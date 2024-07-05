財務責任者は、デジタル・トランスフォーメーションの複雑さを交渉したり、変化する消費習慣に適応したりするなど、複雑なランドスケープをナビゲートする必要があります。
同時に、金融サービス業界は、生成AIによって金融機関の運営方法と潜在的なリスクの管理方法が再構築されるため、大きなトランスフォーメーションを経験しています。生成AIは、高度な言語モデルと機械学習アルゴリズムを使用して、財務分析、資産管理、レポート作成、調達、買掛金など、幅広い財務プロセスの自動化と合理化を加速度的に進めています。
財務プロセスは組織内で最もクリティカルな機能の1つであり、ミスはほとんど許されません。生成 AI は、ターゲットを絞った自動化ツールと併用することで、金融分野におけるエラーを削減し、効率性を高めることができます。これらのテクノロジーは、複数のソースからの情報を統合することで、教育機関が有意義な競争上の優位性を獲得するのに役立ちます。
たとえば、 IBM の調査によると、金融分野で AI を効果的に実装した組織は次のようなメリットを享受しています。
しかし、生成AIの力を活用するためには、CFOと財務チームは、リスクアセスメントとデータ・ガバナンスを中心に、さまざまな変数を慎重に検討する必要があります。AIを財務オペレーションにうまく統合するには、戦略的かつ綿密に計画されたアプローチが必要です。
「AIを財務オペレーションにうまく統合するには、戦略的かつ綿密に計画されたアプローチが不可欠です」と、IBMのグローバル財務変革リーダーであるMonica Proothiは述べています。「AIと生成AIの取り組みは、基盤となるデータが許す限り、真に成功を収めることができます。」
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
生成AIとは、新しいコンテンツを作成する人工知能システムを指します。金融分野では、これらのシステムは通常、大規模言語モデル (LLM)やその他の機械学習アルゴリズムを使用して、金融データ、規制、市場の動向を理解します。これらのAIは、人間のような応答、分析、推奨事項、洞察を生成します。
金融アプリケーションにおけるAIモデルの有効性は、生の情報をAI対応のデータ・セットに変換する高度なデータ管理プロセスに大きく依存します。これは、金融機関が複数のソースからのデータを統合することが多いことを意味します。その後、この未加工データは、不一致や重複に対処するために徹底的にクリーニングおよび標準化されます。
生成AIのユースケースは、組織のニーズによって異なりますが、最も一般的なデプロイメントには次のようなものがあります。
生成AIシステムは、複雑な顧客からの問い合わせを処理したり、ローン申請などのプロセスを通じてユーザーを案内したりする高度なチャットボットやバーチャル・アシスタントを実現します。AIアシスタントは会話全体でコンテキストを維持し、個々の顧客プロフィールに基づいてパーソナライズされたアドバイスを提供するため、人間の金融担当者はより創造的な作業に専念できるようになります。
金融機関は、融資申請から規制当局への申請に至るまで、膨大な量の書類を毎日処理しています。生成AIテクノロジーは重要な情報を抽出し、長い文書を要約します。生成AIツールには、非構造化データから標準化されたレポートを生成する機能もあります。これは、コンプライアンス レポートや契約分析にとって特に価値のある主要な機能です。
財務の専門家の中には、生成AIを使用して複数のソースから膨大な量のデータを合成し、金融市場分析結果を生成する人もいます。このテクノロジーは、収益や財務諸表など、複数のソースからのさまざまな情報を分析して、包括的な投資文書とリスク評価を作成できます。財務チームは、予測ツールとモデリング ツールを使用して、投資戦略などを導くためのより深い洞察を収集します。
生成AIは、取引データのパターンを分析し、不正行為のシナリオを生成して、不審なアクティビティーを早期に警告します。
生成AI は、記録を分析し、ドキュメンテーションが規制基準を満たしていることを確認することで、規制コンプライアンスを支援します。また、レポートを生成し、記録を更新して、変化する要件に対応することもできます。
金融テクノロジー・チームは、生成AIを使用して取引アルゴリズム、リスク管理システム、データ処理パイプラインのコードを作成および最適化し、最終的に組織全体のセキュリティーを強化します。
生成AIの機能は組織全体の財務ワークフローを変革し、仕事の進め方を根本的に変える新しい効率性を生み出します。IBMでは、生成AIが最も大きな可能性を示す、4つの核となる財務分野を特定しています。
