバシーに頼ることで、責任あるデプロイメントを監視しながら、一方で官公庁・自治体が提供するサービスの中心に人間が立ち続ける必要があります。
AIは、上記の特徴をすべて含む形で導入される限り、官公庁・自治体にも市民にも新たな形で役立つことができます。AIと基盤モデルの最大のメリットはおそらくその範囲で、どんなに小さな機関にも拡張できます。例えば、職員や市民が政策や官公庁・自治体発行の手当について詳しく調べる際にデータベースを検索する方法を改善するためにモデルを使用するなど、国や地方自治体のプロジェクトであっても使用することができます。公共部門は、常に情報を入手し、責任を負い、AIに関する十分な準備を整えることで、すべての人にとって明るくより良い未来の形成に貢献する能力を獲得しました。
IBMは、基盤モデルと生成AIの変革的可能性を解き放ち、難しい課題への取り組みを支援することに全力を注いでいます。私たちは、企業や公共機関向けに、オープンで的を絞った価値創造型AIソリューションを提供しています。AI製品群であるIBM watsonxは、こうした原則に従って多様な環境にAIをデプロイするための、シームレスで効率的かつ責任面に配慮したアプローチを提供しています。IBMは、AI時代において政府組織を強化する用意があります。AIによる価値創造の時代をともに迎えましょう。
AIの投資対効果を高めるために、主要な分野で生成AIの活用を拡大することで、どのように革新的な新規ソリューションの構築、提供を支援し、変化をもたらすかを紹介します。
IBM Graniteは、ビジネス向けにカスタマイズされ、AIアプリケーションの拡張に合わせて最適化された、オープンで高性能、かつ信頼性の高いAIモデルのファミリーです。言語、コード、時系列、ガードレールのオプションをご覧ください。
AI開発者向けの次世代エンタープライズ・スタジオであるIBM watsonx.aiを使用して、生成AI、基盤モデル、機械学習機能をトレーニング、検証、チューニング、導入しましょう。わずかなデータとわずかな時間でAIアプリケーションを構築できます。
業界をリードするIBMのAI専門知識とソリューション製品群を使用すれば、ビジネスにAIを活用できます。
AIの導入で重要なワークフローと業務を再構築し、エクスペリエンス、リアルタイムの意思決定とビジネス価値を最大化します。
AI開発ライフサイクル全体にわたる機能にワンストップでアクセスできます。使いやすいインターフェース、ワークフロー、業界標準のAPIやSDKを利用して、強力なAIソリューションを構築できます。