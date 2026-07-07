ミュンヘンスタジオで立ちながら、デジタル・レイバーの有効化について議論している6人
資産・設備管理

再生可能エネルギーのデジタルツイン

By Teaganne Finn , Ian Smalley
公開日 2026年07月7日

再生可能エネルギーのデジタルツインの定義

再生可能エネルギーデジタルツイン（DT）とは、電力網、太陽光発電所、バッテリー・システムなどのサイバー・フィジカル・システムの動的な仮想レプリカを作成するテクノロジーを指します。

デジタルツインはリアルタイムのデータを継続的に取り込み、現実世界の対応するシステムとの正確な比較を提供します。

人工知能（AI）機械学習（ML）の機能を活用したこのテクノロジーは、オペレーターがリアルタイムのデータと有益なインサイトを用いてシミュレーション、分析、最適化できる電力システムのデジタル版を作り出します。オペレーターは、物理的な設備に触れることなく、資産の挙動を模倣し、問題を予測し、資産の性能を最適化することができます。

このテクノロジーは、エネルギー運用の効率性に大きな変革をもたらすことが証明されています。GEのDigital Wind Farmに関する事例では、デジタルツインによりタービンの寿命が最大5年延び、ダウンタイムが最大25%短縮されたことが、再生可能エネルギー・システムにおけるデジタルツインに関するEnergy Strategy Reviewの研究で報告されています。

デジタルツイン技術は、エネルギー分野電力網のようなシステムを管理する方法を変えており、これは今日の経済の要となっています。現在のエネルギー分野は、従来の化石燃料から、再生可能エネルギー源の活用、持続可能性の向上、そして電力システムの効率向上へとシフトしつつあります。

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なぜデジタルツインは再生可能エネルギーにとって重要なのでしょうか？

デジタルツインは、間欠性と複雑なインフラストラクチャーという根本的な課題の解決に役立つため、再生可能エネルギー源にとって重要です。

グリーン・エネルギー源は予測が難しく、従来の監視ツールはこうした状況に対応できるようには設計されていません。従来の電力網管理には、静的なアプローチと、監視制御・データ収集システム（SCADAシステム）や手動による点検手順などの集中型システムが含まれます。

電力需要を満たすには年間の電力網への投資を増やす必要があるため、再生可能エネルギーと電力網の安定性への投資は非常に重要です。国際エネルギー機関（IEA）によると、2030年までの電力需要を満たすには、現在の4,000億米ドルから年間の電力網への投資を50%増加させる必要があります。

風力タービンやソーラー・パネルなどの再生可能エネルギー源は、天候に依存して発電量が変動するため、エネルギー・フローの追跡が困難になります。デジタルツイン・モデルにより、オペレーターはさまざまな条件やエネルギーの流れをシミュレートできます。これにより、予知保全戦略とリアルタイムの監視が容易になります。

電力網運用者はまた、電力網の過負荷を検知し、潜在的な中断を予測し、運用効率を最適化するためにデジタルツインをエネルギー管理に活用しています。

エネルギー市場におけるデジタルツインの導入は増加傾向にあります。Fortune Business Insightsのレポートによると、市場は2026年の339.7億米ドルから2034年までに3,847.9億米ドルへ成長すると予想されており、より多くの業種・業務がこのテクノロジーを採用すると見込まれています。

エネルギー運用の規模が拡大し、エネルギー効率の向上や炭素排出量の削減、カーボン・フットプリントの削減が進むにつれて、デジタルツイン技術は再生可能エネルギー・システムにとってますます不可欠になっています。

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デジタルツインはエネルギーシステムでどのように機能するのでしょうか？

