空港の保守施設にいる2人の技術者
資産・設備管理

設備点検チェックリスト

By Phill Powell , Ian Smalley
公開日 2026年07月1日

設備検査チェックリストとは何ですか？

設備点検チェックリストとは、組織が機器やツールのライフサイクル全体を通して、それらの運用準備状況を評価および文書化するために使用する標準化されたドキュメントです。

設備点検チェックリスト自体が、倉庫、工場、建設現場など、重機を使用する多くの業界や作業現場で重要な役割を果たしています。

設備点検チェックリストを使用する企業は、次のようなメリットを得られます。

  • 定期的な点検を実施することで、設備の寿命が延び、性能も向上します。
  • 同社は 予防保守を通じて大幅なコスト削減を実現しています。
  • 企業は、規制を遵守することで、自社の法的利益を保護できます。

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設備検査チェックリストの作成方法

以下の手順は、設備点検チェックリストの計画と構成を検討する際に役立ちます。

  • チェックリストの形式を選択する：組織で紙ベースのチェックリストを使用する場合は、所定の様式を印刷する必要があります。さらに、モバイル点検アプリやコンピュータ化された保守管理システム（CMMS）ソフトウェアなどのデジタル形式を選択するのもよいでしょう。デジタル化のメリットは非常に大きく、早期に導入することが有益です。
  • 種類と頻度を決める：ほとんどの場合、定期的に実施する点検と、より頻度の低い予防保守点検を組み合わせる必要があります。点検の頻度を設定し、他の優先事項が生じても、定期保守のスケジュールが崩れないようにしましょう。
  • 対象となる設備を一覧化する： 点検チェックリストに、どの設備をどの程度含めるかは、事前に検討すべき重要な事項です。すべての資産を点検する必要があるわけではなく、少なくとも定期点検チェックリストに含める必要がない資産もあります。設備をどの程度の粒度で管理するかを決めたら、それらを1つの包括的な設備点検チェックリストにまとめます。
  • 設備をカテゴリー別に分類する：多くの設備点検チェックリストは、整理が不十分で合理的な構成になっていないため、十分な効果を発揮できません。すべての点検カテゴリーは、ワークフローやシステムに基づいてグループ化し、項目が論理的な順序で表示されるようにする必要があります。
  • 重要な故障箇所を特定する：設備メーカーのマニュアルと、その設備について推奨されている保守スケジュールをよく調べてください。このデータがあれば、主要部品の整備や交換が必要になる時期を予測できます。これらの予測をスケジュール策定プロセスに組み込むことで、設備の稼働状況に合わせた計画を立てられるようになります。
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設備検査チェックリストを使用するメリット

以下は、設備点検チェックリストを使用することで得られる主なメリットです。

  • プロセス全体の改善：定期的に設備点検を実施することで、設備を継続的に適切な状態に保てるため、設備の寿命を延ばすことができます。また、予防的な保守が行われることで、設備の性能向上も期待できます。設備の性能が向上すれば、より良い成果が得られ、生産物の品質も向上します。
  • 予防保守によるコスト削減：保守が不十分な設備で重大な故障が発生すると、企業は多額の追加コストを負うことになります。このような設備を復旧させるための修理には莫大な費用がかかり、設備関連の予算を圧迫する可能性があります。設備点検チェックリストは予防保守を支援し、小さな問題が重大な故障へ発展するのを防ぎます。
  • 安全性とコンプライアンスの向上：企業活動と安全性・コンプライアンスとの密接な関係を軽視する企業は、大きなリスクを抱えることになります。企業は、監査に伴う罰則やその他の法的責任を回避するために、労働安全衛生局（OSHA）の基準を遵守する必要があります。チェックリストを活用することで、OSHA基準への準拠を徹底できます。

設備検査チェックリストには何を含めるべきでしょうか？

作成するチェックリストの種類は、対象とする業界によって大きく異なります。例えば、非常に複雑な医療機器に関するチェックリストは、より単純な機械向けのチェックリストよりも、はるかに複雑な内容になるでしょう。

ただし、ほとんど、あるいはすべての設備点検チェックリストに共通して適用できる項目がいくつかあります。

  • 資産の追跡
  • 外観点検
  • 動作点検
  • 欠陥の分類と承認

資産追跡

情報を容易に検索できるようにするため、検査報告書の1ページ目のヘッダーには、この検査に関する重要なデータを記録し、資産の追跡を支援できる内容を含める必要があります。

