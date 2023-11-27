ITチームは、アプリケーション パフォーマンス監視（APM）とネットワーク・パフォーマンス監視を実施して、サービスの技術的な運用を評価します。しかし、製品の機能や特徴を分析するには、エンド・ユーザーの視点を理解することが鍵となります。EUEMは、アプリケーションの信頼性と効率を高め、より優れたユーザー・エクスペリエンスを提供するのに役立ちます。



エンドユーザー・エクスペリエンスを包括的に理解するために、EUEMツールは、エンドユーザー・デバイス、アプリケーション、ネットワークのパフォーマンスなど、ユーザー・ジャーニー全体に関連するデータを収集および集約します。エンドユーザーは、製品、アプリケーション、機能を使用する外部顧客か従業員のいずれかです。この違いを念頭に置くことが重要です。

エンド・ユーザー・エクスペリエンス管理ツールは、リアルタイムの分析機能を備えたダッシュボードを提供し、IT部門がサービス・デリバリーをエンドツーエンドで可視化できるようにします。これらのツールは、リアルタイム・パフォーマンス・モニタリング、ネットワーク接続性モニタリング、パフォーマンス問題の根本原因分析、およびそれらの問題の自動修復機能を提供します。

企業ITリソースを利用した外部顧客や従業員のエクスペリエンスをより深く理解することで、企業は事業運営に関するより詳細なオブザーバビリティーを獲得できます。これにより、ボトルネックやその他のパフォーマンスの問題を特定する、リモートワークの生産性を監視する、より優れた製品とサービスを提供する、最終的にビジネスの成果を向上させるなどのメリットが得られます。