デジタルツインは、物理資産、デジタル・モデル、そしてそれらを結びつけるデータ接続の3層構造で動作します。

このテクノロジーは、個々のエネルギー資産からエネルギーシステム全体や国の送電網まで、さまざまな規模で運用できます。

  • 物理資産：デジタルツインのプロセスは、振動モニター、温度計、風速センサー、電力出力計などのセンサーが取り付けられた物理資産から始まります。デジタルツイン技術の主要なコンポーネントには、IoT（モノのインターネット）デバイスやスマートメーターに搭載されたセンサーなどが含まれます。
  • デジタルモデル：センサーはデータをクラウドまたはエッジコンピューティング・プラットフォームにストリーミングし、仮想レプリカ内の物理資産の特性を再現するように構築されたソフトウェア・モデルにデータを供給します。より高度なデジタルツインは、リアルタイム3Dモデリング、クラウド・コンピューティング、リアルタイムのデータ分析を活用してこのレイヤーを支えています。
  • データ接続：新しいデータによってモデルが継続的に更新されるため、仮想モデルは物理資産の状態と常に同期されます。多くの企業は、データ交換プロセスを自動化することで、オペレーターの負担を軽減しています。この接続性の強さによって、デジタルモデルが現実世界の状況をどの程度正確に反映するかが決まります。

デジタルツインを活用することで、エネルギー事業者は仮想ツイン上でさまざまな検証を行うことができ、データ・セキュリティーや安全性に関する懸念を軽減できます高度な分析機能を通じて、デジタルツインプラットフォームは、オペレーターがこれまで考えたこともなかったような「もしも」のシナリオを検討するのに役立ちます。分析エンジンはチームのパフォーマンス最適化を支援し、予測分析や戦略的リソース配分を可能にします。

リアルタイムの洞察が必要であり、予測分析も複雑であることを考えると、単一のデジタルツインで十分であることはほとんどありません。IBMの副社長兼シニア・パートナーであるNigel Cain氏と、IBMのEnergy, Environment & Utilities部門のグローバルIndustry CoE Leader兼エグゼクティブ・パートナーであるBiren Gandhi氏によると、エネルギー企業には複数のデジタルツインが必要です。

「デジタルツインは、連携して、気象現象、ハードウェアや設備の故障、規制の変更、エネルギー・インフラストラクチャーにおける市場変動などの外部要因の影響をシミュレートできます」とCain氏とGandhi氏は述べています。「この機能により、エネルギー企業は堅牢な緊急時対応計画を策定し、リスクを軽減して機会を最大限に活用するための戦略を最適化できます。」

再生可能エネルギーにおけるデジタルツインの活用例

再生可能エネルギーにおけるデジタルツインの一般的な応用例には、風力タービンのシミュレーション、太陽光発電所の監視、バッテリー・エネルギー貯蔵、水力発電、電力網管理などがあります。

デジタルツイン技術は、予知保全戦略の強化、自動障害検知、性能の最適化、およびオペレーション全体の安定性向上を実現します。

風力発電

風力エネルギーでは、デジタルツインは個々のタービンまたは風力発電所全体をシミュレートできます。オペレーターは、ブレードが変化する風況にどのように反応するかをシミュレートし、ギアボックスやベアリングの機械的摩耗を予測し、故障が発生する前に保守計画を立てることができます。

予知保全のアプローチを用いることで、ベアリングの劣化やブレードの着氷といった問題を早期に発見でき、オペレーションの資産管理の改善にも役立ちます。

太陽光発電

太陽光発電設備では、デジタルツインは、さまざまな気象条件、粉塵の蓄積、日陰の条件下でのパネル・アレイの性能をモデル化します。このテクノロジーは劣化速度を追跡し、インバーター設定やパネル清掃スケジュールの最適化に役立ちます。

ユーティリティー規模のオペレーターは、デジタルツインを使用して、粉塵の蓄積やパネルのずれが出力に与える影響をシミュレートすることもできます。

エネルギー・ストレージおよびバッテリー・システム

バッテリー・エネルギー貯蔵システム（BESS）のデジタルツインは、オペレーターがリアルタイムの生産と消費データを理解し、分析するのに役立ちます。

予測モデルにとって、余剰の太陽光発電や風力発電を最も効率的に蓄電するタイミングと、それを電力網へ供給するタイミングを決定することは非常に重要です。蓄えたエネルギーをいつ、どのように供給するべきかを把握することで、時間とコストを節約できます。

