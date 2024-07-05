財務責任者は、デジタル・トランスフォーメーションの複雑さを交渉したり、変化する消費習慣に適応したりするなど、複雑なランドスケープをナビゲートする必要があります。

同時に、金融サービス業界は、生成AIによって金融機関の運営方法と潜在的なリスクの管理方法が再構築されるため、大きなトランスフォーメーションを経験しています。生成AIは、高度な言語モデルと機械学習アルゴリズムを使用して、財務分析、資産管理、レポート作成、調達、買掛金など、幅広い財務プロセスの自動化と合理化を加速度的に進めています。

財務プロセスは組織内で最もクリティカルな機能の1つであり、ミスはほとんど許されません。生成 AI は、ターゲットを絞った自動化ツールと併用することで、金融分野におけるエラーを削減し、効率性を高めることができます。これらのテクノロジーは、複数のソースからの情報を統合することで、教育機関が有意義な競争上の優位性を獲得するのに役立ちます。

たとえば、 IBM の調査によると、金融分野で AI を効果的に実装した組織は次のようなメリットを享受しています。

予算サイクル・タイムを33％短縮

回収不能な残高を43％削減

請求書支払い1件あたりのコストを25％削減

しかし、生成AIの力を活用するためには、CFOと財務チームは、リスクアセスメントとデータ・ガバナンスを中心に、さまざまな変数を慎重に検討する必要があります。AIを財務オペレーションにうまく統合するには、戦略的かつ綿密に計画されたアプローチが必要です。

「AIを財務オペレーションにうまく統合するには、戦略的かつ綿密に計画されたアプローチが不可欠です」と、IBMのグローバル財務変革リーダーであるMonica Proothiは述べています。「AIと生成AIの取り組みは、基盤となるデータが許す限り、真に成功を収めることができます。」