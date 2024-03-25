生成AIの世界的な導入が始まっており、マーケティング組織が競争力を維持するには、この分野を理解し、積極的に活用することが不可欠です。コンテンツの需要が今後数年間で増加すると予想されているため、組織は顧客の期待とビジネスニーズに応えるために、より速いペースでより多くのコンテンツを作成する必要があります。これらの改善をどのように実現するかは必ずしも明確ではありません。生成AIとコンテンツ供給チェーンを入力してください。
コンテンツ・サプライチェーンは、人材、プロセス、テクノロジーを統合して、コンテンツを効果的に計画、作成、制作、公開、測定、管理します。これには、エンドツーエンドのコンテンツジャーニー、つまり価値実現までの時間を短縮することが含まれます。コンテンツ・サプライチェーンに生成AIを導入することで、企業はより個別最適化されたコンテンツを迅速かつ効率的に作成できるようになります。企業がコンテンツ・サプライチェーン全体で生成AIを使用してコンテンツを配信するのを阻止しているのでしょうか？
生成AIの出現は、リーダーにいくつかの疑問や懸念をもたらしています。近年、組織は顧客の期待に応える速さでコンテンツを作成し配信できるかどうかに不安を感じています。生成AIがこれらの問題に対処できるようになったことを受けて、従業員を増強するAIツールとテクノロジーを信頼できるかという疑問が浮上しています。世界中のリーダーは、生成AIの実装と受け入れに関して複雑な感情を経験しています。興奮、好奇心、そして少しの不安があり、時にはそれらが同時に感じられることもあります。私たちのほとんどは、「FOMO」、つまり欠落を恐れるという用語に精通しています。しかし人々は生成AIに対して「FOGI」と呼ばれる恐怖心も感じています。
これらの組織が直面する FOMO は、期待に応えるだけの速さでコンテンツを作成できないことや、かつて考えていたほど効率的ではない可能性のあるツールにお金を無駄にしていることに関係しています。FOGIの懸念は、信頼、そして従業員を強化するAIツールやテクノロジーを信頼できるかどうかを中心に展開しています。アウトプットは、顧客の共感を呼ぶコンテンツを提供できるでしょうか？AIが安全に動作することを信じることができるでしょうか？その際、AIが最初の個々のクリエイターに報酬を与えてくれると信頼できるでしょうか？開発された製品がブランドガイドラインに違反しないことを信頼できるでしょうか？
このブログとIBM Institute for Business Value の調査「革命的なコンテンツ・サプライチェーン」は、これらの質問に答えることで、経営幹部とその従業員がコンテンツ作成の状況の変化をより深く理解し、コンテンツ・サプライチェーンの最適化において生成AIモデルのパワーを活用できるようにすることを目指しています。
新しいコンセプトや大きな変化には、必ず何らかの躊躇や抵抗が伴います。変化は直線的ではありません。移行に対応するには戦略的なチェンジ・マネジメントが必要です。従業員も経営幹部も、何年も同じような運営してきた中で、新しい考え方や働き方を導入するのに苦労しています。コンテンツ・サプライチェーン導入のためのワークフローをモダナイズすることは、混乱と不確実性を意味します。しかしそれは、迅速かつ正確で、最終的には顧客の期待に応えるエンドツーエンドのコンテンツジャーニーを作成することも意味します。
チェンジ・マネジメントは、サプライチェーンを採用し、プロセスを信頼する上で重要な部分です。これらの新しいテクノロジーは、大きな影響力を持つ可能性がありますが、ある程度の不確実性も伴います。生成AIとコンテンツ・サプライチェーンの導入は、組織にとって大きなチャンスとなる可能性があります。
この調査の回答者は、コンテンツ・プロセスで改善が必要な箇所を「強く認識」しています。88％がアプリケーション全体で有効化するために承認済みの資産にアクセスするための簡単な方法が必要だと回答し、79％が顧客エンゲージメントと顧客体験を促進するために、コンテンツ、オーディエンス、エクスペリエンスのバリエーションを試したいと考えています。
IBM Institute for Business Valueの調査で説明されているように、アドホックな「フランケンシュタイン」のようなシステムは、さまざまなプラットフォームやツールを利用し、統合されたシステムと運用モデルに目を向けることで、ますます多くのデータ統合やサービス生成に対する需要の高まりやインテリジェントな自動化に対応しています。
また、調査の結果によると、回答者の大多数がすでに生成AIを利用している一方で、テクノロジーを最適化している回答はわずか2％にとどまっています。組織はコンテンツ・サプライチェーンを管理するための新しいアプローチを模索しており、Adobe Fireflyなどのプラットフォームに組み込まれた生成AIが最も影響を与える可能性があります。