水力発電

水力発電施設では 複数のタービンを同時に稼働させることが多いです。デジタルツイン・モデルは、タービン・オペレーションのさまざまな組み合わせをシミュレートして、特定の水量と需要レベルに最も効率的な構成を見つけ、水の無駄や不要な発電を削減できます。

揚水発電を備えた送電網では、デジタルツインはポンプ・サイクルをシミュレートし、送電網の需要と料金体系に基づいてエネルギーを貯蔵するタイミングと放出するタイミングを最適化できます。

電力網管理とスマート・グリッド

電力網では、デジタルツインは、IoT（モノのインターネット）センサーとリアルタイムのデータ収集を通じて、再生可能エネルギー発電が蓄電設備、送電インフラ、変電所、需要パターンにどのような影響を与えるかをモデル化します。

送電網事業者は、実際の運用に影響を与えることなく、風力発電の出力が突然低下した場合や需要が急増した場合に送電網がどのように対応するかといった「what-if」シナリオをシミュレートできます。需要と供給をシミュレートすることで、オペレーターはエネルギーの流れのバランスをとり、それをより広範な送電網にスムーズに統合できます。

再生可能エネルギーにおけるデジタルツインのメリット

再生可能エネルギーにおけるデジタルツインのメリットには、サステナビリティーの向上、高度な予知保全、迅速な意思決定、測定可能なコスト削減、より効率的な電力網への統合、コラボレーションの強化などがあります。

  • より信頼性の高いサステナビリティー報告：デジタルツインがパフォーマンスと排出データを継続的に追跡することで、より信頼性の高いサステナビリティー報告が可能になります。これにより、企業は事後にまとめられた見積りに頼るのではなく、コンプライアンスや投資家レポートをサポートするための検証可能な記録が得られます。
  • 強化された予知保全：予知保全は、設備の故障を発生前に発見するのに役立ちます。デジタルツインは、技術者が定期点検で気づくよりもはるか前に、タービンの異常な振動パターンやパネル出力の低下を検知できます。このアプローチにより、ダウンタイムが短縮され、エネルギー資産の費用のかかる緊急修理を回避できます。
  • 意思決定の迅速化：迅速な意思決定は、現地で起きていることを反映したリアルタイムモデルを持つことで生まれます。オペレーターは、予定された検査や報告の遅れを待つ必要がなくなりました。代わりに、性能の問題が発生するとそれを認識し、すぐに対応します。
  • 測定可能なコスト削減：物理的なテストの実施回数を減らし、計画外のシステム停止を回避することで、測定可能なコスト削減が実現します。企業は、資本を投入する前にデジタルツインを使用して変更をシミュレートし、保守、人員配置、設備のアップグレードにわたる試行錯誤のコストを削減します。
  • よりスムーズな電力網への統合：電力網へのよりスムーズな統合は、太陽光や風力に伴う予測の難しさを事業者が管理するのに役立ちます。デジタルツインは、変動する出力がより広範なネットワークにどのような影響を与えるかをオペレーターに示し、変動が発生した後に対応するのではなく、あらかじめ変動を見越して計画を立てることができます。
  • コラボレーションの強化：エンジニアリング、オペレーション、財務のチームが同じモデルに基づいて作業することで、より緊密なコラボレーションが実現します。資産の性能をリアルタイムで把握できる共通のビューにより、すべての部門が同じ意思決定の出発点を得られ、コミュニケーションミスや重複した作業を減らすことができます。

再生可能エネルギーにおけるデジタルツインの課題

再生可能エネルギーにおけるデジタルツインは強力な機能を提供しますが、そのメリットを実現するまでには事業者はいくつかの大きな課題に直面します。サイバーセキュリティー・リスクの高さ、データ品質の低さ、導入コストの高さ、旧式のインフラストラクチャー、スキル不足などの課題があります。課題を理解することで、組織はより適切な導入計画を立て、コストのかかる失敗を回避できます。