  • 検査対象資産に関するデータ：機器IDまたは部品番号、およびメーカー名や型番などの重要な情報。
  • 検査条件に関するデータ：検査を実施した日時（年月日と時刻）や、検査時に取得した設備のオドメーターのような測定値などの関連指標。
  • 検査員に関するデータ：ヘッダーには、検査員の氏名に加え、担当した班やシフトを記載する必要があります。さらに、記載内容を証明するため、ヘッダーには検査員の署名を含める必要があります。

外観状態の確認

外観点検（「巡回点検」とも呼ばれます）では、検査員が設備の周囲を歩きながら、設備の稼働状況のさまざまな側面を目視で確認します。次に例をいくつか挙げます。

  • 液量：設備の稼働に必要な各種液体の状態を把握するため、エンジンオイル圧、作動油、ブレーキ液、冷却水などについて複数の項目を確認する必要がある場合があります。この段階では、目に見えるオイル漏れや、内部漏れが疑われる原因不明の作動油液面の低下など、あらゆる漏れや漏れの兆候についても確認します。
  • 外観の状態：検査員は、部品や設備の構造的な健全性を損なうおそれのある異常がないか、設備の外観を確認する必要があります。腐食はありますか？金属部分に亀裂は見られますか。溶接部に損傷や過大な応力がかかっている兆候はありませんか。
  • 通常の摩耗：ここで問題となるのは大規模な修理ではなく、設備が時間の経過や使用によって自然に摩耗することです。車両を点検する場合は、タイヤの状態に加え、各種ベルト、ホース、エアフィルターの状態や耐久性も基本的な点検項目です。産業用途では、シール、ベアリング、スプロケットなどの重機の重要部品についても、継続的な稼働を確保するために同様の点検が必要です。
  • 安全ラベルと標識：産業機械は非常に強力であり、特にオペレーターが十分な注意を払わずに作業すると、重大な危険を伴う可能性があります。検査では、危険な機械に適切なラベルが付けられていることを確認する必要があります。もう1つの安全対策であるマシンガードは、透明な保護シールドを使用して、稼働中の機械から飛散する破片がオペレーターに当たるのを防ぎます。

運用状況の検査

プロセスや機器が必要な主要機能を適切に果たしていることを確認するため、次のような運用テストを実施します。

  • 安全システムと保護具：安全性は、あらゆる産業用途において最優先事項です。ホイールローダーやフォークリフトなどの車両では、シートベルトの装備が必要であり、車両のキャブを保護するためにロールオーバー保護構造（ROPS）が求められる場合があります。施設管理者は、施設の規模や建物の収容人数に応じて、所定数の消火器や警報ホーンを設置する必要があります。製造現場で使用が義務付けられている場合は、個人用保護具（PPE）の点検も必要になることがあります。        
  • 緊急制御装置：前述のとおり、産業機械は突然危険な状態になることがあり、機械を停止させるタイミングが、無事に済むか負傷するかを左右することがあります。多くの産業現場では、機械や製造システムへの電力供給を即座に遮断する非常停止（E-Stop）ボタンが必要になります。点検では、非常停止（E-Stop）ボタンが必要なときに速やかに作動することを確認する必要があります。
  • 機械システムおよび電気システム：これらの点検では、各部品が連携して正常に機能し、システム全体が適切に動作することを確認します。産業機械では、可動部品や油圧システムが仕様どおりに動作していることを確認します。車両では、安全な制動距離を確保できることや、駐車ブレーキが正常に作動することを確認します。車両の点検には、排気システムや冷却システムなど、その他のシステムに関する確認も含まれる場合があります。
  • キャリブレーション・ステータス・タグ：最新の試験機器は高度化しており、正確な測定を行うために十分なキャリブレーションが必要になることが少なくありません。キャリブレーション・タグには、設備で最後にキャリブレーションが実施された日時と、キャリブレーションを実施した担当者のイニシャルが記載されます。この情報により、利用者は、その設備を再度使用する前にキャリブレーションが必要かどうかを判断しやすくなります。

