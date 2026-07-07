再生可能エネルギーのデジタルツイン

デジタルツインはリアルタイムのデータを継続的に取り込み、現実世界の対応するシステムとの正確な比較を提供します。

人工知能（AI）と機械学習（ML）の機能を活用したこのテクノロジーは、オペレーターがリアルタイムのデータと有益なインサイトを用いてシミュレーション、分析、最適化できる電力システムのデジタル版を作り出します。オペレーターは、物理的な設備に触れることなく、資産の挙動を模倣し、問題を予測し、資産の性能を最適化することができます。

このテクノロジーは、エネルギー運用の効率性に大きな変革をもたらすことが証明されています。GEのDigital Wind Farmに関する事例では、デジタルツインによりタービンの寿命が最大5年延び、ダウンタイムが最大25%短縮されたことが、再生可能エネルギー・システムにおけるデジタルツインに関するEnergy Strategy Reviewの研究で報告されています。

デジタルツイン技術は、エネルギー分野が電力網のようなシステムを管理する方法を変えており、これは今日の経済の要となっています。現在のエネルギー分野は、従来の化石燃料から、再生可能エネルギー源の活用、持続可能性の向上、そして電力システムの効率向上へとシフトしつつあります。