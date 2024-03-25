生成AIの出現は、リーダーにいくつかの疑問や懸念をもたらしています。近年、組織は顧客の期待に応える速さでコンテンツを作成し配信できるかどうかに不安を感じています。生成AIがこれらの問題に対処できるようになったことを受けて、従業員を増強するAIツールとテクノロジーを信頼できるかという疑問が浮上しています。世界中のリーダーは、生成AIの実装と受け入れに関して複雑な感情を経験しています。興奮、好奇心、そして少しの不安があり、時にはそれらが同時に感じられることもあります。私たちのほとんどは、「FOMO」、つまり欠落を恐れるという用語に精通しています。しかし人々は生成AIに対して「FOGI」と呼ばれる恐怖心も感じています。

これらの組織が直面する FOMO は、期待に応えるだけの速さでコンテンツを作成できないことや、かつて考えていたほど効率的ではない可能性のあるツールにお金を無駄にしていることに関係しています。FOGIの懸念は、信頼、そして従業員を強化するAIツールやテクノロジーを信頼できるかどうかを中心に展開しています。アウトプットは、顧客の共感を呼ぶコンテンツを提供できるでしょうか？AIが安全に動作することを信じることができるでしょうか？その際、AIが最初の個々のクリエイターに報酬を与えてくれると信頼できるでしょうか？開発された製品がブランドガイドラインに違反しないことを信頼できるでしょうか？

このブログとIBM Institute for Business Value の調査「革命的なコンテンツ・サプライチェーン」は、これらの質問に答えることで、経営幹部とその従業員がコンテンツ作成の状況の変化をより深く理解し、コンテンツ・サプライチェーンの最適化において生成AIモデルのパワーを活用できるようにすることを目指しています。