生成AIはビジネスの特定の分野だけを対象としたものではありません。その代わりに、マーケティング、カスタマー・サポート、製品開発、オペレーションなど、さまざまな部門でコンテンツ作成者を支援します。この調査では、回答者の95%が、生成AIがゲーム・チェンジャーになることに同意しています。そして、調査対象のCMOのほぼすべてが、生成AIによってマーケティングチームが日常的な業務から解放され、より創造的な取り組みに集中できるようになると考えています。
コンテンツ・サプライチェーンと生成AIはまだ初期段階にありますが、エンゲージメントの前にエコシステムをPower®することが重要です。これらの新しいテクノロジーを成功させるには、さまざまな事業部門や利害関係者が協力し、共通のビジョンに向けて足並みを揃えることが必要です。回答者の80％以上がすでに生成AIを利用しています。さらに、ほぼ4人中3人（74％）がまだ試験運用段階にあると報告していますが、試験運用から導入を開始した企業はわずか4分の1です。
内部のエコシステムに加えて、外部のエコシステムをPowerすることも重要であり、Adobe、IBM、AWSなどの外部関係者が協力して、生成AIがコンテンツ・サプライチェーンを強化できるようにします。具体的には、多くの組織が独自のモデルと、AIを導入したクラス最高のSaaSプラットフォームやパブリック・オープンソースモデルを融合させることで、AIに対するハイブリッド・アプローチを採用していることが判明しました。コンテンツ・サプライチェーンの全課程におけるAIの活動範囲が広範囲であることを考えると、AIの導入が非常に人気があることは驚くには当たりません。
生成AIから最大の価値を引き出すには、時間をかけて強固な基盤を構築することが重要です。回答者のわずか5％が生成AIのベスト・プラクティスとガバナンスに対する組織のアプローチを持っていると答えており、組織の半数がまだこれらの対策を確立している最中であることから、まだやるべきことがたくさんあることは明らかです。
生成AIが提供するメリットと、それがコンテンツ・サプライチェーンを変革する可能性について確立しました。しかし、このような大規模なトランスフォーメーションには潜在的なリスクが伴い、生成AIに関心がある組織は、そのリスクを軽減するための措置を講じる必要があります。
IBM Institute for Business Valueの調査によると、調査回答者の43％が、組織にAI倫理委員会を設置していないと回答しています。この調査では、倫理的リスクだけでなく、考慮すべきコスト・リスクも存在することが指摘されています。組織は、生成AIを活用したコンテンツ・サプライチェーンの拡大がバックエンド・テクノロジーに与える影響を検討する必要があります。組織がより多くのコンテンツ制作を目指している場合は、より高いパフォーマンスのコンピューティングが必要となり、その結果、オンプレミスのコンピューティングコストが増加する可能性があります。
これらのリスクは、メリットの観点から、そして組織が導入することに選択した生成AIツールの信頼という観点から評価する必要があります。エンタープライズ・コンテンツ・サプライチェーンのエンドツーエンド構成は最大利点の1つですが、所有権は競合の主な領域の1つであるため、最大の課題でもあります。コンテンツサプライチェーンの主な所有者が誰であるかに関して、回答者の答えは大きく異なりました。
したがって、調査済みの回答者の多くが、組織的なサイロ、複雑な利害関係者、および競合する議題の可能性を懸念していると述べたのも不思議ではありません。新しいプロセスやツールに対するチェンジ・マネジメント戦略の欠如は組織全体で明らかであり、コンテンツ・サプライチェーンを成功に導くために、コンテンツ・サプライチェーンにおいてそれに対処する必要があります。組織は、肯定的な結果を示すために急いで行動し、最終的にこの長期にわたる取り組みを無駄にするのではなく、要件収集段階で予備的な措置を講じる必要があります。そうすることで、従業員からの信頼が得られ、チーム内や組織全体のトランスフォーメーションをナビゲートするのに役立ちます。
生成AIの破壊的な性質は圧倒されるように感じるかもしれませんが、長期的な変化・管理と信頼を通じて、組織はコンテンツのサプライチェーンを変革し、必要な組織文化の変革の触媒となることができます。
この調査では、コンテンツ・サプライチェーンの利点が強調されます。これにより、読者やクライアントは、生成AIがどのように成果を向上させ、進捗を妨げる運用上の課題のいくつかを克服できるかについてよりよく理解できるようになります。
コンテンツ・サプライチェーン変革は多くの機能に関わるもので、経営幹部間の協力が必要です。この調査では、CMO、CTO、CFOなどの主要な経営幹部がコンテンツ・サプライチェーンの強化に備えるための実践的な行動を詳しく説明しています。
生成AIが世界を変え、今こそ業界のリーダーとしての地位を確立するときです。まず、テクノロジーを採用し、組織が変革を管理するための適切なエコシステムを内外に確保することから始めましょう。サイロを打破するのは簡単ではなく、すぐにもかかりませんが、より計算された道を歩む組織は、生成AIがもたらす変化のペースに対応できるイノベーションの基礎を築くことができます。これは始まりにすぎません。
