設備点検チェックリストとは、組織が機器やツールのライフサイクル全体を通して、それらの運用準備状況を評価および文書化するために使用する標準化されたドキュメントです。
以下の手順は、設備点検チェックリストの計画と構成を検討する際に役立ちます。
以下は、設備点検チェックリストを使用することで得られる主なメリットです。
作成するチェックリストの種類は、対象とする業界によって大きく異なります。例えば、非常に複雑な医療機器に関するチェックリストは、より単純な機械向けのチェックリストよりも、はるかに複雑な内容になるでしょう。
ただし、ほとんど、あるいはすべての設備点検チェックリストに共通して適用できる項目がいくつかあります。
情報を容易に検索できるようにするため、検査報告書の1ページ目のヘッダーには、この検査に関する重要なデータを記録し、資産の追跡を支援できる内容を含める必要があります。
外観点検（「巡回点検」とも呼ばれます）では、検査員が設備の周囲を歩きながら、設備の稼働状況のさまざまな側面を目視で確認します。次に例をいくつか挙げます。
プロセスや機器が必要な主要機能を適切に果たしていることを確認するため、次のような運用テストを実施します。
これらの最後の項目を追加することで、一般的な設備検査チェックリストを完成させることができます。
南北戦争でユリシス・グラントが優れた将軍とされた理由の一つは、部下の指揮官に出す作戦命令の書き方でした。グラントの命令書は簡潔で明快であり、誤解の余地がありませんでした。設備検査チェックリストについても同じことが言えます。設備検査チェックリストをより効果的に活用するためのポイントをご紹介します。
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