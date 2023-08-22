デジタルツインは、物理的資産のデジタル表現です。実世界のデータ（リアルタイムと履歴の両方）をエンジニアリング、シミュレーション、または機械学習（ML）モデルと組み合わせて使用し、オペレーションを強化し、人間の意思決定をサポートします。
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
デジタルツインのメリットを実現するには、データとロジックの統合レイヤーとロールベースのプレゼンテーションが必要です。図1に示すように、エネルギー・公益事業などの資産集約型産業では、次のようなさまざまなデータセットを統合する必要があります。
プレゼンテーション層では、3Dモデリング、拡張現実、さまざまな予測モデルベースのヘルススコアや重要度指標などのさまざまな機能を活用できます。IBMは、オープン・テクノロジーがデジタル・ツインに必要な基盤であると強く信じています。
従来のMLやAIモデリング・テクノロジーを活用する場合は、サイロ化されたAIモデルに対して集中的なトレーニングを実施する必要があり、それには人間の監督下でのトレーニングが大量に必要となります。これは、サイロ化されたプロセスとテクノロジーで生成および維持される履歴データ、現在データ、予測データを活用する上での大きなハードルでした。
図2に示すように、生成AIを使用することで、物理的に可能で同時に合理的な物体の状態を任意の数シミュレートしてデジタルツインのネットワークに入力することで、デジタルツインの力が高まります。
これらの機能は、物理オブジェクトの状態を継続的に判断するのに役立ちます。例えば、ヒート・マップは、空調製品の集中使用によって予想される熱波によって電力網のボトルネックが発生する可能性がある場所（およびインテリジェントな切り替えによってこれらにどのように対処できるか）を示すことができます。オープンなテクノロジー基盤とともに、モデルが信頼され、ビジネス・ドメインを対象としていることも重要です。
エネルギー・公益事業などの資産集約型の業種・業務で生成AIを活用すると、デジタルツイン・テクノロジーが実現するさまざまなユースケースが実現します。同業他社のユースケースをご紹介します。
生成AIと大規模言語モデル（LLM）はAI分野に新たな危険をもたらしますが、当社はこれらの新しいソリューションがもたらす疑問に対する答えをすべて持っているとは主張しません。IBMは、人工知能の信頼性と透明性を高めることは技術的な課題ではなく、社会技術的な課題であることを理解しています。
AIプロジェクトの大部分が、ビジネス戦略の不一致からモデルの成果に対する不信感まで、さまざまな理由で概念実証に行き詰まっていることがわかります。IBMは、トランスフォーメーションに関わる幅広い経験、業界の専門知識、独自のテクノロジーとパートナーのテクノロジーを結集します。IBM Consultingは、このようなスキルとパートナーシップを組み合わせ、企業が目標を達成するために信頼できるAIを運用して拡張するための戦略を策定し、機能を構築するのを独自に支援します。
IBMは現在、AIソリューションを提供するとともに、AIの安全で責任ある使用を支援する専用のコンサルティング業務も行う、市場における数少ない企業の1つです。IBMの生成AI向けセンター・オブ・エクセレンスは、クライアントがAIライフサイクル全体を運用化し、倫理的に責任ある生成AIソリューションを開発できるよう支援します。
生成AI活用プロセスは、a）オープン・テクノロジーによって推進され、b）責任あるAIがモデルへの信頼を構築できるよう管理され、c）プラットフォームを使用するユーザーに力を与えられる必要があります。IBMは、エネルギー・公益事業関連会社がクリーン・エネルギーへの移行に向けてデジタル・インフラストラクチャーをモダナイズする際に、生成AIを活用することでデジタルツインの約束を実現できると信じています。IBM Consultingと契約することで、データとAIモデルをトレーニング、デプロイ、管理できるAI価値創造者になることができます。
AIの投資対効果を高めるために、主要な分野で生成AIの活用を拡大することで、どのように革新的な新規ソリューションの構築、提供を支援し、変化をもたらすかを紹介します。
IBM Graniteは、ビジネス向けにカスタマイズされ、AIアプリケーションの拡張に合わせて最適化された、オープンで高性能、かつ信頼性の高いAIモデルのファミリーです。言語、コード、時系列、ガードレールのオプションをご覧ください。
AI開発者向けの次世代エンタープライズ・スタジオであるIBM watsonx.aiを使用して、生成AI、基盤モデル、機械学習機能をトレーニング、検証、チューニング、導入しましょう。わずかなデータとわずかな時間でAIアプリケーションを構築できます。
業界をリードするIBMのAI専門知識とソリューション製品群を使用すれば、ビジネスにAIを活用できます。
AIの導入で重要なワークフローと業務を再構築し、エクスペリエンス、リアルタイムの意思決定とビジネス価値を最大化します。
AI開発ライフサイクル全体にわたる機能にワンストップでアクセスできます。使いやすいインターフェース、ワークフロー、業界標準のAPIやSDKを利用して、強力なAIソリューションを構築できます。