顧客取引ライフサイクルを通じて、生成AI駆動型ツールは顧客とのやり取りをパーソナライズし、オペレーションを合理化します。
AIは、顧客履歴と市場の状況に基づいて、インテリジェントな注文の推奨事項を生成できます。また、特定の顧客のニーズに合わせてパーソナライズされた販売文書や契約書も作成します。
生成AIには、正確な請求書の自動生成、パーソナライズされた請求通知の送信、支払いリマインダーの送信を行う機能があります。
生成AIは、支払いパターンを監視し、履歴データに基づく洞察を生成するだけでなく、特定の顧客に合わせた自動のフォローアップ・コミュニケーションを作成することもできます。
AIツールは、パーソナライズされたストラテジーを生成し、支払いプランの作成を自動化できます。
生成AIを使用することで、財務チームは控除パターンを分析し、不一致を減らすためのプロセス改善の推奨事項を作成するだけでなく、従業員の承認を得て主要な調整プロセスを自動化することができます。
生成AIは予測精度を向上させ、ビジネスパフォーマンスに対するより深い洞察を提供します。財務チームはこれらのツールを使用して、大規模で、場合によっては異種の情報を照合し、市場の動向や内部の慣行を360度把握することができます。
たとえば、フィンテックの新興企業であるEdger Financeは、企業の四半期報告書からCEOの概要を簡単に作成できる一連のAI支援プロセスを導入しました。これらのツールを使用することで、投資家は質問と回答のフローチャートを通じてレポートデータと対話できるようになりました。また、これらのプログラムは、顧客と従業員にさらにパーソナライズされた投資データを提供しました。
生成AIを使用することで、財務部門は複数のシナリオを統合した包括的な財務計画を作成し、リーダーがさまざまな条件下での潜在的な結果を理解するのに役立つ分析を作成できます。
生成AIは、料金体系やその他の過去のデータに基づいて予算作成を自動化し、詳細な予算のドキュメンテーションを作成します。
AI搭載のダッシュボードと管理レポートは、財務の性能の包括的なビューを表示するアウトプットをリーダーに提供します。生成AIは傾向や異常に関する洞察を自動的に生成し、企業にリアルタイムの実行可能な情報を提供します。
生成AIは、複数の変数とシナリオを組み込んだ高度な財務モデルの作成、予測文書の生成、分析によって、経営陣が財務ストラテジーを評価するのに役立ちます。このモデルは、重要な意思決定プロセス中に重要な情報をリーダーに提供します。
生成 AI は、日常的なタスクを自動化し、精度を高め、財務データに対するより深い洞察を提供することで、記録からレポートまでのプロセスを合理化します。たとえば、IBM Financeは AI と Robotic Process Automation を使用して、元帳に対して入力を検証し、レビュー用のジャーナル・データを生成するための合理化されたプロセスを作成しました。新しいプロセスにより、推定 60 万ドルのコストが節約され、サイクル タイムが 90% 短縮されました。
AIはビジネス取引に基づいて標準的な仕訳入力を生成するため、財務チームはより高度な作業に集中できるようになります。
生成AIは、システム全体でトランザクションを照合することで、アカウントの調整を自動化します。
AIがエンティティー間の企業間取引を自動的に識別して照合し、規制遵守のための詳細なレポートを作成します。
AIが財務諸表や規制レポートを生成し、さまざまな利害関係者グループや規制要件に合わせてドキュメンテーションを作成します。
生成AI は、ベンダーの選択を改善し、承認を自動化し、支払い処理を強化することで、調達から支払いまでのプロセスを最適化します。最近、B2Bデータ・ベンダーのDun & Bradstreet社は、会話言語を通じてサプライヤーのリスク分析を加速するように設計されたアシスタントを含むAI搭載の試験運用を導入しました。このイノベーションにより、調達タスクに必要な時間が 10～20% 削減されました。
生成AIがビジネス要件を分析して最適なストラテジーを生成し、特定の基準に基づくベンダー選定を自動化します。また、特定のビジネス・ニーズに合わせた依頼リクエスト、契約、ベンダー契約も作成します。
AIがベンダーの請求書を自動的に処理して発注書や領収書と照合し、ビジネス・ルールに基づいて支払いに関する推奨事項やビジネス・ルールワークフローを生成します。
生成AIは、文書の作成、データ分析、その他の日常的なタスクに必要な時間を大幅に短縮します。かつては数時間から数日かかっていた作業が数分で完了することが多く、人間の専門家はより価値の高い戦略的活動に集中できるようになります。
AIアシスタントやその他の生成AI搭載ツールにより、24時間365日のカスタマー・サポートが可能になります。顧客は複雑なクエリに対する即座で正確な応答を受けられるため、エンゲージメント率の向上につながります。
