CFO、会計士、財務アナリスト、ビジネス・パートナーの誰にとっても、人工知能（AI）は財務戦略の改善、生産性の向上、ビジネス成果の促進に役立ちます。未来的に感じるかもしれませんが、生成AIや対話型AIテクノロジーなどの進歩はいま、財務・会計（F&A）にメリットをもたらすことができます。
AIテクノロジーにより、財務の専門家は、手作業や取引業務の代わりに、戦略的な計画立案や分析など、より価値の高い業務に集中することができます。生成AIで、履歴データ、市場動向、そして従来の分析方法では見過ごされがちなパターンや例外を特定するAI基盤モデルを使用することで、データ駆動型の意志決定をより迅速かつ適切に行えるようになります。
IBM ConsultingのF&A専門家たちの知見を活用しました。彼らは、企業がデータに基づいて意思決定を行う際の支援方法こそが、将来のビジネスを支える力になると理解している専門家です。IBM Consultingの専門家は、F&A向けの生成AIを包括的に検討し、リスクのバランスを取る必要性を検討しています。結果が、こうしたモデルの（F&A専門家と情報テクノロジーの同僚による）トレーニングの方法によって異なり、一部のモデルは特定のF&A概念のコンテキストを理解できない可能性があり、その結果、不正確な、または誤解を招く成果につながる可能性があることを認識しています。
IBM Institute for Business Value (IBV) が最近発行したレポートでは、提案された 7 つの賭けの 1 つに対応する重要なアクションが明記されています。1つのアクションは、企業を運営するために、安全なAIファーストのインテリジェント・ワークフローを実装することです。この論文では、テクノロジー主導の破壊的変化が加速しているという考えに触れています（そして、これは生成AIによって引き起こされている）。組織は、AIトレーニングの透明性を確保し、継続的な批判にさらされることを保証しながら、これらのAI駆動型ワークフローを導入することを推奨しています。これは、組織が、精度、リスク、F&A利害関係者の期待、投資収益率（ROI）のバランスをとりながら、どのF&Aユースケースを新しい基盤モデルで拡張すべきかを優先することを示唆しています。
最近の IBM の調査で示されているように、F&A における生成 AI の将来性は大きく、経営幹部は来年中に組織全体のスタッフの 48% (財務スタッフの 34% を含む) が生成 AI を使用して日常業務を強化すると予想していることがわかりました。
当社の専門家は、F&Aの意思決定者に対し、この新しいテクノロジーを適用する際に、次の考慮事項を念頭に置くよう奨励しています。
IBM ConsultingのF&Aプラクティショナーは、このテクノロジーを展開する際に貴社と協力し、その過程で貴重な洞察やベスト・プラクティスを共有できます。2023 年だけでも、 IBM Consulting は 100 社を超えるクライアントと連携し、従来の機械学習 AI 戦略に加えて生成 AI を導入する数十件の取り組みを完了しました。詳細については、こちらのブログ・シリーズ「生成AI による財務の未来」の他の投稿を参照すると、生成AI を使用してクリティカルな F&A 機能を合理化および強化し、財務オペレーションの効率を向上させる方法について詳しく知ることができます。
