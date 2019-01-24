ディザスタリカバリの実際のコスト

通常、DRソリューションは投資に見合う価値を生み出さずに放置されます。継続的な総負担コストには、データセンター、人件費、接続性、電力、インフラストラクチャー、ソフトウェアの保守が含まれます。これらの要素は、ソリューションの所有に関連する多額の初期費用と継続的な運用コストにつながります。これらのコストにさらに拍車をかけているのが、プロダクション環境に合わせてDRソリューションを確実にアップグレードする必要があることです。この要件により、各アップグレードのコストが事実上2倍になります。問題を複雑にしているのは、既存の購入済みソリューションの償却が実現するまで、新しいDRソリューションを導入できないことです。

DRソリューションとDRaaSの月額サブスクリプションの比較

DRソリューションについて、DR要件に関連するエンタープライズ・グレードの事前設定済みハードウェア、保守、サポートが含まれるDRaaSの月額サブスクリプションと比較してください。DRaaSサブスクリプションは、代替サイトの維持の負担をベンダーに効果的に移動させ、初期費用を排除し、全体的な運用コストを削減します。組織が給与計算、人事、IT機能をSaaSやマネージド・サービス・プロバイダーに移行したのと同様に、マネージドDRaaSとバックアップを利用することで、オンプレミスDRの資本コストと労働集約的なコストを削減することができます。

DRソリューションを所有する代わりにDRaaSを使用することで得られるコスト削減というメリットのほかに、ダウンタイムのコストも考えてみましょう。Gartner社は、ほとんどの中規模から大規模の組織において、ダウンタイムによる平均コストは1分あたり5,600ドルと見積もっています。DRプランをオンサイトで実施することも効果的ですが、クラウド・コンピューティングを利用したDRaaSは、プロバイダーが適切にプロセスを調整すれば、復旧時間を短縮することができます。

サービスと利便性に関する考慮事項

同時に、ユーザーはDRaaSプロバイダーのカスタマー・ケア・チームに対し、期待に応える、またはそれを超えるレベルのサービスを求めています。Gartner によると、カスタマー・ケアプログラムが適切に管理されている小規模プロバイダーは、全体的な顧客満足度が 1 ～ 5 段階で4.5以上と最も高くなっています。多くの顧客を抱える大手のDRaaSプロバイダーは、多くの顧客がカスタマー・ケア・チームを必要としている場合、圧倒されてしまう傾向があります。このような展開では、DRaaSプロバイダーにこれらの責任をオフロードするメリットが失われてしまいます。

どのソリューションが組織にとって最適かを判断する際によくある誤解は、所有・自己管理されるソリューションの方が最終的に安くつくというものです。オンプレミスDRソリューションの提唱者は、このソリューションが組織に具体的な資産を提供すると主張します。外部ベンダーを関与させることなく、社内のスタッフがソリューションを管理できる点を気に入っているようです。問題は、この比較には所有にかかる完全なコストが考慮されていないことです。さらに、DRソリューションは、アップグレードや交換が必要となる減価償却資産です。従業員の離職がDRソリューションに大きな影響を与える可能性もあります。

現実には、独自のDRサイトの所有と管理には、DRaaSを使用する場合の約3倍のコストがかかります。契約の条件により、外部ベンダーによるDRソリューションの管理が規定されます。契約には、サービス水準とエスカレーション・プロセスを含めるべきです。DR管理をベンダーに任せることで、社内のスタッフには運用管理に集中させることができます。

もう1つの問題は、ほとんどのオンプレミス・ソリューションが、ほとんどまたはすべてのワークロードが、共通のDRまたはバックアップ・プラットフォームに分類されることを前提としていることです。この非階層的な復旧サービスは、オンプレミスのDRとバックアップの最大の障害の1つであることが多く、次の問題を引き起こす可能性があります。

DRとバックアップ・プラットフォームは、復旧のための一般的なガイドラインを満たすためだけに設計されています

保護が不十分なミッションクリティカルなワークロード

過度に保護されたボトム層のワークロード

ビジネスにとってミッションクリティカルなワークロードのダウンタイムのリスクが高まる

アプリケーションの両端における過小投資と過剰投資

クラウド・コンピューティングとDR

クラウド・コンピューティングは、ビジネスが導入できる幅広い用途とサービスを提供します。クラウドを100%オフで実行することもその1つです。テクノロジー系新興企業は、この実践の好例です。

組織がパブリッククラウドプロバイダーを主な本番環境として使用する予定がある場合、CPAカナダは、オンプレミスのアプリケーションと同様に、クラウドベースのアプリケーションの災害復旧計画を使用するよう促しています。これを怠ると、CSP (通信サービス・プロバイダー) に完全に依存することになり、CSP がオンラインに戻るまで選択肢がなくなります。代替CSPは推奨されるDRソリューションです。このアプローチは、プライマリ・サイトが危険にさらされ、運用できなくなった場合に、ビジネスに適した選択肢を提供します。マルチクラウド・プラットフォームをサポートするDRaaSプロバイダーは、クラウドベースのレジリエンスを提供するための最適な方法です。

DRハードウェアの1回限りのコストは、DRaaSの複数年サブスクリプション料金と比較すると魅力的かもしれませんが、真の比較をするのであれば、ソリューションの総運用コストを予算計上する必要があります。これらのコストをすべて考慮すると、DRaaSの方が財務的により責任のある選択であることが結果として示されます。

