再生可能エネルギーのデジタルツイン（DT）とは、電力網、太陽光発電所、バッテリー・システムなどのサイバー・フィジカル・システムの動的な仮想レプリカを作成するテクノロジーを指します。
デジタルツインはリアルタイムのデータを継続的に取り込み、現実世界の対応するシステムとの正確な比較を提供します。
人工知能（AI）と機械学習（ML）の機能を活用したこのテクノロジーは、オペレーターがリアルタイムのデータと有益なインサイトを用いてシミュレーション、分析、最適化できる電力システムのデジタル版を作り出します。オペレーターは、物理的な設備に触れることなく、資産の挙動を模倣し、問題を予測し、資産の性能を最適化することができます。
このテクノロジーは、エネルギー運用の効率性に大きな変革をもたらすことが証明されています。GEのDigital Wind Farmに関する事例では、デジタルツインによりタービンの寿命が最大5年延び、ダウンタイムが最大25%短縮されたことが、再生可能エネルギー・システムにおけるデジタルツインに関するEnergy Strategy Reviewの研究で報告されています。
デジタルツイン技術は、エネルギー分野が電力網のようなシステムを管理する方法を変えており、これは今日の経済の要となっています。現在のエネルギー分野は、従来の化石燃料から、再生可能エネルギー源の活用、持続可能性の向上、そして電力システムの効率向上へとシフトしつつあります。
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デジタルツインは、間欠性と複雑なインフラストラクチャーという根本的な課題の解決に役立つため、再生可能エネルギー源にとって重要です。
グリーン・エネルギー源は予測が難しく、従来の監視ツールはこうした状況に対応できるようには設計されていません。従来の電力網管理には、静的なアプローチと、監視制御・データ収集システム（SCADAシステム）や手動による点検手順などの集中型システムが含まれます。
電力需要を満たすには年間の電力網への投資を増やす必要があるため、再生可能エネルギーと電力網の安定性への投資は非常に重要です。国際エネルギー機関（IEA）によると、2030年までの電力需要を満たすには、現在の4,000億米ドルから年間の電力網への投資を50%増加させる必要があります。
風力タービンやソーラー・パネルなどの再生可能エネルギー源は、天候に依存して発電量が変動するため、エネルギー・フローの追跡が困難になります。デジタルツイン・モデルにより、オペレーターはさまざまな条件やエネルギーの流れをシミュレートできます。これにより、予知保全戦略とリアルタイムの監視が容易になります。
電力網運用者はまた、電力網の過負荷を検知し、潜在的な中断を予測し、運用効率を最適化するためにデジタルツインをエネルギー管理に活用しています。
エネルギー市場におけるデジタルツインの導入は増加傾向にあります。Fortune Business Insightsのレポートによると、市場は2026年の339.7億米ドルから2034年までに3,847.9億米ドルへ成長すると予想されており、より多くの業種・業務がこのテクノロジーを採用すると見込まれています。
エネルギー運用の規模が拡大し、エネルギー効率の向上や炭素排出量の削減、カーボン・フットプリントの削減が進むにつれて、デジタルツイン技術は再生可能エネルギー・システムにとってますます不可欠になっています。
デジタルツインは、物理資産、デジタル・モデル、そしてそれらを結びつけるデータ接続の3層構造で動作します。
このテクノロジーは、個々のエネルギー資産からエネルギーシステム全体や国の送電網まで、さまざまな規模で運用できます。
デジタルツインを活用することで、エネルギー事業者は仮想ツイン上でさまざまな検証を行うことができ、データ・セキュリティーや安全性に関する懸念を軽減できます高度な分析機能を通じて、デジタルツインプラットフォームは、オペレーターがこれまで考えたこともなかったような「もしも」のシナリオを検討するのに役立ちます。分析エンジンはチームのパフォーマンス最適化を支援し、予測分析や戦略的リソース配分を可能にします。