  • サイバーセキュリティー・リスク：デジタルツインは、物理資産とクラウド・プラットフォーム間で継続的なデータ・ストリームに依存しているため、サイバーセキュリティー上のリスクが課題となります。これにより、ハッカーが電力網の運用を妨害したり、運用データを盗んだりするための攻撃対象領域が生まれます。組織は、接続されたすべてのシステムに対して エンドツーエンド暗号化、ネットワーク・セグメンテーション、定期的な ペネトレーション・テスト を導入することでこれに対処できます。
  • データ品質とデータ量の要件：デジタルツインはセンサーデータに依存しているため、不完全または品質の低いデータでは信頼性の低いモデルが生成されます。このため、データ品質とデータ量の確保が課題となります。エネルギー・システム・チームは、冗長性のあるセンサー・インフラと、モデルに到達する前に異常を検出して修正する自動データ検証パイプラインに投資すべきです。
  • 導入コストの高さ：堅牢なデジタルツインを構築すると、導入コストが高くなります。センサー、ソフトウェア・プラットフォーム、統合への先行投資は多額となるため、小規模な事業者にはこのテクノロジーを手の届かないものにしています。デジタルツインを試してみたい組織の解決策は、対象範囲の狭い、価値の高いユースケースから始めて、投資収益率（ROI）を実証してから範囲を拡大することです。
  • レガシー・インフラの統合：古い再生可能エネルギー設備はデータ共有を前提として設計されていないため、レガシー・インフラの統合は課題となります。さらに、老朽化したタービンやインバーターにセンサーや通信システムを後付けすると、大きな技術的課題が生じます。解決策としては、レガシー設備の信号を最新のデジタルツイン・プラットフォームで取り込める形式に変換するエッジコンピューティング・デバイスを導入し、システム間の相互運用性を向上させることが挙げられます。
  • 人材とスキルの不足：デジタルツインでは、エネルギーシステム、データサイエンス、ソフトウェア・エンジニアリングに関する専門知識を兼ね備えた人材が必要ですが、現在の業界ではそうした人材が十分に不足しています。組織は、初期導入では専門ベンダーを活用しながら、長期的な社内能力を構築するための社内トレーニング・プログラムを実施することで、このギャップを埋めることができます。

再生可能エネルギーにおけるデジタルツインの未来

再生可能エネルギーにおけるデジタルツインの未来は、発電を自律的に最適化し、パフォーマンス指標を自動的に追跡するとともに、シナリオ分析を人の介入なしで実行できる、より自律的なAI駆動型システムを中心に発展していくでしょう。

モデルが世界中のより大規模なデータ・セットでトレーニングされるにつれて、その予測はより正確になり、さまざまな運用環境でもより活用しやすくなります。

  • 国家規模のスマート・グリッド：事業者が個々の資産レベルのデジタルツインを統合されたグリッド規模のネットワークへ接続していく中で、国家規模のスマートグリッドも重要なトレンドとなっています。このモデルは、地域のエネルギーシステム全体をリアルタイムで複製できます。これにより、グリッド管理者は連鎖的な障害をシミュレーションし、再生可能エネルギーの統合シナリオをテストし、数千の資産にわたるストレージの運用を同時に調整できるようになります。
  • データ・フォーマットの標準化：業界リーダーや規制当局は、異なるベンダーのデジタルツインがデータを共有し連携できる共通のデータ・フォーマットとオープンなアプリケーション・プログラミング・インターフェース（API）を求めています。この標準化により、統合コストが削減され、ベンダー・ロックインが軽減されるとともに、デジタルツイン・モデルの導入が難しかった小規模な事業者にも普及が進むと期待されています。
  • Vehicle-to-grid（V2G）統合：電気自動車（EV）の普及が進む中、デジタルツインはVehicle-to-grid（V2G）システム（車両から電力網へ電力を供給する仕組み）の管理において、より大きな役割を果たすでしょう。デジタルツイン・モデルは、特に再生可能エネルギーの出力が時間の経過とともに変動する状況において、EVの充電・放電パターンが電力網の安定性にどのような影響を与えるかを予測するのに役立ちます。

執筆者

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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