生成AI日常的なタスクを自動化し、多くの財務プロセスにわたる手動介入の必要性を最小限に抑えます。結果として、金融機関は運用コストを大幅に削減できます。このテクノロジーは、人員を段階的に増やさずにサービスを拡張する点で特に優れています。
生成AI は膨大な量の情報を迅速に統合し、複雑な財務状況に関する包括的な分析と多様な視点を意思決定者に提供します。この機能により、財務のあらゆる分野で、より多くの情報に基づいたタイムリーな意思決定が可能になります。
金融機関は、何百万人もの顧客に高度にパーソナライズされたサービスを同時に提供できるようになりました。生成AI は、個々のユーザーに合わせてカスタマイズされたコミュニケーション、推奨事項、サービスを作成し、大規模かつ効率的に配信します。
金融サービスに生成AIを導入するには、イノベーションとリスク管理のバランスをとる、構造化された段階的なアプローチが必要です。次の手順は、運用の安定性と規制コンプライアンスを維持しながら、生成AIの力を活用したいと考えている組織向けのロードマップを提供します。
包括的な戦略計画を策定することが、生成AI実装の成功の基盤となります。この計画では、組織の準備状況とリソース要件を考慮しながら、生成AIが最も価値を生み出す特定の領域を特定し、AIイニシアチブをより広範なビジネス目標と一致させる必要があります。
戦略的計画立案プロセスには、特にデータの準備に関する現在の機能とインフラストラクチャーのアセスメントの実施も含まれることがよくあります。「企業は、プロセス・マイニングからデータ・ガバナンスまで、AIのストラテジーを支えるためにさまざまなデータへの取り組みを行うことがよくあります」とProothiは言います。
データの準備は、生成AI実装において最も重要で時間のかかる側面の 1 つです。金融組織は、既存の資産を監査し、AIの性能に影響を与える可能性のあるソースや品質上の問題、統合の課題を特定する必要があります。
データ準備プロセスには、情報品質とセキュリティーの確保に役立つ堅牢なデータ・ガバナンス・フレームワークの確立も含まれます。成功している組織は、明確なドキュメンテーションと所有権ルールを備えた標準化されたデータ収集と処理手順を作成するだけでなく、機密情報を保護するためのサイバーセキュリティー慣行を強化しています。
「適切なデータ・イニシアチブを整備した後、生成AIをオペレーションにうまく統合するには、適切な構造を構築することが不可欠です」とProothiは言います。このアプローチは、メリットとリスクを明確にする明確なビジネス・ケースを定義し、必要な資金を確保し、ROIを追跡するための測定可能なメトリクスを確立することで実現できます。」
明確な目標を定義することで、生成AIの導入によって測定可能なビジネス価値を実現し、組織の優先順位と一致させることができます。目標は、具体的で、測定可能で、達成可能で、関連性のあるものでなければなりません。また、実装の決定とリソース割り当ての指針となる特定の基準を作成し、成功のための明確な指標を提供する必要もあります。
労働集約的な反復作業を特定して自動化すると、すぐに価値がもたらされ、生成AI機能に対する組織の信頼が構築されます。これらの初期のプロセス・オートメーション実装は、リスクと複雑さを最小限に抑えながらAIの価値を実証する概念実証プロジェクトとして機能します。
「生成AIによるオートメーションに適したタスクを特定し、ターゲットを絞ることで、労働集約的なタスクを自動化しましょう」とProothiは言います。「リスク軽減のユースケースから始め、実際の業務内容に沿った形で従業員の導入を促進しましょう。」
生成AIの導入を成功させるには、性能データ、ユーザーからのフィードバック、変化するビジネス要件に基づいた継続的な改良と最適化が必要です。組織は、AIのパフォーマンスを評価し、改善機会を特定し、学んだ教訓に基づいて実装ストラテジーを調整する定期的なレビュー・サイクルを確立する必要があります。
成功している企業は、より複雑な生成AIのワークフローとツールをプロセスに段階的に統合しています。「コスト見積もりとフレームワークの追跡を実装し、財務データとシナリオをシミュレーションすることで、生成AIを使用して FinOps を調整することが重要です」と Proothi は述べています。「これらの機能は、財務モデルの精度を向上させ、リスク管理を強化し、戦略的な意思決定をサポートするのにも役立ちます。」
AIとオートメーションの力を活用することで、問題がアプリケーションスタック全体でプロアクティブに解決します。
AIとIBM Automationでビジネスを再考しましょう。ITシステムの事前対応を強化し、プロセスを効率化することで、従業員の生産性を高めることができます。
IBMオートメーション・コンサルティング・サービスを用いたビジネス・プロセス・オートメーションやIT運用に関する詳細はこちら