欠陥の分類と承認

これらの最後の項目を追加することで、一般的な設備検査チェックリストを完成させることができます。

  • 故障の兆候を定義する：検査プロセスが終盤に差しかかったら、検査担当者は、今後も検査対象設備が正常に稼働していると判断するための基準を明確にする必要があります。今後の運用において、どの時点で問題が発生すると判断するのか、また差し迫った危険をオペレーターに知らせる兆候にはどのようなものがあるのかを明確にします。
  • 次の対応を割り当てる：検査で修理が必要と判断された場合、この最終セクションには、必要な是正措置と、その対応を担当する責任者を明確に記載する必要があります。さらに、この欄には、修理完了後に監督者が修理内容を確認し、承認したことを示す署名欄も設ける必要があります。    
  • 運用再開：この是正保全のプロセスで最後に行うのは、修理した設備を運用に復帰させることです。設備の運用再開を正式に承認できる権限を持つ責任者が署名できるよう、下部に署名欄を設ける必要があります。

より効果的な設備検査チェックリストの作成方法

南北戦争でユリシス・グラントが優れた将軍とされた理由の一つは、部下の指揮官に出す作戦命令の書き方でした。グラントの命令書は簡潔で明快であり、誤解の余地がありませんでした。設備検査チェックリストについても同じことが言えます。設備検査チェックリストをより効果的に活用するためのポイントをご紹介します。

  • 表現を明確にする： 曖昧な表現は、多くのチェックリストの分かりやすさを損ないます。「良い」「悪い」の判断基準は、人によって微妙に異なることを忘れないでください。曖昧な表現ではなく、「合格」「不合格」や「はい」「いいえ」のような明確な表現を使用すると、解釈の余地を減らせます。さらに、数値による基準を取り入れると、解釈のばらつきをさらに減らすことができます。
  • 検査項目を作業内容に結び付ける：完璧な点検チェックリストを作成しているのであって、単なる部品の在庫管理ではありません。したがって、テストを実施するオペレーターに明確な指示を提供することに重点を置く必要があります。理想的には、それぞれの指示は動詞で始め、検査担当者がその評価で実施すべき作業を明確に示すようにします。「測定する」「目視で確認する」「キャリブレーションする」といった動詞は、このような場面で特に役立ちます。
  • 検査項目を論理的にグループ化する：チェックリストの各項目は、誰でも分かりやすく、効率的に使用できるよう、論理的に整理しましょう。例えば、トラックの保守に関するチェックリストであれば、エンジンなど、特定のシステムやワークフローに関連する項目をまとめて配置しましょう。こうすることで、検査担当者はトラックの端から端まで何度も移動する必要がなくなり、無駄な作業を減らせます。
  • 合格と不合格の基準を明確にする：チェックリストの結論は明確かつ分かりやすく示さなければならないので、言葉を濁してはいけません。合否を判定するすべての項目について、その項目が合格か不合格かを明確に示しましょう。また、可能であれば、不合格となった程度や、その原因に関する補足情報も記録しましょう。
  • 適切なアラート機能を設ける：同様に、重要な業務に関わる不合格や、見過ごせない状況であることが分かるように、チェックリストで明確に示せるようにする必要があります。修理が完了するまでオペレーションをシャットダウンする必要がありますか。必要な対応を明確に示す色分けやコード化された仕組みを導入し、判断を検査担当者個人に委ねないようにすることを検討しましょう。
  • 検査担当者が記入できるようにする：チェックリストの各項目は簡潔にし、必要な情報をリスト内に収められるようにしましょう。ただし、必要に応じて検査担当者が特定の項目についてメモを記入できる十分なスペースも設ける必要があります。特に、不合格となった項目では、この記入欄がさらに重要になります。検査担当者による故障状況の記録は、その修理を担当する整備担当者にとって重要な手掛かりとなります。
  • 検査員の署名を必須とする：チェックリストには署名欄も必要です。これにより、後から誰が検査を実施したのかを確認できます。この欄には、検査担当者名（正式な氏名）、検査日、資産ID番号または部品のシリアル番号による資産識別情報、さらに検査結果を証明するための署名を含める必要があります。
  • ペーパーレスへ移行する：紙ベースのチェックリストからデジタル形式へ移行することは、非常に理にかなっています。チェックリストを MaintainX や SafetyCulture などのデジタル・プラットフォームで管理すれば、自動化によって報告プロセスの多くを効率化できます。さらに、チェックリストの結果を活用することで、傾向の分析や保守アラートのトリガーにも役立てることができます。
Phill Powell

Staff Writer

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Ian Smalley

Staff Editor

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