リアルタイムの洞察が必要であり、予測分析も複雑であることを考えると、単一のデジタルツインで十分であることはほとんどありません。IBMの副社長兼シニア・パートナーであるNigel Cain氏と、IBMのEnergy, Environment & Utilities部門のグローバルIndustry CoE Leader兼エグゼクティブ・パートナーであるBiren Gandhi氏によると、エネルギー企業には複数のデジタルツインが必要です。
「デジタルツインは、連携して、気象現象、ハードウェアや設備の故障、規制の変更、エネルギー・インフラストラクチャーにおける市場変動などの外部要因の影響をシミュレートできます」とCain氏とGandhi氏は述べています。「この機能により、エネルギー企業は堅牢な緊急時対応計画を策定し、リスクを軽減して機会を最大限に活用するための戦略を最適化できます。」
風力エネルギーでは、デジタルツインは個々のタービンまたは風力発電所全体をシミュレートできます。オペレーターは、ブレードが変化する風況にどのように反応するかをシミュレートし、ギアボックスやベアリングの機械的摩耗を予測し、故障が発生する前に保守計画を立てることができます。
予知保全のアプローチを用いることで、ベアリングの劣化やブレードの着氷といった問題を早期に発見でき、オペレーションの資産管理の改善にも役立ちます。
太陽光発電設備では、デジタルツインは、さまざまな気象条件、粉塵の蓄積、日陰の条件下でのパネル・アレイの性能をモデル化します。このテクノロジーは劣化速度を追跡し、インバーター設定やパネル清掃スケジュールの最適化に役立ちます。
ユーティリティー規模のオペレーターは、デジタルツインを使用して、粉塵の蓄積やパネルのずれが出力に与える影響をシミュレートすることもできます。
バッテリー・エネルギー貯蔵システム（BESS）のデジタルツインは、オペレーターがリアルタイムの生産と消費データを理解し、分析するのに役立ちます。
予測モデルにとって、余剰の太陽光発電や風力発電を最も効率的に蓄電するタイミングと、それを電力網へ供給するタイミングを決定することは非常に重要です。蓄えたエネルギーをいつ、どのように供給するべきかを把握することで、時間とコストを節約できます。
水力発電施設では 複数のタービンを同時に稼働させることが多いです。デジタルツイン・モデルは、タービン・オペレーションのさまざまな組み合わせをシミュレートして、特定の水量と需要レベルに最も効率的な構成を見つけ、水の無駄や不要な発電を削減できます。
揚水発電を備えた送電網では、デジタルツインはポンプ・サイクルをシミュレートし、送電網の需要と料金体系に基づいてエネルギーを貯蔵するタイミングと放出するタイミングを最適化できます。
電力網では、デジタルツインは、IoT（モノのインターネット）センサーとリアルタイムのデータ収集を通じて、再生可能エネルギー発電が蓄電設備、送電インフラ、変電所、需要パターンにどのような影響を与えるかをモデル化します。
送電網事業者は、実際の運用に影響を与えることなく、風力発電の出力が突然低下した場合や需要が急増した場合に送電網がどのように対応するかといった「what-if」シナリオをシミュレートできます。需要と供給をシミュレートすることで、オペレーターはエネルギーの流れのバランスをとり、それをより広範な送電網にスムーズに統合できます。
再生可能エネルギーにおけるデジタルツインのメリットには、サステナビリティーの向上、高度な予知保全、迅速な意思決定、測定可能なコスト削減、より効率的な電力網への統合、コラボレーションの強化などがあります。
再生可能エネルギーにおけるデジタルツインは強力な機能を提供しますが、そのメリットを実現するまでには事業者はいくつかの大きな課題に直面します。サイバーセキュリティー・リスクの高さ、データ品質の低さ、導入コストの高さ、旧式のインフラストラクチャー、スキル不足などの課題があります。課題を理解することで、組織はより適切な導入計画を立て、コストのかかる失敗を回避できます。
再生可能エネルギーにおけるデジタルツインの未来は、発電を自律的に最適化し、パフォーマンス指標を自動的に追跡するとともに、シナリオ分析を人の介入なしで実行できる、より自律的なAI駆動型システムを中心に発展していくでしょう。
モデルが世界中のより大規模なデータ・セットでトレーニングされるにつれて、その予測はより正確になり、さまざまな運用環境でもより活用しやすくなります。
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