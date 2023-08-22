プレゼンテーション層では、3Dモデリング、拡張現実、さまざまな予測モデルベースのヘルススコアや重要度指標などのさまざまな機能を活用できます。IBMは、オープン・テクノロジーがデジタル・ツインに必要な基盤であると強く信じています。

従来のMLやAIモデリング・テクノロジーを活用する場合は、サイロ化されたAIモデルに対して集中的なトレーニングを実施する必要があり、それには人間の監督下でのトレーニングが大量に必要となります。これは、サイロ化されたプロセスとテクノロジーで生成および維持される履歴データ、現在データ、予測データを活用する上での大きなハードルでした。



図2に示すように、生成AIを使用することで、物理的に可能で同時に合理的な物体の状態を任意の数シミュレートしてデジタルツインのネットワークに入力することで、デジタルツインの力が高まります。