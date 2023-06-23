IBM ConsultingのF&A専門家たちの知見を活用しました。彼らは、企業がデータに基づいて意思決定を行う際の支援方法こそが、将来のビジネスを支える力になると理解している専門家です。IBM Consultingの専門家は、F&A向けの生成AIを包括的に検討し、リスクのバランスを取る必要性を検討しています。結果が、こうしたモデルの（F&A専門家と情報テクノロジーの同僚による）トレーニングの方法によって異なり、一部のモデルは特定のF&A概念のコンテキストを理解できない可能性があり、その結果、不正確な、または誤解を招く成果につながる可能性があることを認識しています。

IBM Institute for Business Value (IBV) が最近発行したレポートでは、提案された 7 つの賭けの 1 つに対応する重要なアクションが明記されています。1つのアクションは、企業を運営するために、安全なAIファーストのインテリジェント・ワークフローを実装することです。この論文では、テクノロジー主導の破壊的変化が加速しているという考えに触れています（そして、これは生成AIによって引き起こされている）。組織は、AIトレーニングの透明性を確保し、継続的な批判にさらされることを保証しながら、これらのAI駆動型ワークフローを導入することを推奨しています。これは、組織が、精度、リスク、F&A利害関係者の期待、投資収益率（ROI）のバランスをとりながら、どのF&Aユースケースを新しい基盤モデルで拡張すべきかを優先することを示唆しています。

最近の IBM の調査で示されているように、F&A における生成 AI の将来性は大きく、経営幹部は来年中に組織全体のスタッフの 48% (財務スタッフの 34% を含む) が生成 AI を使用して日常業務を強化すると予想していることがわかりました。